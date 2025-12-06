Wizz Air rilancia da Roma Fiumicino con la nuova rotta per Oradea, da giugno Wizz Air introdurrà nell’estate 2026 una nuova rotta da Roma Fiumicino per Oradea: il collegamento sarà operato due volte a settimana, ogni mercoledì e domenica, con il volo inaugurale previsto per il 28 giugno (i biglietti sono già in vendita). Oradea, rinomata per la sua architettura in stile Art Nouveau e per la sua posizione strategica vicino al confine ungherese, rappresenta un’importante porta d’accesso per i viaggiatori italiani desiderosi di esplorare le meraviglie della Transilvania o per la comunità rumena residente in Italia. La low cost, dopo i recenti annunci della nuova rotta verso Kosice, dell’arrivo del 14° aeromobile nella base e l’aumento delle frequenze su rotte popolari come Londra, Malaga, Sharm El-Sheikh e Valencia, continua ad espandersi a Fiumicino: nella base Wizz Air ha oltre 570 dipendenti diretti e un network di 62 rotte che servono 26 paesi. “Grazie alla nostra partnership con Adr e alla nostra continua sinergia, continuiamo a crescere nello scalo e continueremo a farlo per offrire ai passeggeri romani nuove ed emozionanti destinazioni da raggiungere sempre al prezzo più conveniente. L’Italia è il nostro mercato più grande per passeggeri trasportati e Roma Fiumicino è per noi il cuore di questo successo” ha dichiarato Salvatore Gabriele Imperiale, corporate communications manager. Condividi

Articoli che potrebbero interessarti:

Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 503350 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Wizz Air introdurrà nell'estate 2026 una nuova rotta da Roma Fiumicino per Oradea: il collegamento sarà operato due volte a settimana, ogni mercoledì e domenica, con il volo inaugurale previsto per il 28 giugno (i biglietti sono già in vendita). Oradea, rinomata per la sua architettura in stile Art Nouveau e per la sua posizione strategica vicino al confine ungherese, rappresenta un'importante porta d'accesso per i viaggiatori italiani desiderosi di esplorare le meraviglie della Transilvania o per la comunità rumena residente in Italia. La low cost, dopo i recenti annunci della nuova rotta verso Kosice, dell’arrivo del 14° aeromobile nella base e l'aumento delle frequenze su rotte popolari come Londra, Malaga, Sharm El-Sheikh e Valencia, continua ad espandersi a Fiumicino: nella base Wizz Air ha oltre 570 dipendenti diretti e un network di 62 rotte che servono 26 paesi. "Grazie alla nostra partnership con Adr e alla nostra continua sinergia, continuiamo a crescere nello scalo e continueremo a farlo per offrire ai passeggeri romani nuove ed emozionanti destinazioni da raggiungere sempre al prezzo più conveniente. L’Italia è il nostro mercato più grande per passeggeri trasportati e Roma Fiumicino è per noi il cuore di questo successo" ha dichiarato Salvatore Gabriele Imperiale, corporate communications manager. [post_title] => Wizz Air rilancia da Roma Fiumicino con la nuova rotta per Oradea, da giugno [post_date] => 2025-12-06T09:15:48+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1765012548000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 503211 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Dimensione Turismo in pista con le proposte estive2026, una selezione di itinerari dedicati a chi desidera esplorare culture, tradizioni e paesaggi in modo curioso e approfondito. Le proposte, tutte a prezzo fisso e con partenze garantite, sono costruite con collegamenti aerei scelti per affidabilità e qualità del servizio. I Viaggi Si comincia con Bali e Indonesia, in un itinerario tra spiritualità, natura tropicale e tradizioni locali, arricchito dai voli Singapore Airlines da Milano Malpensa. Le partenze indicate nel catalogo consentono di scegliere una serie di date ad agosto. La partenza del 2 agosto alla volta dello Sri Lanka con voli Turkish Airlines, corrisponde ad un viaggio che attraversa il cuore storico e spirituale de Paese. Si prosegue con Natal in Brasile, per il tour Maravilha: il 9, 14 e 16 agosto infatti, grazie ai collegamenti Tap Portugal, sono previste le partenze per Natal, nel Nord Est del Brasile. Tra i prodotti best-seller, il tour Maravilha è un percorso ricco di esperienze avventurose, alla scoperta della regione del Rio Grande do Norte. L’8 agosto, con Vietnam Airlines, è prevista la partenza alla scoperta dei tesori di Vietnam e Cambogia, attraversando alcune delle aree più rappresentative dell’Indocina: Hanoi, la baia di Halong, Hoi An, Saigon e infine i templi di Angkor. Infine, il 9 agosto, con voli Air Europa, è prevista una partenza dedicata alle diverse anime della Colombia: la capitale Bogotá, la città costiera di Cartagena e Medellín, oggi nota per i suoi progetti di innovazione urbana e sociale. [post_title] => Dimensione Turismo rilancia sull'estate con i tour a partenza garantita [post_date] => 2025-12-05T10:41:14+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1764931274000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 503190 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Gnv Virgo ha ricevuto il primo rifornimento a gnl effettuato su un traghetto passeggeri. L’attività, svolta nel porto di Genova insieme ad Axpo Italia e con il supporto dell’autorità di sistema portuale del Mar Ligure Occidentale e della Ccapitaneria di porto di Genova, ha visto la presenza delle principali autorità: Edoardo Rixi, viceministro delle infrastrutture e dei trasporti; Marco Bucci, presidente della Regione Liguria; Emilio Robotti, assessore alla mobilità sostenibile Comune di Genova; Matteo Paroli, presidente autorità di sistema portuale del Mar Ligure Occidentale; Antonio Ranieri, direttore marittimo della Liguria e comandante del porto di Genova. «Questo momento rappresenta per Gnv una svolta nel percorso di riduzione dell’impatto ambientale della nostra flotta. L’introduzione del gnl nella nostra operatività quotidiana non solo riduce le emissioni inquinanti, ma ci permette anche di maturare esperienza concreta con le tecnologie che guideranno il futuro del trasporto marittimo europeo» ha commentato l’amministratore delegato di Gnv, Matteo Catani. Il bio-gnl utilizzato è gestito attraverso un sistema di bilancio di massa riconosciuto dalla direttiva europea sulle energie rinnovabili e certificato dall’International Sustainability & Carbon Certification. Grazie a questo rifornimento, l’unità potrà effettuare il primo viaggio Genova–Palermo andata e ritorno con emissioni nette di gas serra pari a zero. Sebbene l’impiego di questo carburante dipenda ancora dalla sua disponibilità sul mercato, l’iniziativa si colloca nel percorso europeo di decarbonizzazione e anticipa gli standard previsti per il 2050. «Stiamo lavorando affinché l’impiego di bio-gnl possa diventare una soluzione strutturale per le nostre operazioni, pur consapevoli che oggi la disponibilità di questo carburante rimane limitata e richiede investimenti significativi, oltre allo sviluppo di una filiera capace di assicurare approvvigionamenti stabili su larga scala» ha aggiunto Catani. Il successo dell’operazione è stato reso possibile grazie alla stretta collaborazione tra istituzioni, operatori portuali e partner energetici, confermando la capacità del porto di Genova di supportare innovazioni tecnologiche complesse e di alto valore ambientale. Questo bunkeraggio costituisce il primo passo di una serie di operazioni che accompagneranno l’entrata in servizio della nave, mentre Gnv continua a sviluppare soluzioni sostenibili e a lungo termine per l’intera flotta. Gnv Virgo Gnv Virgo, progettata per operare a gnl, servirà la rotta Genova-Palermo, riducendo l’impatto ambientale nelle aree portuali e nelle città costiere. La compagnia proseguirà inoltre il suo percorso di investimenti nel gnl con altre cinque nuove unità il cui ingresso in flotta è previsto entro il 2030. La nave dispone di oltre 420 cabine, può accogliere 1.785 passeggeri e offre una capacità di carico di 2.770 metri lineari. [post_title] => Gnv Virgo: a Genova il primo rifornimento a gnl [post_date] => 2025-12-05T09:44:34+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1764927874000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 503183 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Affinare, ulteriormente, il rapporto con le agenzie di viaggio, che nel corso degli anni sono state "al centro della strategia che ha portato alla crescita di Italo": Fabrizio Bona e Marco De Angelis, rispettivamente direttore commerciale e direttore vendite della società, rimarcano l'investimento fatto sulla distribuzione in occasione del tradizionale roadshow invernale, che quest'anno è cominciato con le tappe di Bologna e Milano, per poi proseguire verso Roma e Napoli. In attesa di novità che "certamente arriveranno nei prossimi mesi", oggi è tempo di "consolidamento" con un focus sul percorso sinora compiuto. Una rotta caratterizzato da un significativo investimento sul miglioramento di prodotto, servizi e comfort per i viaggiatori: "Siamo partiti da Milano Garibaldi per poi arrivare a Centrale, a Roma abbiamo chiuso Ostiense per aprire Termini, oltre a Tiburtina. E poi le nuove Lounge Italo Club che, ispirate allo stile aeronautico, sono tra le più belle del settore. Ma anche i servizi di catering a bordo e in stazione, veri valori aggiunti dell’esperienza di viaggio dei passeggeri". Sul fronte trade "la formazione, gli strumenti e modalità di vendita - sottolinea De Angelis - sempre più strumenti user friendly, un portale smart affiancato da presidi territoriali, brandizzazioni ad hoc e personalizzate dei punti fisici, la politica commerciale aggressiva che ha supportato la creazione di un rapporto di meritocrazia, a beneficio delle agenzie che oggi rappresentano un punto di riferimento per clientela di alto valore, sia business sia leisure". Proprio il cliente di valore è quello sul quale si concentrano i maggiori sforzi: "Quello che sceglie servizi e tariffe premium e le agenzie che investono in tecnologia riescono a intercettare questo segmento e a crescere con noi. Il nostro modello valorizza chi dimostra impegno e performance e questo approccio ha creato relazioni solide, da vera squadra”. "Oggi sono circa 250 le agenzie Top, numero quasi raddoppiato rispetto al pre-Covid" a conferma di una relazione win-win che è avanzata in parallelo allo sviluppo di Italo: "Nell'arco di dieci anni siamo riusciti a creare un'eccellenza, partendo da una sfida che inizialmente sembrava fosse persa in partenza" osserva Bona, ricordando come oggi Italo movimenti "circa 25 milioni di passeggeri all'anno, rispetto ai 9 milioni del 2015, quasi 70.000 passeggeri al giorno". Il 2026 sarà per tutti gli operatori "un anno complicato per i lavori sull'infrastruttura per gli investimenti legati al Pnrr" ma questo è un passo necessario e propedeutico alle future novità, con l'apertura a potenzialità "oggi inespresse grazie al potenziamento della rete: dalla Milano-Genova in un'ora, alla Milano-Torino più veloce, all'accelerazione prevista per la rete del Sud Italia, Calabria e Puglia in primis. Si tratta di ulteriori possibilità di crescita, che andranno a stimolare una domanda che ora non esiste". Tra le sfide del prossimo anno c'è senz'altro dell'ingresso del terzo operatore sull'Alta Velocità: "Il 2026 sarà ancora un anno di transizione - afferma Bona -, il passaggio da due a tre player significa un incremento del 50% della competizione ma, per Italo, questo tipo di sfida non è certo una novità". Il mercato internazionale Con i piani di sviluppo di più ampio respiro confermati, oltre i confini nazionali con il potenziale ingresso in Germania "stiamo studiando i progetti, ma ci vogliono anni e treni a disposizione" l'andamento in Italia evidenzia "la scomparsa della marcata stagionalità di un tempo dei flussi internazionali - evidenzia De Angelis -: la domanda non si esaurisce tra aprile e ottobre, oggi gli stranieri viaggiano tutto l'anno, e i nostri treni registrano flussi internazionali continui". La provenienza vede una decisa predominanza del mercato Usa, "malgrado un dollaro indebolito, per contro l'Asia ancora manca rispetto al pre-pandemia, con la Cina che è il caso più evidente, il Giappone che potrebbe ripartire ma è frenato dall'aumento dei prezzi causato dalla forte domanda statunitense; infine qualche segnale positivo arriva dalla Corea del Sud, ma parliamo ancora di piccoli numeri". [post_title] => Italo: "Agenzie di viaggio centrali per la strategia di sviluppo" [post_date] => 2025-12-05T09:19:42+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( [0] => in-evidenza ) [post_tag_name] => Array ( [0] => In evidenza ) ) [sort] => Array ( [0] => 1764926382000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 503165 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Iberia e China Southern Airlines hanno firmato a Madrid un accordo di codeshare che rafforza i collegamenti tra Cina, Europa e America Latina. La nuova rotta Guangzhou-Madrid, operata da China Southern, sarà il fulcro della cooperazione: grazie a questo volo e alla collaborazione tra le due compagnie aeree, i passeggeri Iberia potranno collegarsi alle principali città cinesi via Guangzhou, mentre i viaggiatori provenienti dalla Cina avranno accesso al vasto network Iberia in Spagna, Europa e America Latina, consolidando la posizione di Madrid come hub globale. In base all'intesa Iberia aggiungerà il proprio codice (IB) al volo Guangzhou-Madrid di China Southern e alle destinazioni delle principali città cinesi. Nel frattempo, il codice di China Southern (CZ) sarà commercializzato, in connessione con i suoi servizi per Madrid, sulla maggior parte delle destinazioni nazionali di Iberia e su diverse città dell'America Latina. I voli in codeshare di Iberia con China Southern opereranno tre volte alla settimana, il martedì, il giovedì e il sabato. «Questa alleanza è un passo decisivo nella nostra strategia di crescita internazionale - ha affermato María Jesús López Solás, commercial, network development and alliances director di Iberia. Rafforza la posizione di Madrid come hub intercontinentale e consolida il ruolo di Iberia come ponte naturale tra Europa, Asia e America Latina. Questo accordo integra i nostri voli per Tokyo e Doha e riflette il nostro forte impegno nei confronti dell'Asia, offrendo più opzioni e un'esperienza di viaggio che soddisfa le esigenze di un mercato sempre più globale e competitivo». [post_title] => Focus Asia per Iberia: nuovo codeshare con China Southern Airlines [post_date] => 2025-12-05T09:00:30+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1764925230000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 503168 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Conto alla rovescia per l'apertura, il prossimo 20 dicembre del Colere 1600 by Cloud 7, nuova struttura del brand lifestyle di Kerten Hospitality. L’hotel, situato a 1.600 metri, nel parco delle Alpi Orobie e a meno di due ore da Milano, rappresenta la seconda apertura in Italia a marchio Cloud 7 dopo Roma. Progettato dallo studio milanese P2A Design, Colere 1600 nasce da una ristrutturazione integrale di 2.800 mq e si propone come nuovo gateway della destinazione, contribuendo allo sviluppo turistico dell’area. Situato direttamente sulle piste, l'albergo è pensato come hub di accoglienza attivo tutto il giorno e anche la sera, grazie alla cabinovia serale che amplia l’esperienza degli ospiti oltre l’orario di chiusura degli impianti. Le 28 camere - Superior, Deluxe, Suite e Family Suite - sono arredate su misura e caratterizzate da toni naturali che richiamano l’ambiente circostante. L’offerta ristorativa include un ristorante à la carte, area self service e bar, pensati per una fruizione fluida durante tutta la giornata. Dal 2026 sarà operativa la Spa panoramica con vista Presolana, sauna, piscina riscaldata e cabine trattamenti. A completare i servizi, una sala conferenze multifunzionale e una terrazza integrata nel pendio, ideale per attività outdoor in ogni stagione. «Dopo il debutto di Cloud 7 Hotel Roma a inizio 2025, siamo entusiasti di portare a Colere un nuovo standard di accoglienza e design, contribuendo al rilancio della destinazione - dichiara Giacomo Nicolodi, group marketing & communications director di Kerten Hospitality -. Colere 1600 by Cloud 7 Hotels è un passo importante nella nostra missione di creare esperienze contemporanee e dinamiche. Il nostro piano di espansione proseguirà con nuove aperture nel 2026 in Italia, Francia, Marocco e Kuwait». [post_title] => Kerten Hospitality: debutta il 20 dicembre sulle Alpi Orobie il Colere 1600 by Cloud 7 [post_date] => 2025-12-04T15:55:22+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1764863722000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 503142 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Eurowings amplia il network da Berlino con nuove destinazioni e frequenze aggiuntive per l'estate 2026: l'operativo presenta infatti voli verso tre nuove città europee nel segmento “Capital Express”: Londra, Lisbona e Sarajevo. Inoltre, saranno lanciate le nuove destinazioni di Olbia, Napoli e Kavala. Non solo: il vettore del gruppo Lufthansa aumenterà anche le frequenze verso alcune delle destinazioni leisure maggiormente richieste, come Maiorca, Spalato, Faro e Larnaca. Complessivamente, l'operativo della summer 2026 includerà 43 destinazioni in 20 paesi. «Le misure adottate dal governo tedesco ci stanno aiutando a stabilizzare la nostra offerta di voli verso destinazioni europee e, in alcuni casi, ad ampliarla - afferma il ceo di Eurowings, Jens Bischof -. Ciò è particolarmente evidente a Berlino. Con questi nuovi collegamenti, stiamo rafforzando la nostra presenza nella capitale. Stiamo investendo in modo mirato su Berlino, perché vediamo il potenziale della regione e vogliamo offrire agli abitanti di Berlino e Brandeburgo una rete europea ancora più diversificata». Nel dettaglio, lo schedule prevede: due voli settimanali per Olbia e fino a due voli settimanali per Napoli e Sarajevo. Anche Kavala in Grecia sarà servita fino a due volte alla settimana durante l'alta stagione. Eurowings sta inoltre potenziando la capacità su alcune rotte già esistenti: Maiorca avrà sei collegamenti aggiuntivi a settimana, Stoccolma cinque e Zurigo e Spalato due ciascuna. Inoltre, il vettore sta aumentando la frequenza dei voli per Bilbao, Faro, Göteborg, Helsinki e Larnaca di un collegamento settimanale ciascuno. [post_title] => Eurowings rilancia da Berlino per l'estate 2026: tra le novità le rotte su Napoli e Olbia [post_date] => 2025-12-04T11:54:38+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1764849278000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 503135 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Rotta sui viaggiatori d'affari per Wizz Air che ha siglato una partnership con Kyte: intesa che apre i contenuti della low cost alla distribuzione di terze parti proprio nell'intento di rafforzare la propria presenza nel mercato dei viaggi corporate. Dall'inizio di dicembre il prodotto Wizz per gli intermediari di viaggio è dunque disponibile su Kyte, piattaforma Api focalizzata sulla fornitura di un canale di distribuzione economicamente vantaggioso per i vettori a basso costo, al fine di connettersi con il più ampio ecosistema di viaggi, senza fare affidamento sui sistemi di distribuzione globale tradizionali. «Kyte standardizza le nuove funzionalità di distribuzione e la messaggistica proprietaria dei vettori a basso costo in una piattaforma unificata - si legge in una nota della compagnia aerea - rendendo i contenuti facilmente accessibili per gli intermediari di viaggio. Attraverso l'interfaccia proprietaria di Kyte, gli intermediari di viaggio possono creare connessioni veloci con le compagnie aeree per offrire la suite completa di pacchetti tariffari, funzionalità e servizi accessori per i loro utenti finali». La piattaforma fornisce l'accesso a un percorso utente basato su Api per la ricerca e la prenotazione di voli Wizz Air, servizi accessori e pacchetti tariffari per gli intermediari di viaggi d'affari e leisure. «In Wizz Air siamo costantemente alla ricerca di modi innovativi per avvicinare le nostre tariffe ultra-basse e i nostri servizi ai nostri clienti - commenta Silvia Mosquera, chief commercial officer della low cost ungherese -. La partnership con Kyte ci consente di aprire un nuovo capitolo nella distribuzione dei viaggi d'affari, un capitolo veloce, flessibile e costruito per il futuro. Questa collaborazione riflette il nostro impegno verso la trasformazione digitale e verso la soddisfazione delle esigenze in evoluzione degli intermediari di viaggio e dei loro clienti, delineate nella nostra iniziativa Customer First Compass». [post_title] => Wizz Air punta a conquistare traffico corporate: accordo di distribuzione con Kyte [post_date] => 2025-12-04T11:24:37+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1764847477000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 503020 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Non soltanto traffico leisure individuale: Vietnam Airlines ambisce a ritagliarsi un ruolo di primo piano nel mercato Italia anche nel segmento Mice, particolarmente attivo nel nostro Paese grazie alla presenza di grandi aziende che muovono gruppi anche da 200 o 300 persone. La compagnia ha già operato charter in passato e si considera pronta a replicare l’esperienza, soprattutto grazie alla disponibilità dell’hotellerie vietnamita, capace di gestire gruppi di grandi dimensioni con strutture moderne e standard qualitativi elevati. Sul fronte distributivo, Vietnam Airlines opera attraverso una rete completa che include gds, tour operator, ota, agenzie Mice e segmento corporate. Per quanto riguarda il resto d’Italia, Tung conferma la presenza di accordi interline che permettono di collegare città come Roma o Napoli ai voli Vietnam Airlines attraverso hub europei quali Francoforte o Monaco, dove sono previste anche tariffe vantaggiose in alcune configurazioni. Guardando al futuro, il vettore continua a espandersi anche in Europa: dal 16 dicembre partirà infatti il nuovo collegamento diretto tra Copenaghen e Ho Chi Minh City, ulteriore segnale della volontà della compagnia di rafforzare la propria presenza sul continente. Comunicazione e ruolo della promozione La promozione del Vietnam sul mercato italiano resta un elemento chiave. La compagnia punta a rafforzare ulteriormente la propria presenza sui media, valorizzando il rapporto con la stampa tradizionale, ancora molto letta dagli italiani, e con i media trade, considerati fondamentali per informare il settore e raccontare le novità del prodotto. Sono previsti anche nuovi press tour e iniziative con i tourism board vietnamiti, sia a livello nazionale sia cittadino, con delegazioni provenienti da Hanoi, Ha Long e Ho Chi Minh City pronte a presentarsi al pubblico italiano. Alla domanda sul motivo per cui un viaggiatore italiano dovrebbe scegliere il Vietnam, Dang Minh Tung, direttore generale della compagnia in Italia, risponde sottolineando la straordinaria combinazione di cultura, patrimonio Unesco, accoglienza e sicurezza che il Paese offre. «È una destinazione che unisce autenticità, qualità dei servizi e grande ospitalità». (Quirino Falessi) [post_title] => Vietnam Airlines: rotta sul segmento Mice e focus sul trade [post_date] => 2025-12-04T09:15:13+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1764839713000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "wizz air rilancia da roma fiumicino con la nuova rotta per oradea da giugno" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":86,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":1935,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"503350","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Wizz Air introdurrà nell'estate 2026 una nuova rotta da Roma Fiumicino per Oradea: il collegamento sarà operato due volte a settimana, ogni mercoledì e domenica, con il volo inaugurale previsto per il 28 giugno (i biglietti sono già in vendita).\r

Oradea, rinomata per la sua architettura in stile Art Nouveau e per la sua posizione strategica vicino al confine ungherese, rappresenta un'importante porta d'accesso per i viaggiatori italiani desiderosi di esplorare le meraviglie della Transilvania o per la comunità rumena residente in Italia.\r

La low cost, dopo i recenti annunci della nuova rotta verso Kosice, dell’arrivo del 14° aeromobile nella base e l'aumento delle frequenze su rotte popolari come Londra, Malaga, Sharm El-Sheikh e Valencia, continua ad espandersi a Fiumicino: nella base Wizz Air ha oltre 570 dipendenti diretti e un network di 62 rotte che servono 26 paesi. \r

\"Grazie alla nostra partnership con Adr e alla nostra continua sinergia, continuiamo a crescere nello scalo e continueremo a farlo per offrire ai passeggeri romani nuove ed emozionanti destinazioni da raggiungere sempre al prezzo più conveniente. L’Italia è il nostro mercato più grande per passeggeri trasportati e Roma Fiumicino è per noi il cuore di questo successo\" ha dichiarato Salvatore Gabriele Imperiale, corporate communications manager.","post_title":"Wizz Air rilancia da Roma Fiumicino con la nuova rotta per Oradea, da giugno","post_date":"2025-12-06T09:15:48+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1765012548000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"503211","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Dimensione Turismo in pista con le proposte estive2026, una selezione di itinerari dedicati a chi desidera esplorare culture, tradizioni e paesaggi in modo curioso e approfondito. Le proposte, tutte a prezzo fisso e con partenze garantite, sono costruite con collegamenti aerei scelti per affidabilità e qualità del servizio.\r

I Viaggi\r

Si comincia con Bali e Indonesia, in un itinerario tra spiritualità, natura tropicale e tradizioni locali, arricchito dai voli Singapore Airlines da Milano Malpensa. Le partenze indicate nel catalogo consentono di scegliere una serie di date ad agosto.\r

\r

La partenza del 2 agosto alla volta dello Sri Lanka con voli Turkish Airlines, corrisponde ad un viaggio che attraversa il cuore storico e spirituale de Paese.\r

\r

Si prosegue con Natal in Brasile, per il tour Maravilha: il 9, 14 e 16 agosto infatti, grazie ai collegamenti Tap Portugal, sono previste le partenze per Natal, nel Nord Est del Brasile. Tra i prodotti best-seller, il tour Maravilha è un percorso ricco di esperienze avventurose, alla scoperta della regione del Rio Grande do Norte.\r

L’8 agosto, con Vietnam Airlines, è prevista la partenza alla scoperta dei tesori di Vietnam e Cambogia, attraversando alcune delle aree più rappresentative dell’Indocina: Hanoi, la baia di Halong, Hoi An, Saigon e infine i templi di Angkor.\r

Infine, il 9 agosto, con voli Air Europa, è prevista una partenza dedicata alle diverse anime della Colombia: la capitale Bogotá, la città costiera di Cartagena e Medellín, oggi nota per i suoi progetti di innovazione urbana e sociale.","post_title":"Dimensione Turismo rilancia sull'estate con i tour a partenza garantita","post_date":"2025-12-05T10:41:14+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1764931274000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"503190","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Gnv Virgo ha ricevuto il primo rifornimento a gnl effettuato su un traghetto passeggeri. L’attività, svolta nel porto di Genova insieme ad Axpo Italia e con il supporto dell’autorità di sistema portuale del Mar Ligure Occidentale e della Ccapitaneria di porto di Genova, ha visto la presenza delle principali autorità: Edoardo Rixi, viceministro delle infrastrutture e dei trasporti; Marco Bucci, presidente della Regione Liguria; Emilio Robotti, assessore alla mobilità sostenibile Comune di Genova; Matteo Paroli, presidente autorità di sistema portuale del Mar Ligure Occidentale; Antonio Ranieri, direttore marittimo della Liguria e comandante del porto di Genova.\r

«Questo momento rappresenta per Gnv una svolta nel percorso di riduzione dell’impatto ambientale della nostra flotta. L’introduzione del gnl nella nostra operatività quotidiana non solo riduce le emissioni inquinanti, ma ci permette anche di maturare esperienza concreta con le tecnologie che guideranno il futuro del trasporto marittimo europeo» ha commentato l’amministratore delegato di Gnv, Matteo Catani.\r

Il bio-gnl utilizzato è gestito attraverso un sistema di bilancio di massa riconosciuto dalla direttiva europea sulle energie rinnovabili e certificato dall’International Sustainability & Carbon Certification.\r

Grazie a questo rifornimento, l’unità potrà effettuare il primo viaggio Genova–Palermo andata e ritorno con emissioni nette di gas serra pari a zero. Sebbene l’impiego di questo carburante dipenda ancora dalla sua disponibilità sul mercato, l’iniziativa si colloca nel percorso europeo di decarbonizzazione e anticipa gli standard previsti per il 2050.\r

«Stiamo lavorando affinché l’impiego di bio-gnl possa diventare una soluzione strutturale per le nostre operazioni, pur consapevoli che oggi la disponibilità di questo carburante rimane limitata e richiede investimenti significativi, oltre allo sviluppo di una filiera capace di assicurare approvvigionamenti stabili su larga scala» ha aggiunto Catani.\r

Il successo dell’operazione è stato reso possibile grazie alla stretta collaborazione tra istituzioni, operatori portuali e partner energetici, confermando la capacità del porto di Genova di supportare innovazioni tecnologiche complesse e di alto valore ambientale. Questo bunkeraggio costituisce il primo passo di una serie di operazioni che accompagneranno l’entrata in servizio della nave, mentre Gnv continua a sviluppare soluzioni sostenibili e a lungo termine per l’intera flotta.\r

\r

Gnv Virgo\r

Gnv Virgo, progettata per operare a gnl, servirà la rotta Genova-Palermo, riducendo l’impatto ambientale nelle aree portuali e nelle città costiere. La compagnia proseguirà inoltre il suo percorso di investimenti nel gnl con altre cinque nuove unità il cui ingresso in flotta è previsto entro il 2030. La nave dispone di oltre 420 cabine, può accogliere 1.785 passeggeri e offre una capacità di carico di 2.770 metri lineari.","post_title":"Gnv Virgo: a Genova il primo rifornimento a gnl","post_date":"2025-12-05T09:44:34+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1764927874000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"503183","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Affinare, ulteriormente, il rapporto con le agenzie di viaggio, che nel corso degli anni sono state \"al centro della strategia che ha portato alla crescita di Italo\": Fabrizio Bona e Marco De Angelis, rispettivamente direttore commerciale e direttore vendite della società, rimarcano l'investimento fatto sulla distribuzione in occasione del tradizionale roadshow invernale, che quest'anno è cominciato con le tappe di Bologna e Milano, per poi proseguire verso Roma e Napoli.\r

\r

In attesa di novità che \"certamente arriveranno nei prossimi mesi\", oggi è tempo di \"consolidamento\" con un focus sul percorso sinora compiuto. \r

\r

Una rotta caratterizzato da un significativo investimento sul miglioramento di prodotto, servizi e comfort per i viaggiatori: \"Siamo partiti da Milano Garibaldi per poi arrivare a Centrale, a Roma abbiamo chiuso Ostiense per aprire Termini, oltre a Tiburtina. E poi le nuove Lounge Italo Club che, ispirate allo stile aeronautico, sono tra le più belle del settore. Ma anche i servizi di catering a bordo e in stazione, veri valori aggiunti dell’esperienza di viaggio dei passeggeri\".\r

\r

Sul fronte trade \"la formazione, gli strumenti e modalità di vendita - sottolinea De Angelis - sempre più strumenti user friendly, un portale smart affiancato da presidi territoriali, brandizzazioni ad hoc e personalizzate dei punti fisici, la politica commerciale aggressiva che ha supportato la creazione di un rapporto di meritocrazia, a beneficio delle agenzie che oggi rappresentano un punto di riferimento per clientela di alto valore, sia business sia leisure\".\r

\r

Proprio il cliente di valore è quello sul quale si concentrano i maggiori sforzi: \"Quello che sceglie servizi e tariffe premium e le agenzie che investono in tecnologia riescono a intercettare questo segmento e a crescere con noi. Il nostro modello valorizza chi dimostra impegno e performance e questo approccio ha creato relazioni solide, da vera squadra”.\r

\r

\"Oggi sono circa 250 le agenzie Top, numero quasi raddoppiato rispetto al pre-Covid\" a conferma di una relazione win-win che è avanzata in parallelo allo sviluppo di Italo: \"Nell'arco di dieci anni siamo riusciti a creare un'eccellenza, partendo da una sfida che inizialmente sembrava fosse persa in partenza\" osserva Bona, ricordando come oggi Italo movimenti \"circa 25 milioni di passeggeri all'anno, rispetto ai 9 milioni del 2015, quasi 70.000 passeggeri al giorno\".\r

\r

Il 2026 sarà per tutti gli operatori \"un anno complicato per i lavori sull'infrastruttura per gli investimenti legati al Pnrr\" ma questo è un passo necessario e propedeutico alle future novità, con l'apertura a potenzialità \"oggi inespresse grazie al potenziamento della rete: dalla Milano-Genova in un'ora, alla Milano-Torino più veloce, all'accelerazione prevista per la rete del Sud Italia, Calabria e Puglia in primis. Si tratta di ulteriori possibilità di crescita, che andranno a stimolare una domanda che ora non esiste\".\r

\r

Tra le sfide del prossimo anno c'è senz'altro dell'ingresso del terzo operatore sull'Alta Velocità: \"Il 2026 sarà ancora un anno di transizione - afferma Bona -, il passaggio da due a tre player significa un incremento del 50% della competizione ma, per Italo, questo tipo di sfida non è certo una novità\".\r

Il mercato internazionale\r

Con i piani di sviluppo di più ampio respiro confermati, oltre i confini nazionali con il potenziale ingresso in Germania \"stiamo studiando i progetti, ma ci vogliono anni e treni a disposizione\" l'andamento in Italia evidenzia \"la scomparsa della marcata stagionalità di un tempo dei flussi internazionali - evidenzia De Angelis -: la domanda non si esaurisce tra aprile e ottobre, oggi gli stranieri viaggiano tutto l'anno, e i nostri treni registrano flussi internazionali continui\".\r

\r

La provenienza vede una decisa predominanza del mercato Usa, \"malgrado un dollaro indebolito, per contro l'Asia ancora manca rispetto al pre-pandemia, con la Cina che è il caso più evidente, il Giappone che potrebbe ripartire ma è frenato dall'aumento dei prezzi causato dalla forte domanda statunitense; infine qualche segnale positivo arriva dalla Corea del Sud, ma parliamo ancora di piccoli numeri\".\r

\r

","post_title":"Italo: \"Agenzie di viaggio centrali per la strategia di sviluppo\"","post_date":"2025-12-05T09:19:42+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1764926382000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"503165","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Iberia e China Southern Airlines hanno firmato a Madrid un accordo di codeshare che rafforza i collegamenti tra Cina, Europa e America Latina.\r

\r

La nuova rotta Guangzhou-Madrid, operata da China Southern, sarà il fulcro della cooperazione: grazie a questo volo e alla collaborazione tra le due compagnie aeree, i passeggeri Iberia potranno collegarsi alle principali città cinesi via Guangzhou, mentre i viaggiatori provenienti dalla Cina avranno accesso al vasto network Iberia in Spagna, Europa e America Latina, consolidando la posizione di Madrid come hub globale.\r

\r

In base all'intesa Iberia aggiungerà il proprio codice (IB) al volo Guangzhou-Madrid di China Southern e alle destinazioni delle principali città cinesi. Nel frattempo, il codice di China Southern (CZ) sarà commercializzato, in connessione con i suoi servizi per Madrid, sulla maggior parte delle destinazioni nazionali di Iberia e su diverse città dell'America Latina.\r

\r

I voli in codeshare di Iberia con China Southern opereranno tre volte alla settimana, il martedì, il giovedì e il sabato.\r

\r

«Questa alleanza è un passo decisivo nella nostra strategia di crescita internazionale - ha affermato María Jesús López Solás, commercial, network development and alliances director di Iberia. Rafforza la posizione di Madrid come hub intercontinentale e consolida il ruolo di Iberia come ponte naturale tra Europa, Asia e America Latina. Questo accordo integra i nostri voli per Tokyo e Doha e riflette il nostro forte impegno nei confronti dell'Asia, offrendo più opzioni e un'esperienza di viaggio che soddisfa le esigenze di un mercato sempre più globale e competitivo».","post_title":"Focus Asia per Iberia: nuovo codeshare con China Southern Airlines","post_date":"2025-12-05T09:00:30+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1764925230000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"503168","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Conto alla rovescia per l'apertura, il prossimo 20 dicembre del Colere 1600 by Cloud 7, nuova struttura del brand lifestyle di Kerten Hospitality. L’hotel, situato a 1.600 metri, nel parco delle Alpi Orobie e a meno di due ore da Milano, rappresenta la seconda apertura in Italia a marchio Cloud 7 dopo Roma.\r

\r

Progettato dallo studio milanese P2A Design, Colere 1600 nasce da una ristrutturazione integrale di 2.800 mq e si propone come nuovo gateway della destinazione, contribuendo allo sviluppo turistico dell’area. Situato direttamente sulle piste, l'albergo è pensato come hub di accoglienza attivo tutto il giorno e anche la sera, grazie alla cabinovia serale che amplia l’esperienza degli ospiti oltre l’orario di chiusura degli impianti.\r

\r

Le 28 camere - Superior, Deluxe, Suite e Family Suite - sono arredate su misura e caratterizzate da toni naturali che richiamano l’ambiente circostante.\r

\r

L’offerta ristorativa include un ristorante à la carte, area self service e bar, pensati per una fruizione fluida durante tutta la giornata. Dal 2026 sarà operativa la Spa panoramica con vista Presolana, sauna, piscina riscaldata e cabine trattamenti. A completare i servizi, una sala conferenze multifunzionale e una terrazza integrata nel pendio, ideale per attività outdoor in ogni stagione.\r

\r

«Dopo il debutto di Cloud 7 Hotel Roma a inizio 2025, siamo entusiasti di portare a Colere un nuovo standard di accoglienza e design, contribuendo al rilancio della destinazione - dichiara Giacomo Nicolodi, group marketing & communications director di Kerten Hospitality -. Colere 1600 by Cloud 7 Hotels è un passo importante nella nostra missione di creare esperienze contemporanee e dinamiche. Il nostro piano di espansione proseguirà con nuove aperture nel 2026 in Italia, Francia, Marocco e Kuwait».\r

\r

","post_title":"Kerten Hospitality: debutta il 20 dicembre sulle Alpi Orobie il Colere 1600 by Cloud 7","post_date":"2025-12-04T15:55:22+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1764863722000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"503142","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Eurowings amplia il network da Berlino con nuove destinazioni e frequenze aggiuntive per l'estate 2026: l'operativo presenta infatti voli verso tre nuove città europee nel segmento “Capital Express”: Londra, Lisbona e Sarajevo.\r

\r

Inoltre, saranno lanciate le nuove destinazioni di Olbia, Napoli e Kavala. Non solo: il vettore del gruppo Lufthansa aumenterà anche le frequenze verso alcune delle destinazioni leisure maggiormente richieste, come Maiorca, Spalato, Faro e Larnaca. Complessivamente, l'operativo della summer 2026 includerà 43 destinazioni in 20 paesi.\r

\r

«Le misure adottate dal governo tedesco ci stanno aiutando a stabilizzare la nostra offerta di voli verso destinazioni europee e, in alcuni casi, ad ampliarla - afferma il ceo di Eurowings, Jens Bischof -. Ciò è particolarmente evidente a Berlino. Con questi nuovi collegamenti, stiamo rafforzando la nostra presenza nella capitale. Stiamo investendo in modo mirato su Berlino, perché vediamo il potenziale della regione e vogliamo offrire agli abitanti di Berlino e Brandeburgo una rete europea ancora più diversificata».\r

\r

Nel dettaglio, lo schedule prevede: due voli settimanali per Olbia e fino a due voli settimanali per Napoli e Sarajevo. Anche Kavala in Grecia sarà servita fino a due volte alla settimana durante l'alta stagione. Eurowings sta inoltre potenziando la capacità su alcune rotte già esistenti: Maiorca avrà sei collegamenti aggiuntivi a settimana, Stoccolma cinque e Zurigo e Spalato due ciascuna. Inoltre, il vettore sta aumentando la frequenza dei voli per Bilbao, Faro, Göteborg, Helsinki e Larnaca di un collegamento settimanale ciascuno.","post_title":"Eurowings rilancia da Berlino per l'estate 2026: tra le novità le rotte su Napoli e Olbia","post_date":"2025-12-04T11:54:38+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1764849278000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"503135","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Rotta sui viaggiatori d'affari per Wizz Air che ha siglato una partnership con Kyte: intesa che apre i contenuti della low cost alla distribuzione di terze parti proprio nell'intento di rafforzare la propria presenza nel mercato dei viaggi corporate.\r

Dall'inizio di dicembre il prodotto Wizz per gli intermediari di viaggio è dunque disponibile su Kyte, piattaforma Api focalizzata sulla fornitura di un canale di distribuzione economicamente vantaggioso per i vettori a basso costo, al fine di connettersi con il più ampio ecosistema di viaggi, senza fare affidamento sui sistemi di distribuzione globale tradizionali.\r

«Kyte standardizza le nuove funzionalità di distribuzione e la messaggistica proprietaria dei vettori a basso costo in una piattaforma unificata - si legge in una nota della compagnia aerea - rendendo i contenuti facilmente accessibili per gli intermediari di viaggio. Attraverso l'interfaccia proprietaria di Kyte, gli intermediari di viaggio possono creare connessioni veloci con le compagnie aeree per offrire la suite completa di pacchetti tariffari, funzionalità e servizi accessori per i loro utenti finali».\r

La piattaforma fornisce l'accesso a un percorso utente basato su Api per la ricerca e la prenotazione di voli Wizz Air, servizi accessori e pacchetti tariffari per gli intermediari di viaggi d'affari e leisure.\r

«In Wizz Air siamo costantemente alla ricerca di modi innovativi per avvicinare le nostre tariffe ultra-basse e i nostri servizi ai nostri clienti - commenta Silvia Mosquera, chief commercial officer della low cost ungherese -. La partnership con Kyte ci consente di aprire un nuovo capitolo nella distribuzione dei viaggi d'affari, un capitolo veloce, flessibile e costruito per il futuro. Questa collaborazione riflette il nostro impegno verso la trasformazione digitale e verso la soddisfazione delle esigenze in evoluzione degli intermediari di viaggio e dei loro clienti, delineate nella nostra iniziativa Customer First Compass».","post_title":"Wizz Air punta a conquistare traffico corporate: accordo di distribuzione con Kyte","post_date":"2025-12-04T11:24:37+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1764847477000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"503020","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Non soltanto traffico leisure individuale: Vietnam Airlines ambisce a ritagliarsi un ruolo di primo piano nel mercato Italia anche nel segmento Mice, particolarmente attivo nel nostro Paese grazie alla presenza di grandi aziende che muovono gruppi anche da 200 o 300 persone.\r

\r

La compagnia ha già operato charter in passato e si considera pronta a replicare l’esperienza, soprattutto grazie alla disponibilità dell’hotellerie vietnamita, capace di gestire gruppi di grandi dimensioni con strutture moderne e standard qualitativi elevati.\r

\r

Sul fronte distributivo, Vietnam Airlines opera attraverso una rete completa che include gds, tour operator, ota, agenzie Mice e segmento corporate. Per quanto riguarda il resto d’Italia, Tung conferma la presenza di accordi interline che permettono di collegare città come Roma o Napoli ai voli Vietnam Airlines attraverso hub europei quali Francoforte o Monaco, dove sono previste anche tariffe vantaggiose in alcune configurazioni.\r

\r

Guardando al futuro, il vettore continua a espandersi anche in Europa: dal 16 dicembre partirà infatti il nuovo collegamento diretto tra Copenaghen e Ho Chi Minh City, ulteriore segnale della volontà della compagnia di rafforzare la propria presenza sul continente. \r

\r

Comunicazione e ruolo della promozione\r

\r

La promozione del Vietnam sul mercato italiano resta un elemento chiave. La compagnia punta a rafforzare ulteriormente la propria presenza sui media, valorizzando il rapporto con la stampa tradizionale, ancora molto letta dagli italiani, e con i media trade, considerati fondamentali per informare il settore e raccontare le novità del prodotto. Sono previsti anche nuovi press tour e iniziative con i tourism board vietnamiti, sia a livello nazionale sia cittadino, con delegazioni provenienti da Hanoi, Ha Long e Ho Chi Minh City pronte a presentarsi al pubblico italiano.\r

\r

Alla domanda sul motivo per cui un viaggiatore italiano dovrebbe scegliere il Vietnam, Dang Minh Tung, direttore generale della compagnia in Italia, risponde sottolineando la straordinaria combinazione di cultura, patrimonio Unesco, accoglienza e sicurezza che il Paese offre. «È una destinazione che unisce autenticità, qualità dei servizi e grande ospitalità».\r

\r

(Quirino Falessi)","post_title":"Vietnam Airlines: rotta sul segmento Mice e focus sul trade","post_date":"2025-12-04T09:15:13+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1764839713000]}]}}