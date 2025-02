Wizz Air: decollerà il 16 giugno la nuova rotta da Roma Fiumicino per Birmingham Wizz Air collegherà Roma Fiumicino a Birmingham, da lunedì 16 giugno con una frequenza di tre volte a settimana – il lunedì, il mercoledì e il venerdì: la tratta sarà servita dagli Airbus A321neo di ultima generazione. I voli sono già in vendita. «Con questa nuova rotta che collega Roma a Birmingham, ampliamo ulteriormente la nostra offerta dalla capitale italiana e garantiamo ai nostri passeggeri ancora più possibilità di viaggio a tariffe convenienti – ha dichiarato Salvatore Gabriele Imperiale, corporate communications manager di Wizz Air -. La compagnia continuerà a investire nell’espansione del proprio network, garantendo soluzioni di viaggio accessibili e sostenibili in tutta Europa». Condividi

