Wizz Discount Club si amplia con nuovi vantaggi e promozioni dedicati Novità per il Wizz Discount Club nell’ambito dell’iniziativa Customer First Compass: da oggi, 30 aprile, debutta infatti una versione rinnovata dell’abbonamento con vantaggi esclusivi e mirati sulla base dei feedback dei clienti. Questi cambiamenti sono il risultato di un dialogo continuo con i passeggeri e riflettono la mission della compagnia di evolversi in linea con le esigenze e i desideri dei propri passeggeri. I membri, oltre agli sconti sulle tariffe, beneficeranno ora di: priorità nelle code dell’assistenza clienti; offerte esclusive per festeggiare il compleanno e l’anniversario dell’iscrizione; sconti e promozioni dedicati (riservati solo ai membri Wdc); vantaggi aggiuntivi con i nostri partner. Questi aggiornamenti sono il frutto del contributo diretto dei clienti e si allineano con la più ampia iniziativa Customer First Compass, costruita attorno a quattro pilastri: Prodotto, Prezzo, Servizio e Comunicazione. L’obiettivo di Wizz Air è migliorare continuamente l’esperienza di viaggio investendo nei servizi che i passeggeri considerano davvero importanti. I membri attuali del Wdc saranno informati delle modifiche e potranno scegliere se accettarle o uscire dal programma, ricevendo un rimborso proporzionale (in base ai mesi interi restanti alla scadenza). Le richieste di rimborso verranno gestite dai Contact Centre di Wizz Air tramite chiamata o chat. Condividi

