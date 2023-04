Al via la stagione Palladium a Minorca, Marbella e in Sicilia. Molte le novità dell’anno Parte la stagione del gruppo Palladium a Minorca, Marbella e in Sicilia, grazie a un calendario di riaperture inaugurato lo scorso mese di marzo, che sta proseguendo per tutto aprile. Dopo la stagione estiva molto positiva dello scorso anno, che ha beneficiato tra l’altro delle aperture del Trs Ibiza Hotel e dell’Hard Rock Hotel Marbella, la compagnia spagnola prevede un buon periodo pasquale, con tassi di occupazione intorno all’80% in termini globali. Questo dato rappresenta un lieve aumento rispetto allo stesso periodo del 2022 ed è accompagnato da un aumento del 15% del revpar rispetto all’anno precedente. Il primo hotel Palladium ad aprire le sue porte è stato quindi proprio l‘Hard Rock Marbella: operativo dal 3 marzo, l’albergo sarà operativo tutto l’anno. All’hotel di Malaga sono seguiti, a partire dal 31 marzo, il Grand Palladium White Island Resort & Spa, l’Hard Rock Hotel Ibiza, i Palladium Hotel Cala Llonga e Palmyra a Ibiza, nonché il Grand Palladium Sicilia Resort & Spa in Italia. Il 21 aprile riprenderà quindi le attività l’Ushuaïa Ibiza Beach Hotel, mentre il 28 sarà il turno dei Palladium Hotel Menorca, Trs Ibiza Hotel, Bless Hotel Ibiza e Agroturismo Sa Talaia. L’ultimo ad aggiungersi alla lista delle riapertura sarà il Grand Palladium Palace Ibiza Resort & Spa che, dopo aver completato la ristrutturazione, ripartirà il prossimo 1° di giugno. Tra le novità dell’anno, si segnala infatti proprio il Grand Palladium Palace Ibiza nella rinomata Playa d’en Bossa, che è stato sottoposto a un profondo restyling, dedicato alle sue 411 camere, l’ingresso principale e varie aree comuni. Nelle vicinanze, anche l’iconico Ushuaïa Ibiza Beach Hotel è stato sottoposto a una ristrutturazione. L’Hard Rock Hotel Marbella, che ha aperto le porte per la prima volta nel luglio 2022, ha poi completato i lavori di restauro dell’edificio, riunendo un totale di 383 camere in due torri: l’Oasis e la Nirvana. L’Hard Rock Hotel Ibiza punta invece quest’anno sulla tecnologia, con un robot cameriere e hostess che servirà i clienti del 3rdHalf, il bar sportivo dell’hotel. Inoltre, ci sarà una nuova area per bambini e un’area di arrampicata per i più piccoli; per chi vuole tenersi in forma durante le vacanze, la palestra dell’hotel, Body Rock, sarà uno spazio più aperto con vista sul mare; e per gli ospiti appassionati di musica, l’hotel ospiterà diversi concerti fin dalla sua apertura. Allo stesso modo, il Bless Hotel Ibiza, darà il via alla stagione dopo che il suo ristorante di punta, l’Etxeko Ibiza di Martín Berasategui, è stato premiato con la sua prima stella Michelin all’ultimo gala della guida di fama mondiale. Spostandosi sulla Costa del Sol, in particolare a Puerto Banús, l‘Hard Rock Hotel Marbella inaugura l’edificio Oasis con nuove categorie di camere di lusso: le Rock suite, spaziose con ampio soggiorno e scrivania e le Rock Star suite di 140 metri quadrati, con area di servizio, spogliatoio e varie memorabilia, tra cui le scarpe di Celia Cruz e un abito di Shakira. Offriranno inoltre il late check-out soggetto a disponibilità, letto balinese in piscina e servizi vip. Gli ospiti potranno inoltre usufruire della nuova Rock Spa, con un circuito benessere completo, tre cabine e l’esclusivo menu di trattamenti Rhythm and Motion, che rende questo spazio benessere un luogo unico per vivere una vacanza rilassante.

