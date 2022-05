Wizz Air lancia una nuova compagnia aerea a Malta: decollo in ottobre

Si chiamerà “Wizz Air Malta” e decollerà il prossimo ottobre, con aeromobili registrati a Malta, sulla scia delle altre filiali già operative ad Abu Dhabi e nel Regno Unito. E’ l’ultimo scatto in avanti dell’espansione della low cost, che a livello di gruppo potrà così godere di benefici a livello finanziario così come di una posizione decisamente strategica tra Europa e Nord Africa.

Secondo quanto reso noto dalla stessa Wizz Air, sulla base della firma odierna di un “Arrangement on Reallocation of Responsibility” tra l’Easa (Agenzia dell’Unione europea per la sicurezza aerea) e la Direzione dell’aviazione civile di Malta (“Cad”), intende presentare una domanda per la concessione alla sua filiale maltese di un Coa presso l’Easa e di una licenza operativa presso la Cad.

In attesa della conferma da parte delle autorità, Wizz Air Malta potrà iniziare a operare nell’ottobre 2022 con aeromobili immatricolati sull’Isola.

“Wizz Air valuta costantemente la struttura della sua attività ed esplora le opzioni per stabilire nuovi Coa e basi in Europa e altrove – ha dichiarato József Váradi, ceo della low cost -. Il successo della creazione di Wizz Air Malta nel corso dell’anno contribuirà a rafforzare la nostra forte posizione e a sostenere i nostri piani di espansione in Europa”.