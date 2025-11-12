An Hotels amplia il portfolio con il debutto del 4 stelle Park Hotel Milano Settala Novità in casa An Hotels con la new entry del 4 stelle An Park Hotel Milano Settala: struttura d’eccellenza nell’hinterland milanese (che ha scelto di lasciare il gruppo Accor – brand ibis Styles) si distingue per le tante caratteristiche che ne fanno una destinazione ideale sia per la clientela business che leisure. La struttura dispone di 140 tra camere e suite, ampi spazi dedicati al segmento Mice con sale meeting fino a 300 posti attrezzate con tecnologie all’avanguardia, un grande parco con alberi secolari, piscina, area bambini, minigolf, e diversi spazi fitness per il relax degli ospiti Tra i principali plus la posizione strategica per Milano Cortina 2026: situato a breve distanza dalle aree di Santa Giulia col suo PalaItalia, sede di alcune delle competizioni più importanti delle Olimpiadi Invernali, l’hotel è una base ideale per ospitare delegazioni, staff tecnici, media e appassionati durante l’evento. Tra gli atout il vasto parco con piscina, il Ristorante Privé, i tanti spazi per eventi e meeting (sale modulabili per convegni, convention aziendali e eventi privati), l’ampio parcheggio privato custodito e gratuito e il collegamento diretto alle principali direttrici: situato a Settala, a pochi chilometri da Milano, a brevissima distanza dall’aeroporto di Linate e dal Centro congressi di Novegro, è all’incrocio tra A1, A4 e tangenziale Est. «Questa acquisizione rappresenta un traguardo significativo nel nostro percorso di crescita e conferma la validità della nostra visione – spiega una nota del gruppo -: costruire ed ampliare una catena alberghiera italiana forte, capace di competere con i grandi brand internazionali offrendo al contempo un servizio personalizzato e di eccellenza. L’hotel di Settala arricchisce la nostra offerta nell’area milanese e ci permette di servire ancora meglio la clientela corporate e leisure. Nei prossimi mesi sono in programma ulteriori ingressi che rafforzeranno la presenza di AN Hotels in aree turistiche strategiche del territorio italiano». Ad oggi fanno parte della catena 4 strutture: An Park Hotel Milano Settala, An Hotel Milano Melegnano, An Hotel Dépendance Milano Melegnano e il nuovo An Hotel Milano San Donato. In parallelo, il gruppo è impegnato nello sviluppo di quattro nuove strutture a Portofino, Rapallo, Serravalle Scrivia e Piacenza. Condividi

