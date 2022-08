Apre oggi il 7Pines Resort Sardinia: primo Destination by Hyatt dell’isola

Apre oggi le sue porte a Baja Sardinia il nuovo 7Pines Resort Sardinia, parte di Destination by Hyatt. Il resort, primo affiliato Hyatt nell’isola mediterranea e secondo del brand Destination by Hyatt in Europa, dopo il 7Pines Resort Ibiza, si sviluppa su un promontorio di 15 ettari di macchia mediterranea sul mare, a due passi dalla Costa Smeralda.

Situato in un posizione privilegiata di fronte alle isole dell’arcipelago della Maddalena, con una spiaggia principale e quattro calette appartate proprio di fronte al tramonto, la struttura intende posizionarsi nel segmento del laid-back luxury, ossia del lusso rilassato e informale; include 76 camere, di cui otto junior suite e 20 suite suddivise in tre aree: lo spazio Garden circondato da ampie aree verdi di macchia mediterranea; le camere Laguna, spaziose e disposte attorno alla piscina tropicale e le suite Vista Mare, le più esclusive e vicine alla spiaggia.

L’offerta enogastronomica si declina poi in tre bar e altrettanti ristoranti, guidati dall’executive chef Pasquale D’Ambrosio. Per chi ama la vacanza attiva, sono poi numerose le attività sia all’interno sia fuori dalla tenuta: passeggiate a cavallo o in e-bike, escursioni guidate lungo sentieri panoramici, tour in elicottero fino al cuore dell’isola o escursioni su una barca a vela d’epoca nelle acque turchesi dell’arcipelago della Maddalena. Senza dimenticare la Calisthenics Academy: dal 6 al 14 settembre, il campione olimpico e Signore degli anelli Jury Chechi terrà lezioni per bambini, adolescenti e adulti di calisthenics, un training a corpo libero ispirato a tecniche nate nell’antica Grecia.