B&B Hotels apre a Quarto D’Altino il suo sessantasettesimo albergo in Italia

Già anticipato in un’intervista con noi di Travel Quotidiano dalla presidente e a.d. Italia, Slovenia e Ungheria del gruppo, Liliana Comitini, è arrivata in questi giorni la conferma ufficiale dell’apertura del B&B Hotel Quarto D’Altino, sessantasettesima struttura della compagnia transalpina in Italia, nonché settima in Veneto. Situato nel cuore del paese, l’hotel dispone di 80 camere e di un parcheggio.

“La sua posizione strategica rende il B&B Hotel Quarto D’Altino una soluzione adatta per un soggiorno sia per motivi di lavoro, sia di piacere in Veneto – commenta la stessa Liliana Comitini -. Il nostro obiettivo rimane quello di diventare la catena alberghiera di riferimento in Italia nel segmento value for money, con una forte attenzione ai temi della corporate social responsability. E per farlo proseguiamo nella nostra serrata pipeline di aperture”.