Wizz Air: concorso natalizio per gli studenti fuori sede del Sud Italia Si chiama “A Casa per Natale con Wizz” il nuovo contest rivolto dalla compagnia aerea agli studenti universitari fuori sede residenti al Nord, che consentirà loro di tornare dalle proprie famiglie per le festività natalizie. Per partecipare al concorso, gli studenti tra i 18 e i 26 anni devono condividere su Instagram una foto o un video che esprima cosa significa per loro passare il Natale in famiglia. Devono includere una breve descrizione, usare l’hashtag #ACasaPerNataleConWIZZ e taggare @wizzair. I partecipanti devono avere un profilo Instagram pubblico e seguire @wizzair. Il concorso sarà attivo da oggi, 15 novembre, fino al 22 novembre 2024. Saranno quindi 50 gli studenti selezionati che saliranno poi a bordo di un volo da Milano Malpensa a Catania il 18 dicembre. «Quest’anno, con ‘A Casa per Natale con Wizz’, organizziamo un contest unico per 50 studenti che desiderano sorprendere i propri cari durante le festività. Con questo concorso, vogliamo creare un momento speciale e davvero indimenticabile per gli studenti e le loro famiglie. Qui a Wizz Air avvicinare le persone è sempre stato un pilastro fondamentale delle nostre operazioni. E non c’è niente di più importante, in questo periodo dell’anno, che stare insieme» ha commentato Tamara Nikiforova, senior communication manager della low cost. Condividi

