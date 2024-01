Articoli che potrebbero interessarti:

Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 459589 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Wizz Air riattiverà i collegamenti tra Roma Fiumicino e Tel Aviv, nonché di quelli in partenza da Bucarest, Sofia, Londra, Cracovia, Budapest sempre verso Tel Aviv. I voli da Roma inizieranno il 1° marzo 2024 e saranno effettuati tre volte a settimana (martedì, giovedì e domenica) con tariffe a partire da 24,99 euro I biglietti sono già in vendita attraverso tutti i canali distributivi della low cost. La compagnia ha dunque confermato il ritorno in Israele in linea con quanto previsto all'inizio di gennaio. [post_title] => Wizz Air ripristinerà il collegamento fra Roma e Tel Aviv dal prossimo 1° marzo [post_date] => 2024-01-17T13:07:18+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1705496838000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 459572 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Cambio al vertice per Japan Airlines: Mitsuko Tottori, che ha iniziato la sua carriera come assistente di volo, è la prima donna presidente nella storia della compagnia aerea. Un passo profondamente simbolico per il Paese che si sta adoperando per colmare un vasto divario di genere sul lavoro. Mitsuko Tottori sarà ufficialmente in carica dal prossimo 1° aprile, subentrando ad Akasaka Yuji che diventerà presidente del consiglio di amministrazione. Tottori, 59 anni, è entrata in Jal nel 1985 e nel 2015 è stata promossa a direttore senior degli affari del personale di cabina. Nel 2019 è stata vicepresidente del dipartimento di sicurezza della cabina, prima di essere promossa a vicepresidente senior degli assistenti di cabina un anno dopo. Nell'aprile 2023, Tottori è diventata vicepresidente senior dell'esperienza del cliente, supervisionando il portafoglio di comunicazione del marchio. Due mesi dopo ha assunto il ruolo di chief customer officer. [post_title] => Japan Airlines: Mitsuko Tottori è la prima donna presidente del vettore giapponese [post_date] => 2024-01-17T12:09:46+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( [0] => nofascione ) [post_tag_name] => Array ( [0] => nofascione ) ) [sort] => Array ( [0] => 1705493386000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 459569 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Si protrarrà almeno fino a giugno l'attesa per il via libera dell'Ue all'operazione Ita Airways-Lufthansa. L'antitrust dell'Unione ha infatti ritenuto insufficienti le proposte della compagnia tedesca di cedere alcuni slot dagli aeroporti italiani, Linate in primis, e dunque non le ha sottoposte alle valutazioni dei competitor. In pratica siamo di fronte alla prossima apertura della fase 2, che potrebbe allungarsi fino a 90 giorni lavorativi e con la possibilità di un’ulteriore estensione di due o tre settimane. E così si arriva all'inizio dell'estate. Rinuncia a rotte Come si legge da Il Sole 24 Ore, da Bruxelles chiedono non solo la cessione di slot da Linate ma anche la rinuncia completa ad alcune rotte su cui il gruppo Lufthansa, con l’acquisizione di Ita, avrebbe una posizione dominante ritenuta incompatibile con il mercato. Sotto la lente di ingrandimento ci sono alcune rotte operate anche dagli altri membri del gruppo Lh, come Brussels Airlines e Austrian Airlines, cioè i collegamenti da Milano verso gli hub di Francoforte, Monaco, Bruxelles, Vienna e Zurigo. Nulla di così sorprendente comunque: lo scorso dicembre era stato il ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti, ad anticipare un possibile allungamento dell’indagine Ue: «Ci hanno fatto capire che si va alla cosiddetta fase due, quindi serviranno altri mesi di approfondimenti». [post_title] => Il faro Ue su Ita Airways-Lufthansa: il dossier slitta alla fase 2 [post_date] => 2024-01-17T11:08:43+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( [0] => topnews ) [post_tag_name] => Array ( [0] => Top News ) ) [sort] => Array ( [0] => 1705489723000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 459568 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_310438" align="alignleft" width="300"] Fabio Carsenzuola[/caption] La partnership fra Europ Assistance Italia e Alpitour World è sempre più forte e consolidata. Dopo 20 anni di proficua sinergia, volta ad offrire servizi e soluzioni assicurative sempre più complete, semplici e innovative, in grado di adattarsi all’evoluzione delle esigenze delle persone e di risolvere qualsiasi tipo di imprevisto che possa capitare nell’organizzazione e durante il viaggio, Europ Assistance e Alpitour World estendono la loro collaborazione fino alla fine del 2025. Il sodalizio di lunga durata e la profonda conoscenza del mercato turistico consentono ai due partner di lavorare in perfetta sintonia, con l’obiettivo comune di proporre soluzioni per far partire i viaggiatori completamente protetti e con “Zero pensieri”, grazie a un’offerta riservata ai clienti della divisione Tour Operating più ampia e articolata, modulabile in base alle necessità individuali, ma soprattutto sempre più digitale. La card “Zero pensieri” che Alpitour World riserva ai propri clienti include sempre la copertura in caso di annullamento, l’assistenza in viaggio, il rimborso delle spese mediche e la garanzia per il bagaglio. Con la polizza Top Booking Full, ogni cliente ha la possibilità di incrementare i massimali e avere la copertura annullamento all risk, mentre la polizza Top Booking Health permette di aumentare ancora di più il massimale delle spese mediche, scegliendo tra sei diversi livelli fino all’illimitato. L’offerta include anche le polizze Top Booking PET, per chi viaggia in compagnia di un amico a quattrozampe, e Top Booking Covid, per ampliare ulteriormente le garanzie e proteggersi anche in caso di infezione da Covid-19. Soddisfazione «Siamo felici di rafforzare la partnership che ormai da vent’anni ci lega a un’azienda leader nel settore travel e molto apprezzata dai viaggiatori come Alpitour World - afferma Fabio Carsenzuola, ceo Mediterranean&Latam Region di Europ Assistance. Una collaborazione consolidata e proficua, grazie alla quale possiamo garantire livelli di sicurezza e protezione sempre più alti e completi, in tutte le fasi del viaggio. Prenderci cura dei nostri clienti e di quelli dei nostri partner, sempre e ovunque, è fra le nostre priorità: per questo ci impegniamo quotidianamente per ideare nuovi prodotti e soluzioni innovative sempre più tecnologiche, digitali e personalizzate, in grado di semplificare la vita delle persone, consentendogli di godersi il viaggio senza preoccupazioni e in completa serenità». L’estensione della collaborazione prevede il miglioramento degli standard qualitativi e quantitativi di servizio, anche in termini di innovazione e digitalizzazione, con l’obiettivo di fornire soluzioni sempre più orientate a soddisfare le esigenze di Alpitour World, dei suoi clienti e della rete agenziale: per esempio, i già ridotti tempi di gestione dei rimborsi sono stati ulteriormente compressi del 30% grazie all’ottimizzazione della piattaforma web “sinistrionline” accessibile H24, 7 giorni su 7 anche dal proprio smartphone, e al team di esperti liquidatori dedicato ai clienti Alpitour World. Grande professionalità Inoltre, grazie alla piattaforma digitale Quick Assistance di Europ Assistance, è possibile richiedere assistenza medica da smartphone in un click, facendosi anche geolocalizzare in caso di necessità; chiamare la Centrale Operativa di Europ Assistance da ogni località del mondo tramite connessione wifi, quindi senza costi aggiuntivi; usare WhatsApp per comunicare in modo istantaneo con la Centrale Medica della Compagnia o semplicemente consultare le condizioni di polizza in pochi secondi. «L’intesa ventennale con Europ Assistance è frutto di un approccio condiviso dalle due aziende, accomunate da una visione aperta e da una professionalità solida e innovativa – dichiara Gabriele Burgio, presidente e amministratore delegato di Alpitour World – per questo siamo soddisfatti di aver trovato un nuovo accordo che ci permetterà di offrire ulteriori servizi e migliorare sia le condizioni della partnership sia quelle per i nostri clienti. È una grande soddisfazione poter veder crescere negli anni intese con partner storici, è una testimonianza di impegno reciproco che supera l’evoluzione dei consumi e del mercato per offrire nuove iniziative e soluzioni al passo con i tempi e con i business che cambiano. Siamo sicuri che i nostri clienti saranno pienamente soddisfatti, soprattutto entusiasti di partire senza pensieri per il prossimo viaggio». [post_title] => Alpitour-Europ Assistance Italia: si rafforza la partnership [post_date] => 2024-01-17T10:55:38+00:00 [category] => Array ( [0] => mercato_e_tecnologie ) [category_name] => Array ( [0] => Mercato e tecnologie ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1705488938000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 459552 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Dalla formazione agli eventi, il 2024 dell’Ente spagnolo del Turismo di Roma rinsalda una volta di più il legame con il trade attraverso un programma ricco di azioni, ai fini di rafforzare sempre più la percezione della destinazione sul mercato italiano. In primo piano un prodotto Spagna che è sempre più meta da scoprire in termini di sostenibilità, green, cultura, Mice, enogastronomia, lusso, accessibilità e inclusività. «La formazione degli agenti di viaggio è qualcosa di estramamente importante per noi e le opportunità sono molte – dichiara Gonzalo Ceballos, direttore dell’ente, a Roma -. C’è lo Spain Specialist Program Ssp, alcuni programmi fortemente accattivanti, con itinerari interattivi e un formato molto dinamico a metà strada tra il podcast e la presentazione digitale che consentirà la scoperta di nuove destinazioni ed esperienze, il Webinar WebInSpain e “Spagna Accesibile”, entrambi in collaborazione con Turismo & Attualità Adv-Training. E sempre per gli agenti e i professionisti del “travel” la “guida” è la piattaforma TourspainIT – Travelexpert con contenuti, notizie e percorsi turistici pronti all’uso». Molteplici gli eventi in calendario: si comincia a Valencia, quando dal 22 al 25 febbraio si terranno le giornate professonali di Spain Convention Bureau per il mercato italiano in collaborazione con Turespaña e Valencia Convention Bureau. Da segnalare poi la presenza dell’ente, dal 23 al 25 febbraio a TourismA, il Salone dell’archeologia e del turismo culturale che si tiene a Firenze, dal 5 al 7 aprile al TravelExpo – Borsa Globale dei Turismi, a Città del Mare (PA) e a novembre a Bto, a Firenze. Lato “fiere” l’appuntamento è dal 14 al 16 marzo alla Bmt di Napoli, con un padiglione di 72mq e la presenza di 10 coespositori: Isole Canarie, Valencia, Benidorm, Madrid, Murcia e Paradores. E ancora dal 9 al 11 ottobre a Rimini, al Ttg Travel Experience. Ma il coinvolgimento degli addetti ai lavori è anche in varie tappe dei workshop “Travel Open Day” di Travel Quotidiano e nel “Roadshow Spagna” organizzato in più città italiane. Non mancheranno anche educational che toccheranno le Isole Canarie, Andalusia, Valencia, Castiglia e Leon, Asturie, Madrid, Cantabria, Castiglia la Mancia, Baleari e Galizia, con la sostenibilità e la presentazione dell’offerta gastronomica, culturale e naturale delle destinazioni come elementi centrali nella promozione. Anche per il 2024 il progetto “Esperienza Spagna” continuerà e si arricchirà di nuovi contenuti ed esperienze di ambasciatori italiani: un’opportunità per condividere un po’ della destinazione, tra architettura, natura, food e di mostrarla in maniera autentica, attraverso l’obiettivo di una fotocamera. Numerose le partnership già confermate: con Fiavet, Gambero Rosso - per eventi enogastronomici rivolti a stampa e trade - e “Green Me”, per la valorizzazione della sostenibilità. I tour operator, come Boscolo e Guiness Travel, invece, saranno coinvolti in educational e presentazioni ad hoc per i loro agenti mentre le compagnie aeree, che coprono la destinazione, avranno un ruolo principe in presentazioni e progetti che si stanno studiando e che prenderanno forma in questo 2024. Uno su tutti quello con Binter per la promozione delle Isole Canarie, da Firenze. Il Centro Multimediale Interattivo di Piazza di Spagna sarà ancora una volta la sede privilegiata per mostrare tutte le realtà turistiche, progetti e aziende che puntano su l’enogastronomia, su turismo responsabile, accessibile e la cultura. Il Centro sarà anche luogo di contatto tra aziende italiane e spagnole. Iberia e WizzAir, ad esempio, presenteranno qui nuove rotte, collegamenti e i propri vettori. Naar, Volonline, Four Seasons natura e cultura e King Holidays illustreranno la loro proposta di pacchetti e itinerari per scoprire la destinazione. [post_title] => La Spagna investe sul trade in Italia, dalla formazione al fitto calendario di eventi [post_date] => 2024-01-17T10:48:25+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1705488505000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 459553 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Dal 24 al 28 gennaio Noleggiare, azienda specializzata nel noleggio a breve, medio e lungo termine, sarà presente alla fiera Fitur di Madrid, presso il Pad. 4, Stand 4C16. «Abbiamo deciso di presenziare a questo importante appuntamento per proporre alcune delle nostre ultime novità come, per esempio, le nuove sedi operative recentemente inaugurate presso la stazione ferroviaria di Verona e quella inserita all’interno dell’aeroporto di Trevis», afferma Franco Tomasi, ad di Noleggiare. «I principali mercati che utilizzano i nostri servizi sono per un 50% quello domestico e per il restante 50% quello internazionale, del quale fa parte, appunto, la Spagna. Realtà che intercetteremo in occasione di Fitur grazie ad una fitta rete di appuntamenti che stiamo completando proprio in questi giorni”, prosegue Franco Tomasi. In occasione della manifestazione fieristica, Noleggiare presenterà le oltre 50 filiali capillarmente distribuite lungo lo Stivale, presenti in località quali Milano, Roma, Palermo, Napoli, Genova, Torino, Catania, Brindisi, Alghero, Verona e Treviso, solo per citarne alcune. In occasione di Fitur, è stata elaborata un promo speciale che prevede uno sconto del 20% usufruibile per tutto il 2024 e disponibile a questo link. [post_title] => Noleggiare sarà presente alla Fitur di Madrid dal 24 al 28 gennaio [post_date] => 2024-01-17T10:38:24+00:00 [category] => Array ( [0] => mercato_e_tecnologie ) [category_name] => Array ( [0] => Mercato e tecnologie ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1705487904000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 459531 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => E' iniziato domenica scorsa alle 10.10 il nuovo programma di La7 condotto dai campioni di ballo e di nuoto Samanta Togni e Filippo Magnini, che vede protagoniste anche le agenzie Bluvacanze e Vivere&Viaggiare. Il concept della serie intitolata Amarsi un po’ – Istruzioni per l’uso vede al centro della narrazione consigli pratici di benessere che vanno dalla salute alla bellezza, dalla cucina alle attività sportive per mantenersi in forma, fino alla cultura del viaggio inteso come esperienza arricchente e il cui beneficio dura nel tempo. Perché questo sia possibile, la produzione del format televisivo ha perciò voluto coinvolgere agenti di viaggio esperti, i nostri Bruno Manno e Alessia Mastropasqua, in un contesto di rilassata conversazione per raccontare al pubblico i nuovi trend del viaggio esperienziale tra le destinazioni di maggior successo nel turismo di qualità. Ecco allora la Turchia, il Nord Europa delle crociere e gli Stati Uniti, per non dimenticare itinerari nella natura intatta delle Seychelles, così come l’Oriente di Giappone, Malesia, Thailandia che riscuotono grande successo tra i viaggiatori e la sorprendente Dubai. Tutti capisaldi della programmazione di Going, il tour operator del gruppo Msc che per l’occasione ha preparato itinerari tematici dedicati a ciascuno degli argomenti trattati durante le interviste delle otto puntate, in onda fino al prossimo 4 marzo. A supporto del format di branded content televisivo, prodotto e realizzato da Elio Bonsignore per Me Production, in collaborazione con la divisione Branded Content Tv di CairoRcs Media, c’è un piano di comunicazione che comprende i touchpoint digitali e fisici del gruppo Bluvacanze tra web, social media e digital signage presenti nelle vetrine dei punti vendita. [post_title] => Le adv Bluvacanze e Vivere&Viaggiare vanno in tv su La7 [post_date] => 2024-01-17T10:30:57+00:00 [category] => Array ( [0] => mercato_e_tecnologie ) [category_name] => Array ( [0] => Mercato e tecnologie ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1705487457000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 459548 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Sas aprirà quest'estate una nuova rotta transatlantica da Copenaghen ad Atlanta: il volo decollerà il prossimo 17 giugno con frequenze giornaliere durante la summer, utilizzando aeromobili Airbus A330-300. La frequenza si ridurrà a 5 volte a settimana durante la stagione invernale e sarà servita da un Airbus A350-900. Atlanta, hub primario di Delta Air Lines (membro di spicco dell'alleanza SkyTeam, competitor di Star Alliance cui ancora appartiene il vettore scandinavo) diventerà la nona destinazione servita da Sas in Nord America, a fianco dei voli per Boston, Chicago, Los Angeles, Newark, New York, San Francisco, Toronto e Washington. La mossa è un primo passo del vettore scandinavo per riallineare il proprio network in vista del passaggio a SkyTeam. Sas ha annunciato in ottobre una proposta di nuova struttura proprietaria che la vedrà uscire da Star Alliance, gruppo di cui è stata co-fondatrice nel 1997, dopo che un consorzio guidato da Air France-Klm ha accettato di acquistare una quota. «Grazie a un accordo con Delta Air Lines, i passeggeri possono continuare il loro viaggio verso altre destinazioni servite da Delta in partenza da Atlanta - ha dichiarato il presidente e ceo di Sas, Anko van der Werff -. Questo sviluppo si traduce in un'offerta più ampia per i nostri passeggeri, che potranno raggiungere diverse nuove destinazioni nel Sud degli Stati Uniti, nei Caraibi e in America Latina, tutte comodamente accessibili da Atlanta». Sempre in vista dell'estate, oltre alla nuova rotta per Atlanta, il vettore prevede di aumentare le frequenze da Copenaghen verso l'aeroporto internazionale Logan di Boston, New York Jfk e Toronto. Come già annunciato da Sas, sono in fase di lancio anche nove nuove rotte europee, tra cui voli verso destinazioni leisure in Italia, Montenegro e Spagna. [post_title] => Sas decolla a giugno sulla Copenaghen-Atlanta, nona destinazione del network in Nord America [post_date] => 2024-01-17T10:22:02+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1705486922000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 459534 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Norwegian Air Shuttle ha aperto i collegamenti da Milano Bergamo a Tromsø con due frequenze alla settimana, operate da un Boeing 737-800 il martedì e il sabato fino al 3 aprile 2024. La città norvegese è la prima di sei destinazioni che Norwegian collegherà quest'anno allo scalo bergamasco: dal 31 marzo ripartiranno i voli per Bergen, operati ogni mercoledì e domenica fino al 23 ottobre 2024 e dal 21 giugno al 16 agosto il lunedì e venerdì, e Oslo Gardermoen, raggiungibile ogni giovedì e domenica. La summer di Norwegian verso la Norvegia si completa con la nuova destinazione di Stavanger, nella zona sudoccidentale del Paese, sede del museo del petrolio e punto di partenza perfetto per alcune delle esperienze naturali più attrattive. I voli per Stavanger, programmati dal 18 maggio al 28 settembre, avranno frequenza bisettimanale, tutti i mercoledì e sabato ad eccezione del periodo compreso tra il 21 giugno e il 16 agosto quando saranno operati ogni martedì e venerdì. Con la compagnia aerea sussidiaria Norwegian Air Sweden, il vettore norvegese collegherà poi con quattro voli settimanali Milano Bergamo a Copenaghen dal 31 marzo al 25 ottobre e Helsinki dal 2 giugno al 24 ottobre, nei giorni di martedì, giovedì e domenica. «La programmazione offerta da Norwegian Air Shuttle sull’aeroporto di Milano Bergamo consente di ampliare il raggio delle destinazioni verso la regione scandinava, rispondendo sia alla richiesta della domanda di viaggio incoming, consentendo di atterrare nel cuore della Lombardia per motivi di turismo e affari, sia outgoing - dichiara Giacomo Cattaneo, direttore commerciale aviation di Sacbo -. Quella con Norwegian Air Shuttle è una partnership strategica che si consolida nel 2024, aprendo a scenari di collaborazione sempre più promettenti». 