Al Club Med Alpe D’Huez quest’estate si va in bicicletta con Davide Cassani Un tour in bicicletta tra le Alpi accompagnati dalla guida speciale Davide Cassani, ciclista professionista con 27 vittorie tra Giri d’Italia, Tour de France e Campionati del Mondo. Dal 26 al 29 agosto il Club Med Alpe D’Huez propone un’esperienza esclusiva dedicata a tutti gli amanti del pedale. I gruppi verranno organizzati per livello di esperienza, con Cassani che guiderà i ciclisti su percorsi sicuri appositamente studiati. Per garantire la massima tranquillità, ogni itinerario verrà scortato da un mezzo di assistenza. La cura delle biciclette sarà invece affidata a un meccanico sempre pronto a effettuare gli interventi sui mezzi al termine di ogni pedalata.

