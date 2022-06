Wizz Air debutta in Arabia Saudita con tre rotte da Dammam: una è su Roma

Wizz Air sbarca in Arabia Saudita e precisamente a Dammam, con il lancio di tre rotte per Roma, Vienna e Abu Dhabi. Il collegamento con Fiumicino sarà operativo dal 28 settembre, con due frequenze alla settimana, il mercoledì e la domenica. La rotta per Abu Dhabi sarà operata da Wizz Air Abu Dhabi, la compagnia aerea di Wizz Air in joint venture con ADQ. Con partenza a settembre 2022, le nuove destinazioni sono il primo passo verso una crescente presenza della compagnia in Arabia.

Il mese scorso la low cost ha firmato un Memorandum of Understanding (MoU) con il Ministero degli Investimenti del Regno dell’Arabia Saudita con il supporto del Saudi National Air Connectivity Programme (un’iniziativa del Ministero del Turismo) per sostenere lo sviluppo del settore turistico saudita.

Le nuove destinazioni sosterranno il crescente settore turistico saudita, allineandosi al programma Vision 2030, una visione strategica e ambiziosa per triplicare il traffico passeggeri nel Regno entro il 2030. Le rotte a basso costo daranno impulso alla fiorente industria del turismo e aumenteranno in modo significativo la connettività per i residenti in Europa e nella regione, con i principali partner strategici del governo che collaborano per arricchire l’ecosistema saudita dell’aviazione.

“L’Arabia Saudita è un mercato molto interessante e la nostra espansione porterà nel Regno viaggi a bassissimo costo – ha dichiarato il presidente della low cost, Robert Carey -. Il memorandum d’intesa recentemente firmato dimostra il nostro impegno a sostenere i viaggiatori da e per l’Arabia Saudita, introducendo una nuova era di viaggi aerei con le nostre tariffe ultrabasse, la nostra rete point-to-point e l’alta qualità del servizio di bordo. La creazione di opportunità di viaggio per tutti è l’essenza del nostro brand e noi continueremo a mantenere questo impegno garantendo ai viaggiatori da e per l’Arabia Saudita l’accesso alle nostre tariffe basse”.