Nuovo Tribute in arrivo in Italia. Dopo il debutto di Roma dello scorso anno, arriva infatti ora la notizia di una nuova apertura del brand di casa Marriott a Cortina (mentre un terzo sarebbe in pipeline a Milano, tramite il rebranding del Four Points by Sheraton Milan Center, ndr). A occuparsi delle operazioni, nonché del rilancio e del restyling dell’hotel Dolomiti, sarà la white label company italiana Ppn Hospitality. La ristrutturazione avverrà sotto la guida tecnica e progettuale degli architetti dello studio Gris e Dainese.

Lo storico albergo ampezzano si prepara così a diventare protagonista anche delle Olimpiadi invernali di Cortina del 2026. Progettato dall’architetto Edoardo Gellner proprio in vista dei Giochi del 1956, l’hotel verrà ribattezzato Cortina e vanterà 75 camere, una spa, un ristorante gourmet e un rooftop con vista sulle Dolomiti. Il tutto distribuito su una superficie di oltre 6.600 metri quadrati totali. L’apertura è prevista per dicembre 2024. Ey ha assistito la proprietà, il fondo Banor Special Situation che ha acquisito la struttura a luglio 2020, nella selezione dell’operatore.

“Siamo felici di poter guidare il nuovo corso di una delle realtà alberghiere più

storiche e importanti di Cortina d’Ampezzo – commenta il ceo di Ppn Hospitality, Filippo Cavandoli -. Siamo pronti quindi a raccogliere questa nuova sfida con la certezza che il nuovo hotel diventerà una cornice ideale per un turismo d’élite anche in occasione delle Olimpiadi che si svolgeranno a Cortina nel 2026″.