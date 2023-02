Al via i lavori per il nuovo The Langham Venice. Aprirà nel 2026 Sono partiti i lavori per il nuovo The Langham Venice, la cui apertura è prevista sull’isola di Murano nel 2026, dalla conversione dell’ex casino Mocenigo e di una fabbrica di vetro. La struttura sarà dotata di 133 camere, tra cui 30 suite, oltre a un ristorante con posti a sedere all’aperto e un esclusivo rooftop bar. A ciò si aggiungerà inoltre un cortile-giardino centrale, con spazi per meeting sia all’interno sia all’esterno, con una piscina di 20 metri. A sovrintendere all’operazione, lo studio Matteo Thun & Partners, che sta restaurando gli affreschi originali del casino e riqualificando gli edifici della fabbrica di vetro, entrambi originari del sedicesimo secolo. The Langham Venice manterrà e ripristinerà, in particolare, le facciate originali degli antichi edifici della fornace di vetro, comprese le capriate in legno. In qualità di consociato interamente controllato da Great Eagle Holdings, il Langham Hospitality Group comprende una collezione di hotel con il brand omonimo, nonché con i marchi Cordis Hotels and Ying’nFlo. Al suo attivo, attualmente, ci sono oltre 30 progetti già confermati o in trattativa in Asia, Europa, Nord America e Medio Oriente. La compagnia prende il nome dal leggendario Langham di Londra, aperto nel 1865 e riconosciuto come il primo grand hotel in Europa.

