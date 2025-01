Accor a tutto trade: online la nuova piattaforma di prenotazione b2b per i gruppi Importante novità b2b per il gruppo Accor, che lancia Travel Pros Leisure Groups Online: una piattaforma innovativa pensata per i professionisti del settore leisure. Progettata per semplificare e ottimizzare le prenotazioni b2b, questa soluzione offre accesso a oltre 2 mila hotel in 75 Paesi differenti, includendo marchi e categorie che spaziano dal lusso all’economico. Il sistema supporta sia le prenotazioni istantanee sia i processi Rfp, con oltre 1.300 hotel disponibili per la prenotazione istantanea e più di 700 accessibili per Rrp con conferma da parte dell’hotel entro 24 ore. Per le prenotazioni istantanee di gruppo, la piattaforma utilizza la più recente tecnologia Api, in modo da facilitare la disponibilità in tempo reale degli hotel in base a ciascun tipo di camera. “Il 2024 è stato un anno cruciale per il turismo globale e i viaggi di gruppo continueranno a rappresentare una priorità per Accor nel 2025, soprattutto in Europa, Stati Uniti e nella regione Asia-Pacifico, trainata dall’aumento della domanda in mercati come Cina, India e Giappone – spiega Sophie Hulgard, chief sales officer di Accor -. Questo segmento dinamico è in piena espansione. E sfruttare la tecnologia per semplificare le prenotazioni significa ispirare e facilitare i viaggi. Con il rilancio della piattaforma Leisure Groups Online, Accor riaffermiamo l’importanza della collaborazione con i professionisti di settore per alimentare la crescita del turismo leisure”. Condividi

