Wizz Air prolunga fino al 10 aprile i voli gratuiti per i rifugiati ucraini

Wizz Air ha esteso fino al 10 aprile 2022 i voli gratuiti – precedentemente previsti sino a fine marzo – per l’Europa continentale in partenza dai Paesi di confine con l’Ucraina (Polonia, Slovacchia, Ungheria, Romania).

La compagnia aerea vuole rassicurare tutti i rifugiati ucraini sulla disponibilità di posti gratuiti su molte delle sue rotte, compresi i voli in partenza dalle basi di Budapest, Danzica, Cracovia e Katowice. Mentre alcune rotte in determinate date sono state più richieste di altre e purtroppo sono già esaurite, continua l’impegno dell’azienda nel monitorare le prenotazioni e nel rendere disponibili nuovi posti dove possibile.

Wizz Air continua, inoltre, ad aggiungere aerei più grandi e voli extra dai paesi confinanti verso l’Europa per aiutare a sostenere gli spostamenti dei rifugiati ucraini.

La compagnia continua a proporre anche la tariffa di emergenza di 29,99 euro su tutti gli altri voli (esclusi quelli degli Emirati Arabi Uniti, dell’Islanda e delle Canarie), così come una tariffa di emergenza di 69,99 euro su tutti i voli per gli Emirati Arabi Uniti, l’Islanda e le Canarie, per aiutare i rifugiati ucraini indipendentemente da dove si trovino attualmente.