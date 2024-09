Piani ambiziosi per il gruppo Atmosphere Core in India: 14 nuovi hotel entro il 2027

Saranno l’Ozen Mansion Kolkata il prossimo novembre, il Sadar Manzil Heritage Bhopal a gennaio e lo Stillwood Retreat Coorg a marzo le prime tre proprietà di un ambizioso progetto di sviluppo in India di Atmosphere Core. Il gruppo maldiviano, che in undici anni ha creato un portfolio di nove resort gestiti con tre marchi differenti nel proprio arcipelago, pensa infatti di aprire 14 strutture nel paese asiatico tra 2025 e 2027.

“Si sta registrando una crescita costante dei viaggiatori domestici e internazionali verso l’India – spiega la chieg commercial officer di Atmosphere Core, Stéphane Laguette -. La nostra lunga esperienza nella gestione di resort alle Maldive ci ha naturalmente ispirato a espandere la nostra presenza in questo stato ad alto potenziale. Siamo molto attenti nell’identificare proprietà uniche in posizioni strategiche per portare in India la nostra forte eredità con tre marchi distintivi, The Ozen Collection, Colors of Oblu e Atmosphere Hotels & Resorts”.

Ecco l’elenco completo delle aperture in pipeline:

Il Sadar Manzil Heritage by Atmosphere Bhopa: un edificio reale del diciannovesimo secolo utilizzato come sala delle udienze dai Begum di Bhopal. Aprirà a gennaio 2025. Ristrutturato in modo da fondere lusso moderno con l’architettura storica, questo albergo offrirà 21 suite storiche, un cortile, un ristorante, una sala per degustazione vini, un bar a tema, la Ele i Na spa, una biblioteca, un centro fitness e una piscina.

Lo Stillwood Retreat a Signature Atmosphere Coorg, che aprirà nel marzo 2025, sarà immerso in 40 acri di piantagioni di caffè con cinque incantevoli laghi. Questo rifugio vanterà 56 ville con terrazze private e vasche idromassaggio all’aperto, cucina aperta tutto il giorno, una wine lounge, un bar a tema, una biblioteca, uno spazio adibito a eventi e altri servizi. Gli ospiti potranno avventurarsi in escursioni, assaporare la cucina locale e rilassarsi con trattamenti benessere presso la spa Ele i Na affacciata sul lago.

L’Eden Greenz by Atmosphere Nagpur si affaccia su un campo da golf a nove buche e aprirà nel 2025. Vanterà 105 camere, ristoranti, bar, un night club e strutture di livello mondiale.

L’Atmosphere Nagpur aprirà nel 2026 come business hotel nel centro della città, con uno spazio interno per eventi di oltre 1.800 metri quadrati, nonché 120 camere e suite dal design elegante.

L’Allita an Atmosphere Experience Kurseong Darjeeling Hills aprirà nel 2026 con 92 ville e oltre 12 mila mq di spazio per eventi tra i pendii dell’Himalaya e lussureggianti giardini di tè.

L’Atmosphere Lakeview Kolkata aprirà nel 2027 e sarà caratterizzato da 70 ville e suite sull’acqua, nonché da uno spazio per eventi di 6 mila metri quadrati indoor e di oltre 7.600 metri quadrati outdoor.

L’Atmosphere Bhubaneswar sarà un city hotel che aprirà nel 2027 con 170 camere e suite, nonché oltre 13.700 metri quadrati di spazi per eventi.

Il Varsa Elements of Nature by Atmosphere Kannur aprirà nel 2027. E’ un wellness resort con 49 ville private, una spa, centro benessere e uno spazio per eventi al coperto di oltre 3 mila metri quadrati.

L’Avongrove Gardens by Atmosphere Mirik Darjeeling West Bengal aprirà nel 2027 con 70 ville, spazi per eventi e ristoranti, tra le pendici dell’Himalaya.

L’Atmosphere Gurugram aprirà nel 2027, con 46 ville con piscina, un ampio campo da golf, una varia proposta gastronomica, attività stimolanti e una spa e centro benessere.

L’Ozen Mansion Kolkata aprirà a novembre 2024 con 235 camere e suite, 65mila mq di spazi indoor e 35 mila mq di spazi per eventi outdoor, all’interno di sei acri di giardini nella zona di New Town di Kolkata. Ci saranno anche tre diversi ristoranti, la spa e il centro benessere Ele i Na, sale executive e un business centre.

L’Ozen Villas Jaipur aprirà nel 2025; offrirà 181 ville con piscina privata, ristoranti, centro benessere e spazi per eventi su 20 acri di verde.

L’Ozen Nandi Hills Bangalore aprirà nel 2026, si estenderà su 7,60 acri di terreno con 70 ville eco-consapevoli, un lago, un centro benessere, un ristorante e spazi per eventi di oltre 4.500 metri quadrati.

L’Ozen Privado Goa sarà infine un rifugio sulla spiaggia, che aprirà nel 2026 con 45 ville con piscina privata e 4.500 metri quadrati di spazi mice indoor, tutti affacciati sul mar Arabico.