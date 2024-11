Condé Nast Johansens: l’Italia conquista cinque Awards for Excellence 2025 Europa e Med Trionfo in ben cinque categorie per l’Italia agli Awards for Excellence 2025 Europa e Mediterraneo di Condé Nast Johansens: miglior ristorante, miglior bar; migliore struttura per meeting ed eventi, migliore struttura spa e miglior programma benessere. L’evento è stato celebrato l’altro ieri con una cena di gala al Kimpton Fitzroy Hotel di Londra, alla quale hanno partecipato vincitori da tutto il mondo. “Siamo felici di celebrare strutture nuove e già affermate provenienti da ogni parte del globo – ha sottolineato la group publishing director di Condé Nast Johansens, Charlotte Evans –. I nostri Awards for Excellence 2025 continuano a riconoscere, premiare e onorare l’eccellenza dell’ospitalità di lusso nella nostra selezione di proprietà”. Le cinque star italiane sono distribuite da nord a sud: l’Anna Stuben at Gardena Grödnerhof Hotel & Spa in provincia di Bolzano (Best restaurant), il Deju Blu Bar Color Hotel style & design di Bardolino in provincia di Verona (Best bar), il Palazzo di Varignana Wellness Resort & Villas in provincia di Bologna (Best for meetings and events), Lucia Magnani Health Clinic a Castrocaro Terme vicino Forlì (Best wellness programme) e l’Adler Spa Resort Sicilia di Siculiana, in provincia di Agrigento (Best spa facilities) . Condividi

