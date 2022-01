Al via dal 31 gennaio la seconda edizione dell’Unconventional Breakfast Challenge

Dal 31 gennaio, riparte un anno dopo, la seconda edizione online dell’Unconventional Breakfast Challenge: la masterclass ideata da Concetta D’Emma, declinata in quattro puntate su Zoom spalmate su due settimane in modalità sfida, che apre le menti e dà le linee guida per creare colazioni indimenticabili per viaggiatori con stili alimentari diversi (vegetariani, vegani, celiaci, intolleranti al lattosio, sportivi, musulmani, ebrei…), che raccontino il territorio e che piacciano proprio a tutti, senza dimenticarsi di coinvolgere i produttori e le attività locali e che tengano conto anche della sostenibilità (ambientale, economica, sociale).

Una nuova versione, nuovi contenuti, nuove case-history di successo, nuovi protagonisti e nuove sorprese! Non è una sfida ai fornelli o riservata solo a chi opera nel settore alberghiero ed extralbeghiero, o del food&beverage, ma è un percorso che riguarda tutti gli attori di una destinazione e della filiera turistica, rivolto anche a studenti ed insegnanti delle accademie e degli istituti alberghieri e turistici, dove anche chi si occupa di accoglienza deve conoscere tutte le sfumature di queste tipologie di ospiti.

E tra gli special guest di questa edizione, la parlamentare Maria Chiara Gadda, l’ideatrice della legge 166 contro gli sprechi alimentari, che lancerà una nuova sfida per i partecipanti: capire come, dove e perché comunicare il proprio impegno nella lotta agli sprechi, anche quelli non alimentari, attraverso le proprie storie #iononsprecoperchè. La special guest internazionale di quest’anno, sarà invece Yvonne Maffei, italo-americana e fondatrice di MyHalalKitchen, che ci aprirà la mente da San Diego (California) per raccontarci delle colazioni muslim-friendly ma in versione made in Italy. Il tutto con semplicità e passione