Accor: in Europa focus sull’offerta premium, midscale & economy. A Roma in arrivo il Mercure Cinecittà C’è anche il Mercure Roma Cinecittà tra le prossime nuove aperture di Accor in Europa. Caratterizzato da uno stile industriale ispirato al mondo cinematografico, l’hotel prenderà il marchio del gruppo francese il prossimo giugno e metterà a disposizione dei suoi ospiti 126 camere, un lounge bar, un ristorante, una sala fitness e quattro sale riunioni. Ma è in generale l’Europa che continua a essere al centro dei piani di sviluppo Accor, in particolare di quelli della propria divisione premium, midscale & economy, che nell’area attualmente conta circa 3 mila hotel distribuiti in oltre 40 Paesi. Nei primi mesi del 2024, la compagnia transalpina ha infatti già accolto diverse nuove strutture nel suo portfolio. Tra queste, spiccano il Tribe Milano Malpensa, primo ingresso del marchio di design in Italia, e il Mercure Tirana, struttura di debutto del brand in Albania. Parallelamente, Accor continua a espandere la famiglia ibis, con l’apertura di nuovi hotel nella fascia economy in Francia, Regno Unito e Romania. Nel segmento premium del gruppo, sono stati inoltre recentemente lanciati Swissôtel in Montenegro e in Georgia. In totale, dopo il record di acquisizioni dell’anno precedente, a dicembre 2023 la divisione pm&e di Accor aveva una pipeline di sviluppo di oltre 350 hotel e più di 45 mila camere in Europa e Nord Africa. “Il Vecchio continente rappresenta la nostra casa storica e continua a offrire interessanti opportunità nel settore dell’ospitalità – sottolinea il ceo della divisione pm&e per l’Europa e il Nord Africa, Patrick Mendes -. Il 2024 segna in particolare il primo anno completo per l’organizzazione pm&e di Accor. E siamo pronti a esprimere tutto il potenziale di questa regione incredibilmente eterogenea quest’anno e in futuro”. Nel bacino del Mediterraneo, una delle aree chiave per la crescita di Accor, il gruppo sta quindi pianificando di espandere ulteriormente la propria presenza con nuove aperture in Italia (a Roma appunto, ma anche a Sondrio) e a Cipro (a Larnaca), attraverso i marchi Mercure e Handwritten Collection. Inoltre, è prevista una significativa espansione in Francia, con oltre 30 inaugurazioni programmate nella prima metà del 2024. Tra i momenti salienti della crescita europea, ci sono l’imminente apertura di Novotel ad Amburgo, in Germania e a Bruges, in Belgio. È previsto poi il debutto di ibis Styles in Islanda, a Reykjavik, e del marchio greet a Bruxelles, in Belgio, oltre all’apertura del primo Tribe in Lettonia, a Riga. Nel Regno Unito, Accor è pronta ad ampliare lo stesso brand con un nuovo hotel a Manchester, a cui si aggiungerà un ibis Styles presso l’aeroporto di Gatwick. Accor ha pianificato un forte sviluppo pure del portfolio premium, con aperture in vista quali il Mövenpick Resort & Spa Karpacz e il Mövenpick Wrocław, che segnano entrambi il debutto del marchio in Polonia, nonché il lancio del brand Pullman in Montenegro e Ungheria, oltre alla prossima inaugurazione di una nuova struttura Swissôtel in Romania. Nel New East, Accor continua a espandersi in destinazioni molto richieste, come la Georgia, con l’apertura del Novotel Tbilisi Center e dell’ibis Styles Batumi, oltre all’aggiunta del Mövenpick Winter Park Baku in Azerbaigian. Anche per la divisione luxury & lifestyle è peraltro previsto quest’anno un importante piano di crescita. Il suo portfolio globale ammonta a oggi a oltre 370 hotel di lusso e 150 strutture lifestyle, questi ultimi rappresentati dalla jv Ennismore. Nel 2024 sono in programma alcune importanti aperture europee, tra cui l’Hyde London City, l’Sls Barcelona, The Hoxton Vienna e il 25hours Hotel Paper Island a Copenaghen. A queste si aggiungeranno le inaugurazioni dei Fairmont Golden Prague e La Hacienda, sulla costa Del Sol, in Spagna. Condividi

Articoli che potrebbero interessarti:

Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 464845 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Oman Air ha ufficialmente concluso il phase-out dell'Airbus A330, dopo ben 15 anni di servizio nella flotta della compagnia aerea. Negli ultimi 12 mesi, Oman Air ha attuato un ampio processo di ristrutturazione nell'intento di ripristinare la propria salute finanziaria. In questo contesto, la compagnia di bandiera omanita ha anche deciso di ridurre la flotta di lungo raggio, ritirando gli Airbus A330 con effetto immediato: un ritiro che rappresenta una significativa riduzione della capacità operativa del vettore, con l'eliminazione di dieci aeromobili pari a circa il 22% del parco macchine complessivo. Al momento del ritiro la flotta contava quattro A330-200 e sei A330-300, alcuni dei quali inattivi. In particolare, una parte di questi A330 era stata data in wet lease a Qatar Airways: il futuro di questi contratti ACMI è ancora in discussione e Oman Air non ha ancora fornito i dettagli dell'accordo. L'ottimizzazione della flotta consentirà alla compagnia aerea di continuare a concentrarsi su aeromobili più nuovi e più efficienti dal punto di vista dei consumi, in particolare i Boeing 737 Max e i 787 Dreamliner. Attualmente Oman Air dispone di 6 737-800, 5 737-900Er, 13 737 Max8 (+7 in arrivo), 2 787-8 e 7 787-9 (+3 in arrivo). [post_title] => Oman Air: gli Airbus A330 escono definitivamente dalla flotta di lungo raggio [post_date] => 2024-04-04T10:23:20+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1712226200000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 464789 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => United Airlines rafforza il proprio investimento su Milano Malpensa, anticipando di quasi un mese la ripresa del collegamento stagionale verso Chicago O'Hare. «Per l'estate 2024, United opererà il programma estivo transatlantico più ampio nella sua storia, offrendo una maggiore scelta di viaggio e la possibilità, attraverso i nostri hub negli Stati Uniti, di visitare numerose altre destinazioni in tutte le Americhe» afferma Walter Cianciusi, country sales manager Italy della compagnia statunitense. United è l'unico vettore che vola tra Milano e Chicago e offre più voli dall'Italia a Chicago rispetto a qualsiasi altro vettore. «La scelta che United ha compiuto di servire due gateways così rilevanti negli Stati Uniti va a completamento della strategia del nostro aeroporto e ci rende particolarmente soddisfatti anche in virtù dei risultati di traffico ottenuti - sottolinea Andrea Tucci, vice president aviation business development Sea Milan Airports -. L’attuale estensione della stagionalità è il risultato della risposta del mercato Milano all’iniezione di capacità diretta su Chicago; la stimolazione della domanda sulla destinazione ha infatti portato ad una crescita dei volumi passeggeri del +70% rispetto alla stessa stagione del pre-pandemia». Il collegamento sarà operato con aeromobili Boeing 787-8 Dreamliner configurati con un totale di 243 posti - 28 posti flat-bed, completamente reclinabili, tutti con accesso al corridoio nella classe business United Polaris, 21 posti nella classe United Premium Plus e 194 posti in classe economica, inclusi 36 posti Economy PlusSM con spazio aggiuntivo per le gambe. Il prolungamento del servizio stagionale tra Milano e Chicago si basa sui collegamenti giornalieri annuali di United da Milano a New York-Newark e tra Roma e New York-Newark, oltre ai voli giornalieri stagionali da Venezia e Napoli a New York-Newark e da Roma a Chicago, Washington Dulles e San Francisco. La compagnia offre fino a undici servizi non-stop giornalieri dall'Italia agli Stati Uniti per l'estate del 2024. [post_title] => United Airlines rilancia da Milano e anticipa di quasi un mese l'apertura dello stagionale per Chicago [post_date] => 2024-04-03T11:44:55+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1712144695000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 464742 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Taglio del nastro ieri a Verona per il collegamento Air France diretto a Parigi Charles De Gaulle, rotta che segna il ritorno della compagnia di bandiera francese al Catullo, dopo una pausa di nove anni. La tratta, servita da un Embraer E190, viene operata tre volte a settimana (martedì, giovedì e sabato), che diventeranno due (martedì e sabato) durante i mesi di luglio ed agosto. La partenza da Parigi è prevista alle 12:35 con arrivo alle 14:05. Il rientro da Verona sarà, invece, alle 14:50 con arrivo nella Ville Lumière alle 16:35. «Celebrare il ritorno di Air France a Verona è un momento di grande orgoglio - dichiara Eléonore Tramus, general manager East Mediterranean Air France-Klm -: dimostriamo infatti l’importanza fondamentale che ha per noi il mercato italiano, mentre rafforziamo la nostra presenza nel Nord-est. Grazie al nostro hub di Parigi Cdg, possiamo essere vicini alle esigenze dei clienti offrendo accesso ad un ampio network di destinazioni internazionali. Il tutto, con lo stile distintivo per cui la compagnia è famosa in tutto il mondo». Alessandra Bonetti, ad del Catullo, aggiunge: «Questo ritorno è il risultato di un intenso lavoro portato avanti da Gruppo Save e Catullo con la compagnia aerea. Si tratta di un collegamento strategico per l’ampio bacino d’utenza dello scalo, che risponde alle esigenze di viaggi per affari e per turismo, sia incoming che outgoing, garantendo la connettività su prosecuzioni internazionali e intercontinentali attraverso uno dei primari hub europei». Da Parigi i passeggeri italiani avranno accesso ad importanti destinazioni chiave per Air France come Boston, New York, Los Angeles, Abu Dhabi, Johannesburg, Mauritius, Tokyo Haneda, Singapore, Pechino e molte altre. [post_title] => Air France è tornata nei cieli di Verona con il volo per Parigi Charles De Gaulle [post_date] => 2024-04-03T09:15:41+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1712135741000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 464702 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Aumento di capitale in vista per Club del Sole. Il veicolo di investimento Nb Aurora, che ha acquisito il 40% del gruppo open air nel 2018 attraverso la controllata First Club, ha infatti appena sottoscritto un accordo vincolante per la cessione a The Equity Club dell'intera sua partecipazione nella holding dell'operatore romagnolo. L'operazione avrà un controvalore complessivo di circa 109 milioni di euro, di cui circa 35 milioni di competenza dello stesso Nb Aurora. L'accordo prevede un reinvestimento in Club del Sole da parte di Nb Aurora, insieme ad altri fondi gestiti dalla controllante Neuberger Berman e ad alcuni co-investitori, per un importo massimo di 65 milioni di euro (di cui almeno 45 milioni di competenza di Nb Aurora). Il tutto anche attraverso la sottoscrizione, insieme a Tec, di un importante aumento di capitale destinato a supportare l‘ulteriore crescita della società. [caption id="attachment_464710" align="alignright" width="300"] Niccolò Querci[/caption] La famiglia Giondi, che ha fondato l'operatore open air nel 1974, continuerà a mantenere la maggioranza del capitale e a guidare il progetto industriale. Il closing dell’operazione è atteso per inizio maggio 2024. The Equity Club è un'iniziativa di club deal promossa da Mediobanca insieme a Roberto Ferraresi e Filippo Penatti. Stando a BeBeez e a Milano Finanza, al termine dell'intero articolato processo, a Tec dovrebbe far capo il 29% della holding Club del Sole, mentre a Nb Aurora e soci, tra i quali Red Circle Investments dell’imprenditore veneto Renzo Rosso, rimarrebbe il 20% della società. Clearwater International ha assistito The Equity Club in qualità di m&a advisor, con un team composto da Niccoló Querci, Omar Laroussi Bussi e Arturo Gregorini. L'operazione è stata inoltre condotta con l’ausilio di due financial advisor: Rothschild & Co e Credem Euromobiliare Private Banking. [post_title] => Club del Sole verso un aumento di capitale. In arrivo un nuovo partner finanziario [post_date] => 2024-04-02T12:10:42+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( [0] => in-evidenza ) [post_tag_name] => Array ( [0] => In evidenza ) ) [sort] => Array ( [0] => 1712059842000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 464700 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Nuove opportunità di sviluppo per l’aeroporto di Brindisi grazie alla consegna da parte dell’Aeronautica Militare, dell’area ex Orm (Officine revisione motori), situata nella zona Sud-ovest dello scalo del Salento. «La consegna di queste nuove aree da parte della Aeronautica Militare - ha dichiarato il presidente di Aeroporti di Puglia, Antonio Maria Vasile (nella foto) - significa innanzitutto miglioramenti e ottimizzazione per l’infrastruttura dell’aeroporto del Salento, ma anche e soprattutto il rafforzamento del legame e della collaborazione tra Aeroporti di Puglia e le forze armate che ringrazio. Queste nuove aree, grazie anche al lavoro che stiamo facendo in sinergia con l’Enac, miglioreranno la connettività dello scalo brindisino e consentiranno una migliore integrazione con le esigenze civili e commerciali. Le aree cedute verranno integrate nel piano di sviluppo dell’aeroporto del Salento e contribuiranno a potenziare le sue capacità operative e a promuovere il ruolo strategico per la comunità che su esso insiste». Intanto, nei giorni delle ultime festività di Pasqua, Aeroporti di Puglia ha sfiorato i 111.000 passeggeri: nel dettaglio sono stati 107.000 i viaggiatori in transito di cui 75.000 su Bari e 32.000 su Brindisi. I dati, che hanno previsto 500 voli programmati su Bari (250 in arrivo e 250 in partenza) e 210 voli programmati su Brindisi (105 in partenza e 105 in arrivo), si riferiscono al periodo 29 marzo-1° aprile. [post_title] => Brindisi: ceduta dall'Aeronautica Militare una nuova area per lo sviluppo dell'aeroporto del Salento [post_date] => 2024-04-02T11:54:36+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1712058876000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 464688 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Etihad Airways ha inaugurato la scorsa domenica la nuova rotta tra Abu Dhabi e Boston: il nuovo collegamento viene operato quattro volte alla settimana, il lunedì, il mercoledì, il venerdì e la domenica con un Boeing 787-9 Dreamliner dotato delle poltrone Business Studios (28 posti) ed Economy Smart (262 posti). «Con i nuovi voli per Boston ampliamo ulteriormente la nostra presenza negli Stati Uniti e migliorando la connettività per i viaggiatori - ha dichiarato Antonoaldo Neves, chief executive officer della compagnia aerea -. Questa nuova rotta non solo porta il fascino di Abu Dhabi e Dubai nel Nord-est americano, ma testimonia anche il nostro impegno a offrire esperienze di viaggio eccezionali e a favorire le connessioni globali». Boston rappresenta la quarta destinazione servita da Etihad negli Stati Uniti dopo Chicago, New York e Washington; i voli per Toronto, in Canada, ampliano ulteriormente la presenza nordamericana del vettore. La partnership di Etihad con JetBlue assicura poi comodi collegamenti con numerose città del Nord America, aprendo numerose possibilità di viaggio nell'intero continente. [post_title] => Etihad Airways operativa sulla nuova rotta tra Abu Dhabi e Boston, quarta destinazione Usa [post_date] => 2024-04-02T11:01:24+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1712055684000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 464565 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Situato nel cuore del centro storico, vicino al Pantheon e a piazza Venezia, ha aperto ieri il Radisson Collection Hotel, Roma Antica, sesto indirizzo del soft brand omonimo. L'albergo include 84 camere, alcune delle quali dotate di terrazze panoramiche. Con una superficie di 80 metri quadrati, le stanze Friends e Family Stay possono in particolare accogliere fino a sei adulti. A disposizione degli ospiti anche un bagno turco e un centro fitness. Il ristorante Modius celebra inoltre la tradizione culinaria capitolina con un focus speciale sui primi, proponendo versioni accurate dei grandi classici. Presente pure il Modius on the Roof - Terrazza, situato all'ottavo piano. Grazie alla ristrutturazione del palazzo Lares Permarini per creare il Radisson Collection Roma Antica è stata poi scoperta una gemma archeologica nascosta: un frammento dell'antico muro di cinta della Porticus Minucia di epoca imperiale. La realizzazione di un modello tridimensionale del monumento ha consentito tra l'altro di individuare la sua esatta collocazione rispetto all’odierno tessuto urbano. Dopo i ritrovamenti, in corso d’opera è stato ampliato il progetto con l’aggiunta della valorizzazione in situ dei resti archeologici, che saranno visitabili al piano interrato dell’hotel, corredati da un video multimediale. "L'estetica accattivante dell'hotel e la sua posizione ideale lo rendono un esempio notevole della nostra visione di lusso contemporaneo - commenta il global president e chief operating officer di Radisson Hotel Group, Chema Basterrechea -. Con questa nuova aggiunta, siamo orgogliosi di avvicinarci al nostro obiettivo di raggiungere 30 hotel in Italia entro il 2027, a testimonianza del nostro costante impegno nei confronti dell'industria turistica tricolore". [post_title] => Aperto a Roma il Radisson Collection Hotel, Roma Antica [post_date] => 2024-03-29T10:12:44+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1711707164000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 464617 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Singapore Airlines migliora l'esperienza di volo in Premium economy class con una più ampia selezione di piatti e bevande, nonché un nuovo kit di cortesia, che saranno disponibili sui voli a partire dal prossimo 31 marzo. Un rinnovo che è il primo da quanto la classe Premium Economy è stata introdotta a bordo degli aerei Sia, nel 2015. I passeggeri della Premium economy saranno accolti con un calice di champagne Charles de Cazanove Brut Tradition NV poco dopo il decollo; potranno poi scegliere dal menu cartaceo un’ampia varietà di piatti, snack e bevande, serviti in eleganti piatti di porcellana realizzati appositamente per la classe Premium Economy. Su voli della durata di almeno sette ore è disponibile anche un nuovo amenity kit Out of the Woods, ideato esclusivamente per i passeggeri di questa classe di viaggio. “Sin dalla sua introduzione nel 2015, la Premium economy class è molto richiesta tra i nostri passeggeri che ne apprezzano i servizi aggiuntivi, il maggiore comfort e lo spazio personale extra, il tutto con un eccellente rapporto qualità-prezzo - ha sottolineato Yeoh Phee Teik, senior vice president customer experience del vettore -. La filosofia di Singapore Airlines è quella di non fermarsi mai. Raccogliamo regolarmente il feedback dei passeggeri e conduciamo ricerche di mercato, scopriamo di più su ciò che è importante per i viaggiatori e troviamo modi innovativi per continuare a offrire un'esperienza di volo personalizzata e di alto livello. Sulla base di queste informazioni, abbiamo intrapreso un rinnovamento completo della nostra offerta relativa alla Premium Economy Class, che riteniamo possa essere apprezzato dai nostri passeggeri". [post_title] => Singapore Airlines rinnova l'esperienza di volo in Premium economy class [post_date] => 2024-03-29T10:09:15+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1711706955000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 464606 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Il Sud Africa è solitamente associato all’immagine di natura selvaggia e scenari mozzafiato, ma le città sono una tappa da non mancare, Johannesburg, Cape Town, Durban fra le più dinamiche e interessanti: focus dunque sull'urban lifestyle per la destinazione rappresentata sul mercato Italia da Aigo. Un invito a visitare le città, espressione della storia e cultura di questo Paese, prima di dedicarsi ai parchi. Mercato Italia che nonostante l’assenza di un volo diretto, registra un costante aumento degli arrivi in Sud Africa: nel 2023 sono stati 52.000, il 61% in più rispetto all’anno precedente; sempre lo scorso anno gli arrivi internazionali sono stati 8,6 milioni, con un incremento del +30% rispetto al 2022. Cape Town, vivacissima e dinamica, è conosciuta per i sui quartieri innovativi e l’arte contemporanea africana. Enoteche e cantine classiche consentono la scoperta dei vini locali. E ancora, famosi locali per il jazz, hotel e appartamenti di design. Ma non mancano certo le esperienze a contatto con la natura come la possibilità di ammirare le balene, da agosto a novembre. Johannesburg, capitale economico finanziaria, è detta anche città dell’oro per via delle sue antiche miniere. Una città ricca di innovative tendenze artistiche, musicali, culturali. L’Apartheid Museum rappresenta una tappa fondamentale del viaggio. Estremamente varia la proposta ricettiva con boutique hotel straordinari, hotel immersi in una vegetazione lussureggiante come il Saxon che ha ospitato Mandela alla sua liberazione. 12 Decades hotel con 12 design per 12 camere alcune delle quali rendono omaggio ai minatori. Durban, affacciata sull’oceano Indiano, affascinante a livello naturalistico, è la città del surf e del Golden Mile, il miglio d’oro, la spiaggia che attraversa la città. È la terza città del Paese con la più grande comunità indiana le cui tradizioni si riflettono nella cucina, nei colori e mercati. Culla degli Zulu con un grandissimo patrimonio tribale è luogo ideale per un’esperienza autentica tra sciamani e olistica. Molto attiva a livello congressuale sin dal passato, si sta creando i suoi spazi anche glamour e lifestyle. Gallerie di arte contemporanea e locali internazionali. Paradiso dello street food con il famoso bunny chow. La parte occidentale del paese è quella desertica, al confine con la Namibia, meno note le coste lambite dai due oceani, il Paese conta dieci siti Unesco. 19 parchi nazionali patrimonio naturalistico e 49 zone marine protette, dove si trovano i big seven che includono squali e balene. [post_title] => Il Sud Africa riparte dall’urban lifestyle. Arrivi italiani in costante crescita [post_date] => 2024-03-29T09:41:21+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( [0] => south-african-tourism [1] => sud-africa ) [post_tag_name] => Array ( [0] => South African Tourism [1] => sud africa ) ) [sort] => Array ( [0] => 1711705281000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "accor in europa focus sullofferta premium midscale economy a roma in arrivo il mercure cinecitta" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":78,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":1783,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"464845","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Oman Air ha ufficialmente concluso il phase-out dell'Airbus A330, dopo ben 15 anni di servizio nella flotta della compagnia aerea. Negli ultimi 12 mesi, Oman Air ha attuato un ampio processo di ristrutturazione nell'intento di ripristinare la propria salute finanziaria.\r

\r

In questo contesto, la compagnia di bandiera omanita ha anche deciso di ridurre la flotta di lungo raggio, ritirando gli Airbus A330 con effetto immediato: un ritiro che rappresenta una significativa riduzione della capacità operativa del vettore, con l'eliminazione di dieci aeromobili pari a circa il 22% del parco macchine complessivo.\r

\r

Al momento del ritiro la flotta contava quattro A330-200 e sei A330-300, alcuni dei quali inattivi. In particolare, una parte di questi A330 era stata data in wet lease a Qatar Airways: il futuro di questi contratti ACMI è ancora in discussione e Oman Air non ha ancora fornito i dettagli dell'accordo.\r

\r

L'ottimizzazione della flotta consentirà alla compagnia aerea di continuare a concentrarsi su aeromobili più nuovi e più efficienti dal punto di vista dei consumi, in particolare i Boeing 737 Max e i 787 Dreamliner. Attualmente Oman Air dispone di 6 737-800, 5 737-900Er, 13 737 Max8 (+7 in arrivo), 2 787-8 e 7 787-9 (+3 in arrivo).","post_title":"Oman Air: gli Airbus A330 escono definitivamente dalla flotta di lungo raggio","post_date":"2024-04-04T10:23:20+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1712226200000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"464789","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"United Airlines rafforza il proprio investimento su Milano Malpensa, anticipando di quasi un mese la ripresa del collegamento stagionale verso Chicago O'Hare.\r

\r

«Per l'estate 2024, United opererà il programma estivo transatlantico più ampio nella sua storia, offrendo una maggiore scelta di viaggio e la possibilità, attraverso i nostri hub negli Stati Uniti, di visitare numerose altre destinazioni in tutte le Americhe» afferma Walter Cianciusi, country sales manager Italy della compagnia statunitense.\r

\r

United è l'unico vettore che vola tra Milano e Chicago e offre più voli dall'Italia a Chicago rispetto a qualsiasi altro vettore.\r

\r

«La scelta che United ha compiuto di servire due gateways così rilevanti negli Stati Uniti va a completamento della strategia del nostro aeroporto e ci rende particolarmente soddisfatti anche in virtù dei risultati di traffico ottenuti - sottolinea Andrea Tucci, vice president aviation business development Sea Milan Airports -. L’attuale estensione della stagionalità è il risultato della risposta del mercato Milano all’iniezione di capacità diretta su Chicago; la stimolazione della domanda sulla destinazione ha infatti portato ad una crescita dei volumi passeggeri del +70% rispetto alla stessa stagione del pre-pandemia».\r

\r

Il collegamento sarà operato con aeromobili Boeing 787-8 Dreamliner configurati con un totale di 243 posti - 28 posti flat-bed, completamente reclinabili, tutti con accesso al corridoio nella classe business United Polaris, 21 posti nella classe United Premium Plus e 194 posti in classe economica, inclusi 36 posti Economy PlusSM con spazio aggiuntivo per le gambe. \r

\r

Il prolungamento del servizio stagionale tra Milano e Chicago si basa sui collegamenti giornalieri annuali di United da Milano a New York-Newark e tra Roma e New York-Newark, oltre ai voli giornalieri stagionali da Venezia e Napoli a New York-Newark e da Roma a Chicago, Washington Dulles e San Francisco. La compagnia offre fino a undici servizi non-stop giornalieri dall'Italia agli Stati Uniti per l'estate del 2024.","post_title":"United Airlines rilancia da Milano e anticipa di quasi un mese l'apertura dello stagionale per Chicago","post_date":"2024-04-03T11:44:55+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1712144695000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"464742","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Taglio del nastro ieri a Verona per il collegamento Air France diretto a Parigi Charles De Gaulle, rotta che segna il ritorno della compagnia di bandiera francese al Catullo, dopo una pausa di nove anni. \r

La tratta, servita da un Embraer E190, viene operata tre volte a settimana (martedì, giovedì e sabato), che diventeranno due (martedì e sabato) durante i mesi di luglio ed agosto. La partenza da Parigi è prevista alle 12:35 con arrivo alle 14:05. Il rientro da Verona sarà, invece, alle 14:50 con arrivo nella Ville Lumière alle 16:35.\r

«Celebrare il ritorno di Air France a Verona è un momento di grande orgoglio - dichiara Eléonore Tramus, general manager East Mediterranean Air France-Klm -: dimostriamo infatti l’importanza fondamentale che ha per noi il mercato italiano, mentre rafforziamo la nostra presenza nel Nord-est. Grazie al nostro hub di Parigi Cdg, possiamo essere vicini alle esigenze dei clienti offrendo accesso ad un ampio network di destinazioni internazionali. Il tutto, con lo stile distintivo per cui la compagnia è famosa in tutto il mondo».\r

Alessandra Bonetti, ad del Catullo, aggiunge: «Questo ritorno è il risultato di un intenso lavoro portato avanti da Gruppo Save e Catullo con la compagnia aerea. Si tratta di un collegamento strategico per l’ampio bacino d’utenza dello scalo, che risponde alle esigenze di viaggi per affari e per turismo, sia incoming che outgoing, garantendo la connettività su prosecuzioni internazionali e intercontinentali attraverso uno dei primari hub europei».\r

Da Parigi i passeggeri italiani avranno accesso ad importanti destinazioni chiave per Air France come Boston, New York, Los Angeles, Abu Dhabi, Johannesburg, Mauritius, Tokyo Haneda, Singapore, Pechino e molte altre.\r

\r

","post_title":"Air France è tornata nei cieli di Verona con il volo per Parigi Charles De Gaulle","post_date":"2024-04-03T09:15:41+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1712135741000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"464702","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Aumento di capitale in vista per Club del Sole. Il veicolo di investimento Nb Aurora, che ha acquisito il 40% del gruppo open air nel 2018 attraverso la controllata First Club, ha infatti appena sottoscritto un accordo vincolante per la cessione a The Equity Club dell'intera sua partecipazione nella holding dell'operatore romagnolo. L'operazione avrà un controvalore complessivo di circa 109 milioni di euro, di cui circa 35 milioni di competenza dello stesso Nb Aurora.\r

\r

L'accordo prevede un reinvestimento in Club del Sole da parte di Nb Aurora, insieme ad altri fondi gestiti dalla controllante Neuberger Berman e ad alcuni co-investitori, per un importo massimo di 65 milioni di euro (di cui almeno 45 milioni di competenza di Nb Aurora). Il tutto anche attraverso la sottoscrizione, insieme a Tec, di un importante aumento di capitale destinato a supportare l‘ulteriore crescita della società.\r

\r

[caption id=\"attachment_464710\" align=\"alignright\" width=\"300\"] Niccolò Querci[/caption]\r

\r

La famiglia Giondi, che ha fondato l'operatore open air nel 1974, continuerà a mantenere la maggioranza del capitale e a guidare il progetto industriale. Il closing dell’operazione è atteso per inizio maggio 2024. The Equity Club è un'iniziativa di club deal promossa da Mediobanca insieme a Roberto Ferraresi e Filippo Penatti. Stando a BeBeez e a Milano Finanza, al termine dell'intero articolato processo, a Tec dovrebbe far capo il 29% della holding Club del Sole, mentre a Nb Aurora e soci, tra i quali Red Circle Investments dell’imprenditore veneto Renzo Rosso, rimarrebbe il 20% della società. Clearwater International ha assistito The Equity Club in qualità di m&a advisor, con un team composto da Niccoló Querci, Omar Laroussi Bussi e Arturo Gregorini. L'operazione è stata inoltre condotta con l’ausilio di due financial advisor: Rothschild & Co e Credem Euromobiliare Private Banking.","post_title":"Club del Sole verso un aumento di capitale. In arrivo un nuovo partner finanziario","post_date":"2024-04-02T12:10:42+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1712059842000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"464700","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Nuove opportunità di sviluppo per l’aeroporto di Brindisi grazie alla consegna da parte dell’Aeronautica Militare, dell’area ex Orm (Officine revisione motori), situata nella zona Sud-ovest dello scalo del Salento.\r

\r

«La consegna di queste nuove aree da parte della Aeronautica Militare - ha dichiarato il presidente di Aeroporti di Puglia, Antonio Maria Vasile (nella foto) - significa innanzitutto miglioramenti e ottimizzazione per l’infrastruttura dell’aeroporto del Salento, ma anche e soprattutto il rafforzamento del legame e della collaborazione tra Aeroporti di Puglia e le forze armate che ringrazio. Queste nuove aree, grazie anche al lavoro che stiamo facendo in sinergia con l’Enac, miglioreranno la connettività dello scalo brindisino e consentiranno una migliore integrazione con le esigenze civili e commerciali. Le aree cedute verranno integrate nel piano di sviluppo dell’aeroporto del Salento e contribuiranno a potenziare le sue capacità operative e a promuovere il ruolo strategico per la comunità che su esso insiste».\r

\r

Intanto, nei giorni delle ultime festività di Pasqua, Aeroporti di Puglia ha sfiorato i 111.000 passeggeri: nel dettaglio sono stati 107.000 i viaggiatori in transito di cui 75.000 su Bari e 32.000 su Brindisi. I dati, che hanno previsto 500 voli programmati su Bari (250 in arrivo e 250 in partenza) e 210 voli programmati su Brindisi (105 in partenza e 105 in arrivo), si riferiscono al periodo 29 marzo-1° aprile.","post_title":"Brindisi: ceduta dall'Aeronautica Militare una nuova area per lo sviluppo dell'aeroporto del Salento","post_date":"2024-04-02T11:54:36+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1712058876000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"464688","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Etihad Airways ha inaugurato la scorsa domenica la nuova rotta tra Abu Dhabi e Boston: il nuovo collegamento viene operato quattro volte alla settimana, il lunedì, il mercoledì, il venerdì e la domenica con un Boeing 787-9 Dreamliner dotato delle poltrone Business Studios (28 posti) ed Economy Smart (262 posti).\r

\r

«Con i nuovi voli per Boston ampliamo ulteriormente la nostra presenza negli Stati Uniti e migliorando la connettività per i viaggiatori - ha dichiarato Antonoaldo Neves, chief executive officer della compagnia aerea -. Questa nuova rotta non solo porta il fascino di Abu Dhabi e Dubai nel Nord-est americano, ma testimonia anche il nostro impegno a offrire esperienze di viaggio eccezionali e a favorire le connessioni globali».\r

\r

Boston rappresenta la quarta destinazione servita da Etihad negli Stati Uniti dopo Chicago, New York e Washington; i voli per Toronto, in Canada, ampliano ulteriormente la presenza nordamericana del vettore. La partnership di Etihad con JetBlue assicura poi comodi collegamenti con numerose città del Nord America, aprendo numerose possibilità di viaggio nell'intero continente.","post_title":"Etihad Airways operativa sulla nuova rotta tra Abu Dhabi e Boston, quarta destinazione Usa","post_date":"2024-04-02T11:01:24+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1712055684000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"464565","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Situato nel cuore del centro storico, vicino al Pantheon e a piazza Venezia, ha aperto ieri il Radisson Collection Hotel, Roma Antica, sesto indirizzo del soft brand omonimo. L'albergo include 84 camere, alcune delle quali dotate di terrazze panoramiche. Con una superficie di 80 metri quadrati, le stanze Friends e Family Stay possono in particolare accogliere fino a sei adulti. A disposizione degli ospiti anche un bagno turco e un centro fitness. Il ristorante Modius celebra inoltre la tradizione culinaria capitolina con un focus speciale sui primi, proponendo versioni accurate dei grandi classici. Presente pure il Modius on the Roof - Terrazza, situato all'ottavo piano.\r

\r

Grazie alla ristrutturazione del palazzo Lares Permarini per creare il Radisson Collection Roma Antica è stata poi scoperta una gemma archeologica nascosta: un frammento dell'antico muro di cinta della Porticus Minucia di epoca imperiale. La realizzazione di un modello tridimensionale del monumento ha consentito tra l'altro di individuare la sua esatta collocazione rispetto all’odierno tessuto urbano. Dopo i ritrovamenti, in corso d’opera è stato ampliato il progetto con l’aggiunta della valorizzazione in situ dei resti archeologici, che saranno visitabili al piano interrato dell’hotel, corredati da un video multimediale.\r

\r

\"L'estetica accattivante dell'hotel e la sua posizione ideale lo rendono un esempio notevole della nostra visione di lusso contemporaneo - commenta il global president e chief operating officer di Radisson Hotel Group, Chema Basterrechea -. Con questa nuova aggiunta, siamo orgogliosi di avvicinarci al nostro obiettivo di raggiungere 30 hotel in Italia entro il 2027, a testimonianza del nostro costante impegno nei confronti dell'industria turistica tricolore\".","post_title":"Aperto a Roma il Radisson Collection Hotel, Roma Antica","post_date":"2024-03-29T10:12:44+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1711707164000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"464617","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":" Singapore Airlines migliora l'esperienza di volo in Premium economy class con una più ampia selezione di piatti e bevande, nonché un nuovo kit di cortesia, che saranno disponibili sui voli a partire dal prossimo 31 marzo. Un rinnovo che è il primo da quanto la classe Premium Economy è stata introdotta a bordo degli aerei Sia, nel 2015.\r

\r

I passeggeri della Premium economy saranno accolti con un calice di champagne Charles de Cazanove Brut Tradition NV poco dopo il decollo; potranno poi scegliere dal menu cartaceo un’ampia varietà di piatti, snack e bevande, serviti in eleganti piatti di porcellana realizzati appositamente per la classe Premium Economy. Su voli della durata di almeno sette ore è disponibile anche un nuovo amenity kit Out of the Woods, ideato esclusivamente per i passeggeri di questa classe di viaggio.\r

\r

“Sin dalla sua introduzione nel 2015, la Premium economy class è molto richiesta tra i nostri passeggeri che ne apprezzano i servizi aggiuntivi, il maggiore comfort e lo spazio personale extra, il tutto con un eccellente rapporto qualità-prezzo - ha sottolineato Yeoh Phee Teik, senior vice president customer experience del vettore -. La filosofia di Singapore Airlines è quella di non fermarsi mai. Raccogliamo regolarmente il feedback dei passeggeri e conduciamo ricerche di mercato, scopriamo di più su ciò che è importante per i viaggiatori e troviamo modi innovativi per continuare a offrire un'esperienza di volo personalizzata e di alto livello. Sulla base di queste informazioni, abbiamo intrapreso un rinnovamento completo della nostra offerta relativa alla Premium Economy Class, che riteniamo possa essere apprezzato dai nostri passeggeri\".\r

\r

","post_title":"Singapore Airlines rinnova l'esperienza di volo in Premium economy class","post_date":"2024-03-29T10:09:15+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1711706955000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"464606","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Il Sud Africa è solitamente associato all’immagine di natura selvaggia e scenari mozzafiato, ma le città sono una tappa da non mancare, Johannesburg, Cape Town, Durban fra le più dinamiche e interessanti: focus dunque sull'urban lifestyle per la destinazione rappresentata sul mercato Italia da Aigo. Un invito a visitare le città, espressione della storia e cultura di questo Paese, prima di dedicarsi ai parchi.\r

\r

Mercato Italia che nonostante l’assenza di un volo diretto, registra un costante aumento degli arrivi in Sud Africa: nel 2023 sono stati 52.000, il 61% in più rispetto all’anno precedente; sempre lo scorso anno gli arrivi internazionali sono stati 8,6 milioni, con un incremento del +30% rispetto al 2022. \r

\r

Cape Town, vivacissima e dinamica, è conosciuta per i sui quartieri innovativi e l’arte contemporanea africana. Enoteche e cantine classiche consentono la scoperta dei vini locali. E ancora, famosi locali per il jazz, hotel e appartamenti di design. Ma non mancano certo le esperienze a contatto con la natura come la possibilità di ammirare le balene, da agosto a novembre.\r

\r

Johannesburg, capitale economico finanziaria, è detta anche città dell’oro per via delle sue antiche miniere. Una città ricca di innovative tendenze artistiche, musicali, culturali. L’Apartheid Museum rappresenta una tappa fondamentale del viaggio. Estremamente varia la proposta ricettiva con boutique hotel straordinari, hotel immersi in una vegetazione lussureggiante come il Saxon che ha ospitato Mandela alla sua liberazione. 12 Decades hotel con 12 design per 12 camere alcune delle quali rendono omaggio ai minatori.\r

\r

Durban, affacciata sull’oceano Indiano, affascinante a livello naturalistico, è la città del surf e del Golden Mile, il miglio d’oro, la spiaggia che attraversa la città. È la terza città del Paese con la più grande comunità indiana le cui tradizioni si riflettono nella cucina, nei colori e mercati. Culla degli Zulu con un grandissimo patrimonio tribale è luogo ideale per un’esperienza autentica tra sciamani e olistica. Molto attiva a livello congressuale sin dal passato, si sta creando i suoi spazi anche glamour e lifestyle. Gallerie di arte contemporanea e locali internazionali. Paradiso dello street food con il famoso bunny chow.\r

\r

La parte occidentale del paese è quella desertica, al confine con la Namibia, meno note le coste lambite dai due oceani, il Paese conta dieci siti Unesco. 19 parchi nazionali patrimonio naturalistico e 49 zone marine protette, dove si trovano i big seven che includono squali e balene.\r

\r

\r

\r

","post_title":"Il Sud Africa riparte dall’urban lifestyle. Arrivi italiani in costante crescita","post_date":"2024-03-29T09:41:21+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":["south-african-tourism","sud-africa"],"post_tag_name":["South African Tourism","sud africa"]},"sort":[1711705281000]}]}}