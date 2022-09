Wizz Air archivia l’estate con quasi 13 milioni di passeggeri trasportati

Record di passeggeri trasportati per Wizz Air tra i mesi di giugno e agosto: quasi 13 milioni, pari ad un più 76% di crescita annua.

L’estate ha portato con sé un ampliamento del network con 63 nuove rotte verso 38 destinazioni in tutta Europa e oltre. La compagnia aerea ha accolto in flotta 13 aeromobili Airbus tra giugno e agosto, portando così il totale velivoli a 165 unità.

In Italia la low cost ha annunciato negli ultimi tre mesi, il lancio di 17 nuove rotte che coinvolgeranno in particolare le 7 basi di Milano Malpensa, Venezia Marco Polo, Roma Fiumicino, Napoli, Bari, Catania e Palermo.

“I tre mesi estivi sono stati un altro periodo di espansione, con diversi momenti salienti – ha dichiarato Evelin Jeckel, network officer at Wizz Air – tra i quali l’annuncio di 20 nuove rotte da tutta Europa verso l’Arabia Saudita, l’inaugurazione di un nuovo collegamento tra Milano Malpensa e Cardiff, ma anche l’avvio delle operatività per le 13 nuove rotte in partenza da Roma Fiumicino. Non solo, ma abbiamo rilanciato una serie di rotte in tempo per la stagione invernale dalle basi in tutta Europa, offrendo ai nostri clienti una scelta ancora più ampia quando decidono la loro prossima destinazione”.