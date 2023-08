Alberto Pirozzini torna nel gruppo Pellicano come chief operating officer Dopo una breve parentesi allo Splendido di Portofino, Alberto Pirozzini rientra nel gruppo Pellicano nel ruolo di chief operating officer. Nella medesima compagnia è stato infatti area general manager dal 2016 al 2022. Con una carriera di oltre 25 anni nel settore dell’ospitalità di lusso, Alberto porta con sé un bagaglio di competenze e un’esperienza di rilievo. Il suo percorso è iniziato con Four Seasons ed è proseguito con The Ritz-Carlton, ricoprendo inoltre posizioni di prestigio in St. Regis Hotels & Resorts e Salvatore Ferragamo Group (Lungarno Collection). Nel corso della sua carriera ha gestito proprietà negli Stati Uniti, alle Bahamas, alle isole Cayman e in Italia. “Sono molto felice di tornare a far parte del gruppo Pellicano Hotels in questo momento di grande crescita – racconta lo stesso Pirozzini -. Le nostre principali strategie incentrate su servizio innovativo, creatività, autenticità e attenzione incrollabile ai dettagli sono ciò che permettono ai nostri ospiti di vivere momenti indimenticabili”. Dopo l’annuncio dell’importante alleanza strategica con Aermont Capital, che rafforzerà i piani di crescita della compagnia e favorirà gli investimenti per migliorare il suo portafoglio di hotel di destinazione in tutta Italia, il ruolo di Pirozzini, in qualità di chief operating officer, sarà fondamentale per dare forma e portare avanti i progetti del gruppo. Condividi

Articoli che potrebbero interessarti:

Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 451086 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Dopo una breve parentesi allo Splendido di Portofino, Alberto Pirozzini rientra nel gruppo Pellicano nel ruolo di chief operating officer. Nella medesima compagnia è stato infatti area general manager dal 2016 al 2022. Con una carriera di oltre 25 anni nel settore dell'ospitalità di lusso, Alberto porta con sé un bagaglio di competenze e un'esperienza di rilievo. Il suo percorso è iniziato con Four Seasons ed è proseguito con The Ritz-Carlton, ricoprendo inoltre posizioni di prestigio in St. Regis Hotels & Resorts e Salvatore Ferragamo Group (Lungarno Collection). Nel corso della sua carriera ha gestito proprietà negli Stati Uniti, alle Bahamas, alle isole Cayman e in Italia. “Sono molto felice di tornare a far parte del gruppo Pellicano Hotels in questo momento di grande crescita - racconta lo stesso Pirozzini -. Le nostre principali strategie incentrate su servizio innovativo, creatività, autenticità e attenzione incrollabile ai dettagli sono ciò che permettono ai nostri ospiti di vivere momenti indimenticabili”. Dopo l'annuncio dell'importante alleanza strategica con Aermont Capital, che rafforzerà i piani di crescita della compagnia e favorirà gli investimenti per migliorare il suo portafoglio di hotel di destinazione in tutta Italia, il ruolo di Pirozzini, in qualità di chief operating officer, sarà fondamentale per dare forma e portare avanti i progetti del gruppo. [post_title] => Alberto Pirozzini torna nel gruppo Pellicano come chief operating officer [post_date] => 2023-08-25T12:48:15+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1692967695000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 451035 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Torna il prossimo settembre, per la sua edizione autunnale, la Nyc Broadway Week, l'appuntamento semestrale organizzato dalla New York City Tourism + Conventions, in collaborazione con The Broadway League. Giunta ormai alla sua dodicesima edizione, dal suo lancio nell'inverno 2011 la Broadway Week ha venduto complessivamente più di 2,1 milioni di biglietti, generando oltre 150 milioni di dollari di entrate per Broadway. Per questo appuntamento autunnale, previsti biglietti 2X1 per un totale di 24 spettacoli. Il programma si svolgerà dal 4 al 17 settembre. "Siamo entusiasti di annunciare il ritorno della Nyc Broadway Week, che offre ai visitatori e agli abitanti di New York l'opportunità di godersi le migliori produzioni teatrali del mondo a un prezzo straordinario - sottolinea Fred Dixon, presidente e ceo di New York City Tourism + Conventions -. La Nyc Broadway Week celebra la vivacità e la creatività del teatro e comprende spettacoli per tutti i gusti, tra cui produzioni vincitrici di Tony Award, storie amate dai bambini e grandi classici". [post_title] => Torna il prossimo settembre la Nyc Broadway Week [post_date] => 2023-08-24T13:08:13+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1692882493000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 451007 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_311619" align="alignleft" width="300"] Il Pellicano di Porto Ercole[/caption] Passare da tre a dieci strutture nell'arco di sei-otto anni. E' l'obiettivo della nuova joint venture siglata dal gruppo Pellicano Hotels con l'asset management company londinese Aermont Capital. L'operazione, rivela il Sole 24 Ore, prevede lo stanziamento di 200 milioni di euro circa, per l'acquisto e la riqualificazione di proprietà a marchio Pellicano. L'importo potrebbe peraltro salire, a seconda delle opportunità. Il gruppo Pellicano ha chiuso il 2022 con un fatturato di 30 milioni di euro e margini operativo lordi (ebitda) per 7,5 milioni. Un dato, quello del giro d'affari, in crescita rispetto all'era pre-Covid (2019), quando la compagnia si era fermata a quota 22 milioni. Gli obiettivi di espansione al momento sono tutti concentrati sull'Italia. Pellicano a oggi gestisce tre 5 stelle: l'omonima struttura da 47 camere di Porto Ercole, La Posta Vecchia alle porte di Roma da 19 camere e suite, nonché il Mezzatorre Hotel & Thermal Spa di Ischia da 51 camere e suite. Aermont Capital può contare su una raccolta di 10 miliardi di euro di impegni azionari in cinque fondi di investimento distinti ed è focalizzata nel segmento real estate e correlati in Europa. In passato ha già collaborato con realtà del mondo alberghiero, tra cui l'olandese The Student Hotel (oggi The Social Hub), in particolare a riguardo del progetto di riqualificazione urbana della Manifattura Tabacchi di Firenze. [post_title] => Il gruppo Pellicano sigla una jv da 200 mln di euro con Aermont Capital [post_date] => 2023-08-24T10:11:05+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1692871865000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 450975 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Turning assets into value. Sarà questo il titolo della nuova edizione dell'Italian Hospitality Investmente Conference, che quest'anno cambia sede e si trasferisce a Roma. Si terrà infatti presso l'hotel Villa Pamphili tra il 19 e il 20 ottobre l'ormai tradizionale evento organizzato da Teamwork e Thrends. Ithic 2023 ripartirà quindi da un’analisi dell’anno precedente per condividere prospettive future. Il 2022 si è difatti concluso con un quadro di decisa ripresa della domanda turistica per l’Italia. Allo stesso tempo c’è stato un rallentamento sul fronte delle transazioni alberghiere e una situazione macroeconomica non stabile per supportare la generazione e chiusura di nuovi investimenti. Emergono quindi tematiche legate alla creazione di valore per gli asset ricettivi del Paese nei prossimi anni. Occorre perciò capire quali formule, modelli e strategie di investimenti si possono e si devono costruire per creare valore immobiliare, in un contesto in cui i tassi di interesse sono alti e lo scenario macroeconomico globale è in continua evoluzione. Come le strutture alberghiere possano dialogare con la situazione attuale e come trovare la giusta chiave di accesso a questa nuova redditività? Il tutto considerando anche la crescente diffusione di format di ospitalità alternativi, quali gli student hotel, i glamping, i serviced/branded apartments o le formule di co-living e/o i nuovi modelli ibridi. Di questo si parlerà insomma in una quinta edizione che si svilupperà su ampi slot di networking e sessioni di conferenza nell’arco di due intere giornate, che verteranno su quattro track tematici: data, business intelligence e negoziazione; alternative lodging, nuove formule ricettive e nuovi modelli di business; concept e standard costruttivi, design e progettazione; branding e sviluppo delle catene Un’edizione che sarà sempre più internazionale per costruire prospettive e interpretare in anticipo le grandi sfide dei prossimi anni, affidandosi a nuovi modelli e schemi di pensiero, a fianco di grandi protagonisti globali nel settore della finanza, delle gestioni imprenditoriali e dello sviluppo di business. Ithic 2023 conterrà anche una kermesse dedicata agli asset pubblici che saranno inseriti in strategie di valorizzazione, arricchita da un salotto per investitori internazionali. Numerosi sono infatti gli speaker che hanno già confermato la propria partecipazione e che rendono la quinta edizione di Ithic una delle più cosmopolite. Tra i nomi di rilievo, Simon Vincent, president Emea Hilton; Michael Struck, ceo Ruby Hotels; Michael Grove, coo Hotstats; Stephen MacCall, ceo Edyn; Gesa Rohwedder, associated partner & head of hospitality Drees & Somme; Philippe Zuber, ceo Kerzner Hospitality; William Heinecke, chairman Minor Hotels; Manfredi Lefebvre d'Ovidio, president Amberkrombie-Kent e founder Silversea; Kennett Hatton, head of hotels Europe Cbre; Stephen Rushmore, global president Hvs; Gonzalo Aguilar, coo Europe Marriott; Alexander Schneider, president Nikki Beach; Frank Marrenbach, ceo Althoff Collection; Glenn Mandziuk, ceo Sustainable Hospitality Alliance; Philippe Bijaoui, Accor cdo Europe & North Africa for premium, midscale & economy brands; Marloes Knippenberg, ceo Kerten Hospitality; Theodor Kubak, md Value One; Cristophe Beauvilain, md Pygmalion Capital; Paola Orneli Bock, vp Aereal Bank; David Kellet, md Invesco; Rafael Coste Campos, md special situations Bain Capital; Kirill Zavodov, executive vp Pimco; Mirja Cartia d'Asero, ceo Gruppo 24 Ore; Gregorio De Felice, head of research and chief economist Intesa Sanpaolo. [post_title] => Ithic 2023: focus sulle formule per creare valore immobiliare. [post_date] => 2023-08-23T13:41:12+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1692798072000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 450960 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Verrà celebrata il prossimo 19 settembre, con un grande concerto della storica orchestra Filarmonica Sestrese aperto a cittadini e ospiti in piazza De Ferrari, la quinta stelle del Bristol Palace di Genova. È l’hotel di Edmondo De Amicis e dell’imperatore Hirohito, di Nureyev e di Simon Peres, e più recentemente di Colin Firth. È dal 1905 che questo palazzo art nouveau in pieno centro è il punto di riferimento per un pubblico internazionale e di alta gamma: sede di feste leggendarie e fucina di aneddoti, come quello secondo cui Alfred Hitchcock si sarebbe ispirato al suo scalone liberty per il tema della spirale di Vertigo, negli ultimi anni l’hotel si è preparato per un salto di qualità. “Cresciamo insieme a Genova. A incoraggiarci è stata proprio l’ondata di rinnovamento che attraversa il territorio - spiega il direttore, Giovanni Ferrando - La città si sta ritagliando un ruolo sempre più importante sul mercato internazionale grazie a un piano di investimenti strutturali ambiziosi. E il Bristol con l’ottenimento delle cinque stelle vuole dare il suo contributo. In questo percorso siamo sostenuti fortemente dal nostro gruppo Duetorrihotels”. L’hotel ha quindi promosso un’operazione di rinnovamento sia sul piano strutturale sia dei servizi. Si trasforma la proposta gastronomica, da sempre uno dei punti di forza del Bristol Palace. Vengono rinnovati il ristorante Giotto e la sua terrazza, aperti anche alla clientela esterna, che potrà testare nuovi menù ed esperienze suggerite dall’executive chef Enrico Lo Presti, coadiuvato dalla sua brigata. Ma soprattutto nasce una nuova suite Presidenziale, che diventa il nuovo fiore all’occhiello della struttura. È stata battezzata la Superba, come Genova venne definita dal Petrarca, per rendere omaggio alla città. Ampio 170 metri quadrati, si apre su un foyer dedicato che dà accesso alle camere, con due bagni completi di spa di ultima generazione con bagno turco, cromoterapia, aromaterapia, doccia emozionale, calidarium, Il primo ospite illustre è stato Alberto di Monaco, cliente affezionato del Bristol Palace, a Genova per ricevere la cittadinanza onoraria e visitare Euroflora. [post_title] => Il Bristol Palace di Genova conquista la quinta stella [post_date] => 2023-08-23T12:11:25+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1692792685000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 450962 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Ita Airways annuncia la nuova partnership con Booking.com. Grazie a questa collaborazione, i clienti Ita Airways possono prenotare il soggiorno abbinato al proprio volo direttamente sul sito ufficiale della compagnia www.ita-airways.com, scegliendo tra gli annunci di oltre 28 milioni di alloggi in tutto il mondo. I vantaggi della partnership si estendono anche ai soci di Volare: gli iscritti al programma fedeltà di Ita Airways possono infatti accumulare 4 punti Volare per ogni euro speso per un soggiorno prenotato su Booking.com. “Siamo molto soddisfatti di aver stretto una partnership strategica con un player rinomato come Booking.com. Poter offrire ai nostri clienti la possibilità di prenotare un soggiorno connesso al proprio volo rientra nella strategia di customer centricity di Ita Airways, aiutando a migliorare l’esperienza di viaggio a 360° - afferma Emiliana Limosani, chief commercial Officer di Ita Airways & ceo Volare – La Partnership aggiunge valore anche per i soci iscritti a Volare, il programma fedeltà di Ita Airways, offrendo loro una scelta ancora più ricca nella pianificazione dei propri viaggi personali e di lavoro”. “La partnership con Ita Airways rappresenta per noi una grande opportunità per supportare al meglio la nostra clientela in Europa – ha dichiarato Jeremy Cornuau, senior director m arketing, partnerships Booking.com - grazie ad essa sarà ora possibile trovare velocemente ottime offerte per un soggiorno perfetto, che soddisfi sia le esigenze leisure che business”. [post_title] => Ita Airways lancia la partnership con Booking.com [post_date] => 2023-08-23T11:30:26+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( [0] => in-evidenza ) [post_tag_name] => Array ( [0] => In evidenza ) ) [sort] => Array ( [0] => 1692790226000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 450852 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Come già anticipato lo scorso luglio, Mandarin Oriental sbarca in Sardegna con l'apertura di un nuovo resort in costa Smeralda prevista per il 2026. Arroccato su una collina che domina il golfo del Pevero, il Mandarin Oriental, Porto Cervo, ex hotel Le Ginestre, sarà circondato dal verde e offrirà una spiaggia privata accessibile tramite una suggestiva passerella di 350 metri. Il resort, il cui sviluppo sarà seguito dal gruppo Statuto, disporrà di 83 camere e suite. I cinque diversi ristoranti e bar invoglieranno gli ospiti con la loro variegata proposta culinaria, mentre la Spa at Mandarin Oriental proporrà le esperienze benessere del gruppo. Non mancheranno le piscine, nascoste nella vegetazione rigogliosa, una palestra con macchinari all’avanguardia e un beach club sulla spiaggia di Porto Paglia. “Siamo entusiasti di annunciare ai nostri ospiti il Mandarin Oriental, Porto Cervo e di espandere la nostra presenza in una delle destinazioni più esclusive di questa regione - sottolinea il chief development officer di Mandarin Oriental, Francesco Cefalù -. Il fascino unico della costa Smeralda, unito all’esperienza del gruppo Statuto, promettono di progettare un resort straordinario. Non vediamo l'ora di poter offrire il nostro servizio raffinato in questo affascinante angolo d'Italia". [post_title] => Mandarin Oriental approda in Sardegna con un resort a Porto Cervo [post_date] => 2023-08-21T10:09:21+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1692612561000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 450815 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Sky express allarga il network internazionale con il lancio di tre nuove destinazioni: Francoforte, Düsseldorf e Varsavia. Dopo la new entry già annunciata di Monaco, operativa da ottobre 2023, la compagnia aerea greca rilancia quindi sulla Germania con una doppietta su Francoforte e Düsseldorf. In parallelo aumentano i collegamenti con l'Europa centro-settentrionale grazie alla tratta per l'aeroporto di Varsavia "Frederic Chopin". I biglietti per tutte le nuove destinazioni sono già in vendita, con i primi voli disponibili dal prossimo 29 ottobre. Con l'ingresso di queste tre nuove mete, Sky express raggiungerà 15 destinazioni internazionali, senza dimenticare il network domestico composto da 34 destinazioni. "L'espansione del nostro operativo verso tre aeroporti molto strategici in Europa conferma il nostro impegno a creare ancora più opportunità di connettività per il Paese, servendo i nostri passeggeri tutto l'anno sulle più condizioni competitive - ha dichiarato Gerasimos Skaltsas, chief commercial director del vettore -. L'aggiunta delle tre nuove destinazioni di Francoforte, Düsseldorf e Varsavia dà ulteriore slancio all'attuazione del nostro piano di espansione a lungo termine". Nel dettaglio, l'Atene-Francoforte sarà servita da sei voli alla settimana (lunedì, martedì, mercoledì, giovedì, venerdì, domenica); la Atene - Düsseldorf da quattro collegamenti settimanali (lunedì, mercoledì, venerdì, domenica) e l'Atene-Varsavia con cinque voli (lunedì, martedì, giovedì, venerdì, domenica). Gli obiettivi 2023 di Sky express puntano a operare un totale di 54.000 voli, trasportando 4.400.000 passeggeri con una flotta composta da 23 aeromobili (comprensivi dell'arrivo di due A321neo). [post_title] => Sky express amplia il network internazionale con un tris di nuove destinazioni [post_date] => 2023-08-04T13:32:58+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1691155978000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 450793 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => 'ChocoCruise – Esplora il mondo del cioccolato': Costa Crociere e Barry Callebaut, società specializzata nella produzione di cioccolato e cacao di alta qualità firmano un’intera crociera dedicata al cioccolato, concepita per regalare agli amanti della pasticceria una settimana di dolcezza e di relax a bordo dell’ammiraglia della compagnia, Costa Toscana. Dal 17 al 24 novembre prossimi, la ChocoCruise porterà i suoi ospiti tra i paesaggi del Mediterraneo, in un itinerario ricco di gusto, con tappe a Genova, Marsiglia, Barcellona, Cagliari, Napoli e Civitavecchia/Roma. Durante la crociera a tema cinque tra i più grandi maestri pasticceri al mondo, provenienti da Italia, Spagna, Francia, Svizzera e Belgio, membri della Barry Callebaut Chocolate Academy e Ambasciatori di Barry Callebaut, insieme a Riccardo Bellaera, corporate pastry & bakery chef di Costa, proporranno un vero e proprio viaggio nel viaggio, alla scoperta della raffinata arte della pasticceria legata al cioccolato. I cinque maestri pasticceri che saranno a bordo della ChocoCruise 2023 sono Alberto Simionato (Italia), Joël Perriard (Svizzera), Philippe Bertrand (Francia), Ramon Morató (Spagna) e Alexandre Bourdeaux (Belgio). Il programma prevede una ricca proposta di esperienze, che avranno tutte come protagonista il cioccolato. Ci saranno incontri e show cooking con i maestri pasticceri e Riccardo Bellaera, che racconteranno al pubblico le loro storie professionali e i loro segreti in cucina, illustrando la preparazione di un piatto del giorno a base di cioccolato. Ogni giorno gli ospiti potranno seguire workshop legati alla cultura del cioccolato nel Lab, il laboratorio di cucina della nave, accompagnati da degustazioni dei dolci d’autore dei maestri pasticceri. Il cioccolato sarà protagonista anche nel beverage. Grazie alla partnership con Bacardi, due maestri barman italiani, Europe Cruise Brand Ambassador del brand, proporranno cocktail speciali e unici, utilizzando tra gli ingredienti proprio il cioccolato. [post_title] => Cioccolato protagonista a bordo della Costa Toscana: salperà a novembre la ChocoCruise [post_date] => 2023-08-04T11:01:09+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1691146869000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "alberto pirozzini torna nel gruppo pellicano come chief operating officer" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":76,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":1213,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"451086","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Dopo una breve parentesi allo Splendido di Portofino, Alberto Pirozzini rientra nel gruppo Pellicano nel ruolo di chief operating officer. Nella medesima compagnia è stato infatti area general manager dal 2016 al 2022. Con una carriera di oltre 25 anni nel settore dell'ospitalità di lusso, Alberto porta con sé un bagaglio di competenze e un'esperienza di rilievo. Il suo percorso è iniziato con Four Seasons ed è proseguito con The Ritz-Carlton, ricoprendo inoltre posizioni di prestigio in St. Regis Hotels & Resorts e Salvatore Ferragamo Group (Lungarno Collection). Nel corso della sua carriera ha gestito proprietà negli Stati Uniti, alle Bahamas, alle isole Cayman e in Italia.\r

\r

“Sono molto felice di tornare a far parte del gruppo Pellicano Hotels in questo momento di grande crescita - racconta lo stesso Pirozzini -. Le nostre principali strategie incentrate su servizio innovativo, creatività, autenticità e attenzione incrollabile ai dettagli sono ciò che permettono ai nostri ospiti di vivere momenti indimenticabili”. Dopo l'annuncio dell'importante alleanza strategica con Aermont Capital, che rafforzerà i piani di crescita della compagnia e favorirà gli investimenti per migliorare il suo portafoglio di hotel di destinazione in tutta Italia, il ruolo di Pirozzini, in qualità di chief operating officer, sarà fondamentale per dare forma e portare avanti i progetti del gruppo.","post_title":"Alberto Pirozzini torna nel gruppo Pellicano come chief operating officer","post_date":"2023-08-25T12:48:15+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1692967695000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"451035","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Torna il prossimo settembre, per la sua edizione autunnale, la Nyc Broadway Week, l'appuntamento semestrale organizzato dalla New York City Tourism + Conventions, in collaborazione con The Broadway League. Giunta ormai alla sua dodicesima edizione, dal suo lancio nell'inverno 2011 la Broadway Week ha venduto complessivamente più di 2,1 milioni di biglietti, generando oltre 150 milioni di dollari di entrate per Broadway. Per questo appuntamento autunnale, previsti biglietti 2X1 per un totale di 24 spettacoli. Il programma si svolgerà dal 4 al 17 settembre.\r

\r

\"Siamo entusiasti di annunciare il ritorno della Nyc Broadway Week, che offre ai visitatori e agli abitanti di New York l'opportunità di godersi le migliori produzioni teatrali del mondo a un prezzo straordinario - sottolinea Fred Dixon, presidente e ceo di New York City Tourism + Conventions -. La Nyc Broadway Week celebra la vivacità e la creatività del teatro e comprende spettacoli per tutti i gusti, tra cui produzioni vincitrici di Tony Award, storie amate dai bambini e grandi classici\".","post_title":"Torna il prossimo settembre la Nyc Broadway Week","post_date":"2023-08-24T13:08:13+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1692882493000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"451007","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_311619\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Il Pellicano di Porto Ercole[/caption]\r

\r

Passare da tre a dieci strutture nell'arco di sei-otto anni. E' l'obiettivo della nuova joint venture siglata dal gruppo Pellicano Hotels con l'asset management company londinese Aermont Capital. L'operazione, rivela il Sole 24 Ore, prevede lo stanziamento di 200 milioni di euro circa, per l'acquisto e la riqualificazione di proprietà a marchio Pellicano. L'importo potrebbe peraltro salire, a seconda delle opportunità.\r

Il gruppo Pellicano ha chiuso il 2022 con un fatturato di 30 milioni di euro e margini operativo lordi (ebitda) per 7,5 milioni. Un dato, quello del giro d'affari, in crescita rispetto all'era pre-Covid (2019), quando la compagnia si era fermata a quota 22 milioni. Gli obiettivi di espansione al momento sono tutti concentrati sull'Italia. Pellicano a oggi gestisce tre 5 stelle: l'omonima struttura da 47 camere di Porto Ercole, La Posta Vecchia alle porte di Roma da 19 camere e suite, nonché il Mezzatorre Hotel & Thermal Spa di Ischia da 51 camere e suite.\r

\r

Aermont Capital può contare su una raccolta di 10 miliardi di euro di impegni azionari in cinque fondi di investimento distinti ed è focalizzata nel segmento real estate e correlati in Europa. In passato ha già collaborato con realtà del mondo alberghiero, tra cui l'olandese The Student Hotel (oggi The Social Hub), in particolare a riguardo del progetto di riqualificazione urbana della Manifattura Tabacchi di Firenze.","post_title":"Il gruppo Pellicano sigla una jv da 200 mln di euro con Aermont Capital","post_date":"2023-08-24T10:11:05+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1692871865000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"450975","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Turning assets into value. Sarà questo il titolo della nuova edizione dell'Italian Hospitality Investmente Conference, che quest'anno cambia sede e si trasferisce a Roma. Si terrà infatti presso l'hotel Villa Pamphili tra il 19 e il 20 ottobre l'ormai tradizionale evento organizzato da Teamwork e Thrends. Ithic 2023 ripartirà quindi da un’analisi dell’anno precedente per condividere prospettive future. Il 2022 si è difatti concluso con un quadro di decisa ripresa della domanda turistica per l’Italia. Allo stesso tempo c’è stato un rallentamento sul fronte delle transazioni alberghiere e una situazione macroeconomica non stabile per supportare la generazione e chiusura di nuovi investimenti.\r

\r

Emergono quindi tematiche legate alla creazione di valore per gli asset ricettivi del Paese nei prossimi anni. Occorre perciò capire quali formule, modelli e strategie di investimenti si possono e si devono costruire per creare valore immobiliare, in un contesto in cui i tassi di interesse sono alti e lo scenario macroeconomico globale è in continua evoluzione. Come le strutture alberghiere possano dialogare con la situazione attuale e come trovare la giusta chiave di accesso a questa nuova redditività? Il tutto considerando anche la crescente diffusione di format di ospitalità alternativi, quali gli student hotel, i glamping, i serviced/branded apartments o le formule di co-living e/o i nuovi modelli ibridi.\r

\r

Di questo si parlerà insomma in una quinta edizione che si svilupperà su ampi slot di networking e sessioni di conferenza nell’arco di due intere giornate, che verteranno su quattro track tematici: data, business intelligence e negoziazione; alternative lodging, nuove formule ricettive e nuovi modelli di business; concept e standard costruttivi, design e progettazione; branding e sviluppo delle catene\r

\r

Un’edizione che sarà sempre più internazionale per costruire prospettive e interpretare in anticipo le grandi sfide dei prossimi anni, affidandosi a nuovi modelli e schemi di pensiero, a fianco di grandi protagonisti globali nel settore della finanza, delle gestioni imprenditoriali e dello sviluppo di business. Ithic 2023 conterrà anche una kermesse dedicata agli asset pubblici che saranno inseriti in strategie di valorizzazione, arricchita da un salotto per investitori internazionali.\r

\r

Numerosi sono infatti gli speaker che hanno già confermato la propria partecipazione e che rendono la quinta edizione di Ithic una delle più cosmopolite. Tra i nomi di rilievo, Simon Vincent, president Emea Hilton; Michael Struck, ceo Ruby Hotels; Michael Grove, coo Hotstats; Stephen MacCall, ceo Edyn; Gesa Rohwedder, associated partner & head of hospitality Drees & Somme; Philippe Zuber, ceo Kerzner Hospitality; William Heinecke, chairman Minor Hotels; Manfredi Lefebvre d'Ovidio, president Amberkrombie-Kent e founder Silversea; Kennett Hatton, head of hotels Europe Cbre; Stephen Rushmore, global president Hvs; Gonzalo Aguilar, coo Europe Marriott; Alexander Schneider, president Nikki Beach; Frank Marrenbach, ceo Althoff Collection; Glenn Mandziuk, ceo Sustainable Hospitality Alliance; Philippe Bijaoui, Accor cdo Europe & North Africa for premium, midscale & economy brands; Marloes Knippenberg, ceo Kerten Hospitality; Theodor Kubak, md Value One; Cristophe Beauvilain, md Pygmalion Capital; Paola Orneli Bock, vp Aereal Bank; David Kellet, md Invesco; Rafael Coste Campos, md special situations Bain Capital; Kirill Zavodov, executive vp Pimco; Mirja Cartia d'Asero, ceo Gruppo 24 Ore; Gregorio De Felice, head of research and chief economist Intesa Sanpaolo.","post_title":"Ithic 2023: focus sulle formule per creare valore immobiliare.","post_date":"2023-08-23T13:41:12+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1692798072000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"450960","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Verrà celebrata il prossimo 19 settembre, con un grande concerto della storica orchestra Filarmonica Sestrese aperto a cittadini e ospiti in piazza De Ferrari, la quinta stelle del Bristol Palace di Genova. È l’hotel di Edmondo De Amicis e dell’imperatore Hirohito, di Nureyev e di Simon Peres, e più recentemente di Colin Firth. È dal 1905 che questo palazzo art nouveau in pieno centro è il punto di riferimento per un pubblico internazionale e di alta gamma: sede di feste leggendarie e fucina di aneddoti, come quello secondo cui Alfred Hitchcock si sarebbe ispirato al suo scalone liberty per il tema della spirale di Vertigo, negli ultimi anni l’hotel si è preparato per un salto di qualità.\r

\r

“Cresciamo insieme a Genova. A incoraggiarci è stata proprio l’ondata di rinnovamento che attraversa il territorio - spiega il direttore, Giovanni Ferrando - La città si sta ritagliando un ruolo sempre più importante sul mercato internazionale grazie a un piano di investimenti strutturali ambiziosi. E il Bristol con l’ottenimento delle cinque stelle vuole dare il suo contributo. In questo percorso siamo sostenuti fortemente dal nostro gruppo Duetorrihotels”.\r

\r

L’hotel ha quindi promosso un’operazione di rinnovamento sia sul piano strutturale sia dei servizi. Si trasforma la proposta gastronomica, da sempre uno dei punti di forza del Bristol Palace. Vengono rinnovati il ristorante Giotto e la sua terrazza, aperti anche alla clientela esterna, che potrà testare nuovi menù ed esperienze suggerite dall’executive chef Enrico Lo Presti, coadiuvato dalla sua brigata.\r

\r

Ma soprattutto nasce una nuova suite Presidenziale, che diventa il nuovo fiore all’occhiello della struttura. È stata battezzata la Superba, come Genova venne definita dal Petrarca, per rendere omaggio alla città. Ampio 170 metri quadrati, si apre su un foyer dedicato che dà accesso alle camere, con due bagni completi di spa di ultima generazione con bagno turco, cromoterapia, aromaterapia, doccia emozionale, calidarium, Il primo ospite illustre è stato Alberto di Monaco, cliente affezionato del Bristol Palace, a Genova per ricevere la cittadinanza onoraria e visitare Euroflora.","post_title":"Il Bristol Palace di Genova conquista la quinta stella","post_date":"2023-08-23T12:11:25+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1692792685000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"450962","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Ita Airways annuncia la nuova partnership con Booking.com. Grazie a questa collaborazione, i clienti Ita Airways possono prenotare il soggiorno abbinato al proprio volo direttamente sul sito ufficiale della compagnia www.ita-airways.com, scegliendo tra gli annunci di oltre 28 milioni di alloggi in tutto il mondo.\r

I vantaggi della partnership si estendono anche ai soci di Volare: gli iscritti al programma fedeltà di Ita Airways possono infatti accumulare 4 punti Volare per ogni euro speso per un soggiorno prenotato su Booking.com.\r

“Siamo molto soddisfatti di aver stretto una partnership strategica con un player rinomato come Booking.com. Poter offrire ai nostri clienti la possibilità di prenotare un soggiorno connesso al proprio volo rientra nella strategia di customer centricity di Ita Airways, aiutando a migliorare l’esperienza di viaggio a 360° - afferma Emiliana Limosani, chief commercial Officer di Ita Airways & ceo Volare – La Partnership aggiunge valore anche per i soci iscritti a Volare, il programma fedeltà di Ita Airways, offrendo loro una scelta ancora più ricca nella pianificazione dei propri viaggi personali e di lavoro”.\r

“La partnership con Ita Airways rappresenta per noi una grande opportunità per supportare al meglio la nostra clientela in Europa – ha dichiarato Jeremy Cornuau, senior director m arketing, partnerships Booking.com - grazie ad essa sarà ora possibile trovare velocemente ottime offerte per un soggiorno perfetto, che soddisfi sia le esigenze leisure che business”.","post_title":"Ita Airways lancia la partnership con Booking.com","post_date":"2023-08-23T11:30:26+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1692790226000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"450852","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Come già anticipato lo scorso luglio, Mandarin Oriental sbarca in Sardegna con l'apertura di un nuovo resort in costa Smeralda prevista per il 2026. Arroccato su una collina che domina il golfo del Pevero, il Mandarin Oriental, Porto Cervo, ex hotel Le Ginestre, sarà circondato dal verde e offrirà una spiaggia privata accessibile tramite una suggestiva passerella di 350 metri. Il resort, il cui sviluppo sarà seguito dal gruppo Statuto, disporrà di 83 camere e suite. I cinque diversi ristoranti e bar invoglieranno gli ospiti con la loro variegata proposta culinaria, mentre la Spa at Mandarin Oriental proporrà le esperienze benessere del gruppo. Non mancheranno le piscine, nascoste nella vegetazione rigogliosa, una palestra con macchinari all’avanguardia e un beach club sulla spiaggia di Porto Paglia.\r

\r

“Siamo entusiasti di annunciare ai nostri ospiti il Mandarin Oriental, Porto Cervo e di espandere la nostra presenza in una delle destinazioni più esclusive di questa regione - sottolinea il chief development officer di Mandarin Oriental, Francesco Cefalù -. Il fascino unico della costa Smeralda, unito all’esperienza del gruppo Statuto, promettono di progettare un resort straordinario. Non vediamo l'ora di poter offrire il nostro servizio raffinato in questo affascinante angolo d'Italia\".","post_title":"Mandarin Oriental approda in Sardegna con un resort a Porto Cervo","post_date":"2023-08-21T10:09:21+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1692612561000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"450815","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Sky express allarga il network internazionale con il lancio di tre nuove destinazioni: Francoforte, Düsseldorf e Varsavia. \r

\r

Dopo la new entry già annunciata di Monaco, operativa da ottobre 2023, la compagnia aerea greca rilancia quindi sulla Germania con una doppietta su Francoforte e Düsseldorf. In parallelo aumentano i collegamenti con l'Europa centro-settentrionale grazie alla tratta per l'aeroporto di Varsavia \"Frederic Chopin\". I biglietti per tutte le nuove destinazioni sono già in vendita, con i primi voli disponibili dal prossimo 29 ottobre.\r

\r

Con l'ingresso di queste tre nuove mete, Sky express raggiungerà 15 destinazioni internazionali, senza dimenticare il network domestico composto da 34 destinazioni. \"L'espansione del nostro operativo verso tre aeroporti molto strategici in Europa conferma il nostro impegno a creare ancora più opportunità di connettività per il Paese, servendo i nostri passeggeri tutto l'anno sulle più condizioni competitive - ha dichiarato Gerasimos Skaltsas, chief commercial director del vettore -. L'aggiunta delle tre nuove destinazioni di Francoforte, Düsseldorf e Varsavia dà ulteriore slancio all'attuazione del nostro piano di espansione a lungo termine\".\r

\r

Nel dettaglio, l'Atene-Francoforte sarà servita da sei voli alla settimana (lunedì, martedì, mercoledì, giovedì, venerdì, domenica); la Atene - Düsseldorf da quattro collegamenti settimanali (lunedì, mercoledì, venerdì, domenica) e l'Atene-Varsavia con cinque voli (lunedì, martedì, giovedì, venerdì, domenica).\r

\r

Gli obiettivi 2023 di Sky express puntano a operare un totale di 54.000 voli, trasportando 4.400.000 passeggeri con una flotta composta da 23 aeromobili (comprensivi dell'arrivo di due A321neo).","post_title":"Sky express amplia il network internazionale con un tris di nuove destinazioni","post_date":"2023-08-04T13:32:58+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1691155978000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"450793","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"'ChocoCruise – Esplora il mondo del cioccolato': Costa Crociere e Barry Callebaut, società specializzata nella produzione di cioccolato e cacao di alta qualità firmano un’intera crociera dedicata al cioccolato, concepita per regalare agli amanti della pasticceria una settimana di dolcezza e di relax a bordo dell’ammiraglia della compagnia, Costa Toscana.\r

Dal 17 al 24 novembre prossimi, la ChocoCruise porterà i suoi ospiti tra i paesaggi del Mediterraneo, in un itinerario ricco di gusto, con tappe a Genova, Marsiglia, Barcellona, Cagliari, Napoli e Civitavecchia/Roma.\r

Durante la crociera a tema cinque tra i più grandi maestri pasticceri al mondo, provenienti da Italia, Spagna, Francia, Svizzera e Belgio, membri della Barry Callebaut Chocolate Academy e Ambasciatori di Barry Callebaut, insieme a Riccardo Bellaera, corporate pastry & bakery chef di Costa, proporranno un vero e proprio viaggio nel viaggio, alla scoperta della raffinata arte della pasticceria legata al cioccolato. I cinque maestri pasticceri che saranno a bordo della ChocoCruise 2023 sono Alberto Simionato (Italia), Joël Perriard (Svizzera), Philippe Bertrand (Francia), Ramon Morató (Spagna) e Alexandre Bourdeaux (Belgio).\r

Il programma prevede una ricca proposta di esperienze, che avranno tutte come protagonista il cioccolato. Ci saranno incontri e show cooking con i maestri pasticceri e Riccardo Bellaera, che racconteranno al pubblico le loro storie professionali e i loro segreti in cucina, illustrando la preparazione di un piatto del giorno a base di cioccolato.\r

Ogni giorno gli ospiti potranno seguire workshop legati alla cultura del cioccolato nel Lab, il laboratorio di cucina della nave, accompagnati da degustazioni dei dolci d’autore dei maestri pasticceri.\r

Il cioccolato sarà protagonista anche nel beverage. Grazie alla partnership con Bacardi, due maestri barman italiani, Europe Cruise Brand Ambassador del brand, proporranno cocktail speciali e unici, utilizzando tra gli ingredienti proprio il cioccolato.\r

\r

","post_title":"Cioccolato protagonista a bordo della Costa Toscana: salperà a novembre la ChocoCruise","post_date":"2023-08-04T11:01:09+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1691146869000]}]}}