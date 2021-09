Acqua degli Dei e Falkenstainer Funimation Garden in partnership per promuovere anche il territorio

Nel turismo la sinergia è un fattore molto importante.

Il legame di business differenti rafforza la penetrazione sul mercato dei partner. E’ il caso della scelta operata da Falkenstainer Hotel & Resort nella struttura calabrese, il Club Funimation Garden Calabria.

E’ abitudine della catena altoatesina legarsi ad eccellenze del territorio per radicare la presenza con attenzione e disponibilità e per essere riconosciuti come collaborativi.

E fra le altre, al Funimation Garden la linea dei profumi Acqua degli Dei è una realtà.

«I prodotti si ispirano alle bellezze della Calabria e del Mediterraneo – spiega Fabio Muzzupappa socio fondatore e amministratore – e siccome il centro del tutto è il turismo, si tratta di un progetto di marketing esperienziale che “dialoga” con i propri clienti attraverso il canale delle emozioni riproponendo, attraverso uno studio attento di accordi olfattivi, le bellezze di una terra che accolse eroi e ispirò poeti con uno sfondo legato al ostro territorio».

Il nome Acqua degli Dei è legato all’omonima Costa degli Dei, luogo in cui nasce il progetto, e allo stesso tempo al fascino di storie e leggende di cui è intrisa la cultura calabra. “Mediterranean Essence” esprime, invece, la filosofia del progetto giocando sulla parola “essenza”, sia come profumo che sia come centro pulsante del Mediterraneo. E’ un progetto che Falkenstainer ha sposato nato nel 2015 ed oggi presente sul territorio con tre punti monomarca a Tropea, Pizzo (2017) e Soverato (2018).

«Il collegamento con il turismo lo abbiamo creato attraverso una brochure, un prezioso strumento cartaceo che viene regalato a chi acquista almeno un prodotto Acqua degli Dei. Experiences propone esperienze scontate o esperienze gratuite – prosegue Muzzupappa – in numero sempre crescente. Qui si raccolgono tutte le partnership cui abbiamo dato vita e che suggeriamo/offriamo ai nostri acquirenti, suggerendo cosa fare per arricchire un già ricco soggiorno nella nostra terra, con tutte esperienze da vivere in tutta la Calabria che toccano le aree “Benessere”, “Romantic”, “Gusto”, “Escursioni” e “Momenti Speciali” per incontrare i gusti di tutti, dalle coppie, alle famiglie, fino ai bambini».

La linea dei profumi coinvolge attraverso un “racconto” chi la prova. Ogni prodotto, infatti, non è un semplice cosmetico, ma un concentrato di storie, sensazioni e leggende, ispirato alla leggenda di Manto, la sacerdotessa che nell’antichità, proprio tra le rupi del Capo Vaticano, indicava la via da seguire e le condizioni del mare a tutti i naviganti di passaggio (chi verso Scilla e Cariddi, chi verso il nord). Si narra che Manto offrì auspici allo stesso Ulisse, prima che egli affrontasse Scilla e Cariddi.

Acqua degli Dei si compone di due macro linee: la linea territorio e la linea leggende, che comprendono eau de parfum, creme corpo, shower foam, saponi, prodotti per la profumazione dell’ambiente, cofanetti regalo e prodotti in tessuto.

Si parte dalla Eau de Parfum Blu dedicata al mare, per passare alla Oro dedicata al calore del sole e della terra.

La linea leggende racchiude la storia e il fascino di antiche leggende legate alla Calabria e al Mediterraneo. La massima espressione della linea è rappresentata dai profumi Scilla e Cariddi, Ulisse e Canto delle sirene. Essenze dal carattere inoppugnabile direttamente da quella terra meravigliosa che è la Calabria i cui aromi rappresentano perfettamente.

MT