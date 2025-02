Apre all’hotel de Bonart Naples la prima sede napoletana della casa d’aste Finarte L’hotel de Bonart Naples accoglie nei propri spazi la prima sede napoletana della casa d’aste Finarte. L’idea è quella di creare inedite sinergie per collezionisti, appassionati e viaggiatori raffinati. E questo grazie anche al forte legame con l’arte della struttura del gruppo Caracciolo, che ospita oltre 150 opere realizzate da artisti campani all’interno dei suoi spazi. Finarte e de Bonart Naples daranno quindi vita a una serie di eventi ad hoc. Tra le iniziative previste, preview delle aste Finarte allestite negli spazi dell’hotel, per offrire agli ospiti un’esperienza nel mondo del collezionismo; art talks, incontri con esperti e collezionisti, dedicati all’approfondimento di tematiche relative al mercato dell’arte e alla gestione delle collezioni; e valuation day, momenti riservati in cui usufruire di consulenze specializzate e personalizzate per chi è interessato ad acquistare, vendere o valorizzare i propri beni e le proprie collezioni. “Il nostro gruppo ha sempre creduto nella vocazione intellettuale di Napoli, una città nata con un’incredibile propensione culturale – spiega il ceo di Caracciolo, Costanzo Jannotti Pecci -. L’hotel de Bonart Naples non è solo un luogo di ospitalità, ma un vero e proprio punto di riferimento per esperienze esclusive legate all’arte. Da sempre ospitiamo una collezione di artisti e proponiamo incontri con grandi protagonisti del panorama artistico campano”.



