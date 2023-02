Wizz Air chiuderà il 12 febbraio la Catania-Pisa. Ecco le tariffe speciali di Ryanair Ryanair ha varato una volta di più delle rescue fares dedicate ai viaggiatori italiani rimasti bloccati dalla chiusura della rotta Catania-Pisa di Wizz Air, a partire da domenica 12 febbraio. “Mentre Wizz Air riduce ulteriormente la propria presenza in Italia chiudendo l’ennesima rotta – afferma Mauro Bolla, country manager Italia della low cost irlandese – Ryanair salva ancora una volta la situazione con rescue fares a partire da 29,99 euro per proteggere la connettività nazionale in Italia e accogliere i viaggiatori italiani lasciati a terra dagli ultimi tagli di Wizz Air.”

