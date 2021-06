Al Chia Laguna l’esordio in Sardegna di due brand del gruppo Hilton: Conrad e Curio

Doppio esordio in Sardegna per i marchi del gruppo Hilton Conrad Hotels & Resorts e Curio Collection. Riaperto lo scorso 1° giugno completamente rinnovato, grazie al progetto di ristrutturazione firmato dallo studio Marco Piva di Milano, il Chia Laguna Resort annuncia infatti il rebranding di due dei suoi tre hotel con altrettanti marchi Hilton: il 5 stelle Baia di Chia Resort Sardinia accoglierà infatti i propri ospiti già a partire da quest’estate sotto le insegne del soft brand Curio Collection. Il 5 stelle lusso Hotel Laguna, la cui inaugurazione è fissata per il 1° luglio, entrerà invece a far parte dell’offerta lusso firmata Conrad a partire dal 2022.

“Con l’ingresso del Baia di Chia Resort Sardinia in Curio Collection nel 2021 e del Laguna in Conrad nel 2022, siamo sicuri di poter garantire ai nostri ospiti un’esperienza di soggiorno esclusiva e di altissimo livello, mantenendo al contempo tutta la nostra identità italiana con un forte accento sulla più autentica esperienza locale – spiega Marcello Cicalò, direttore operativo della Italian Hospitality Collection, a cui appartiene il Chia Laguna -. Con Hilton avremo accesso ai canali distributivi internazionali di una compagnia di livello globale, con un portafoglio di 18 marchi che comprende più di 6.500 proprietà. Questo darà un fortissimo slancio e una grande visibilità internazionale al resort e alla destinazione Sardegna, rappresentando un importante volano economico e occupazionale per l’intera comunità”.