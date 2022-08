Bluserena: partnership con Toys Center per arricchire l’offerta ludica dedicata ai piccoli ospiti

Oltre 400 nuovi giochi per l’infanzia nei villaggi e resort a 4 stelle griffati Bluserena. Nuova partnership tra la compagnia alberghiera italiana, recentemente acquisita dal fondo spagnola Azora, e Toys Center. “La collaborazione si inserisce perfettamente nella nostra filosofia di vacanza family friendly – spiega Salvatore Piazza, direttore prodotto di Bluserena -, L’attenzione verso la sicurezza dei bambini e le loro esigenze di imparare divertendosi è da sempre una priorità aziendale, testimoniata da continui investimenti su prodotti moderni e in linea con le nuove richieste, in grado di rendere ogni vacanza ricca di nuove esperienze da ricordare”.

Grazie alla partnership, i miniclub di tutti i villaggi, la nursery e il Blu baby park si arricchiscono dunque di tanti nuovi giochi per stimolare la fantasia e l’apprendimento in modo divertente. Un esempio dei nuovi prodotti che renderanno ancora più interattiva la vacanza firmata Bluserena sono i giochi didattici per i piccolissimi, come costruzioni o colorate e morbide palle musicali per imparare i numeri, quelli educativi ispirati al metodo montessoriano ,volti a stimolare la creatività e le immancabili casette di differenti tipologie. La casa sull’albero realizza il sogno di ogni bimbo, mentre la villa in versione eco offre un’esperienza di apprendimento divertente che sensibilizza i bambini alla tematica della sostenibilità, con la possibilità di cimentarsi nella raccolta differenziata. Per i più attivi, sono arrivati i kart a pedali per correre in pista, nuovi scivoli, dondoli e altalene, mentre chi preferisce i giochi riflessivi può utilizzare i tavolini e lr sedie per disegnare. Tante nuove proposte dedicate ai giovani ospiti dai 3 ai 10 anni e già disponibili in tutte le strutture Bluserena in Italia.

Oltre a tanti gadget, durante la vacanza i bambini riceveranno anche una simpatica cartolina con le mascotte Serenella di Bluserena e Joy di Toys Center, da colorare e spedire ai propri amici per posta direttamente nei miniclub Bluserena. Inoltre sarà presente anche uno sconto del 20% da spendere sui giocattoli e sul mondo scuola negli store e sul sito www.toyscenter.it.