Ad Hnh la gestione del futuro Hilton Garden Inn Bergamo Airport di proprietà di Sacbo Sarà Hnh Hospitality a operare il nuovo Hilton Garden Inn Bergamo Airport di proprietà di Sacbo in apertura nel 2026. La struttura, la cui costruzione a cura di Gencantieri inizierà il prossimo gennaio, offrirà 180 camere, un’open lobby aperta al pubblico 24 ore su 24, oltre a un ristorante e un bar. La società di gestione dello scalo lombardo ha firmato con la compagnia mestrina un contratto di locazione a lungo termine. La realizzazione dell’albergo si inserisce in un piano di investimenti Sacbo da oltre 200 milioni per il quadriennio 2023-2027, con l’obiettivo di potenziare e adeguare le infrastrutture aeroportuali. Lo stanziamento per l’hotel e la sistemazione delle aree annesse è di circa 30 milioni. “La struttura fornirà una serie di servizi, dal desk informativo per l’aeroporto al deposito bagagli, fino al collegamento da e per l’aerostazione con navetta dedicata – sottolinea il presidente di Sacbo, Giovanni Sanga -. La presenza dell’hotel nell’area dei servizi aeroportuali si inserisce in una strategia di accessibilità e di interscambio che fa riferimento allo sviluppo della multimodalità, che si completerà con la realizzazione del collegamento ferroviario”. “Siamo entusiasti di questa nuova struttura, che non solo consolida la nostra offerta nel Nord Italia con un’altra importante destinazione, ma che amplia anche il nostro portfolio all’importante segmento degli hotel aeroportuali”, gli fa eco il ceo di Hnh Hospitality, Luca Boccato. Condividi

Articoli che potrebbero interessarti:

Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 481386 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_481387" align="alignleft" width="300"] Da sinistra, Fabio Barone, la marketing manager cluster Italy Leonardo Hotels, Nicoletta Ferraina, e la head of sales cluster Italy, Monica Stefanelli, in occasione della presentazione dell'iniziativa[/caption] Svelata in occasione dell’aperitivo natalizio firmato Leonardo Hotels l’attività di beneficenza realizzata in collaborazione con Ferrari Club Passione Rossa e dedicata ai bambini in cura presso il policlinico universitario Agostino Gemelli di Roma, in programma il 21 dicembre. «Concludere un anno così importante con una dimostrazione di altruismo è per noi motivo di grande orgoglio», dichiara Raphael Carmon, country general manager Italy, France & Hungary. Leonardo Hotels punta in questo modo a dimostrare come l’ospitalità possa trasformarsi in uno strumento di solidarietà e partecipazione attiva nei territori in cui sono presenti le proprietà del gruppo. Il programma Dalla scuola di formazione e aggiornamento dell’amministrazione penitenziaria Giovanni Falcone, in cui polizia penitenziaria e polizia di Roma Capitale renderanno omaggio al magistrato, il corteo di Ferrari sfilerà per le vie della capitale. Capitanato dal presidente di Ferrari Club Passione Rossa, il pilota Fabio Barone, il corteo farà quindi tappa al Leonardo Boutique Hotel Rome Termini per caricare Babbo Natale e i regali firmati Leonardo Hotels, dirigendosi poi al Policlinico. Qui i doni verranno distribuiti ai bambini mentre le automobili rimarranno esposte nella piazza centrale dell’ospedale. di Elisa Biagioli [post_title] => Leonardo Hotels e Ferrari Club Passione Rossa per un Natale di solidarietà [post_date] => 2024-12-18T13:37:46+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1734529066000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 481349 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Sarà Hnh Hospitality a operare il nuovo Hilton Garden Inn Bergamo Airport di proprietà di Sacbo in apertura nel 2026. La struttura, la cui costruzione a cura di Gencantieri inizierà il prossimo gennaio, offrirà 180 camere, un’open lobby aperta al pubblico 24 ore su 24, oltre a un ristorante e un bar. La società di gestione dello scalo lombardo ha firmato con la compagnia mestrina un contratto di locazione a lungo termine. La realizzazione dell'albergo si inserisce in un piano di investimenti Sacbo da oltre 200 milioni per il quadriennio 2023-2027, con l'obiettivo di potenziare e adeguare le infrastrutture aeroportuali. Lo stanziamento per l'hotel e la sistemazione delle aree annesse è di circa 30 milioni. "La struttura fornirà una serie di servizi, dal desk informativo per l’aeroporto al deposito bagagli, fino al collegamento da e per l'aerostazione con navetta dedicata - sottolinea il presidente di Sacbo, Giovanni Sanga -. La presenza dell’hotel nell’area dei servizi aeroportuali si inserisce in una strategia di accessibilità e di interscambio che fa riferimento allo sviluppo della multimodalità, che si completerà con la realizzazione del collegamento ferroviario”. "Siamo entusiasti di questa nuova struttura, che non solo consolida la nostra offerta nel Nord Italia con un’altra importante destinazione, ma che amplia anche il nostro portfolio all’importante segmento degli hotel aeroportuali", gli fa eco il ceo di Hnh Hospitality, Luca Boccato. [post_title] => Ad Hnh la gestione del futuro Hilton Garden Inn Bergamo Airport di proprietà di Sacbo [post_date] => 2024-12-18T11:51:51+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1734522711000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 481342 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Prosegue lo sviluppo di Blu Hotels che annuncia l'entrata in portfolio del Beverly Alps Hotel & Spa di Pinzolo, grazie a un contratto di affitto di nove anni, rinnovabile per un uguale periodo. “Sentiamo forte il legame con lo splendido territorio trentino, dove siamo già presenti con il Golf Hotel e il Blu Hotel Natura & Spa. E' proprio in quest'area che abbiamo quindi ultimamente formalizzato la gestione del Beverly - spiega il presidente del gruppo, Nicola Risatti -. Siamo felici di questa nuova prestigiosa acquisizione. Il nostro obiettivo ora è quello di continuare a crescere”. L’hotel è situato nel centro della nota località montana e aprirà le proprie porte agli ospiti il 21 dicembre. Vicino agli impianti di risalita della skiarea Campiglio Dolomiti di Brenta e circondato dalla natura, dispone di 41 camere e suite, nonché di ristorante e centro benessere, dove gli ospiti potranno usufruire di piscina coperta, vasca idromassaggio, sauna finlandese, bagno turco, una doccia emozionale con nebbia fredda e pioggia tropicale e una zona relax con comodi lettini. [post_title] => Blu Hotels sale a quota tre in Trentino: new entry, il Beverly Alps di Pinzolo [post_date] => 2024-12-18T10:44:09+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1734518649000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 481331 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Nuova identità visiva per Terme di Sirmione, che contemporaneamente lancia quattro brand inediti volti a identificare le proprie principali linee di business. Con il payoff the Science of Thermalism e inserendo nella grafica il proprio elemento chimico distintivo, il complesso gardesano intende in particolare esprimere il più importante valore aziendale: lo zolfo sotto forma di idrogeno solforato. "In un mercato in cui la denominazione terme è spesso inflazionata e usata in modo improprio - sostiene Margherita De Angeli, direttore generale di Terme di Sirmione -, the Science of Thermalism è espressione dell’investimento nella ricerca medico scientifica e nello sviluppo di offerte basate su un’acqua ricca di idrogeno solforato, la cui efficacia è scientificamente dimostrata. È recente un’autorevole articolo del professor Giuseppe Cirino, membro del nostro comitato scientifico, pubblicato sulla rivista Physiological Reviews 2023, che illustra il ruolo dell’idrogeno solforato nella regolazione endogena di numerosi organi e sistemi quali polmoni, cuore, fegato, reni, sistema riproduttivo, apparato locomotore e organi endocrini con un focus sulla fisiologia, incluso l’invecchiamento”. Quattro linee di prodotto Con oltre 400 mila cure erogate, 13 specializzazioni sanitarie, molteplici pacchetti specialistici, Terme Virgilio diventa Terme di Sirmione - Therapy District: un luogo in cui la cura della salute delle persone è coordinata da un comitato scientifico e da un team di medici specialisti. In questo contesto si inserisce un programma di recupero e diffusione della cultura termale per medici e farmacisti attraverso un percorso formativo gratuito di cinque Ecm e otto scientific dinner, nonché la realizzazione sul nuovo sito di un’area interattiva riservata alla classe medica. Aquaria, 200 mila ingressi l’anno, diventa invece Terme di Sirmione - Spa & Thermal Garden, per rappresentare maggiormente la forza degli elementi che determinano l’essenza della struttura di oggi e quella di domani con il piano di sviluppo che ridefinirà il concetto di benessere e del self-care per prevenire lo stress e l’ansia, migliorare il respiro, rafforzare il sistema immunitario, riequilibrare corpo e mente. Il valore delle quattro strutture ricettive (il Grand Hotel Terme Sirmione, il Sirmione Terme, l'Acquaviva del Garda e il Fonte Boiola) rappresentato, oltre che da bellissime location, da programmi integrati di salute e benessere termale, viene condensato nel nuovo marchio Terme di Sirmione - Wellness Hotels. Infine è presso l’headquarter che nasce il nuovo brand Terme di Sirmione - Cosmetics Institute, dedicato a una linea cosmetica interamente riformulata per unire all’acqua termale esclusivi attivi brevettati. [post_title] => Cambio di immagine per Terme di Sirmione che lancia quattro nuovi brand [post_date] => 2024-12-18T10:29:07+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1734517747000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 481320 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_481324" align="alignleft" width="300"] Luana De Angelis vice presidente vicario Fiavet con l'onorevole Gianluca Caramanna, durante la presentazione del rapporto[/caption] Fiavet indaga il mondo delle agenzie di viaggio e lo fa attraverso la ricerca “Focus sul settore agenzie di viaggi in Italia. Effetti post pandemia e nuove prospettive” realizzata da Roberto Gentile per Fiavet Confcommercio e Ente Bilaterale Nazionale Turismo. Sono 7100 le agenzie di viaggi attive di cui circa 1500 iscritte a Fiavet Confcommercio. Delle 7.100 imprese attive, 6.810 sono dettaglianti puri e 290 ricettivisti, con un lieve incremento rispetto ai circa 6.500 esercizi registrati nel 2023, quando si verificarono 300 chiusure, in linea con le circa 1000 chiusure dell’anno precedente. Negli ultimi dodici mesi ha chiuso qualche piccolo operatore, mentre alcuni dettaglianti, che avevano sospeso l’attività causa Covid, hanno riaperto i battenti. Come per altri comparti il fatturato maggiore si registra al Nord Italia, non tanto per quantità di pacchetti venduti, ma per il valore più alto del prodotto. Al Sud si vendono, inoltre, prodotti diversi: viaggi di nozze e crociere sono particolarmente apprezzati. I numeri delle agenzie di viaggio iscritte ai network ci arrivano dalle stesse aggregazioni: Welcome 2.606, Gattinoni 1.519, Bluvacanze 900, Uvet 400. In totale sono 5.425. Le restanti 1675 agenzie sono indipendenti (circa 1000) o iscritte a network più piccoli. L'agenzia di domani Il ritratto dell’agenzia di viaggi di domani è imprescindibile da due aspetti: la sostenibilità e la digitalizzazione con un forte richiamo all’Intelligenza artificiale cui Fiavet Confcommercio sta dedicando impegno sia a livello di formazione che di coinvolgimento istituzionale. Per la sostenibilità ha presentato la sua proposta di decalogo da condividere le Istituzioni: diversificazione, pianificazione, collaborazione, promozione di pratiche sostenibili, promozione di esperienze autentiche, integrazione con le comunità locali, formazione, valorizzazione dei prodotti territoriali, internazionalizzazione, gestione delle infrastrutture. Il fulcro di questo decalogo è l’attivazione di prodotti territoriali legati a nuovi tipi di esperienze e stimoli, e Fiavet Confcommercio essendo strutturata in organismi regionali è in grado di avviare questo processo, e ha bisogno di un sostegno non solo a livello promozionale, ma a livello infrastrutturale, soprattutto per quel che attiene ai trasporti in loco. L’agente di viaggio non può più fare a meno dell’Intelligenza artificiale, e a questa, insieme alla digitalizzazione, Fiavet-Confcommercio sta dando grande rilievo, perché indispensabile per la gestione dei flussi, per la creazione di pacchetti, forse meno per le relazioni con la clientela, fortemente improntate sull’interazione umana che è il più grande e intramontabile valore dell’agente di viaggi. Tra le novità del 2024 che segneranno il futuro in agenzia di viaggio anche il nuovo contratto di lavoro siglato da Fiavet Confcommercio quale sindacato datoriale. Importantissima la definizione del direttore tecnico atta a difendere l’intero comparto dall’abusivismo, e all’avanguardia la scelta dell’inserimento di nuove figure dalle quali non si può più prescindere come l’influencer, il social media manager. Punti di forza La ricerca stila infine una analisi dei punti di forza delle agenzie di viaggio di domani. Prima di tutto la programmazione, la professionalità e la conoscenza del prodotto turistico. L’agente di viaggio, grazie al contatto con il cliente è inoltre in grado di comprendere tendenze, umori e segnali della società e del territorio. La conoscenza diretta delle destinazioni, i rapporti in loco se ieri erano necessari oggi sono imprescindibili, come anche la formazione continua, le competenze specifiche, gli aggiornamenti. Tra le opportunità si intravedono grandi sviluppi per il turismo con esperienze autentiche legate al prodotto locale e un’innovazione tecnologica continua che consente anche al piccolo di poter pensare in grande. “L’agente di viaggio del futuro associato a Fiavet Confcommercio può fare la differenza in mutazioni sociali, economiche e legislative in Italia e in Europa – afferma Giuseppe Ciminnisi, presidente Fiavet Confcommercio - con questa ricerca abbiamo voluto dimostrare che può appartenere a qualsiasi network, può essere in centro di una città, in periferia, in un piccolo comune, ma resta invariato, ed è di fondamentale importanza da 63 anni, il rapporto umano, l’impostazione alla solidità di una tradizione al servizio del turismo e delle persone, che va ben oltre i fattori esterni, e si inserisce nel domani rinnovandosi continuamente, continuando ad essere presente in modo capillare su tutto il territorio italiano”. [post_title] => Fiavet: le 7100 agenzie di viaggio attive sono sempre più indispensabili [post_date] => 2024-12-18T09:51:33+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( [0] => topnews ) [post_tag_name] => Array ( [0] => Top News ) ) [sort] => Array ( [0] => 1734515493000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 481321 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Più di 30 destinazioni protagoniste, oltre 100 eventi per 2 mila agenti di viaggio coinvolti. Sono i numeri delle attività di formazione 2024 di Idee per Viaggiare. Un team di 80 professionisti (tra le 170 persone che compongono oggi lo staff del tour operator) ha attraversato l’Italia e il mondo, tra fiere internazionali, fam trip e visite dedicate al prodotto. Dieci sono stati in particolare gli educational, differenti tra loro eppure accumunati dall’inconfondibile stile della Palma, che hanno accompagnato nel mondo più di 100 agenti. Le istantanee di quei momenti includono tra gli altri le luci di New York, i paesaggi intensi del Perù, le spiagge della felicità di Aruba e le suggestive atmosfere orientali della Cina. A tutto ciò si aggiungono quattro nuovi cataloghi, brochure, flyer e campagne pubblicitarie che hanno raccontato il mondo IpV, con uno stile sempre anticonvenzionale che rappresenta la cifra identificativa del brand. Idee per Viaggiare ha colorato le città, vestendo mezzi pubblici e privati. Senza dimenticare 2224, Idee per Viaggiare nel futuro, il catalogo che attraversa l’immaginario per attraversare nuove dimensioni. “Siamo a fine 2024, eppure è solo l’inizio. Nuove sfide e sorprendenti itinerari sono pronti per essere svelati. Stay tuned", commenta il ceo del to, Danilo Curzi. [post_title] => Idee per Viaggiare: i numeri del 2024. Tutte le attività per le agenzie [post_date] => 2024-12-18T09:51:19+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1734515479000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 481310 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Luxair ha siglato un ordine fermo per altri due Embraer E195-E2 che, sommandosi a quello effettuato nel 2023 per quattro velivoli dello stesso tipo, porta il totale di macchine in ordine a quota sei. Rimangono tre diritti di acquisto, con diritti di conversione in E190-E2 secondo le necessità. La consegna del primo aeromobile, proveniente dall'ordine del 2023, è fissata per l'inizio del 2026. Il nuovo ordine di Luxair assicura ulteriori slot di consegna nel 2027. “L'E195-E2 rappresenta un investimento fondamentale per il futuro di Luxair, che ci permette di bilanciare la crescita con il nostro impegno per un futuro più ecologico e silenzioso - afferma il ceo della compagnia del Lussemburgo, Gilles Feith -. A partire dal 2026, questi aeromobili segneranno l'inizio di una nuova era per Luxair, garantendo ai nostri passeggeri operazioni più silenziose, un'efficienza del carburante superiore e un comfort senza pari. Con un'attenzione particolare alla silenziosità della cabina interna e alle basse emissioni acustiche, l'E195-E2 si allinea perfettamente alla nostra visione di una compagnia aerea regionale più sostenibile, efficiente e orientata al passeggero”. L'E195-E2 di Luxair sarà configurato in classe unica (2-2) con 136 posti: la compagnia aerea ha scelto le sedute Recaro, ora disponibili come Sfe (Supplier Furnished Equipment). [post_title] => Luxair ordina altri due Embraer E195-E2: diventano sei i velivoli in consegna dal 2026 [post_date] => 2024-12-18T09:36:22+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1734514582000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 481283 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Etihad Airways vola verso la fine del 2024 con l'apertura della nuova rotta per Nairobi, ultimo atto di un anno caratterizzato da una significativa espansione del network delle destinazioni servite. “L'introduzione del nuovo collegamento per Nairobi rafforza la nostra rete in crescita e risponde alla forte domanda di viaggi tra gli Emirati Arabi Uniti e il Kenya - ha dichiarato Arik De, chief revenue and commercial officer di Etihad Airways -. Mentre sia Abu Dhabi che il Kenya registrano una notevole crescita del turismo e si pongono obiettivi ambiziosi per il futuro, questa rotta crea preziose opportunità per entrambe le destinazioni. Il servizio rafforza gli importanti legami tra le nostre regioni, sostenendo la posizione di Abu Dhabi come hub globale dell'aviazione e fornendo al contempo un migliore accesso al fiorente mercato turistico del Kenya”. Il lancio arriva in un momento importante per il settore turistico del Kenya che si appresta a chiudere il 2024 con 3 milioni di visitatori e punta ai 5 milioni nei prossimi anni. Il lancio di Nairobi segue quello dei voli per Antalya, Bali, Boston, Jaipur, Kozhikode, Mykonos, Nizza, Qassim e Thiruvananthapuram nel 2024. Guardando al 2025, Etihad continuerà la sua espansione con tredici nuove destinazioni: Varsavia e Praga a giugno; Al Alamein e Atlanta a luglio; Taipei a settembre; Medan, Phnom Penh e Krabi a ottobre; Tunisi, Chiang Mai, Hong Kong, Hanoi e Algeri a novembre. [post_title] => Etihad Airways vola anche a Nairobi e guarda alle 13 nuove destinazioni 2025 [post_date] => 2024-12-18T09:15:21+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1734513321000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 481286 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Ita Airways ribadisce il proprio impegno verso le politiche di sostenibilità sociale con l'ingresso nel Global Compact delle Nazioni Unite. L'Un Global Compact nasce infatti con l’obiettivo di promuovere un’economia globale sostenibile e richiede a coloro che vi aderiscono, in modo volontario, di allineare attività e strategie ai Dieci Principi universalmente accettati in ambito di diritti umani, standard di lavoro, salvaguardia dell’ambiente e lotta alla corruzione, in sostegno agli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile delle Nazioni Unite (SDGs). La scelta della compagnia vuole quindi "contribuire allo sviluppo sostenibile del pianeta, integrando la sostenibilità nelle scelte strategiche aziendali - ha dichiarato Andrea Benassi, direttore generale Ita Airways - Collaborare attraverso sinergie tra operatori di settori diversi per il raggiungimento di obiettivi comuni è essenziale per apportare cambiamenti significativi per il futuro delle nuove generazioni”. Il vettore introdurrà i Principi di Un Global Compact in tutte le sue attività, comunicando annualmente i progressi raggiunti, in linea con i principi e i valori universalmente riconosciuti delle Nazioni Unite e al fianco di migliaia di aziende aderenti di tutto il mondo. Lanciato nel 2000, è la più grande iniziativa di sostenibilità aziendale nel mondo, con più di 20.000 aziende con sede in oltre 160 paesi, e più di 60 country network. [post_title] => Ita Airways investe sulla sostenibilità in ambito sociale ed entra nell'Un Global Compact [post_date] => 2024-12-18T08:53:13+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1734511993000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "ad hnh la gestione del futuro hilton garden inn bergamo airport proprieta sacbo" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":100,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":2418,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"481386","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_481387\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Da sinistra, Fabio Barone, la marketing manager cluster Italy Leonardo Hotels, Nicoletta Ferraina, e la head of sales cluster Italy, Monica Stefanelli, in occasione della presentazione dell'iniziativa[/caption]\r

\r

Svelata in occasione dell’aperitivo natalizio firmato Leonardo Hotels l’attività di beneficenza realizzata in collaborazione con Ferrari Club Passione Rossa e dedicata ai bambini in cura presso il policlinico universitario Agostino Gemelli di Roma, in programma il 21 dicembre. «Concludere un anno così importante con una dimostrazione di altruismo è per noi motivo di grande orgoglio», dichiara Raphael Carmon, country general manager Italy, France & Hungary. Leonardo Hotels punta in questo modo a dimostrare come l’ospitalità possa trasformarsi in uno strumento di solidarietà e partecipazione attiva nei territori in cui sono presenti le proprietà del gruppo.\r

\r

Il programma\r

\r

Dalla scuola di formazione e aggiornamento dell’amministrazione penitenziaria Giovanni Falcone, in cui polizia penitenziaria e polizia di Roma Capitale renderanno omaggio al magistrato, il corteo di Ferrari sfilerà per le vie della capitale. Capitanato dal presidente di Ferrari Club Passione Rossa, il pilota Fabio Barone, il corteo farà quindi tappa al Leonardo Boutique Hotel Rome Termini per caricare Babbo Natale e i regali firmati Leonardo Hotels, dirigendosi poi al Policlinico. Qui i doni verranno distribuiti ai bambini mentre le automobili rimarranno esposte nella piazza centrale dell’ospedale.\r

\r

di Elisa Biagioli","post_title":"Leonardo Hotels e Ferrari Club Passione Rossa per un Natale di solidarietà","post_date":"2024-12-18T13:37:46+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1734529066000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"481349","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Sarà Hnh Hospitality a operare il nuovo Hilton Garden Inn Bergamo Airport di proprietà di Sacbo in apertura nel 2026. La struttura, la cui costruzione a cura di Gencantieri inizierà il prossimo gennaio, offrirà 180 camere, un’open lobby aperta al pubblico 24 ore su 24, oltre a un ristorante e un bar. La società di gestione dello scalo lombardo ha firmato con la compagnia mestrina un contratto di locazione a lungo termine. La realizzazione dell'albergo si inserisce in un piano di investimenti Sacbo da oltre 200 milioni per il quadriennio 2023-2027, con l'obiettivo di potenziare e adeguare le infrastrutture aeroportuali. Lo stanziamento per l'hotel e la sistemazione delle aree annesse è di circa 30 milioni. \r

\r

\"La struttura fornirà una serie di servizi, dal desk informativo per l’aeroporto al deposito bagagli, fino al collegamento da e per l'aerostazione con navetta dedicata - sottolinea il presidente di Sacbo, Giovanni Sanga -. La presenza dell’hotel nell’area dei servizi aeroportuali si inserisce in una strategia di accessibilità e di interscambio che fa riferimento allo sviluppo della multimodalità, che si completerà con la realizzazione del collegamento ferroviario”. \"Siamo entusiasti di questa nuova struttura, che non solo consolida la nostra offerta nel Nord Italia con un’altra importante destinazione, ma che amplia anche il nostro portfolio all’importante segmento degli hotel aeroportuali\", gli fa eco il ceo di Hnh Hospitality, Luca Boccato.","post_title":"Ad Hnh la gestione del futuro Hilton Garden Inn Bergamo Airport di proprietà di Sacbo","post_date":"2024-12-18T11:51:51+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1734522711000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"481342","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Prosegue lo sviluppo di Blu Hotels che annuncia l'entrata in portfolio del Beverly Alps Hotel & Spa di Pinzolo, grazie a un contratto di affitto di nove anni, rinnovabile per un uguale periodo. “Sentiamo forte il legame con lo splendido territorio trentino, dove siamo già presenti con il Golf Hotel e il Blu Hotel Natura & Spa. E' proprio in quest'area che abbiamo quindi ultimamente formalizzato la gestione del Beverly - spiega il presidente del gruppo, Nicola Risatti -. Siamo felici di questa nuova prestigiosa acquisizione. Il nostro obiettivo ora è quello di continuare a crescere”.\r

\r

L’hotel è situato nel centro della nota località montana e aprirà le proprie porte agli ospiti il 21 dicembre. Vicino agli impianti di risalita della skiarea Campiglio Dolomiti di Brenta e circondato dalla natura, dispone di 41 camere e suite, nonché di ristorante e centro benessere, dove gli ospiti potranno usufruire di piscina coperta, vasca idromassaggio, sauna finlandese, bagno turco, una doccia emozionale con nebbia fredda e pioggia tropicale e una zona relax con comodi lettini.","post_title":"Blu Hotels sale a quota tre in Trentino: new entry, il Beverly Alps di Pinzolo","post_date":"2024-12-18T10:44:09+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1734518649000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"481331","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Nuova identità visiva per Terme di Sirmione, che contemporaneamente lancia quattro brand inediti volti a identificare le proprie principali linee di business. Con il payoff the Science of Thermalism e inserendo nella grafica il proprio elemento chimico distintivo, il complesso gardesano intende in particolare esprimere il più importante valore aziendale: lo zolfo sotto forma di idrogeno solforato.\r

\r

\"In un mercato in cui la denominazione terme è spesso inflazionata e usata in modo improprio - sostiene Margherita De Angeli, direttore generale di Terme di Sirmione -, the Science of Thermalism è espressione dell’investimento nella ricerca medico scientifica e nello sviluppo di offerte basate su un’acqua ricca di idrogeno solforato, la cui efficacia è scientificamente dimostrata. È recente un’autorevole articolo del professor Giuseppe Cirino, membro del nostro comitato scientifico, pubblicato sulla rivista Physiological Reviews 2023, che illustra il ruolo dell’idrogeno solforato nella regolazione endogena di numerosi organi e sistemi quali polmoni, cuore, fegato, reni, sistema riproduttivo, apparato locomotore e organi endocrini con un focus sulla fisiologia, incluso l’invecchiamento”.\r

\r

Quattro linee di prodotto\r

\r

Con oltre 400 mila cure erogate, 13 specializzazioni sanitarie, molteplici pacchetti specialistici, Terme Virgilio diventa Terme di Sirmione - Therapy District: un luogo in cui la cura della salute delle persone è coordinata da un comitato scientifico e da un team di medici specialisti. In questo contesto si inserisce un programma di recupero e diffusione della cultura termale per medici e farmacisti attraverso un percorso formativo gratuito di cinque Ecm e otto scientific dinner, nonché la realizzazione sul nuovo sito di un’area interattiva riservata alla classe medica. Aquaria, 200 mila ingressi l’anno, diventa invece Terme di Sirmione - Spa & Thermal Garden, per rappresentare maggiormente la forza degli elementi che determinano l’essenza della struttura di oggi e quella di domani con il piano di sviluppo che ridefinirà il concetto di benessere e del self-care per prevenire lo stress e l’ansia, migliorare il respiro, rafforzare il sistema immunitario, riequilibrare corpo e mente.\r

\r

Il valore delle quattro strutture ricettive (il Grand Hotel Terme Sirmione, il Sirmione Terme, l'Acquaviva del Garda e il Fonte Boiola) rappresentato, oltre che da bellissime location, da programmi integrati di salute e benessere termale, viene condensato nel nuovo marchio Terme di Sirmione - Wellness Hotels. Infine è presso l’headquarter che nasce il nuovo brand Terme di Sirmione - Cosmetics Institute, dedicato a una linea cosmetica interamente riformulata per unire all’acqua termale esclusivi attivi brevettati.\r

\r

","post_title":"Cambio di immagine per Terme di Sirmione che lancia quattro nuovi brand","post_date":"2024-12-18T10:29:07+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1734517747000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"481320","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_481324\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Luana De Angelis vice presidente vicario Fiavet con l'onorevole Gianluca Caramanna, durante la presentazione del rapporto[/caption]\r

Fiavet indaga il mondo delle agenzie di viaggio e lo fa attraverso la ricerca “Focus sul settore agenzie di viaggi in Italia. Effetti post pandemia e nuove prospettive” realizzata da Roberto Gentile per Fiavet Confcommercio e Ente Bilaterale Nazionale Turismo. \r

Sono 7100 le agenzie di viaggi attive di cui circa 1500 iscritte a Fiavet Confcommercio. Delle 7.100 imprese attive, 6.810 sono dettaglianti puri e 290 ricettivisti, con un lieve incremento rispetto ai circa 6.500 esercizi registrati nel 2023, quando si verificarono 300 chiusure, in linea con le circa 1000 chiusure dell’anno precedente. Negli ultimi dodici mesi ha chiuso qualche piccolo operatore, mentre alcuni dettaglianti, che avevano sospeso l’attività causa Covid, hanno riaperto i battenti.\r

Come per altri comparti il fatturato maggiore si registra al Nord Italia, non tanto per quantità di pacchetti venduti, ma per il valore più alto del prodotto. Al Sud si vendono, inoltre, prodotti diversi: viaggi di nozze e crociere sono particolarmente apprezzati.\r

I numeri delle agenzie di viaggio iscritte ai network ci arrivano dalle stesse aggregazioni: Welcome 2.606, Gattinoni 1.519, Bluvacanze 900, Uvet 400. In totale sono 5.425. Le restanti 1675 agenzie sono indipendenti (circa 1000) o iscritte a network più piccoli.\r

\r

L'agenzia di domani\r

Il ritratto dell’agenzia di viaggi di domani è imprescindibile da due aspetti: la sostenibilità e la digitalizzazione con un forte richiamo all’Intelligenza artificiale cui Fiavet Confcommercio sta dedicando impegno sia a livello di formazione che di coinvolgimento istituzionale.\r

Per la sostenibilità ha presentato la sua proposta di decalogo da condividere le Istituzioni: diversificazione, pianificazione, collaborazione, promozione di pratiche sostenibili, promozione di esperienze autentiche, integrazione con le comunità locali, formazione, valorizzazione dei prodotti territoriali, internazionalizzazione, gestione delle infrastrutture.\r

Il fulcro di questo decalogo è l’attivazione di prodotti territoriali legati a nuovi tipi di esperienze e stimoli, e Fiavet Confcommercio essendo strutturata in organismi regionali è in grado di avviare questo processo, e ha bisogno di un sostegno non solo a livello promozionale, ma a livello infrastrutturale, soprattutto per quel che attiene ai trasporti in loco.\r

L’agente di viaggio non può più fare a meno dell’Intelligenza artificiale, e a questa, insieme alla digitalizzazione, Fiavet-Confcommercio sta dando grande rilievo, perché indispensabile per la gestione dei flussi, per la creazione di pacchetti, forse meno per le relazioni con la clientela, fortemente improntate sull’interazione umana che è il più grande e intramontabile valore dell’agente di viaggi.\r

Tra le novità del 2024 che segneranno il futuro in agenzia di viaggio anche il nuovo contratto di lavoro siglato da Fiavet Confcommercio quale sindacato datoriale. Importantissima la definizione del direttore tecnico atta a difendere l’intero comparto dall’abusivismo, e all’avanguardia la scelta dell’inserimento di nuove figure dalle quali non si può più prescindere come l’influencer, il social media manager.\r

\r

Punti di forza\r

La ricerca stila infine una analisi dei punti di forza delle agenzie di viaggio di domani. Prima di tutto la programmazione, la professionalità e la conoscenza del prodotto turistico. L’agente di viaggio, grazie al contatto con il cliente è inoltre in grado di comprendere tendenze, umori e segnali della società e del territorio. La conoscenza diretta delle destinazioni, i rapporti in loco se ieri erano necessari oggi sono imprescindibili, come anche la formazione continua, le competenze specifiche, gli aggiornamenti.\r

Tra le opportunità si intravedono grandi sviluppi per il turismo con esperienze autentiche legate al prodotto locale e un’innovazione tecnologica continua che consente anche al piccolo di poter pensare in grande.\r

“L’agente di viaggio del futuro associato a Fiavet Confcommercio può fare la differenza in mutazioni sociali, economiche e legislative in Italia e in Europa – afferma Giuseppe Ciminnisi, presidente Fiavet Confcommercio - con questa ricerca abbiamo voluto dimostrare che può appartenere a qualsiasi network, può essere in centro di una città, in periferia, in un piccolo comune, ma resta invariato, ed è di fondamentale importanza da 63 anni, il rapporto umano, l’impostazione alla solidità di una tradizione al servizio del turismo e delle persone, che va ben oltre i fattori esterni, e si inserisce nel domani rinnovandosi continuamente, continuando ad essere presente in modo capillare su tutto il territorio italiano”.","post_title":"Fiavet: le 7100 agenzie di viaggio attive sono sempre più indispensabili","post_date":"2024-12-18T09:51:33+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":["topnews"],"post_tag_name":["Top News"]},"sort":[1734515493000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"481321","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Più di 30 destinazioni protagoniste, oltre 100 eventi per 2 mila agenti di viaggio coinvolti. Sono i numeri delle attività di formazione 2024 di Idee per Viaggiare. Un team di 80 professionisti (tra le 170 persone che compongono oggi lo staff del tour operator) ha attraversato l’Italia e il mondo, tra fiere internazionali, fam trip e visite dedicate al prodotto. Dieci sono stati in particolare gli educational, differenti tra loro eppure accumunati dall’inconfondibile stile della Palma, che hanno accompagnato nel mondo più di 100 agenti. Le istantanee di quei momenti includono tra gli altri le luci di New York, i paesaggi intensi del Perù, le spiagge della felicità di Aruba e le suggestive atmosfere orientali della Cina.\r

\r

A tutto ciò si aggiungono quattro nuovi cataloghi, brochure, flyer e campagne pubblicitarie che hanno raccontato il mondo IpV, con uno stile sempre anticonvenzionale che rappresenta la cifra identificativa del brand. Idee per Viaggiare ha colorato le città, vestendo mezzi pubblici e privati. Senza dimenticare 2224, Idee per Viaggiare nel futuro, il catalogo che attraversa l’immaginario per attraversare nuove dimensioni. “Siamo a fine 2024, eppure è solo l’inizio. Nuove sfide e sorprendenti itinerari sono pronti per essere svelati. Stay tuned\", commenta il ceo del to, Danilo Curzi.\r

\r

","post_title":"Idee per Viaggiare: i numeri del 2024. Tutte le attività per le agenzie","post_date":"2024-12-18T09:51:19+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1734515479000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"481310","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Luxair ha siglato un ordine fermo per altri due Embraer E195-E2 che, sommandosi a quello effettuato nel 2023 per quattro velivoli dello stesso tipo, porta il totale di macchine in ordine a quota sei.\r

\r

Rimangono tre diritti di acquisto, con diritti di conversione in E190-E2 secondo le necessità. La consegna del primo aeromobile, proveniente dall'ordine del 2023, è fissata per l'inizio del 2026. Il nuovo ordine di Luxair assicura ulteriori slot di consegna nel 2027.\r

\r

“L'E195-E2 rappresenta un investimento fondamentale per il futuro di Luxair, che ci permette di bilanciare la crescita con il nostro impegno per un futuro più ecologico e silenzioso - afferma il ceo della compagnia del Lussemburgo, Gilles Feith -. A partire dal 2026, questi aeromobili segneranno l'inizio di una nuova era per Luxair, garantendo ai nostri passeggeri operazioni più silenziose, un'efficienza del carburante superiore e un comfort senza pari.\r

\r

Con un'attenzione particolare alla silenziosità della cabina interna e alle basse emissioni acustiche, l'E195-E2 si allinea perfettamente alla nostra visione di una compagnia aerea regionale più sostenibile, efficiente e orientata al passeggero”.\r

\r

L'E195-E2 di Luxair sarà configurato in classe unica (2-2) con 136 posti: la compagnia aerea ha scelto le sedute Recaro, ora disponibili come Sfe (Supplier Furnished Equipment).","post_title":"Luxair ordina altri due Embraer E195-E2: diventano sei i velivoli in consegna dal 2026","post_date":"2024-12-18T09:36:22+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1734514582000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"481283","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Etihad Airways vola verso la fine del 2024 con l'apertura della nuova rotta per Nairobi, ultimo atto di un anno caratterizzato da una significativa espansione del network delle destinazioni servite. \r

\r

“L'introduzione del nuovo collegamento per Nairobi rafforza la nostra rete in crescita e risponde alla forte domanda di viaggi tra gli Emirati Arabi Uniti e il Kenya - ha dichiarato Arik De, chief revenue and commercial officer di Etihad Airways -. Mentre sia Abu Dhabi che il Kenya registrano una notevole crescita del turismo e si pongono obiettivi ambiziosi per il futuro, questa rotta crea preziose opportunità per entrambe le destinazioni. Il servizio rafforza gli importanti legami tra le nostre regioni, sostenendo la posizione di Abu Dhabi come hub globale dell'aviazione e fornendo al contempo un migliore accesso al fiorente mercato turistico del Kenya”.\r

\r

Il lancio arriva in un momento importante per il settore turistico del Kenya che si appresta a chiudere il 2024 con 3 milioni di visitatori e punta ai 5 milioni nei prossimi anni.\r

\r

Il lancio di Nairobi segue quello dei voli per Antalya, Bali, Boston, Jaipur, Kozhikode, Mykonos, Nizza, Qassim e Thiruvananthapuram nel 2024. Guardando al 2025, Etihad continuerà la sua espansione con tredici nuove destinazioni: Varsavia e Praga a giugno; Al Alamein e Atlanta a luglio; Taipei a settembre; Medan, Phnom Penh e Krabi a ottobre; Tunisi, Chiang Mai, Hong Kong, Hanoi e Algeri a novembre.","post_title":"Etihad Airways vola anche a Nairobi e guarda alle 13 nuove destinazioni 2025","post_date":"2024-12-18T09:15:21+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1734513321000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"481286","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Ita Airways ribadisce il proprio impegno verso le politiche di sostenibilità sociale con l'ingresso nel Global Compact delle Nazioni Unite.\r

L'Un Global Compact nasce infatti con l’obiettivo di promuovere un’economia globale sostenibile e richiede a coloro che vi aderiscono, in modo volontario, di allineare attività e strategie ai Dieci Principi universalmente accettati in ambito di diritti umani, standard di lavoro, salvaguardia dell’ambiente e lotta alla corruzione, in sostegno agli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile delle Nazioni Unite (SDGs).\r

La scelta della compagnia vuole quindi \"contribuire allo sviluppo sostenibile del pianeta, integrando la sostenibilità nelle scelte strategiche aziendali - ha dichiarato Andrea Benassi, direttore generale Ita Airways - Collaborare attraverso sinergie tra operatori di settori diversi per il raggiungimento di obiettivi comuni è essenziale per apportare cambiamenti significativi per il futuro delle nuove generazioni”.\r

Il vettore introdurrà i Principi di Un Global Compact in tutte le sue attività, comunicando annualmente i progressi raggiunti, in linea con i principi e i valori universalmente riconosciuti delle Nazioni Unite e al fianco di migliaia di aziende aderenti di tutto il mondo.\r

Lanciato nel 2000, è la più grande iniziativa di sostenibilità aziendale nel mondo, con più di 20.000 aziende con sede in oltre 160 paesi, e più di 60 country network.\r

\r

","post_title":"Ita Airways investe sulla sostenibilità in ambito sociale ed entra nell'Un Global Compact","post_date":"2024-12-18T08:53:13+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1734511993000]}]}}