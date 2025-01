Albergatore day: recensioni, affitti brevi e legalità al centro Si è svolta al Palazzo dei Congressi di Roma la 21ª edizione dell’Albergatore Day, l’evento organizzato da Federalberghi Roma per fare il punto sulla situazione del settore alberghiero e confrontarsi sulle prospettive future, con particolare attenzione al Giubileo 2025. Un’occasione per istituzioni e operatori del settore di analizzare i numeri del turismo, le sfide e le opportunità che la Capitale dovrà affrontare. Il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, ha evidenziato i numeri record registrati nel 2024: «Abbiamo vissuto un anno turistico eccezionale, con 22 milioni di visitatori e oltre 51 milioni di pernottamenti. È un traguardo che abbiamo raggiunto tutti insieme, lavorando per rendere Roma più moderna e accogliente. Questi numeri dimostrano non solo la crescita dei flussi turistici, ma anche il miglioramento della loro qualità». Guardando al 2025, anno del Giubileo, Gualtieri ha sottolineato che ci si aspetta «un afflusso straordinario di persone, con modalità di visita differenti, in gran parte legate a motivazioni religiose, ma il Giubileo rappresenterà una spinta fondamentale anche per la crescita del turismo di qualità, con effetti positivi anche negli anni successivi. Dal 2026 potremo beneficiare di un grande ritorno, poiché avremo l’occasione di mostrare al mondo il meglio di Roma”. Sul tema delle opportunità e delle sfide da affrontare sono intervenuti l’assessore ai Grandi Eventi, Turismo, Sport e Moda di Roma Capitale Alessandro Onorato, la vice presidente della V Commissione Cultura, Spettacolo, Sport e Turismo della Regione Lazio Edy Palazzi e il direttore di Confcommercio Roma Romolo Guasco. L’assessore Onorato ha ribadito l’importanza di affrontare le criticità della Capitale senza dimenticare che si tratta di una grande metropoli. «Roma si trova sicuramente ad affrontare sfide importanti, come il traffico e la mobilità, ma si tratta di problemi che sono presenti anche in altre grandi città come Parigi o New York. Ciò non significa che non si possano migliorare, la nostra amministrazione sta lavorando per affrontarli con soluzioni concrete». Onorato ha inoltre sottolineato l’impegno dell’amministrazione nella regolamentazione degli affitti brevi e nel contrasto al proliferare delle key box. La vice presidente della V Commissione Cultura, Spettacolo, Sport e Turismo della Regione Lazio, Edy Palazzi, ha evidenziato la necessità di rivedere la normativa regionale per regolamentare il settore extralberghiero e valorizzare al meglio il patrimonio turistico del Lazio. «Dobbiamo rivedere la legge regionale del 2007 sugli affitti brevi, perché insieme possiamo fare molto per garantire equità e qualità nel settore dell’ospitalità». Palazzi ha quindi annunciato l’imminente presentazione di un piano triennale per lo sviluppo turistico del Lazio, con interventi mirati a migliorare l’accoglienza, le infrastrutture, la proposta di esperienze autentiche da vivere sul territorio. Il direttore di Confcommercio Roma, Romolo Guasco, ha sottolineato il ruolo centrale dell’industria turistica per l’economia della Capitale, evidenziando come il commercio, parte integrante dell’offerta turistica, stia vivendo una fase di trasformazione e standardizzazione dettata da modelli internazionali. «Il settore turistico sta dimostrando una forte crescita, ma allo stesso tempo soffriamo una crisi complessiva legata agli incrementi delle spese legate ai consumi». La regolamentazione di recensioni e ricettività alternativa Il presidente di Federalberghi Roma, Giuseppe Roscioli, ha espresso il suo punto di vista sull’impatto del Giubileo, dichiarando che l’obiettivo è mantenere i numeri del 2024. «Nel 2001 abbiamo registrato un aumento del 17% grazie al Giubileo, ma oggi lo scenario è diverso. Se riusciremo a mantenere i numeri del 2024, sarà già un grande successo». Ha sottolineato l’importanza degli investimenti in corso nella Capitale e ha ricordato che, con la chiusura di 200 cantieri e l’avvio di nuovi interventi, l’immagine di Roma sarà rilanciata a livello globale, con un impatto positivo sul turismo per il prossimo decennio. Roscioli ha quindi evidenziato che, sebbene il settore abbia recuperato un 25% rispetto al crollo dovuto alla pandemia, ancora 60 alberghi rimangono chiusi e abbandonati. Sul tema delle recensioni online, Roscioli ha sottolineato la necessità di una regolamentazione più stringente. «Presto vedrete risultati concreti dei confronti che stiamo portando avanti. Chi scrive una recensione dovrà dimostrare di aver realmente usufruito del servizio. Inoltre, le piattaforme si assumeranno la responsabilità di garantire la trasparenza e saranno responsabili di quanto pubblicato. Inoltre, ci sarà un limite massimo entro cui pubblicare la recensione, probabilmente 15 giorni». Roscioli ha quindi ribadito la necessità di una regolamentazione chiara per la ricettività alternativa. «Non sono contrario alla diversificazione dell’ospitalità, ma serve legalità. B&B, case vacanze e guest house sono regolamentati, mentre molti affitti brevi operano senza alcuna autorizzazione. È inaccettabile che esistano interi edifici trasformati in strutture alberghiere senza rispettare le normative. Se un’attività è economica, deve essere regolamentata per evitare distorsioni nel mercato turistico». Condividi

Articoli che potrebbero interessarti:

Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 483498 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Si è svolta al Palazzo dei Congressi di Roma la 21ª edizione dell'Albergatore Day, l’evento organizzato da Federalberghi Roma per fare il punto sulla situazione del settore alberghiero e confrontarsi sulle prospettive future, con particolare attenzione al Giubileo 2025. Un'occasione per istituzioni e operatori del settore di analizzare i numeri del turismo, le sfide e le opportunità che la Capitale dovrà affrontare. Il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, ha evidenziato i numeri record registrati nel 2024: «Abbiamo vissuto un anno turistico eccezionale, con 22 milioni di visitatori e oltre 51 milioni di pernottamenti. È un traguardo che abbiamo raggiunto tutti insieme, lavorando per rendere Roma più moderna e accogliente. Questi numeri dimostrano non solo la crescita dei flussi turistici, ma anche il miglioramento della loro qualità». Guardando al 2025, anno del Giubileo, Gualtieri ha sottolineato che ci si aspetta «un afflusso straordinario di persone, con modalità di visita differenti, in gran parte legate a motivazioni religiose, ma il Giubileo rappresenterà una spinta fondamentale anche per la crescita del turismo di qualità, con effetti positivi anche negli anni successivi. Dal 2026 potremo beneficiare di un grande ritorno, poiché avremo l'occasione di mostrare al mondo il meglio di Roma". Sul tema delle opportunità e delle sfide da affrontare sono intervenuti l'assessore ai Grandi Eventi, Turismo, Sport e Moda di Roma Capitale Alessandro Onorato, la vice presidente della V Commissione Cultura, Spettacolo, Sport e Turismo della Regione Lazio Edy Palazzi e il direttore di Confcommercio Roma Romolo Guasco. L’assessore Onorato ha ribadito l’importanza di affrontare le criticità della Capitale senza dimenticare che si tratta di una grande metropoli. «Roma si trova sicuramente ad affrontare sfide importanti, come il traffico e la mobilità, ma si tratta di problemi che sono presenti anche in altre grandi città come Parigi o New York. Ciò non significa che non si possano migliorare, la nostra amministrazione sta lavorando per affrontarli con soluzioni concrete». Onorato ha inoltre sottolineato l’impegno dell’amministrazione nella regolamentazione degli affitti brevi e nel contrasto al proliferare delle key box. La vice presidente della V Commissione Cultura, Spettacolo, Sport e Turismo della Regione Lazio, Edy Palazzi, ha evidenziato la necessità di rivedere la normativa regionale per regolamentare il settore extralberghiero e valorizzare al meglio il patrimonio turistico del Lazio. «Dobbiamo rivedere la legge regionale del 2007 sugli affitti brevi, perché insieme possiamo fare molto per garantire equità e qualità nel settore dell'ospitalità». Palazzi ha quindi annunciato l'imminente presentazione di un piano triennale per lo sviluppo turistico del Lazio, con interventi mirati a migliorare l'accoglienza, le infrastrutture, la proposta di esperienze autentiche da vivere sul territorio. Il direttore di Confcommercio Roma, Romolo Guasco, ha sottolineato il ruolo centrale dell’industria turistica per l’economia della Capitale, evidenziando come il commercio, parte integrante dell’offerta turistica, stia vivendo una fase di trasformazione e standardizzazione dettata da modelli internazionali. «Il settore turistico sta dimostrando una forte crescita, ma allo stesso tempo soffriamo una crisi complessiva legata agli incrementi delle spese legate ai consumi». La regolamentazione di recensioni e ricettività alternativa Il presidente di Federalberghi Roma, Giuseppe Roscioli, ha espresso il suo punto di vista sull’impatto del Giubileo, dichiarando che l’obiettivo è mantenere i numeri del 2024. «Nel 2001 abbiamo registrato un aumento del 17% grazie al Giubileo, ma oggi lo scenario è diverso. Se riusciremo a mantenere i numeri del 2024, sarà già un grande successo». Ha sottolineato l’importanza degli investimenti in corso nella Capitale e ha ricordato che, con la chiusura di 200 cantieri e l’avvio di nuovi interventi, l’immagine di Roma sarà rilanciata a livello globale, con un impatto positivo sul turismo per il prossimo decennio. Roscioli ha quindi evidenziato che, sebbene il settore abbia recuperato un 25% rispetto al crollo dovuto alla pandemia, ancora 60 alberghi rimangono chiusi e abbandonati. Sul tema delle recensioni online, Roscioli ha sottolineato la necessità di una regolamentazione più stringente. «Presto vedrete risultati concreti dei confronti che stiamo portando avanti. Chi scrive una recensione dovrà dimostrare di aver realmente usufruito del servizio. Inoltre, le piattaforme si assumeranno la responsabilità di garantire la trasparenza e saranno responsabili di quanto pubblicato. Inoltre, ci sarà un limite massimo entro cui pubblicare la recensione, probabilmente 15 giorni». Roscioli ha quindi ribadito la necessità di una regolamentazione chiara per la ricettività alternativa. «Non sono contrario alla diversificazione dell’ospitalità, ma serve legalità. B&B, case vacanze e guest house sono regolamentati, mentre molti affitti brevi operano senza alcuna autorizzazione. È inaccettabile che esistano interi edifici trasformati in strutture alberghiere senza rispettare le normative. Se un’attività è economica, deve essere regolamentata per evitare distorsioni nel mercato turistico». [post_title] => Albergatore day: recensioni, affitti brevi e legalità al centro [post_date] => 2025-01-29T13:54:56+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1738158896000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 483482 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => La Nuova Zelanda ha semplificato i requisiti per il rilascio del visto con l'obiettivo preciso di attrarre i “nomadi digitali” e incentivare così i flussi turistici. In base alle nuove regole, i visitatori possono svolgere un lavoro a distanza per un datore di lavoro straniero mentre sono in vacanza nel Paese per un massimo di 90 giorni, dopodiché potrebbero dover pagare l'imposta di soggiorno. «Il cambiamento consentirà a molti visitatori di prolungare il loro soggiorno, il che porterà a una maggiore spesa nel Paese» ha dichiarato il ministro dell'Immigrazione Erica Stanford. La Nuova Zelanda si trova attualmente in una fase di recessione economica e la sua industria turistica è stata gravemente colpita dalla chiusura delle frontiere durante la pandemia. I dati di Tourism New Zealand evidenziano come prima della pandemia il turismo contribuiva all'economia nazionale per oltre 22 miliardi di dollari Usa, cifra che è drasticamente crollata negli anni successivi al 2020. Attualmente il livello degli arrivi turistici internazionali si attesta a circa l'86% dei numeri 2019. Il governo ha precisato che le modifiche si applicano a tutti i visti per visitatori, compresi i turisti e le persone che visitano familiari, partner e tutori con visti a lungo termine. [post_title] => La Nuova Zelanda allenta le regole sui visti per incentivare gli arrivi dei nomadi digitali [post_date] => 2025-01-29T11:40:17+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1738150817000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 483444 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Partirà da Lecce il prossimo 4 febbraio il recruiting tour di Garibaldi Hotels. Si ricercano 150 figure professionali da inserire sia nella sede aziendale di Ostuni, sia nelle 13 strutture ricettive presenti in Puglia, Basilicata, Sicilia, Sardegna, Umbria, Lazio e Trentino Alto Adige. Il tour, che prevede 13 open days, dopo Lecce farà tappa a Gallipoli, Matera, Gioiosa Marea, Scoglitti, Roma e Montone. per concludersi nel mese di marzo. “Le nostre strutture su tutto il territorio hanno caratteristiche ed esigenze differenti tra di loro. Per questo motivo abbiamo la necessità di intercettare profili diversi sia manageriali sia operativi. Ma il filo conduttore deve essere la passione” per il turismo - spiega il presidente di Garibaldi Hotels, Egidio Ventimiglia -. Parliamo di un settore che ha perso il fascino e l’attrazione che aveva in passato soprattutto nei giovani. Ancora oggi però può offrire molto a chi vuole farsi strada in questo ambito con concrete possibilità di crescita. Servono curiosità e apertura, capacità di lavorare in team, doti relazionali e soprattutto determinazione e appunto passione”. Diverse le opportunità lavorative con ruoli che variano da figure manageriali a profili più operativi nelle aree food & beverage, ristorazione e accoglienza: direttore, resident manager, capo ricevimento, segretario di ricevimento, portiere notturno, guest relation, governante, cameriera ai piani, chef, cuoco capo partita, commis di cucina, pasticcere, pizzaiolo, lavapiatti e facchino di cucina, 1° e 2° maître, cameriere di sala e bar, bar manager, barman, economo, f&b manager, responsabile stabilimento balneare, manutentore, bagnino. Per la sede pugliese della società si cerca invece un responsabile tecnico e responsabile risorse umane con comprovata esperienza nel settore turistico. La ricerca è aperta, inoltre, a laureati e diplomati interessati a tirocini formativi per il booking e l’amministrazione. È possibile inviare la propria candidatura, specificando l’area di interesse o la posizione che si desidera ricoprire a: recruiting2025@garibaldihotels.it. Il calendario completo con tutte le giornate di recruiting è disponibile sul sito nella sezione Lavora con noi. Le selezioni si svolgeranno attraverso la formula open day dalle 10 alle 18, direttamente nelle sedi operative del gruppo. Le risorse selezionate potranno, inoltre, accedere al percorso di formazione previsto dalla compagnia: una settimana di Accademy. [post_title] => Garibaldi Hotels a caccia di 150 profili. Il 4 febbraio parte da Lecce il recruiting tour [post_date] => 2025-01-29T10:29:32+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1738146572000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 483365 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_481568" align="alignleft" width="300"] Uno scorcio di Capri[/caption] Arriva la conferma del passaggio di mano del Caesar Augustus di Anacapri. Come anticipato da noi di Travel Quotidiano a fine dicembre, ad acquisire lo storico 5 stelle è stato il gruppo Statuto che lo ha comprato, si legge sul Mattino, per 180 milioni di euro dalla famiglia napoletana Signorini, già proprietaria dell'hotel dal 1940. Stando ai rumours a noi pervenuti le intenzioni sarebbero ora quella di affidarne l’operatività a Four Seasons. La struttura, situata nella parte meno mondana dell'isola, deve il suo nome alla statua dell'imperatore romano fatta installare nel 1900 dall'allora proprietario dell'immobile, il principe russo Emmanuel Bulhak. Il complesso venne poi ceduto appunto alla famiglia Signorini, che lo trasformò in un albergo, oggi dotato di 49 camere e sei suite a picco sul mare. Proseguono insomma gli investimenti nell'ospitalità del gruppo Statuto, che pochi mesi fa ha acquisito per circa 100 milioni di euro l’ex Grand Hotel Cadenabbia sul lago di Como, destinato a diventare un Six Senses nel 2028. La società è inoltre proprietaria di alcune delle più prestigiose strutture italiane, quali il Mandarin Oriental e i prossimi Marriott Piazzetta Bossi (che verrà inaugurato a breve), Rosewood (2025) e Six Senses (2026) di Milano, nonché l’Edition Rome e Le Ginestre di Porto Cervo (che diventerà Mandarin Oriental), oltre naturalmente al San Domenico di Taormina e al Danieli di Venezia. Recenti infine pure le acquisizioni all’estero dei Six Senses London e Ibiza, del Mandarin Oriental Paris e dell’Hotel de Rome di Berlino. [post_title] => Arriva la conferma: il Caesar Augustus di Anacapri è del gruppo Statuto [post_date] => 2025-01-28T11:36:38+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1738064198000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 483352 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Si terrà il prossimo 6 febbraio il recruitment day del gruppo Hilton in contemporanea in quattro destinazioni italiane differenti: all’Hilton Molino Stucky Venice, all’Hilton Sorrento Palace, all’Hilton Lake Como e al Rome Cavalieri, a Waldorf Astoria Hotel. La compagnia è alla ricerca di 300 team member da inserire nei numerosi hotel presenti in Italia, incluse alcune tra le più rinomate strutture del Paese. Le posizioni sono principalmente aperte per ruoli nel food & beverage, in cucina e nel front office. A seguito del successo ottenuto nella scorsa edizione, anche quest’anno il recruitment day seguirà la stessa modalità di svolgimento dei colloqui, che saranno effettuati in presenza direttamente con i recruiter di Hilton. “Cerchiamo persone appassionate del mondo dell’ospitalità che desiderano far parte di una prestigiosa realtà come la nostra, ormai presente in Italia con numerose e rinomate strutture - spiega il regional hr director for Continental Europe, Hilton, Fausto Ciarcia -. Le posizioni attualmente aperte coinvolgono diversi settori, dal food & beverage al front office, nei vari hotel della penisola. Le candidature sono aperte anche per coloro che non hanno esperienza nel settore dell’ospitalità e che vogliono mettersi in gioco in questo ambito”. Per partecipare al recruitment day basta consultare le posizioni disponibili sul portale dedicato e candidarsi a quelle di proprio interesse, allegando il curriculum aggiornato. Dopo che lo staff di LavoroTurismo, organizzatore dell’evento, avrà esaminato le richieste, i profili più in linea saranno invitati a tenere un breve colloquio telefonico. Successivamente, i candidati che avranno superato questo primo momento potranno sostenere il colloquio in presenza, a seconda della struttura scelta. [post_title] => Hilton a caccia di 300 talenti: selezioni il 6 febbraio a Venezia, Sorrento, Roma e sul lago di Como [post_date] => 2025-01-28T11:06:28+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1738062388000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 483314 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => E' pensata per rispondere in modo ancora più mirato alle esigenze delle agenzie di viaggio e degli hotel partner la nuova versione della piattaforma b2b che Ixpira si appresta a lanciare a breve. Tra le novità più importanti, il voucher Qr code che rappresenta una soluzione digitale all’avanguardia per la conferma delle prenotazioni, eliminando la necessità di documentazione cartacea. Inoltre, il sito sarà arricchito da immagini in alta definizione, mappe interattive e recensioni certificate, per migliorare l’interazione con l’utente e ottimizzarne l’esperienza. Prevista anche un'implementazione di ulteriore funzionalità: a partire da metà febbraio sarà tra l'altro inserito un chatbot avanzato, che permetterà di dare assistenza e di rispondere in tempo reale alle richieste dei clienti. Questo strumento, che offrirà supporto personalizzato 24/7, sarà integrato successivamente anche su WhatsApp, permettendo una comunicazione e un’assistenza ancora più diretta e tempestiva. La versione definitiva del sito includerà pure una sezione dedicata allo storytelling dell’azienda, per raccontare alle agenzie di viaggi partner mission, vision e obiettivi che la guidano. Inoltre, i partner avranno l’opportunità di visualizzare in anteprima le offerte speciali, in modo da essere sempre un passo avanti. "Solo innovando continuamente possiamo rimanere all’avanguardia in un settore in costante evoluzione - sottolinea Guy Luongo, ceo di Ixpira -. Il 2025 rappresenta un anno di trasformazione e crescita. Siamo pronti a sfruttare ogni sfida come un’opportunità per creare valore per i nostri clienti e fornitori". [post_title] => In arrivo una nuova versione della piattaforma Ixpira ancora più smart [post_date] => 2025-01-28T09:42:45+00:00 [category] => Array ( [0] => mercato_e_tecnologie ) [category_name] => Array ( [0] => Mercato e tecnologie ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1738057365000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 483187 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Parte da Caraibi e Costa Rica, oltre che da Canarie e Baleari l’avventura italiana di Avoris: «La Penisola rappresenta un’opportunità strategica per noi», sintetizza il ceo della divisione travel del gruppo Barceló, Juan Carlos Gonzalez. L’operatore debutterà sul mercato tricolore con il to Travelplan e la banca letti Welcomebeds, declinando l'offerta in un prodotto dal respiro globale ma plasmato al meglio per la distribuzione e i viaggiatori italiani. La compagnia avrà presto un team commerciale dedicato nel nostro Paese guidato da Giovanni Castelli: «Annunceremo a breve anche una serie di seminari in varie città della Penisola in collaborazione con alcuni partner chiave, mentre i nostri sales cominceranno immediatamente a incontrare le agenzie di persona, nonché a organizzare presentazioni e attività formative ad hoc – spiega il nuovo direttore commerciale Italia -. Oltre alla qualità del servizio e alle atmosfere internazionali che i nostri ospiti potranno respirare nei nostri resort caraibici, mi piace sottolineare che i prodotti beneficeranno di tutte le nostre garanzie legali per gli agenti di viaggio e i clienti finali. A ciò si aggiunge il check-in dei bagagli per la destinazione finale direttamente dall’aeroporto di partenza, per una programmazione annuale di voli verso Punta Cana, Cancun, L’Avana e San Jose in Costa Rica. Durante l’estate mettiamo inoltre a disposizione collegamenti per la dominicana La Romana e Cayo Santa Maria a Cuba». Travelplan ha infatti creato un prodotto e un modello distributivo specificamente disegnato per il mercato italiano, aggiunge il direttore sviluppo Emea della divisione tour operating di Avoris, Eduard Bogatyr: «Fin da ora abbiamo la possibilità di collegare Roma, Milano e Venezia alle principali destinazioni caraibiche, Repubblica Dominicana, Messico, Cuba e Costa [caption id="attachment_483190" align="alignright" width="300"] Juan Carlos Gonzalez[/caption] Rica, in collaborazione con la nostra compagnia Iberojet o altre linee aeree partner via Madrid. Altri scali italiani seguiranno presto. A ciò si aggiunge il nostro ampio portfolio di hotel. Siamo inoltre in grado di offrire tariffe competitive e livelli commissionali interessanti per le agenzie tricolori». La distribuzione potrà accedere all’offerta tramite il sito web b2b Avoris Store, nonché grazie a una connessione Api dedicata, oppure ancora utilizzando il Travel Compositor Marketplace, per chi si serve di questa piattaforma. [post_title] => Avoris sbarca in Italia con il to Travelplan e la banca letti Welcomebeds [post_date] => 2025-01-27T09:57:29+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( [0] => in-evidenza ) [post_tag_name] => Array ( [0] => In evidenza ) ) [sort] => Array ( [0] => 1737971849000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 483157 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Parte da Palermo il prossimo mercoledì 29 gennaio la campagna di assunzioni 2025 di Gnv, realizzata in collaborazione con Sviluppo Lavoro Italia e i centri per l’impiego. L’obiettivo è quello di potenziare l’organico di circa 500 risorse, in vista dell’ingresso di due nuove navi (la Polaris e la Orion, ndr). Saranno in tutto 12 gli incontri organizzati. Dopo la Sicilia (oltre Palermo, Catania e Trapani) Gnv girerà l'intero territorio nazionale per presentare le opportunità di lavoro a bordo delle proprie navi facendo tappa in Puglia (Bari e Taranto), Calabria (Reggio Calabria e Pizzo Calabro), Campania (Napoli), Friuli-Venezia Giulia (Trieste), Emilia-Romagna (Ravenna) e Liguria (Genova). In Sicilia, in particolare, i recruiting day si svolgeranno nelle giornate di mercoledì 29 gennaio dalle ore 9:30 alle 16:30 a Palermo (viale Praga 29), giovedì 30 gennaio dalle 9:30 alle 16:30 a Trapani (piazzale Falcone e Borsellino 26) e venerdì 31 gennaio dalle 9:30 alle 15 a Catania (via Nicola Coviello 6). . Gnv ricerca numerose professionalità con diversi gradi di esperienza e di seniority, tra questi personale di gestione dell’hotel, come referenti It, assistenti d’ufficio, piccolo di camera e piccolo di cucina, cuochi con diploma alberghiero e/o esperienza di bordo, pizzaioli, cambusieri con esperienza di bordo, magazzinieri con esperienza di bordo e shop assistant, oltre a personale di macchina e di coperta, tra cui ottonai, frigoristi, marinai, carpentieri, elettricisti, giovanotti elettricisti, capi operai, operai motoristi e operai meccanici, comuni di macchina, ufficiali di macchina e direttori di macchina, 1° ufficiali di macchina. Ai candidati che parteciperanno agli open day è richiesto di portare con sé una copia del proprio documento d’identità in corso di validità, una copia del proprio cv aggiornato e, qualora avessero esperienze pregresse a bordo, il libretto di navigazione e la documentazione relativa ai corsi Sctw. La candidatura verrà valutata anche se non in possesso di tali requisiti e, in caso di accettazione, i candidati verranno supportati economicamente nell’effettuare i corsi di idoneità alla navigazione e seguiti in tutto l’iter per ottenere il libretto di navigazione. Una volta in possesso della documentazione necessaria, i candidati avranno la possibilità di partecipare a delle sessioni di formazione a bordo organizzate in collaborazione con l'Msc Training Center, che permetteranno loro di familiarizzare con l’ambiente della nave e le mansioni legate al mestiere. Per l’invio dei cv è possibile consultare il sito della compagnia all’interno della sezione Lavora con noi. Per ulteriori informazioni scrivere a crew@gnv.it. [post_title] => Parte il 29 gennaio in Sicilia la campagna di recruiting Gnv. Si cercano 500 profili [post_date] => 2025-01-24T11:20:52+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1737717652000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 483122 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => La stagione turistica in Italia tende oggi a estendersi oltre al tradizionale periodo estivo, grazie agli arrivi internazionali e a un crescente appeal durante tutto l'anno. Lo rivela l'ultimo report della piattaforma di distribuzione e revenue management SiteMinder. I dati dell'indagine Hotel Booking Trends, che analizza oltre 125 milioni di prenotazioni globali, mostrano in particolare che quasi un terzo (31,68%) delle vendite negli hotel italiani nel 2024 si è concentrata nei mesi estivi da giugno ad agosto. Tuttavia, luglio e agosto, i mesi di punta dell’estate tricolore, hanno registrato una lieve flessione (rispettivamente del -4% e del -1%). Al contrario, l'aumento su base annua registrato a maggio e ottobre, segna un significativo cambiamento. Maggio ha raggiunto il 9,39% delle prenotazioni totali, in crescita rispetto all’8,97% del 2023, mentre ottobre ha toccato il 9,15%, contro l’8,99% dell’anno precedente. Anche settembre si è difeso bene, mostrando una crescita del 2%. Febbraio e marzo si sono rivelati una sorpresa con un aumento delle prenotazioni rispettivamente dell’8% e del 4%. Il report di SiteMinder rivela, inoltre, un aumento delle tariffe alberghiere trainate da un maggior flusso di ospiti durante tutto l’anno: maggio e ottobre si sono distinti per le tariffe in crescita più consistente, raggiungendo rispettivamente 272 e 271 euro. A ottobre 2024, per esempio, le camere erano più care del 5,4% rispetto allo stesso mese del 2023. Inoltre, l’Italia è compresa nel 65% dei mercati globali che nel 2024 hanno registrato un rincaro delle tariffe alberghiere rispetto all’anno precedente, con un average daily rate che ha raggiunto i 239,60 euro rispetto ai 238,90 euro del 2023. “La più ampia distribuzione delle prenotazioni non solo riflette un significativo interesse per le stagioni meno affollate, ma indica anche la crescente popolarità di destinazioni emergenti accanto ai luoghi simbolo dell'Italia - sottolinea il regional manager for Italy di SiteMinder, Simone Portaluri -. Queste tendenze hanno contribuito a un aumento delle tariffe delle camere, che gli albergatori locali dovrebbero continuare a mantenere”. [post_title] => SiteMinder: in Italia si allunga la stagione turistica e aumentano le tariffe alberghiere [post_date] => 2025-01-24T09:42:45+00:00 [category] => Array ( [0] => mercato_e_tecnologie ) [category_name] => Array ( [0] => Mercato e tecnologie ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1737711765000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "albergatore day recensioni affitti brevi legalita al centro" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":48,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":774,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"483498","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Si è svolta al Palazzo dei Congressi di Roma la 21ª edizione dell'Albergatore Day, l’evento organizzato da Federalberghi Roma per fare il punto sulla situazione del settore alberghiero e confrontarsi sulle prospettive future, con particolare attenzione al Giubileo 2025. Un'occasione per istituzioni e operatori del settore di analizzare i numeri del turismo, le sfide e le opportunità che la Capitale dovrà affrontare.\r

\r

Il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, ha evidenziato i numeri record registrati nel 2024: «Abbiamo vissuto un anno turistico eccezionale, con 22 milioni di visitatori e oltre 51 milioni di pernottamenti. È un traguardo che abbiamo raggiunto tutti insieme, lavorando per rendere Roma più moderna e accogliente. Questi numeri dimostrano non solo la crescita dei flussi turistici, ma anche il miglioramento della loro qualità». Guardando al 2025, anno del Giubileo, Gualtieri ha sottolineato che ci si aspetta «un afflusso straordinario di persone, con modalità di visita differenti, in gran parte legate a motivazioni religiose, ma il Giubileo rappresenterà una spinta fondamentale anche per la crescita del turismo di qualità, con effetti positivi anche negli anni successivi. Dal 2026 potremo beneficiare di un grande ritorno, poiché avremo l'occasione di mostrare al mondo il meglio di Roma\".\r

Sul tema delle opportunità e delle sfide da affrontare sono intervenuti l'assessore ai Grandi Eventi, Turismo, Sport e Moda di Roma Capitale Alessandro Onorato, la vice presidente della V Commissione Cultura, Spettacolo, Sport e Turismo della Regione Lazio Edy Palazzi e il direttore di Confcommercio Roma Romolo Guasco.\r

L’assessore Onorato ha ribadito l’importanza di affrontare le criticità della Capitale senza dimenticare che si tratta di una grande metropoli. «Roma si trova sicuramente ad affrontare sfide importanti, come il traffico e la mobilità, ma si tratta di problemi che sono presenti anche in altre grandi città come Parigi o New York. Ciò non significa che non si possano migliorare, la nostra amministrazione sta lavorando per affrontarli con soluzioni concrete». Onorato ha inoltre sottolineato l’impegno dell’amministrazione nella regolamentazione degli affitti brevi e nel contrasto al proliferare delle key box.\r

\r

La vice presidente della V Commissione Cultura, Spettacolo, Sport e Turismo della Regione Lazio, Edy Palazzi, ha evidenziato la necessità di rivedere la normativa regionale per regolamentare il settore extralberghiero e valorizzare al meglio il patrimonio turistico del Lazio. «Dobbiamo rivedere la legge regionale del 2007 sugli affitti brevi, perché insieme possiamo fare molto per garantire equità e qualità nel settore dell'ospitalità». Palazzi ha quindi annunciato l'imminente presentazione di un piano triennale per lo sviluppo turistico del Lazio, con interventi mirati a migliorare l'accoglienza, le infrastrutture, la proposta di esperienze autentiche da vivere sul territorio.\r

\r

Il direttore di Confcommercio Roma, Romolo Guasco, ha sottolineato il ruolo centrale dell’industria turistica per l’economia della Capitale, evidenziando come il commercio, parte integrante dell’offerta turistica, stia vivendo una fase di trasformazione e standardizzazione dettata da modelli internazionali. «Il settore turistico sta dimostrando una forte crescita, ma allo stesso tempo soffriamo una crisi complessiva legata agli incrementi delle spese legate ai consumi».\r

\r

La regolamentazione di recensioni e ricettività alternativa\r

\r

Il presidente di Federalberghi Roma, Giuseppe Roscioli, ha espresso il suo punto di vista sull’impatto del Giubileo, dichiarando che l’obiettivo è mantenere i numeri del 2024. «Nel 2001 abbiamo registrato un aumento del 17% grazie al Giubileo, ma oggi lo scenario è diverso. Se riusciremo a mantenere i numeri del 2024, sarà già un grande successo». Ha sottolineato l’importanza degli investimenti in corso nella Capitale e ha ricordato che, con la chiusura di 200 cantieri e l’avvio di nuovi interventi, l’immagine di Roma sarà rilanciata a livello globale, con un impatto positivo sul turismo per il prossimo decennio. Roscioli ha quindi evidenziato che, sebbene il settore abbia recuperato un 25% rispetto al crollo dovuto alla pandemia, ancora 60 alberghi rimangono chiusi e abbandonati.\r

\r

Sul tema delle recensioni online, Roscioli ha sottolineato la necessità di una regolamentazione più stringente. «Presto vedrete risultati concreti dei confronti che stiamo portando avanti. Chi scrive una recensione dovrà dimostrare di aver realmente usufruito del servizio. Inoltre, le piattaforme si assumeranno la responsabilità di garantire la trasparenza e saranno responsabili di quanto pubblicato. Inoltre, ci sarà un limite massimo entro cui pubblicare la recensione, probabilmente 15 giorni».\r

\r

Roscioli ha quindi ribadito la necessità di una regolamentazione chiara per la ricettività alternativa. «Non sono contrario alla diversificazione dell’ospitalità, ma serve legalità. B&B, case vacanze e guest house sono regolamentati, mentre molti affitti brevi operano senza alcuna autorizzazione. È inaccettabile che esistano interi edifici trasformati in strutture alberghiere senza rispettare le normative. Se un’attività è economica, deve essere regolamentata per evitare distorsioni nel mercato turistico».","post_title":"Albergatore day: recensioni, affitti brevi e legalità al centro","post_date":"2025-01-29T13:54:56+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1738158896000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"483482","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"La Nuova Zelanda ha semplificato i requisiti per il rilascio del visto con l'obiettivo preciso di attrarre i “nomadi digitali” e incentivare così i flussi turistici. In base alle nuove regole, i visitatori possono svolgere un lavoro a distanza per un datore di lavoro straniero mentre sono in vacanza nel Paese per un massimo di 90 giorni, dopodiché potrebbero dover pagare l'imposta di soggiorno.\r

\r

«Il cambiamento consentirà a molti visitatori di prolungare il loro soggiorno, il che porterà a una maggiore spesa nel Paese» ha dichiarato il ministro dell'Immigrazione Erica Stanford.\r

\r

La Nuova Zelanda si trova attualmente in una fase di recessione economica e la sua industria turistica è stata gravemente colpita dalla chiusura delle frontiere durante la pandemia. I dati di Tourism New Zealand evidenziano come prima della pandemia il turismo contribuiva all'economia nazionale per oltre 22 miliardi di dollari Usa, cifra che è drasticamente crollata negli anni successivi al 2020.\r

\r

Attualmente il livello degli arrivi turistici internazionali si attesta a circa l'86% dei numeri 2019.\r

\r

Il governo ha precisato che le modifiche si applicano a tutti i visti per visitatori, compresi i turisti e le persone che visitano familiari, partner e tutori con visti a lungo termine.","post_title":"La Nuova Zelanda allenta le regole sui visti per incentivare gli arrivi dei nomadi digitali","post_date":"2025-01-29T11:40:17+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1738150817000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"483444","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Partirà da Lecce il prossimo 4 febbraio il recruiting tour di Garibaldi Hotels. Si ricercano 150 figure professionali da inserire sia nella sede aziendale di Ostuni, sia nelle 13 strutture ricettive presenti in Puglia, Basilicata, Sicilia, Sardegna, Umbria, Lazio e Trentino Alto Adige. Il tour, che prevede 13 open days, dopo Lecce farà tappa a Gallipoli, Matera, Gioiosa Marea, Scoglitti, Roma e Montone. per concludersi nel mese di marzo.\r

\r

“Le nostre strutture su tutto il territorio hanno caratteristiche ed esigenze differenti tra di loro. Per questo motivo abbiamo la necessità di intercettare profili diversi sia manageriali sia operativi. Ma il filo conduttore deve essere la passione” per il turismo - spiega il presidente di Garibaldi Hotels, Egidio Ventimiglia -. Parliamo di un settore che ha perso il fascino e l’attrazione che aveva in passato soprattutto nei giovani. Ancora oggi però può offrire molto a chi vuole farsi strada in questo ambito con concrete possibilità di crescita. Servono curiosità e apertura, capacità di lavorare in team, doti relazionali e soprattutto determinazione e appunto passione”.\r

\r

Diverse le opportunità lavorative con ruoli che variano da figure manageriali a profili più operativi nelle aree food & beverage, ristorazione e accoglienza: direttore, resident manager, capo ricevimento, segretario di ricevimento, portiere notturno, guest relation, governante, cameriera ai piani, chef, cuoco capo partita, commis di cucina, pasticcere, pizzaiolo, lavapiatti e facchino di cucina, 1° e 2° maître, cameriere di sala e bar, bar manager, barman, economo, f&b manager, responsabile stabilimento balneare, manutentore, bagnino. Per la sede pugliese della società si cerca invece un responsabile tecnico e responsabile risorse umane con comprovata esperienza nel settore turistico. La ricerca è aperta, inoltre, a laureati e diplomati interessati a tirocini formativi per il booking e l’amministrazione.\r

\r

È possibile inviare la propria candidatura, specificando l’area di interesse o la posizione che si desidera ricoprire a: recruiting2025@garibaldihotels.it. Il calendario completo con tutte le giornate di recruiting è disponibile sul sito nella sezione Lavora con noi. Le selezioni si svolgeranno attraverso la formula open day dalle 10 alle 18, direttamente nelle sedi operative del gruppo. Le risorse selezionate potranno, inoltre, accedere al percorso di formazione previsto dalla compagnia: una settimana di Accademy.","post_title":"Garibaldi Hotels a caccia di 150 profili. Il 4 febbraio parte da Lecce il recruiting tour","post_date":"2025-01-29T10:29:32+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1738146572000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"483365","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_481568\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Uno scorcio di Capri[/caption]\r

\r

Arriva la conferma del passaggio di mano del Caesar Augustus di Anacapri. Come anticipato da noi di Travel Quotidiano a fine dicembre, ad acquisire lo storico 5 stelle è stato il gruppo Statuto che lo ha comprato, si legge sul Mattino, per 180 milioni di euro dalla famiglia napoletana Signorini, già proprietaria dell'hotel dal 1940. Stando ai rumours a noi pervenuti le intenzioni sarebbero ora quella di affidarne l’operatività a Four Seasons.\r

\r

La struttura, situata nella parte meno mondana dell'isola, deve il suo nome alla statua dell'imperatore romano fatta installare nel 1900 dall'allora proprietario dell'immobile, il principe russo Emmanuel Bulhak. Il complesso venne poi ceduto appunto alla famiglia Signorini, che lo trasformò in un albergo, oggi dotato di 49 camere e sei suite a picco sul mare. \r

\r

Proseguono insomma gli investimenti nell'ospitalità del gruppo Statuto, che pochi mesi fa ha acquisito per circa 100 milioni di euro l’ex Grand Hotel Cadenabbia sul lago di Como, destinato a diventare un Six Senses nel 2028. La società è inoltre proprietaria di alcune delle più prestigiose strutture italiane, quali il Mandarin Oriental e i prossimi Marriott Piazzetta Bossi (che verrà inaugurato a breve), Rosewood (2025) e Six Senses (2026) di Milano, nonché l’Edition Rome e Le Ginestre di Porto Cervo (che diventerà Mandarin Oriental), oltre naturalmente al San Domenico di Taormina e al Danieli di Venezia. Recenti infine pure le acquisizioni all’estero dei Six Senses London e Ibiza, del Mandarin Oriental Paris e dell’Hotel de Rome di Berlino.","post_title":"Arriva la conferma: il Caesar Augustus di Anacapri è del gruppo Statuto","post_date":"2025-01-28T11:36:38+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1738064198000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"483352","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Si terrà il prossimo 6 febbraio il recruitment day del gruppo Hilton in contemporanea in quattro destinazioni italiane differenti: all’Hilton Molino Stucky Venice, all’Hilton Sorrento Palace, all’Hilton Lake Como e al Rome Cavalieri, a Waldorf Astoria Hotel. La compagnia è alla ricerca di 300 team member da inserire nei numerosi hotel presenti in Italia, incluse alcune tra le più rinomate strutture del Paese. Le posizioni sono principalmente aperte per ruoli nel food & beverage, in cucina e nel front office. A seguito del successo ottenuto nella scorsa edizione, anche quest’anno il recruitment day seguirà la stessa modalità di svolgimento dei colloqui, che saranno effettuati in presenza direttamente con i recruiter di Hilton.\r

\r

“Cerchiamo persone appassionate del mondo dell’ospitalità che desiderano far parte di una prestigiosa realtà come la nostra, ormai presente in Italia con numerose e rinomate strutture - spiega il regional hr director for Continental Europe, Hilton, Fausto Ciarcia -. Le posizioni attualmente aperte coinvolgono diversi settori, dal food & beverage al front office, nei vari hotel della penisola. Le candidature sono aperte anche per coloro che non hanno esperienza nel settore dell’ospitalità e che vogliono mettersi in gioco in questo ambito”.\r

\r

Per partecipare al recruitment day basta consultare le posizioni disponibili sul portale dedicato e candidarsi a quelle di proprio interesse, allegando il curriculum aggiornato. Dopo che lo staff di LavoroTurismo, organizzatore dell’evento, avrà esaminato le richieste, i profili più in linea saranno invitati a tenere un breve colloquio telefonico. Successivamente, i candidati che avranno superato questo primo momento potranno sostenere il colloquio in presenza, a seconda della struttura scelta.","post_title":"Hilton a caccia di 300 talenti: selezioni il 6 febbraio a Venezia, Sorrento, Roma e sul lago di Como","post_date":"2025-01-28T11:06:28+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1738062388000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"483314","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"\r

\r

E' pensata per rispondere in modo ancora più mirato alle esigenze delle agenzie di viaggio e degli hotel partner la nuova versione della piattaforma b2b che Ixpira si appresta a lanciare a breve. Tra le novità più importanti, il voucher Qr code che rappresenta una soluzione digitale all’avanguardia per la conferma delle prenotazioni, eliminando la necessità di documentazione cartacea. Inoltre, il sito sarà arricchito da immagini in alta definizione, mappe interattive e recensioni certificate, per migliorare l’interazione con l’utente e ottimizzarne l’esperienza.\r

\r

Prevista anche un'implementazione di ulteriore funzionalità: a partire da metà febbraio sarà tra l'altro inserito un chatbot avanzato, che permetterà di dare assistenza e di rispondere in tempo reale alle richieste dei clienti. Questo strumento, che offrirà supporto personalizzato 24/7, sarà integrato successivamente anche su WhatsApp, permettendo una comunicazione e un’assistenza ancora più diretta e tempestiva.\r

\r

La versione definitiva del sito includerà pure una sezione dedicata allo storytelling dell’azienda, per raccontare alle agenzie di viaggi partner mission, vision e obiettivi che la guidano. Inoltre, i partner avranno l’opportunità di visualizzare in anteprima le offerte speciali, in modo da essere sempre un passo avanti. \"Solo innovando continuamente possiamo rimanere all’avanguardia in un settore in costante evoluzione - sottolinea Guy Luongo, ceo di Ixpira -. Il 2025 rappresenta un anno di trasformazione e crescita. Siamo pronti a sfruttare ogni sfida come un’opportunità per creare valore per i nostri clienti e fornitori\".","post_title":"In arrivo una nuova versione della piattaforma Ixpira ancora più smart","post_date":"2025-01-28T09:42:45+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1738057365000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"483187","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Parte da Caraibi e Costa Rica, oltre che da Canarie e Baleari l’avventura italiana di Avoris: «La Penisola rappresenta un’opportunità strategica per noi», sintetizza il ceo della divisione travel del gruppo Barceló, Juan Carlos Gonzalez. L’operatore debutterà sul mercato tricolore con il to Travelplan e la banca letti Welcomebeds, declinando l'offerta in un prodotto dal respiro globale ma plasmato al meglio per la distribuzione e i viaggiatori italiani.\r

\r

La compagnia avrà presto un team commerciale dedicato nel nostro Paese guidato da Giovanni Castelli: «Annunceremo a breve anche una serie di seminari in varie città della Penisola in collaborazione con alcuni partner chiave, mentre i nostri sales cominceranno immediatamente a incontrare le agenzie di persona, nonché a organizzare presentazioni e attività formative ad hoc – spiega il nuovo direttore commerciale Italia -. Oltre alla qualità del servizio e alle atmosfere internazionali che i nostri ospiti potranno respirare nei nostri resort caraibici, mi piace sottolineare che i prodotti beneficeranno di tutte le nostre garanzie legali per gli agenti di viaggio e i clienti finali. A ciò si aggiunge il check-in dei bagagli per la destinazione finale direttamente dall’aeroporto di partenza, per una programmazione annuale di voli verso Punta Cana, Cancun, L’Avana e San Jose in Costa Rica. Durante l’estate mettiamo inoltre a disposizione collegamenti per la dominicana La Romana e Cayo Santa Maria a Cuba».\r

\r

Travelplan ha infatti creato un prodotto e un modello distributivo specificamente disegnato per il mercato italiano, aggiunge il direttore sviluppo Emea della divisione tour operating di Avoris, Eduard Bogatyr: «Fin da ora abbiamo la possibilità di collegare Roma, Milano e Venezia alle principali destinazioni caraibiche, Repubblica Dominicana, Messico, Cuba e Costa\r

\r

[caption id=\"attachment_483190\" align=\"alignright\" width=\"300\"] Juan Carlos Gonzalez[/caption]\r

\r

Rica, in collaborazione con la nostra compagnia Iberojet o altre linee aeree partner via Madrid. Altri scali italiani seguiranno presto. A ciò si aggiunge il nostro ampio portfolio di hotel. Siamo inoltre in grado di offrire tariffe competitive e livelli commissionali interessanti per le agenzie tricolori».\r

\r

La distribuzione potrà accedere all’offerta tramite il sito web b2b Avoris Store, nonché grazie a una connessione Api dedicata, oppure ancora utilizzando il Travel Compositor Marketplace, per chi si serve di questa piattaforma.","post_title":"Avoris sbarca in Italia con il to Travelplan e la banca letti Welcomebeds","post_date":"2025-01-27T09:57:29+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1737971849000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"483157","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Parte da Palermo il prossimo mercoledì 29 gennaio la campagna di assunzioni 2025 di Gnv, realizzata in collaborazione con Sviluppo Lavoro Italia e i centri per l’impiego. L’obiettivo è quello di potenziare l’organico di circa 500 risorse, in vista dell’ingresso di due nuove navi (la Polaris e la Orion, ndr). Saranno in tutto 12 gli incontri organizzati. Dopo la Sicilia (oltre Palermo, Catania e Trapani) Gnv girerà l'intero territorio nazionale per presentare le opportunità di lavoro a bordo delle proprie navi facendo tappa in Puglia (Bari e Taranto), Calabria (Reggio Calabria e Pizzo Calabro), Campania (Napoli), Friuli-Venezia Giulia (Trieste), Emilia-Romagna (Ravenna) e Liguria (Genova). In Sicilia, in particolare, i recruiting day si svolgeranno nelle giornate di mercoledì 29 gennaio dalle ore 9:30 alle 16:30 a Palermo (viale Praga 29), giovedì 30 gennaio dalle 9:30 alle 16:30 a Trapani (piazzale Falcone e Borsellino 26) e venerdì 31 gennaio dalle 9:30 alle 15 a Catania (via Nicola Coviello 6). .\r

\r

Gnv ricerca numerose professionalità con diversi gradi di esperienza e di seniority, tra questi personale di gestione dell’hotel, come referenti It, assistenti d’ufficio, piccolo di camera e piccolo di cucina, cuochi con diploma alberghiero e/o esperienza di bordo, pizzaioli, cambusieri con esperienza di bordo, magazzinieri con esperienza di bordo e shop assistant, oltre a personale di macchina e di coperta, tra cui ottonai, frigoristi, marinai, carpentieri, elettricisti, giovanotti elettricisti, capi operai, operai motoristi e operai meccanici, comuni di macchina, ufficiali di macchina e direttori di macchina, 1° ufficiali di macchina.\r

\r

Ai candidati che parteciperanno agli open day è richiesto di portare con sé una copia del proprio documento d’identità in corso di validità, una copia del proprio cv aggiornato e, qualora avessero esperienze pregresse a bordo, il libretto di navigazione e la documentazione relativa ai corsi Sctw. La candidatura verrà valutata anche se non in possesso di tali requisiti e, in caso di accettazione, i candidati verranno supportati economicamente nell’effettuare i corsi di idoneità alla navigazione e seguiti in tutto l’iter per ottenere il libretto di navigazione. Una volta in possesso della documentazione necessaria, i candidati avranno la possibilità di partecipare a delle sessioni di formazione a bordo organizzate in collaborazione con l'Msc Training Center, che permetteranno loro di familiarizzare con l’ambiente della nave e le mansioni legate al mestiere. Per l’invio dei cv è possibile consultare il sito della compagnia all’interno della sezione Lavora con noi. Per ulteriori informazioni scrivere a crew@gnv.it.","post_title":"Parte il 29 gennaio in Sicilia la campagna di recruiting Gnv. Si cercano 500 profili","post_date":"2025-01-24T11:20:52+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1737717652000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"483122","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"La stagione turistica in Italia tende oggi a estendersi oltre al tradizionale periodo estivo, grazie agli arrivi internazionali e a un crescente appeal durante tutto l'anno. Lo rivela l'ultimo report della piattaforma di distribuzione e revenue management SiteMinder. I dati dell'indagine Hotel Booking Trends, che analizza oltre 125 milioni di prenotazioni globali, mostrano in particolare che quasi un terzo (31,68%) delle vendite negli hotel italiani nel 2024 si è concentrata nei mesi estivi da giugno ad agosto. Tuttavia, luglio e agosto, i mesi di punta dell’estate tricolore, hanno registrato una lieve flessione (rispettivamente del -4% e del -1%). Al contrario, l'aumento su base annua registrato a maggio e ottobre, segna un significativo cambiamento. Maggio ha raggiunto il 9,39% delle prenotazioni totali, in crescita rispetto all’8,97% del 2023, mentre ottobre ha toccato il 9,15%, contro l’8,99% dell’anno precedente. Anche settembre si è difeso bene, mostrando una crescita del 2%. Febbraio e marzo si sono rivelati una sorpresa con un aumento delle prenotazioni rispettivamente dell’8% e del 4%.\r

\r

Il report di SiteMinder rivela, inoltre, un aumento delle tariffe alberghiere trainate da un maggior flusso di ospiti durante tutto l’anno: maggio e ottobre si sono distinti per le tariffe in crescita più consistente, raggiungendo rispettivamente 272 e 271 euro. A ottobre 2024, per esempio, le camere erano più care del 5,4% rispetto allo stesso mese del 2023. Inoltre, l’Italia è compresa nel 65% dei mercati globali che nel 2024 hanno registrato un rincaro delle tariffe alberghiere rispetto all’anno precedente, con un average daily rate che ha raggiunto i 239,60 euro rispetto ai 238,90 euro del 2023.\r

\r

“La più ampia distribuzione delle prenotazioni non solo riflette un significativo interesse per le stagioni meno affollate, ma indica anche la crescente popolarità di destinazioni emergenti accanto ai luoghi simbolo dell'Italia - sottolinea il regional manager for Italy di SiteMinder, Simone Portaluri -. Queste tendenze hanno contribuito a un aumento delle tariffe delle camere, che gli albergatori locali dovrebbero continuare a mantenere”.","post_title":"SiteMinder: in Italia si allunga la stagione turistica e aumentano le tariffe alberghiere","post_date":"2025-01-24T09:42:45+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1737711765000]}]}}