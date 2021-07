Apre in Croazia il nuovo l’Hilton Rijeka Costabella Beach Resort and Spa

Situato tra le città di Opatija e di Fiume, ha aperto ieri il nuovo Hilton Rijeka Costabella Beach Resort and Spa. La struttura dispone di 200 metri di spiaggia privata e posti barca, nonché di 132 camere e 62 ville e suite, che vanno dalle doppie superior agli appartamenti duplex con tre camere da letto, quasi tutte con vista sul mare e ampie terrazze.

Il resort vanta inoltre il primo eforea spa e health club della Croazia, sviluppato su una superficie complessiva di 3.700 metri quadrati, che includono anche saune finlandesi, piscine idrotermali e una grotta di sale himalayano. A disposizione pure un centro fitness h24.

Con un totale di sei ristoranti e bar, l’hotel offre una cucina raffinata di ispirazione croata al Nebo Restaurant and Lounge guidato dal più giovane chef croato stellato, Deni Srdoč, che si è assicurato il suo primo riconoscimento Michelin all’età di soli 27 anni. Ma gli ospiti possono gustare i piatti della tradizione locale anche al The Kitchen e al Jedro Beach Restaurant. Per le lunghe e piacevoli giornate estive il Sunce Pool Lounge Bar è invece il luogo ideale per l’aperitivo serale, mentre si ammirano gli spettacolari tramonti dietro l’Učka, accompagnati da un rilassante sottofondo di musica lounge.

“Siamo entusiasti di aprire un’altra struttura in Croazia, che attirerà gli ospiti in cerca di un rifugio tranquillo sulla costa adriatica – sottolinea il senior vice president, continental Europe di Hilton, David Kelly -. L’appeal della Croazia come destinazione leisure internazional sta crescendo. Non vediamo perciò l’ora di accogliere gli ospiti dell’Hilton Rijeka Costabella Beach Resort and Spa: una delle circa 40 nuove aperture previste quest’anno in Europa”.