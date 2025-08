Wizz Air collegherà Torino a Budapest dal prossimo 28 ottobre Wizz Air aggiunge una nuova rotta internazionale da Torino per Budapest. I voli, che sono già in vendita, saranno operati dal 28 ottobre prossimo, con tre frequenze settimanali (martedì, giovedì e sabato). I voli, che sono già in vendita, saranno operati dal 28 ottobre prossimo, con(martedì, giovedì e sabato). Nella stagione invernale 2025/2026 saranno quindi sei le destinazioni servite dalla low costa dal Torino Airport: oltre alla new entry Budapest, anche Bucarest, Catania, Iasi, Tirana e la ski route Varsavia. “Con l’avvio della nuova rotta Torino-Budapest, Wizz Air rafforza ulteriormente la sua presenza a Torino e investe per intensificare la connettività internazionale dell’Aeroporto di Torino e, più in generale, della regione Piemonte – ha dichiarato Salvatore Gabriele Imperiale, Corporate Communications Manager del vettore -. Il nostro obiettivo è continuare ad investire con decisione nel mercato italiano, il primo per Wizz Air in termini di passeggeri trasportati, e per farlo è essenziale sviluppare la connettività delle aree strategiche del Paese, come il Nord Italia. In questa cornice, Torino ha un ruolo decisivo e continueremo ad investire su questa città perché crediamo fermamente nel suo potenziale turistico, per viaggiatori business e leisure”. “Il nostro network si arricchisce di una nuova capitale europea e di un collegamento diretto verso l’Ungheria, che sappiamo essere molto richiesto dal territorio, oltre a rappresentare anche un’ottima occasione per i flussi turistici verso le attrattive di Torino e il Piemonte.” ha aggiunto Andrea Andorno, ad di Torino Airport. Condividi

\r

L’obiettivo è quello di lanciare proposte che offrono la possibilità di organizzare momenti di team building all’interno di contesti esclusivi, dove il lavoro si affianca al piacere, grazie all’organizzazione di visite guidate ed esperienze ad hoc sul territorio.\r

\r

I punti di forza dei nuovi programmi sono: il supporto di un tour operator molto radicato sul territorio, location di prestigio tra Liguria e Toscana ed un’esperta formatrice che si occupa dell’organizzazione e della conduzione delle Masterclass.\r

\r

I pacchetti per il 2025 comprendono 4 giornate all’interno delle quali vengono organizzati i momenti formativi di team building, il soggiorno in ville esclusive ed attività ad hoc sul territorio, tra Liguria e Toscana, alla scoperta di storia e tradizioni.\r

\r

Le proposte lanciate sono frutto dell’incontro tra UnionTour, Villas & Retreats e la coach Sophie Zorgno.\r

\r

UnionTour Union Tour di Mondo Travel è un t.o. nato nel 2010 dalla ventennale esperienza di un pool di guide e accompagnatori (Mireille Duchamp e Paola Tonelli) , esperti del territorio italiano e francese. La profonda conoscenza del territorio, sia italiano che europeo, è alla base dei pacchetti turistici proposti, tutti su misura, capaci di soddisfare anche i clienti più esigenti. L’obiettivo è quello di puntare su un turismo autentico, spesso lontano dai percorsi più battuti, per scoprire i luoghi attraverso le persone, le tradizioni, l’artigianato e la cultura.\r

\r

Villas & Retreats - Holiday Rentals & Concierge di Massimo Conti, offre affitti di ville di lusso in destinazioni esclusive in tutto il mondo, fornendo servizi personalizzati per creare esperienze di vacanza indimenticabili. Dalle ville selezionate con cura ai servizi di concierge su misura, i punti di forza sono la cura di ogni dettaglio, dalle tavole con chef privati, alle esperienze locali uniche. La mission è offrire vacanze eccezionali e su misura che uniscano lusso, comfort e avventura, garantendo a ogni ospite un soggiorno memorabile.\r

\r

Sophie Zorgno è direttrice di Soform’act , formatrice-consulente-preventrice dinamica, con competenze sul campo nella gestione dei rischi sanitari e settoriali istituzionali da oltre 28 anni. Si occupa nello specifico dello sviluppo personale, del management, dell'efficienza professionale in tutti i campi ed è specializzata nella prevenzione dei rischi psicosociali nelle aziende.\r

\r

","post_title":"UnionTour, le nuove proposte di team building tra Liguria e Toscana","post_date":"2025-08-01T13:01:27+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1754053287000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"495523","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Wizz Air aggiunge una nuova rotta internazionale da Torino per Budapest. I voli, che sono già in vendita, saranno operati dal 28 ottobre prossimo, con tre frequenze settimanali (martedì, giovedì e sabato).\r

\r

Nella stagione invernale 2025/2026 saranno quindi sei le destinazioni servite dalla low costa dal Torino Airport: oltre alla new entry Budapest, anche Bucarest, Catania, Iasi, Tirana e la ski route Varsavia.\r

\r

“Con l’avvio della nuova rotta Torino-Budapest, Wizz Air rafforza ulteriormente la sua presenza a Torino e investe per intensificare la connettività internazionale dell'Aeroporto di Torino e, più in generale, della regione Piemonte - ha dichiarato Salvatore Gabriele Imperiale, Corporate Communications Manager del vettore -. Il nostro obiettivo è continuare ad investire con decisione nel mercato italiano, il primo per Wizz Air in termini di passeggeri trasportati, e per farlo è essenziale sviluppare la connettività delle aree strategiche del Paese, come il Nord Italia. In questa cornice, Torino ha un ruolo decisivo e continueremo ad investire su questa città perché crediamo fermamente nel suo potenziale turistico, per viaggiatori business e leisure”.\r

\r

\"Il nostro network si arricchisce di una nuova capitale europea e di un collegamento diretto verso l’Ungheria, che sappiamo essere molto richiesto dal territorio, oltre a rappresentare anche un’ottima occasione per i flussi turistici verso le attrattive di Torino e il Piemonte.” ha aggiunto Andrea Andorno, ad di Torino Airport.","post_title":"Wizz Air collegherà Torino a Budapest dal prossimo 28 ottobre","post_date":"2025-08-01T11:35:42+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1754048142000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"495515","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Cambi ai vertici di Lufthansa Airlines, dal prossimo 1° settembre: Francesco Sciortino entrerà a far parte del consiglio di amministrazione del vettore e assumerà la responsabilità di hub manager per Francoforte, oltre ad assumere il ruolo di accountable manager Lufthansa.\r

\r

Sciortino è attualmente membro del cda e chief operating officer di Austrian Airlines. In precedenza, è stato aministratore delegato e accountable manager di Germanwings e SunExpress; è anche comandante di Airbus A330/340 in Lufthansa. \r

\r

Il precedente hub manager per Francoforte, Klaus Froese, ha assunto il ruolo ad interim e, come previsto, passerà alla flotta Boeing 747 di Lufthansa come comandante. \r

\r

Heiko Reitz, membro del cda di Lufthansa Airlines, assumerà il ruolo di hub manager per Monaco di Baviera il 1° settembre 2025. Jens Ritter, che ricopre questa carica in aggiunta al suo ruolo di ceo si concentrerà sull'ulteriore sviluppo di Lufthansa Airlines in qualità di ceo e promuoverà l'implementazione coerente del programma di turnaround per il futuro. \r

\r

All'inizio del 2025, Lufthansa Airlines ha introdotto due hub manager con la responsabilità esplicita di migliorare i processi operativi tra i team Lufthansa e i loro partner nelle sedi di Francoforte e Monaco. Da allora, la stabilità operativa e la puntualità sono migliorate significativamente. ","post_title":"Lufthansa Airlines: da settembre novità nel top management del vettore","post_date":"2025-08-01T11:10:32+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1754046632000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"495499","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Una performance ‘solida’ quella di Air France-Klm a chiusura del secondo trimestre 2025, mentre prende la decisione di abbandonare la partita per l’acquisizione di Air Europa. \r

\r

Nei tre mesi chiusi lo scorso giugno il gruppo franco- olandese ha registrato ricavi in aumento del 6,2% su base annua a 8,4 miliardi di euro, trainati dalla crescita consistente del traffico passeggeri del 5,9% per un totale di oltre 27 milioni. Il risultato operativo si è attestato a 736 milioni di euro, con un miglioramento di 223 milioni di euro e un margine dell'8,7%. \r

\r

I ricavi unitari a cambi costanti sono aumentati del 2,4%, trainati da Network e Transavia, mentre la capacità del Gruppo è aumentata del 4,2% e il prezzo del carburante, dopo le coperture, è diminuito dell'11%. I costi unitari sono aumentati del 2,7% su base annua, come atteso. \r

\r

I primi sei mesi del 2025 chiudono con ricavi in aumento del 6,9% a 15,6 miliardi di euro ed un risultato operativo in forte crescita a 409 milioni di euro. L'utile netto si attesta a 401 milioni di euro, in deciso aumento rispetto al 2024. \r

\r

Il gruppo franco-olandese riconferma perciò le previsioni per l'intero esercizio, anno, con un aumento della capacità produttiva del 4-5% rispetto al 2024, crescita del costo unitario ad una cifra rispetto al 2024, investimenti netti tra 3,2 e 3,4 miliardi di euro. \r

\r

Come accennato, Air France-Klm ha confermato ieri di volersi sfilare dalla corsa per acquisire una partecipazione in Air Europa: secondo quanto dichiarato da un portavoce del gruppo, non ci sarebbero state le condizioni per raggiungere un accordo con Globalia. \r

\r

\"Air France-Klm ha registrato un solido secondo trimestre, con una crescita del fatturato e margini migliorati - ha commentato il ceo, Benjamin Smith -. Stiamo promuovendo i viaggi premium, prodotti e servizi migliorati, e al contempo procediamo con il rinnovo della nostra flotta con aeromobili di nuova generazione, in linea con i nostri sforzi per la sostenibilità. \r

\r

Allo stesso tempo, stiamo rafforzando la connettività globale attraverso partnership chiave e joint venture in aree strategiche e, all'inizio di luglio, abbiamo avviato le procedure per acquisire una quota di maggioranza in Sas: un passo importante per rafforzare la nostra posizione nel Nord Europa ed espandere la portata del nework. Sebbene il contesto esterno rimanga complesso, Air France-Klm continua a dimostrare la sua resilienza ed è ben posizionata per raggiungere i suoi obiettivi\".","post_title":"Air France-Klm: performance solida nel trimestre, ma si sfila dalla corsa per Air Europa","post_date":"2025-08-01T10:38:39+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1754044719000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"495493","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Alfredo’s è la prima pizzeria a bordo di una nave da crociera a ricevere il prestigioso marchio “Ospitalità Italiana nel mondo”, concesso da Unioncamere e da Isnart – istituto nazionale ricerche turistiche.\r

\r

Ad ospitare la “premiata” pizzeria Alfredo’s è l’elegante Sun Princess, la prima nave da crociera di classe Sphere della Compagnia Princess Cruises.\r

\r

«Il marchio \"ospitalità italiana\" nel mondo è sinonimo di cultura, di coerenza e di fiducia – dichiara Sami Kohen, VP Food & Beverage di Princess Cruises - Si tratta di un riconoscimento prestigioso, perfettamente in linea con la nostra mission: offrire un’esperienza di valore in ogni dettaglio del viaggio, inclusa la proposta gastronomica».\r

\r

«La certificazione è una conferma autorevole - aggiunge Gioco Viaggi, agente generale Princess Cruises per l'Italia - dell’impegno della compagnia nel garantire la qualità dell’offerta. Con questo riconoscimento Princess Cruises si conferma pioniere nel processo di innovazione della proposta gastronomica italiana a bordo delle navi».\r

\r

Il menu di Alfredo’s Pizzeria è firmato dal maestro pizzaiolo Tony Gemignani, campione del mondo al World Pizza Cup di Napoli e prevede l’impiego esclusivo di prodotti italiani di alta qualità, tra cui le farine di solo grano italiano del Mulino Caputo, i pomodori Ciao considerati tra i migliori pelati San Marzano, il prosciutto cotto Ferrarini di antica tradizione emiliana e il Grana Padano DOP. Il forno per la cottura delle pizze è un Moretti Neapolis, progettato “ad hoc” per l’ambiente della nave ma in grado di replicare perfettamente le caratteristiche e le prestazioni di un autentico forno a legna.\r

\r

I grandi spazi del ristorante, caldi e informali, sono arricchiti da decorazioni ispirate alla tradizione italiana e dalla grande cucina a vista, che ricrea l’ambiente delle tipiche pizzerie napoletane. Il personale di sala è formato per portare ai tavoli autenticità e accoglienza, mentre i pizzaioli sono selezionati attentamente in base alla loro esperienza nella realizzazione di pizze in perfetto stile italiano.\r

\r

La pizzeria Alfredo’s è presente su 9 navi della flotta Princess e sarà riproposta anche sulla nuova gemella di classe Sphere Star Princess che salperà ad ottobre.","post_title":"Princess Cruises, per la pizzeria Alfredo's il riconoscimento \"ospitalità italiana nel mondo\"","post_date":"2025-08-01T09:03:26+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1754039006000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"495476","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"L'inverno di Ryanair in Veneto conterà l’aggiunta di un nuovo aeromobile basato al Marco Polo di Venezia, che porterà il totale della regione a quota 6 velivoli (4 a Venezia e 2 a Treviso), per un investimento totale di 600 milioni di dollari.\r

Durante la prossima winter saranno oltre 660 i voli settimanali operati su 62 rotte da Venezia, Verona e Treviso, con l'obiettivo di trasportare fino a 7 milioni di passeggeri annui e supportando oltre 5.400 posti di lavoro locali.\r

“La scelta di Ryanair di puntare sul Veneto e in particolare su Venezia, dove baserà un nuovo aereo per la prossima stagione invernale, conferma l’attrattività della nostra regione e degli scali di Venezia, Treviso e Verona come sistema integrato nel Polo aeroportuale del Nordest - commenta Camillo Bozzolo, direttore sviluppo aviation del Gruppo Save -.\r

Uno sviluppo confermato anche dal trend osservato nei primi 7 mesi dell’anno, con Venezia che conserva un ruolo di leadership nei viaggi intercontinentali registrando una crescita dei passeggeri del 2%. A Verona abbiamo inoltre registrato un vero e proprio boom con un aumento del 9% delle movimentazioni nello stesso periodo, mentre a Treviso abbiamo recuperato pienamente il traffico del 2019 con un +6% raggiunto tra gennaio e luglio.”\r

\"Continuiamo a registrare una crescita record in tutta Italia, investendo negli aeroporti regionali come Venezia, Verona e Treviso, dove questo inverno offriremo oltre 2,6 milioni di posti a tariffe low cost su 62 rotte, offrendo più scelta che mai ai passeggeri in partenza dal Veneto - sottolinea Jason McGuinness - cco di Ryanair -. Abbiamo collaborato strettamente con il team di Save per rendere possibile questa crescita – dimostrando che tariffe aeroportuali competitive e certezza dei costi a lungo termine sono la chiave per assicurare capacità aggiuntiva\".","post_title":"Ryanair investe in Veneto: sesto velivolo basato e oltre 660 voli settimanali per la winter","post_date":"2025-08-01T09:00:06+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1754038806000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"495490","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"C'è ancora la Cina tra i mercati a più rapido sviluppo per Emirates, che ha inaugurato il nuovo collegamento giornaliero per Hangzhou, aprendo così il quinto scalo servito nella Cina continentale e il secondo aggiunto in meno di un mese, dopo quello di Shenzhen.\r

\r

Sulla rotta Dubai–Hangzhou, la compagnia opera con Boeing 777-300Er configurato con 8 suite di First Class, 42 posti in Business Class e 304 in Economy. \r

\r

\"La Cina è oggi uno dei mercati dell’aviazione più importanti a livello mondiale ed Emirates è orgogliosa di aver contribuito alla sua crescita - sottolinea Adnan Kazim, deputy president e cco del vettore -. L’aggiunta di due nuovi scali in appena un solo mese rappresenta un traguardo significativo, che sottolinea il nostro impegno crescente verso la Cina continentale. Questa espansione testimonia anche il forte impulso della nostra strategia di sviluppo nell’Asia orientale e sud-orientale nell’ultimo anno. Di fronte a una domanda in costante aumento, siamo fiduciosi che la nostra rete globale continuerà a connettere persone, imprese ed economie in tutta l’Asia e oltre\".\r

Il nuovo collegamento garantisce coincidenze via Dubai da 40 destinazioni europee, 21 africane, 13 del Medio Oriente, oltre che da Brasile e Argentina. Inoltre, offre collegamenti bidirezionali ottimizzati da Hangzhou verso città strategiche come Istanbul, Barcellona, Il Cairo e Johannesburg.\r

Con Hangzhou, il vettore opera oggi 49 voli settimanali verso cinque grandi città cinesi: Pechino, Shanghai, Guangzhou, Shenzhen e Hangzhou. La compagnia ha inoltre esteso il servizio esclusivo di auto con autista gratuito anche a Hangzhou, riservato ai passeggeri di First e Business Class. Questo servizio premium è oggi disponibile in oltre 70 città nel mondo, tra cui Milano, Dubai Pechino, Shanghai, Londra e Parigi.\r

Infine, attraverso accordi di interlinea e codeshare con China Southern Airlines, Air China e Sichuan Airlines, Emirates garantisce un’ampia connettività anche verso destinazioni al di fuori del proprio network in Cina.","post_title":"Ancora Cina per Emirates: Hangzhou è il quinto scalo nell'area continentale","post_date":"2025-07-31T13:21:09+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1753968069000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"495475","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Per il ventesimo anno consecutivo si rinnova la collaborazione tra Time in jazz e Sardinia Ferries.\r

\r

Il prossimo 9 agosto, da Livorno salperà Mefisto Brass, una street band contemporanea dal repertorio originale che rielabora le sonorità dell’elettronica in chiave acustica, con fiati e percussioni.\r

\r

Un concerto in mezzo al mare, un appuntamento immancabile e originale, che si ripete a bordo delle navi gialle, grazie alla partnership consolidata tra Sardinia Ferries e il Festival internazionale diretto da Paolo Fresu.\r

\r

«Sardinia Ferries condivide i valori della manifestazione, che celebra la musica, l’arte e il patrimonio naturale e culturale della Sardegna - afferma Cristina Pizzutti, responsabile comunicazione e marketing di Corsica Sardinia Ferries - e si fa portavoce delle sue ricchezze e delle singolarità turistiche e ambientali, attraverso progetti di sensibilizzazione ecologica».\r

\r

La traversata “musicale” da Livorno a Golfo Aranci del 9 agosto sarà uno degli appuntamenti di Time in Jazz 2025, che avrà luogo a Berchidda e in altri centri del nord Sardegna dall’8 al 16 agosto e riunirà nomi di primo piano della scena jazzistica nazionale e internazionale.\r

\r

«Come ogni anno, dal 2006, i fortunati passeggeri delle Navi Gialle - conclude Pizzutti - potranno assistere ad un vero concerto in mezzo al mare e saranno coinvolti dall’entusiasmo e dall’energia dei cinque musicisti della Mefisto Band».\r

\r

","post_title":"Sardinia Ferries e Time in jazz 2025, il 9 agosto a bordo il concerto dei Mefisto Brass","post_date":"2025-07-31T12:55:44+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1753966544000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"495467","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Nuova doppietta Wizz Air sugli Aeroporti di Puglia: con l'avvio della winter 2025 la low cost collegherà Bari a Skopje (Macedonia). Il volo, operato con un Airbus A320, prevede, dal 27 ottobre al 12 dicembre, due frequenze settimanali, ogni lunedì e venerdì. Dal 15 dicembre, sino al 27 marzo 2026, le frequenze passeranno a tre, con l’aggiunta del volo del mercoledì. \r

\r

Decollerà invece da Brindisi, con l'operativo dell'estate 2026, dal prossimo mese di marzo, il collegamento quadrisettimanale – lunedì, mercoledì, venerdì e domenica – con la città polacca di Katowice. \r

\r

\"Il lancio del nuovo collegamento Wizzair per Skopje, novità assoluta per la Puglia, mai sino ad ora, collegata con la Macedonia, rientra nella strategia di ampliare il mercato aereo alle vicine aree dei Balcani, storicamente legate alla nostra regione - osserva il presidente di Aeroporti di Puglia, Antonio Maria Vasile -. Una strategia di ampio respiro, che vuole puntare a mercati emergenti e ad alto potenziale di crescita, anche in periodi al di fuori della tradizionale stagione turistica. Un’esigenza, condivisa con la Regione Puglia, per dar forza alla quale Wizzair si dimostra un partner commerciale strategico grazie alla capillarità e all’efficienza dei collegamenti verso le più importanti destinazioni dell’Est Europa che, oltre al potenziale turistico, rappresentano una straordinaria opportunità per le imprese pugliesi, attive in quelle aree\".\r

\r

Quanto all'aeroporto del Salento, \"il nuovo collegamento rientra nel piano di espansione del network internazionale dell’aeroporto di Brindisi al quale le nostre strutture, di concerto con la Regione Puglia, stanno dando grande impulso. I mercati emergenti dell’est europeo sono quelli su cui stiamo puntando con estrema decisione. Il collegamento per Katowice intercetta la crescente domanda del mercato polacco che in questi ultimi anni si è distinto tra i più dinamici mercati fonte per il turismo pugliese che nel Salento ha da sempre un elemento di forte attrattiva”. ","post_title":"Aeroporti di Puglia: nuove rotte Wizz Air per Skopje e Katowice, nel 2026","post_date":"2025-07-31T11:52:55+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1753962775000]}]}}