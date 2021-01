Accor: debutto italiano per i brand 25hours a Firenze e Mama Shelter a Roma Ci sono anche gli italiani Pompei Habita 79 – MGallery, 25hours Hotel Piazza San Paolino di Firenze e Mama Shelter Roma tra le aperture Accor in calendario per il 2021. “Come tutti sappiamo, il 2020 ha avuto un profondo impatto sulla nostra vita quotidiana e sul settore dell’ospitalità nel suo complesso – ha dichiarato il global chief development officer della compagnia, Agnes Roquefort -. Malgrado i ritardi e le chiusure temporanee che abbiamo sperimentato a causa della pandemia, abbiamo però continuato a riscontrare uno slancio sostenuto in tutta la nostra pipeline di sviluppo e siamo ottimisti sul fatto che il lancio mondiale dei vaccini contro il Covid-19 porterà a una rinnovata voglia di viaggiare, accompagnata da una maggiore sicurezza personale e per tutta la popolazione mondiale”. Tra i marchi del gruppo, i brand che si sono dimostrati i più interessanti per opportunità di crescita e rinnovamento includono The House of Originals (luxury), MGallery (upper premium), Mövenpick (premium), Grand Mercure (premium), Mercure (midscale), ibis Styles (economy) e greet (budget). Non a caso, questi sette rappresentano il 43% della pipeline di aperture di Accor nei prossimi cinque anni. MGallery, in particolare, accoglierà diversi nuovi hotel in località strategiche, tra cui l‘Orchard Hills Residences di Singapore, il The Silveri Hong Kong e il The Porter House Hotel di Sydney. Tornando ai nuovi sviluppi italiani, infine, il Pompei Habita 79 – MGallery sorgerà in una grande villa del diciannovesimo secolo con vista panoramica sulle rovine antiche di Pompei; il 25hours Hotel Piazza San Paolino si presenterà come un viaggio attraverso le forze dicotomiche dell’Inferno e del Paradiso di Dante; il Mama Shelter Roma sarà infine la prima struttura in Italia del brand ricavato in un rifugio urbano bello e moderno.

