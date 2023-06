Aprirà il prossimo 8 luglio il nuovo Cape Senses da 55 suite sul lago di Garda Già anticipata lo scorso novembre, si conferma l’apertura per il prossimo 8 luglio del nuovo Cape of Senses di Torri del Benaco, sul lago di Garda. Una struttura di 15 mila metri quadrati di proprietà della famiglia Margesin, già titolare dell’alto-atesino Alpiana Green Luxury di Foiana, che porta la firma degli architetti Hugo e Alessia Demetz. Il resort offrirà 55 suite, una spa con due piscine, nonché 450 metri quadrati di ambiente acquatico e due ristoranti guidati dalla stella emergente della cucina italiana, Francesco Pavan. Lo chef sfrutterà quello che le sponde del lago sono in grado di offrire, in una miscela di tradizioni culinarie e piatti innovativi. L’area wellness, in particolare, si svilupperà su due piani, di fronte a un giardino di 10 mila metri quadrati con olivi secolari. Ci sarà una zona health & beauty con una vasta selezione di trattamenti viso e corpo olistici, con sette salette a disposizione, un angolo health food, curato direttamente dallo chef del Cape of Senses, e una grande spa library con limoni e ulivi, dove rilassarsi e sentire i profumi della natura. Inoltre, a disposizione degli ospiti una palestra di 130 metri quadrati con vista panoramica e personal trainer, nonché una sala e una piattaforma yoga all’aperto. Condividi

IndiGo tra gennaio e maggio 2023 ha trasportato oltre 36,42 milioni di passeggeri e punta \"ai 100 milioni dopo averne imbarcati 86 milioni l’anno scorso\" sottolinea il ceo del vettore, la cui quota di mercato sui voli domestici indiani varia tra il 55 e il 61% in questa prima parte dell’anno.","post_title":"La scalata di IndiGo che ora fa rotta direttamente su Europa e Italia","post_date":"2023-06-21T08:55:12+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1687337712000]}]}}