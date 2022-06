Ao Hostels raddoppia in Olanda: nuova struttura a Rotterdam da 118 camere

Si chiama ao Rotterdam City la nuova struttura del gruppo omonimo di ostelli di ultima generazione, che così raddoppia la propria offerta in Olanda. La novità è frutto dell’accordo che ao Hostels ha siglato con la proprietà Jpi Hospitality Advisory di Vienna per la gestione di quello che si è chiamato fino a oggi Hotel Rotterdam City. Al momento sono in corso dei graduali lavori di ristrutturazione, che si dovrebbero concludere a fine 2022.

Il progetto si basa su un contratto di locazione della durata di 20 anni con possibilità di estensione per altri dieci anni (due volte per cinque anni). L’ao Rotterdam City dista solo dieci minuti a piedi dalla stazione centrale e dispone di 118 camere tra singole e doppie (twin e double). “Negli ultimi due anni abbiamo aperto quattro nuovi ostelli – spiega James Simmonds, nuovo cio di ao Hostels a capo della squadra dedicata ai progetti di espansione -. Rotterdam è il segnale di partenza verso un’espansione consapevole e grintosa”. Al momento la strategia di sviluppo aziendale si sta concentrando sulle acquisizioni o la gestione di ostelli e alberghi di fascia medio-bassa già esistenti.

Poco meno di due mesi fa la catena aveva già ufficializzato l’acquisizione di una storica struttura presente presso la stazione centrale di Berlino, e adesso punta verso nuove conquiste. In particolare, il focus sono le metropoli come Madrid, Roma, Londra, Parigi e Bruxelles, dove si punterà ad accordi di gestione a lungo termine o acquisizioni in zone della città molto ben collegate con il centro dai mezzi pubblici.