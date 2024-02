Wizz Air apre a Roma un centro per l’addestramento piloti: previsti mille nuovi dipendenti. Wizz Air sceglie Roma per l’apertura del suo secondo centro per l’addestramento dei piloti. “Si tratta di un investimento importante – spiega Tamara Nikiforova, corporate communication manager della compagnia – che supererà i 38 milioni di euro ed evidenzia la rilevanza del mercato italiano per il nostro business”. Fiumicino, in particolare, rappresenta per la compagnia la prima base per importanza in Italia. “Dei 13 milioni di posti che offriamo nell’estate 2024 dall’Italia verso 40 Paesi, ben 4,5 milioni riguardano le rotte da Fiumicino e Ciampino”, precisa Nikiforova. Nella nuova struttura, che sorgerà a pochi passi dal terminal 1 dell’aeroporto di Roma Fiumicino, ci saranno spazi destinati all’insegnamento teorico e alle sale per le riunioni che si estenderanno su 1.290 metri quadrati distribuiti su due livelli, mentre circa 600 metri quadrati saranno riservati all’allenamento pratico, dotati di tre simulatori di volo all’avanguardia per Airbus A320. Ogni simulatore ha la capacità di accogliere fino a 135 piloti mensilmente, permettendo così l’addestramento periodico di più di 4800 piloti ogni anno. “Grazie a questo investimento – continua Nikiforova -, Wizz Air fornirà opportunità di lavoro a livello locale, ampliando il team in Italia con circa mille nuovi dipendenti“. L’espansione sul mercato Italia I piani di sviluppo sulla Penisola vedono l’introduzione di sei nuove rotte per l’estate: da Roma Fiumicino verso Berlino, Amburgo (Germania), Alicante (Spagna) e Copenaghen (Danimarca), con quest’ultima disponibile da settembre, e da Milano Malpensa verso Parigi Beauvais (Francia) e Tenerife (Spagna). Condividi

Articoli che potrebbero interessarti:

Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 461236 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Wizz Air sceglie Roma per l'apertura del suo secondo centro per l'addestramento dei piloti. “Si tratta di un investimento importante - spiega Tamara Nikiforova, corporate communication manager della compagnia - che supererà i 38 milioni di euro ed evidenzia la rilevanza del mercato italiano per il nostro business". Fiumicino, in particolare, rappresenta per la compagnia la prima base per importanza in Italia. "Dei 13 milioni di posti che offriamo nell'estate 2024 dall'Italia verso 40 Paesi, ben 4,5 milioni riguardano le rotte da Fiumicino e Ciampino", precisa Nikiforova. Nella nuova struttura, che sorgerà a pochi passi dal terminal 1 dell’aeroporto di Roma Fiumicino, ci saranno spazi destinati all'insegnamento teorico e alle sale per le riunioni che si estenderanno su 1.290 metri quadrati distribuiti su due livelli, mentre circa 600 metri quadrati saranno riservati all'allenamento pratico, dotati di tre simulatori di volo all'avanguardia per Airbus A320. Ogni simulatore ha la capacità di accogliere fino a 135 piloti mensilmente, permettendo così l'addestramento periodico di più di 4800 piloti ogni anno. "Grazie a questo investimento - continua Nikiforova -, Wizz Air fornirà opportunità di lavoro a livello locale, ampliando il team in Italia con circa mille nuovi dipendenti". L'espansione sul mercato Italia I piani di sviluppo sulla Penisola vedono l'introduzione di sei nuove rotte per l'estate: da Roma Fiumicino verso Berlino, Amburgo (Germania), Alicante (Spagna) e Copenaghen (Danimarca), con quest'ultima disponibile da settembre, e da Milano Malpensa verso Parigi Beauvais (Francia) e Tenerife (Spagna). [post_title] => Wizz Air apre a Roma un centro per l'addestramento piloti: previsti mille nuovi dipendenti. [post_date] => 2024-02-09T15:55:19+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1707494119000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 461229 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_458219" align="alignleft" width="300"] Francesco Di Cesare[/caption] Si alza il sipario sulla settima edizione di Shopping Tourism, il forum ideato e organizzato da Risposte Turismo in partnership con Enit. L'evento, in programma venerdì 23 febbraio presso il centro congressi della sede di Confcommercio Milano, torna nel capoluogo lombardo dopo cinque anni e sarà, ancora una volta, occasione di incontro, dibattito e business networking per gli operatori interessati a conoscere dinamiche, opportunità di business e prospettive future di un fenomeno turistico che vede nell’Italia una destinazione dalle grandi potenzialità. "La scelta di riportare a Milano Shopping Tourism è stata naturale perché la città è da sempre in testa, nell’immaginario collettivo e nelle scelte effettive, alla classifica delle mete ideali per una vacanza all’insegna dello shopping - spiega Francesco di Cesare, presidente Risposte Turismo -. L’edizione di quest’anno assume particolare importanza, perché si svolge all’interno della Settimana della moda: un appuntamento che accende i riflettori su un tassello fondamentale del made in Italy e dell’offerta commerciale del Paese". Ricco come sempre il programma del forum, che prevede una serie cospicua di appuntamenti tra presentazioni e tavole rotonde, a cui parteciperanno oltre trenta relatori in rappresentanza del mondo del turismo, del retail e del sistema moda. Dopo i saluti introduttivi, lo stesso di Cesare presenterà la nuova edizione di Shopping Tourism Italian Monitor, il report di ricerca di Risposte Turismo, che dal 2016 offre informazioni aggiornate, risultati di indagini ad hoc, esami di casi di studio e ricognizioni di esperienze italiane ed estere di particolare interesse sul fenomeno. L'evento proseguirà con la tavola rotonda di apertura: La moda made In Italy come traino per lo shopping tourism, un momento di confronto e dibattito sulla centralità degli articoli fashion realizzati nel nostro Paese nelle decisioni di acquisto dello shopping tourist estero, che sceglie l’Italia come meta delle proprie vacanze. A seguire, il focus si sposterà sui luoghi dello shopping con la tavola rotonda Un punto fermo per lo shopping tourism: gli outlet. I relatori, al vertice di alcune delle principali realtà retail presenti nel nostro Paese, il secondo in Europa dopo il Regno Unito per numero di outlet (27) e per superficie commerciale (748 mila mq, + 130 mila mq tra il 2011 e il 2024), si confronteranno sulle possibili strategie e azioni per intercettare e soddisfare le esigenze della domanda dei turisti dello shopping. Con la tavola rotonda Le vie dello shopping: attrattori turistici sempre più forti, il forum darà poi voce alle associazioni territoriali delle cinque grandi destinazioni italiane protagoniste dei flussi turistici internazionali (Firenze, Milano, Napoli, Roma e Venezia), per comprendere quali soluzioni sia possibile adottare con l’obiettivo di attrarre e soddisfare le esigenze dello shopping tourist. Nel pomeriggio, il forum riprenderà con la tavola rotonda Le città accolgono i turisti dello shopping, dove i rappresentanti di alcune città italiane si confronteranno sugli impegni e le azioni volte ad aumentare la capacità di attrazione e soddisfazione dei turisti dello shopping. A seguire, un focus sullo shopping all’aria aperta, con la presentazione di due casi: i mercatini di Natale di Bolzano, da anni tra i principali eventi turistici del nord Italia durante le festività natalizie, e i mercati cittadini, da sempre elemento caratterizzante l’offerta commerciale di tantissime città italiane. Tra i temi al centro del forum anche l’innovazione, con la tavola rotonda Tecnologia e creatività per gli shopping tourist, durante la quale si passeranno in rassegna alcuni degli strumenti che arricchiscono l’attività di shopping rendendola al contempo più divertente, nonché la domanda turistica emiratina, a cui sarà dedicata una presentazione di dati con discussione a seguire. Tra i relatori che hanno già confermato la propria partecipazione, Marco Barbieri, segretario generale Unione Confcommercio Milano Lodi Monza e Brianza; Gabriele Bosi, assessore al Turismo comune di Prato; Pierluigi Cocchini, ceo Rinascente; Donatella Doppio, managing director Italy McArthurGlen; Giuseppe Faraldi, assessore al Turismo comune di Sanremo; Giulio Felloni, presidente Federmoda; Marco Funel, commercial manager Sea Prime – Aeroporti di Milano; Simona Leone, head of marketing, customer journey, ux & phygital Aeroporti di Roma; Barbara Manfredini, assessore al Turismo comune di Cremona; Gabriele Masselli, presidente associazione Esercizi storici fiorentini; Giorgio Motta, general manager The Mall Luxury Outlets; Saverio Mucci, vice president - government engagement lead Mastercard; Luca Nasi, direttore Arcus Real Estate; Carla Palone, assessore allo Sviluppo economico comune di Bari; Maria Letizia Rapetti, presidente associazione Via del Babuino Roma; Stefano Rizzi, managing director Italy Global Blue; Claudio Vernier, presidente associazione Piazza San Marco Venezia. [post_title] => Al via a Milano il 23 febbraio l'edizione 2024 del forum Shopping Tourism: il programma dell'evento [post_date] => 2024-02-09T13:20:48+00:00 [category] => Array ( [0] => mercato_e_tecnologie ) [category_name] => Array ( [0] => Mercato e tecnologie ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1707484848000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 461160 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => "Grazie al volo diretto Mauritius diventerà una delle destinazioni preferite degli italiani": Arvind Bundhun, direttore Mauritius Tourism Promotion Authority -commenta così la notizia del ritorno di Air Mauritius con il collegamento da Roma, operativo dal prossimo ottobre. "Per noi il mercato italiano è il decimo in Europa: se nel 2022 avevamo accolto circa 24.000 visitatori italiani, nel 2023 sono stati 30.000 e nel 2024 raggiungeranno i 40.000. Per quanto riguarda i dati internazionali, nel 2023 sono arrivati a Mauritius 1,295 milioni di turisti e il nostro obiettivo per il 2024 è quello di raggiungere quota 1,4 milioni". Per accogliere i nuovi ospiti Mauritius offrirà entro il 2025 una capacità aggiuntiva di 2.600 camere, sta sviluppando una pipeline di hotel e progetta tante nuove attività. "Abbiamo l’importante obiettivo di far crescere il turismo in modo sostenibile, equo e inclusivo. Ciascun componente della popolazione di Mauritius dovrà trarne vantaggio. Mauritius è molto più di un’isola: abbiamo la bellezza della natura, la cultura, la religione, la tradizione, la gastronomia ma, soprattutto, un’ospitalità leggendaria. Credo che sia proprio questo il nostro main asset: il livello del servizio dell’isola è al di sopra di ogni aspettativa. Vogliamo anche mostrare che Mauritius è una destinazione sostenibile". "Tra gli strumenti che abbiamo reso disponibili a tutti gli operatori turistici - aggiunge infatti Belinda Udhin, tourism promotion officer dell’Mtpa - c’è una piattaforma dove registrasi per monitorare l’evoluzione del proprio percorso di sostenibilità e ottenere una certificazione. Noi stessi stiamo lavorando per certificare l’aderenza ai principi per lo sviluppo sostenibile dell’Agenda 2030: non vogliamo sfruttare oltre misura le nostre risorse naturali come l’acqua e l’elettricità e lavoriamo per i mauriziani e per i nostri ospiti". Tante le iniziative che attirano l’interesse internazionale sulla destinazione; tra queste la campagna promozionale “Feel our island energy” che racconta l’energia che pervade l’isola e connette emozionalmente abitanti e visitatori. "Tutti sono parte di questa campagna, perché dietro al successo dell’industria del turismo di Mauritius c’è la nostra gente - conclude Bundhun - Vogliamo anche stare al passo con l’innovazione tecnologica e far conoscere la ricca proposta turistica di Mauritius al maggior numero possibile di persone grazie a una forte presenza nel mondo dei social media". [post_title] => Mauritius, Bundhun: "Con il volo diretto saremo una delle destinazioni preferite dagli italiani" [post_date] => 2024-02-09T12:20:07+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1707481207000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 461207 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Sono 40 le posizioni aperte nei reparti cucina, sala ristorante e bar, housekeeping, reception, booking, eventi e congressi del gruppo Fh55 Hotels, che organizza per il prossimo 16 febbraio un recruiting day ad hoc. L'appuntamento è dalle 10 alle 13, nonché dalle 14 alle 18, presso il Grand Hotel Mediterraneo di Firenze: una delle quattro strutture della compagnia, insieme al Villa Fiesole, che ha appena affidato la guida del suo ristorante Serrae allo chef stellato Antonello Sardi, nonché all’hotel Calzaiuoli nel cuore della città del giglio e al Grand Hotel Palatino di Roma. I candidati sono invitati a presentarsi presso il Grand Hotel Mediterraneo con il loro curriculum vitae in una delle due fasce orarie previste. Il gruppo punta ad accogliere personale preparato, appassionato e soprattutto fortemente motivato. Un caffè di benvenuto sarà offerto a tutti i partecipanti, [post_title] => Recruiting day per il gruppo Fh55 Hotels: appuntamento a Firenze il 16 febbraio [post_date] => 2024-02-09T11:44:33+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1707479073000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 461151 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => L'estate Ryanair da Pescara conta quest'anno oltre 120 voli settimanali su 16 destinazioni domestiche e internazionali, tra cui Bruxelles, Francoforte, Londra, Milano, Bergamo e Torino. Sullo scalo abruzzese la low cost irlandese baserà un B737 - con un investimento di 100 milioni di dollari - supportando oltre 500 posti di lavoro, tra cui 30 posti di lavoro fra piloti, personale di cabina e ingegneri. La crescita prevista del traffico passeggeri su Pescara è del +7% rispetto alla summer del 2023, nonché del +45% in rapporto al periodo pre-pandemia. Complessivamente, da quando Ryanair ha iniziato la sua attività, oltre 8 milioni di passeggeri sono stati trasportati da/per Pescara. «La summer 2024 operata da Ryanair sarà caratterizzata da un'attenzione particolare per la Germania, che potrà essere raggiunga con ben tre destinazioni, Francoforte Hann, Memmingen e Düsseldorf - osserva Vittorio Catone, presidente Saga, la società di gestione dell'aeroporto di Pescara -. Questo è sicuramente un dato positivo per il territorio regionale, soprattutto in chiave turistica, considerando che il turismo tedesco ha sempre mostrato un grande interesse per la scoperta delle nostre bellezze. La presenza di una destinazione in più rispetto alle 15 dell'anno scorso ci fa anche ben sperare per il raggiungimento di numeri significativi di traffico, alla luce dell'obiettivo ambizioso che Abruzzo Airport si è prefissato». [post_title] => Ryanair da Pescara con un'estate da 16 destinazioni e un aeromobile basato [post_date] => 2024-02-09T09:15:26+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1707470126000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 461137 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Azores Airlines collegherà con due voli alla settimana Milano Malpensa a Ponta Delgada, sull’isola di São Miguel. La nuova rotta sarà servita con un Airbus A321neo dal prossimo 5 giugno e fino al 27 settembre 2024, ogni mercoledì e venerdì. La compagnia aerea, da gennaio 2024, ha scelto Aviareps Italia come gsa e rappresentante commerciale nel nostro Paese: la società fornisce quindi una gamma completa di servizi di vendita, prenotazione, biglietteria e rappresentanza commerciale ad Azores Airlines, supportandone la crescita e il posizionamento sul mercato italiano. Oltre all’assegnazione dell’incarico per lo sviluppo nel nostro paese, la compagnia aerea ha deciso di espandere ulteriormente la collaborazione con Aviareps Group nominandolo suo rappresentante anche in Spagna e in Germania. «Milano è per noi un mercato molto significativo, con un grande potenziale di crescita - sottolinea Graça Silva, sales & brand, marketing and communication director di Sata Group -. Riteniamo che questa rotta offrirà non solo opzioni aggiuntive per i nostri passeggeri residenti alle Azzorre, ma anche nuove possibilità di collegamento del traffico aereo, che utilizza maggiormente e più costantemente i voli Azores Airlines per raggiungere il Nord America e l'Europa. Siamo fiduciosi che Aviareps ci aiuterà a massimizzare questo potenziale». «Siamo certi che l’esperienza, la conoscenza del mercato e la competenza del nostro team di professionisti offriranno un servizio senza precedenti a Azores Airlines - aggiunge Giulio Santoro, gm di Aviareps Italy & vice president South Europe -, consentendole di incrementare le vendite di biglietti e il posizionamento del brand, anche in virtù del lancio del doppio volo settimanale che collegherà Milano Malpensa e Ponta Delgada durante l’estate 2024». Nel 2023, le compagnie aeree del Gruppo Sata hanno registrato una crescita consistente del numero di passeggeri trasportati, totalizzando 2,4 milioni di passeggeri, con un aumento del 40% rispetto al 2019 e del 24,8% sul 2022; nel dettaglio, Air Açores (che opera i collegamenti tra le isole dell’arcipelago delle Azzorre) ha trasportato circa 952.000 passeggeri mentre Azores Airlines ne ha trasportati circa 1,4 milioni. Quest'ultima opera voli regolari verso gli arcipelaghi di Madeira e Capo Verde, il Portogallo continentale (Porto, Faro e Lisbona), Bermuda e altre destinazioni in Europa e in America del Nord. [post_title] => Azores Airlines collegherà da giugno Milano a Ponta Delgada. Aviareps nuovo gsa in Italia [post_date] => 2024-02-08T14:24:48+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1707402288000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 461122 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Lo scorso dicembre, in occasione della presentazione della partnership con Bit Milano, Adriano Apicella, amministratore delegato Welcome Travel Group, aveva dichiarato: “È la nostra prima convention dopo il Covid, sarà un evento senza precedenti, dove Bit non sarà solo il contesto, ma anche il coprotagonista e un attrattore d’eccellenza della nostra Convention sulla quale puntiamo molto” . E i risultati ottenuti oggi confermano la sua previsione. Superate le aspettative, dunque, per un evento senza eguali nella Travel Industry. Per la prima volta, infatti, una Convention è stata organizzata in concomitanza e in partnership con una fiera, coinvolgendo oltre 2000 addetti ai lavori per tutta la durata della manifestazione. “In OrBita - Insieme verso il turismo di domani” il tema dell’edizione 2024, scelto perché rappresenta perfettamente l’equilibrio tra il Network, paragonabile al pianeta al centro dell’orbita, che aggrega i Partner commerciali ed eroga le attività di marketing, i servizi, le soluzioni tecnologiche, l’assistenza e il supporto alle Agenzie che vi orbitano intorno beneficiando dell’equilibrio, della sicurezza e della protezione garantita dalla rotazione intorno al "pianeta" giusto. Durante la Convention si sono svolte due sessioni plenarie moderate una da Matteo Caccia, conosciuto attore teatrale, autore e conduttore radiofonico e l’altra da Marco Berry, conduttore televisivo, mago, illusionista ed escapologo. Adriano Apicella, affiancato da Simona Greco, direttore delle manifestazioni di Fiera Milano, ha dato il via ai lavori con l’apertura della sessione plenaria del primo giorno che ha visto la presenza del Ministro del Turismo on. Daniela Santanchè e l’intervento di Nicola Minasi, Capo dell'Unità di Crisi della Farnesina che, sul tema della sicurezza, ha manifestato grande vicinanza alle Agenzie di Viaggio e lo ha fatto direttamente dal luogo in cui si trova attualmente in missine speciale per la tutela e il salvataggio di bambini coinvolti nel conflitto Medio Orientale. Dopo il momento dedicato alle Istituzioni, sono saliti sul palco Gabriele Burgio, Presidente e Amministratore Delegato di Alpitour World e Mario Zanetti Amministratore Delegato di Costa Crociere. Neos, la compagnia aerea del Gruppo, Allianz Partners, ITA Airways, Amex e Sekurest, si sono poi intrattenuti con Adriano Apicella in un interessante talk show per delineare l’evoluzione del mercato turistico e la sua inevitabile trasformazione. La seconda giornata di lavori ha visto come protagonisti i vertici delle direzioni generali e commerciali di Alpitour World e Costa Crociere, quindi, il ceo Adriano Apicella, insieme al direttore network Dante Colitta e al chief information officer Ludovico Baiano, ha condiviso il percorso del Network presentando iniziative, progetti e servizi. Il focus è stato posto sulla chiara visione del futuro e sugli strumenti messi in campo per sostenere le Agenzie Welcome e Geo nel processo di cambiamento e nell'evoluzione del ruolo della rete nei prossimi anni. Un processo che andrà gestito con l’impegno e la collaborazione di tutti e dunque: “ InOrbita insieme verso il turismo di domani”. A chiudere la Convention, è stato l'eccezionale intervento di Maurizio Cheli, Ufficiale pilota, è stato il primo Astronauta nella storia dell'Aeronautica Militare a partecipare a un volo di ricerca scientifica a bordo dello Shuttle, in qualità di specialista della missione. Pur consapevole dei rischi e pericoli di una missione spaziale, ha eseguito i delicati compiti con determinazione, slancio e altissima competenza, guadagnandosi l'apprezzamento della pubblica opinione e dando lustro all'Aeronautica Militare e all'intera Nazione. Attraverso il suo motivante intervento, Cheli è riuscito a coinvolgere la platea, portando davvero "in Orbita" tutti i presenti con messaggi efficaci su come interpretare al meglio il cambiamento e mostrando fantastiche immagini dallo spazio degli angoli più celebri della terra, noti in particolare agli Agenti per i quali quei luoghi sono i “prodotti in vendita” e suscitando in essi grande emozione e apprezzamento. [post_title] => Grande perfomance della Convention del gruppo Welcome [post_date] => 2024-02-08T12:14:46+00:00 [category] => Array ( [0] => mercato_e_tecnologie ) [category_name] => Array ( [0] => Mercato e tecnologie ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1707394486000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 461109 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => «Con l’apertura della base a Madrid si apre una nuova era per Binter, che quest'anno celebra anche i suoi primi 35 anni di attività»: Borja Bethencourt, international communications del vettore delle Isole Canarie, commenta il debutto dal T2 di Barajas dove, dallo scorso 1° febbraio, sono posizionati cinque aeromobili (quattro operativi e uno di back-up) che servono le rotte «per Gran Canaria e Tenerife, ciascuna con quattro frequenze al giorno». Il debutto con una base nella capitale spagnola e il relativo operativo rappresenta di fatto un’opportunità in più anche per i passeggeri italiani che non possono fruire dei voli diretti di Binter operati da Firenze e Venezia: «Dall'Italia è ora possibile partire dai principali aeroporti, raggiungere Madrid e da qui imbarcarsi su uno dei nostri voli verso le Canarie». Il vettore assicura inoltre «collegamenti gratuiti tra le isole dell’arcipelago per i passeggeri che partono dall’Italia. Questo servizio è reso possibile grazie all'ampia rete di connessioni che agevola i trasferimenti interni quotidiani. Sempre valido il servizio Discover, che consente ai passeggeri di scoprire due isole nello stesso viaggio con un piccolo costo aggiuntivo. Altro prodotto è poi l'AirPass Explorer, che permette invece di effettuare un minimo di tre voli fino a un massimo di otto attraverso l'arcipelago». Dall'isola di Gran Canaria i passeggeri italiani possono anche scegliere di proseguire il loro viaggio verso Dakar «sempre con un unico biglietto partendo da Firenze o Venezia». L'operativo 2024 vede Binter riproporre i «collegamenti annuali da Madeira con Gran Canaria e Tenerife Nord, cui durante l'estate si sommano anche i voli per Tenerife Sud, Lanzarote e Fuerteventura». Le prospettive per l'anno in corso sono «decisamente positive» e puntano ad una ulteriore crescita del traffico passeggeri, complice «l'elevata attrattività della destinazione Canarie e il nuovo posizionamento a Madrid». [post_title] => Binter: «Con il debutto della base a Madrid si apre una nuova era» [post_date] => 2024-02-08T12:10:57+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1707394257000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 461076 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_461077" align="alignright" width="300"] Claudio Busca[/caption] Il mondo del turismo continua a cambiare e a rinnovarsi, sulla spinta di numerose complessità geo-politiche, ma anche guidato dalle innovazioni tecnologiche. «Il gruppo Bluvacanze sta crescendo bene, anche nella redditività. Le adv sono contente. - sottolinea Claudio Busca, della direzione retail - Siamo soddisfatti di quello che stiamo facendo. I conflitti in corso nell’area mediorientale non riescono a fermare il mercato. - prosegue - Anche se non siamo ancora tornati ai volumi del passato, i numeri sono in crescita rispetto al 2023. Appena la situazione si tranquillizzerà prevediamo di crescere bene». Uno sguardo positivo sostenuto dalla convinzione che «dopo aver vissuto la pandemia, saremo in grado di affrontare ogni difficoltà del settore». Tra le sfide da affrontare nel nuovo anno c’è quella dell’Intelligenza Artificiale, uno degli obiettivi per il 2024 presentati nella convention di Bluvacanze di fine 2023. «Le agenzie stanno prendendo coscienza del nuovo strumento: noi vogliamo aiutarle ad entrare in questo mondo, perché possa favorire le esigenze del punto vendita». Non si ferma l’impegno del gruppo a favore delle oltre 320 adv associate e delle oltre 580 adv affiliate: «La scorsa settimana abbiamo avviato un’Accademy che si terrà tutti i mercoledì fino al mese di maggio. La formazione, oltre al tema della legalità, indaga quello dell’IA: si deve imparare come usarla e sfruttarla al massimo. In tutto il mercato è in corso un’accelerazione ed esiste un grande potenziale da sviluppare. - continua Claudio Busca – Noi abbiamo iniziato ad usare questo nuovo strumento nella quotidianità dei nostri uffici. IA La nostra strategia di crescita è basata sulla comprensione del potenziale dell’IA, che deve aiutarci a sostituire l’agente di viaggio in tutti i passaggi che sono ormai meccanici. Deve esserci di supporto in quella parte di lavoro in cui l’umano non serve. Ad esempio: per fare una prenotazione è sufficiente l’IA, mentre l’umano serve per parlare con il cliente, spiegandogli perché deve acquistare un prodotto o perché deve fare una determinata prenotazione. Al momento le adv stanno cercando di capire come utilizzare l’IA; solo alcune hanno cominciato a fare delle esperienze, a costruire dei testi o a realizzare delle comunicazioni dirette al cliente. Ma siamo solo all’inizio. Uno dei grandi obiettivi di Bluvacanze per il 2024 è quello di accompagnare le adv in quell’universo, scoprendone insieme le coordinate. Il gruppo sta rilasciando tanti sistemi che ne semplificheranno il lavoro». Frattanto Bluvacanze si prepara ad aprire la sua nuova sede Monte Rosa 91 che, conclude Busca, «sarà una bella sorpresa per tutti». [post_title] => Bluvacanze: IA e formazione al centro delle strategie del gruppo [post_date] => 2024-02-08T11:20:35+00:00 [category] => Array ( [0] => mercato_e_tecnologie ) [category_name] => Array ( [0] => Mercato e tecnologie ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1707391235000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "wizz air apre a roma un centro per laddestramento piloti previsti mille nuovi dipendenti" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":103,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":3706,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"461236","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Wizz Air sceglie Roma per l'apertura del suo secondo centro per l'addestramento dei piloti. “Si tratta di un investimento importante - spiega Tamara Nikiforova, corporate communication manager della compagnia - che supererà i 38 milioni di euro ed evidenzia la rilevanza del mercato italiano per il nostro business\".\r

\r

Fiumicino, in particolare, rappresenta per la compagnia la prima base per importanza in Italia. \"Dei 13 milioni di posti che offriamo nell'estate 2024 dall'Italia verso 40 Paesi, ben 4,5 milioni riguardano le rotte da Fiumicino e Ciampino\", precisa Nikiforova.\r

\r

Nella nuova struttura, che sorgerà a pochi passi dal terminal 1 dell’aeroporto di Roma Fiumicino, ci saranno spazi destinati all'insegnamento teorico e alle sale per le riunioni che si estenderanno su 1.290 metri quadrati distribuiti su due livelli, mentre circa 600 metri quadrati saranno riservati all'allenamento pratico, dotati di tre simulatori di volo all'avanguardia per Airbus A320. Ogni simulatore ha la capacità di accogliere fino a 135 piloti mensilmente, permettendo così l'addestramento periodico di più di 4800 piloti ogni anno.\r

\r

\"Grazie a questo investimento - continua Nikiforova -, Wizz Air fornirà opportunità di lavoro a livello locale, ampliando il team in Italia con circa mille nuovi dipendenti\".\r

\r

L'espansione sul mercato Italia\r

\r

I piani di sviluppo sulla Penisola vedono l'introduzione di sei nuove rotte per l'estate: da Roma Fiumicino verso Berlino, Amburgo (Germania), Alicante (Spagna) e Copenaghen (Danimarca), con quest'ultima disponibile da settembre, e da Milano Malpensa verso Parigi Beauvais (Francia) e Tenerife (Spagna).","post_title":"Wizz Air apre a Roma un centro per l'addestramento piloti: previsti mille nuovi dipendenti.","post_date":"2024-02-09T15:55:19+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1707494119000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"461229","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_458219\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Francesco Di Cesare[/caption]\r

\r

Si alza il sipario sulla settima edizione di Shopping Tourism, il forum ideato e organizzato da Risposte Turismo in partnership con Enit. L'evento, in programma venerdì 23 febbraio presso il centro congressi della sede di Confcommercio Milano, torna nel capoluogo lombardo dopo cinque anni e sarà, ancora una volta, occasione di incontro, dibattito e business networking per gli operatori interessati a conoscere dinamiche, opportunità di business e prospettive future di un fenomeno turistico che vede nell’Italia una destinazione dalle grandi potenzialità.\r

\r

\"La scelta di riportare a Milano Shopping Tourism è stata naturale perché la città è da sempre in testa, nell’immaginario collettivo e nelle scelte effettive, alla classifica delle mete ideali per una vacanza all’insegna dello shopping - spiega Francesco di Cesare, presidente Risposte Turismo -. L’edizione di quest’anno assume particolare importanza, perché si svolge all’interno della Settimana della moda: un appuntamento che accende i riflettori su un tassello fondamentale del made in Italy e dell’offerta commerciale del Paese\".\r

\r

Ricco come sempre il programma del forum, che prevede una serie cospicua di appuntamenti tra presentazioni e tavole rotonde, a cui parteciperanno oltre trenta relatori in rappresentanza del mondo del turismo, del retail e del sistema moda. Dopo i saluti introduttivi, lo stesso di Cesare presenterà la nuova edizione di Shopping Tourism Italian Monitor, il report di ricerca di Risposte Turismo, che dal 2016 offre informazioni aggiornate, risultati di indagini ad hoc, esami di casi di studio e ricognizioni di esperienze italiane ed estere di particolare interesse sul fenomeno. L'evento proseguirà con la tavola rotonda di apertura: La moda made In Italy come traino per lo shopping tourism, un momento di confronto e dibattito sulla centralità degli articoli fashion realizzati nel nostro Paese nelle decisioni di acquisto dello shopping tourist estero, che sceglie l’Italia come meta delle proprie vacanze. A seguire, il focus si sposterà sui luoghi dello shopping con la tavola rotonda Un punto fermo per lo shopping tourism: gli outlet. I relatori, al vertice di alcune delle principali realtà retail presenti nel nostro Paese, il secondo in Europa dopo il Regno Unito per numero di outlet (27) e per superficie commerciale (748 mila mq, + 130 mila mq tra il 2011 e il 2024), si confronteranno sulle possibili strategie e azioni per intercettare e soddisfare le esigenze della domanda dei turisti dello shopping.\r

\r

Con la tavola rotonda Le vie dello shopping: attrattori turistici sempre più forti, il forum darà poi voce alle associazioni territoriali delle cinque grandi destinazioni italiane protagoniste dei flussi turistici internazionali (Firenze, Milano, Napoli, Roma e Venezia), per comprendere quali soluzioni sia possibile adottare con l’obiettivo di attrarre e soddisfare le esigenze dello shopping tourist. Nel pomeriggio, il forum riprenderà con la tavola rotonda Le città accolgono i turisti dello shopping, dove i rappresentanti di alcune città italiane si confronteranno sugli impegni e le azioni volte ad aumentare la capacità di attrazione e soddisfazione dei turisti dello shopping. A seguire, un focus sullo shopping all’aria aperta, con la presentazione di due casi: i mercatini di Natale di Bolzano, da anni tra i principali eventi turistici del nord Italia durante le festività natalizie, e i mercati cittadini, da sempre elemento caratterizzante l’offerta commerciale di tantissime città italiane. Tra i temi al centro del forum anche l’innovazione, con la tavola rotonda Tecnologia e creatività per gli shopping tourist, durante la quale si passeranno in rassegna alcuni degli strumenti che arricchiscono l’attività di shopping rendendola al contempo più divertente, nonché la domanda turistica emiratina, a cui sarà dedicata una presentazione di dati con discussione a seguire.\r

\r

Tra i relatori che hanno già confermato la propria partecipazione, Marco Barbieri, segretario generale Unione Confcommercio Milano Lodi Monza e Brianza; Gabriele Bosi, assessore al Turismo comune di Prato; Pierluigi Cocchini, ceo Rinascente; Donatella Doppio, managing director Italy McArthurGlen; Giuseppe Faraldi, assessore al Turismo comune di Sanremo; Giulio Felloni, presidente Federmoda; Marco Funel, commercial manager Sea Prime – Aeroporti di Milano; Simona Leone, head of marketing, customer journey, ux & phygital Aeroporti di Roma; Barbara Manfredini, assessore al Turismo comune di Cremona; Gabriele Masselli, presidente associazione Esercizi storici fiorentini; Giorgio Motta, general manager The Mall Luxury Outlets; Saverio Mucci, vice president - government engagement lead Mastercard; Luca Nasi, direttore Arcus Real Estate; Carla Palone, assessore allo Sviluppo economico comune di Bari; Maria Letizia Rapetti, presidente associazione Via del Babuino Roma; Stefano Rizzi, managing director Italy Global Blue; Claudio Vernier, presidente associazione Piazza San Marco Venezia.\r

\r

","post_title":"Al via a Milano il 23 febbraio l'edizione 2024 del forum Shopping Tourism: il programma dell'evento","post_date":"2024-02-09T13:20:48+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1707484848000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"461160","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"\"Grazie al volo diretto Mauritius diventerà una delle destinazioni preferite degli italiani\": Arvind Bundhun, direttore Mauritius Tourism Promotion Authority -commenta così la notizia del ritorno di Air Mauritius con il collegamento da Roma, operativo dal prossimo ottobre.\r

\r

\"Per noi il mercato italiano è il decimo in Europa: se nel 2022 avevamo accolto circa 24.000 visitatori italiani, nel 2023 sono stati 30.000 e nel 2024 raggiungeranno i 40.000. Per quanto riguarda i dati internazionali, nel 2023 sono arrivati a Mauritius 1,295 milioni di turisti e il nostro obiettivo per il 2024 è quello di raggiungere quota 1,4 milioni\".\r

\r

Per accogliere i nuovi ospiti Mauritius offrirà entro il 2025 una capacità aggiuntiva di 2.600 camere, sta sviluppando una pipeline di hotel e progetta tante nuove attività. \"Abbiamo l’importante obiettivo di far crescere il turismo in modo sostenibile, equo e inclusivo. Ciascun componente della popolazione di Mauritius dovrà trarne vantaggio. Mauritius è molto più di un’isola: abbiamo la bellezza della natura, la cultura, la religione, la tradizione, la gastronomia ma, soprattutto, un’ospitalità leggendaria. Credo che sia proprio questo il nostro main asset: il livello del servizio dell’isola è al di sopra di ogni aspettativa. Vogliamo anche mostrare che Mauritius è una destinazione sostenibile\".\r

\r

\"Tra gli strumenti che abbiamo reso disponibili a tutti gli operatori turistici - aggiunge infatti Belinda Udhin, tourism promotion officer dell’Mtpa - c’è una piattaforma dove registrasi per monitorare l’evoluzione del proprio percorso di sostenibilità e ottenere una certificazione. Noi stessi stiamo lavorando per certificare l’aderenza ai principi per lo sviluppo sostenibile dell’Agenda 2030: non vogliamo sfruttare oltre misura le nostre risorse naturali come l’acqua e l’elettricità e lavoriamo per i mauriziani e per i nostri ospiti\".\r

\r

Tante le iniziative che attirano l’interesse internazionale sulla destinazione; tra queste la campagna promozionale “Feel our island energy” che racconta l’energia che pervade l’isola e connette emozionalmente abitanti e visitatori. \"Tutti sono parte di questa campagna, perché dietro al successo dell’industria del turismo di Mauritius c’è la nostra gente - conclude Bundhun - Vogliamo anche stare al passo con l’innovazione tecnologica e far conoscere la ricca proposta turistica di Mauritius al maggior numero possibile di persone grazie a una forte presenza nel mondo dei social media\".","post_title":"Mauritius, Bundhun: \"Con il volo diretto saremo una delle destinazioni preferite dagli italiani\"","post_date":"2024-02-09T12:20:07+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1707481207000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"461207","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Sono 40 le posizioni aperte nei reparti cucina, sala ristorante e bar, housekeeping, reception, booking, eventi e congressi del gruppo Fh55 Hotels, che organizza per il prossimo 16 febbraio un recruiting day ad hoc. L'appuntamento è dalle 10 alle 13, nonché dalle 14 alle 18, presso il Grand Hotel Mediterraneo di Firenze: una delle quattro strutture della compagnia, insieme al Villa Fiesole, che ha appena affidato la guida del suo ristorante Serrae allo chef stellato Antonello Sardi, nonché all’hotel Calzaiuoli nel cuore della città del giglio e al Grand Hotel Palatino di Roma.\r

\r

I candidati sono invitati a presentarsi presso il Grand Hotel Mediterraneo con il loro curriculum vitae in una delle due fasce orarie previste. Il gruppo punta ad accogliere personale preparato, appassionato e soprattutto fortemente motivato. Un caffè di benvenuto sarà offerto a tutti i partecipanti,","post_title":"Recruiting day per il gruppo Fh55 Hotels: appuntamento a Firenze il 16 febbraio","post_date":"2024-02-09T11:44:33+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1707479073000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"461151","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"L'estate Ryanair da Pescara conta quest'anno oltre 120 voli settimanali su 16 destinazioni domestiche e internazionali, tra cui Bruxelles, Francoforte, Londra, Milano, Bergamo e Torino. Sullo scalo abruzzese la low cost irlandese baserà un B737 - con un investimento di 100 milioni di dollari - supportando oltre 500 posti di lavoro, tra cui 30 posti di lavoro fra piloti, personale di cabina e ingegneri.\r

\r

La crescita prevista del traffico passeggeri su Pescara è del +7% rispetto alla summer del 2023, nonché del +45% in rapporto al periodo pre-pandemia. Complessivamente, da quando Ryanair ha iniziato la sua attività, oltre 8 milioni di passeggeri sono stati trasportati da/per Pescara. \r

\r

«La summer 2024 operata da Ryanair sarà caratterizzata da un'attenzione particolare per la Germania, che potrà essere raggiunga con ben tre destinazioni, Francoforte Hann, Memmingen e Düsseldorf - osserva Vittorio Catone, presidente Saga, la società di gestione dell'aeroporto di Pescara -. Questo è sicuramente un dato positivo per il territorio regionale, soprattutto in chiave turistica, considerando che il turismo tedesco ha sempre mostrato un grande interesse per la scoperta delle nostre bellezze. La presenza di una destinazione in più rispetto alle 15 dell'anno scorso ci fa anche ben sperare per il raggiungimento di numeri significativi di traffico, alla luce dell'obiettivo ambizioso che Abruzzo Airport si è prefissato».","post_title":"Ryanair da Pescara con un'estate da 16 destinazioni e un aeromobile basato","post_date":"2024-02-09T09:15:26+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1707470126000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"461137","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Azores Airlines collegherà con due voli alla settimana Milano Malpensa a Ponta Delgada, sull’isola di São Miguel. La nuova rotta sarà servita con un Airbus A321neo dal prossimo 5 giugno e fino al 27 settembre 2024, ogni mercoledì e venerdì.\r

\r

La compagnia aerea, da gennaio 2024, ha scelto Aviareps Italia come gsa e rappresentante commerciale nel nostro Paese: la società fornisce quindi una gamma completa di servizi di vendita, prenotazione, biglietteria e rappresentanza commerciale ad Azores Airlines, supportandone la crescita e il posizionamento sul mercato italiano. Oltre all’assegnazione dell’incarico per lo sviluppo nel nostro paese, la compagnia aerea ha deciso di espandere ulteriormente la collaborazione con Aviareps Group nominandolo suo rappresentante anche in Spagna e in Germania.\r

\r

«Milano è per noi un mercato molto significativo, con un grande potenziale di crescita - sottolinea Graça Silva, sales & brand, marketing and communication director di Sata Group -. Riteniamo che questa rotta offrirà non solo opzioni aggiuntive per i nostri passeggeri residenti alle Azzorre, ma anche nuove possibilità di collegamento del traffico aereo, che utilizza maggiormente e più costantemente i voli Azores Airlines per raggiungere il Nord America e l'Europa. Siamo fiduciosi che Aviareps ci aiuterà a massimizzare questo potenziale».\r

\r

«Siamo certi che l’esperienza, la conoscenza del mercato e la competenza del nostro team di professionisti offriranno un servizio senza precedenti a Azores Airlines - aggiunge Giulio Santoro, gm di Aviareps Italy & vice president South Europe -, consentendole di incrementare le vendite di biglietti e il posizionamento del brand, anche in virtù del lancio del doppio volo settimanale che collegherà Milano Malpensa e Ponta Delgada durante l’estate 2024».\r

\r

Nel 2023, le compagnie aeree del Gruppo Sata hanno registrato una crescita consistente del numero di passeggeri trasportati, totalizzando 2,4 milioni di passeggeri, con un aumento del 40% rispetto al 2019 e del 24,8% sul 2022; nel dettaglio, Air Açores (che opera i collegamenti tra le isole dell’arcipelago delle Azzorre) ha trasportato circa 952.000 passeggeri mentre Azores Airlines ne ha trasportati circa 1,4 milioni. Quest'ultima opera voli regolari verso gli arcipelaghi di Madeira e Capo Verde, il Portogallo continentale (Porto, Faro e Lisbona), Bermuda e altre destinazioni in Europa e in America del Nord.\r

\r

\r

\r

","post_title":"Azores Airlines collegherà da giugno Milano a Ponta Delgada. Aviareps nuovo gsa in Italia","post_date":"2024-02-08T14:24:48+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1707402288000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"461122","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Lo scorso dicembre, in occasione della presentazione della partnership con Bit Milano, Adriano Apicella, amministratore delegato Welcome Travel Group, aveva dichiarato: “È la nostra prima convention dopo il Covid, sarà un evento senza precedenti, dove Bit non sarà solo il contesto, ma anche il coprotagonista e un attrattore d’eccellenza della nostra Convention sulla quale puntiamo molto” . E i risultati ottenuti oggi confermano la sua previsione.\r

\r

Superate le aspettative, dunque, per un evento senza eguali nella Travel Industry. Per la prima volta, infatti, una Convention è stata organizzata in concomitanza e in partnership con una fiera, coinvolgendo oltre 2000 addetti ai lavori per tutta la durata della manifestazione.\r

\r

“In OrBita - Insieme verso il turismo di domani” il tema dell’edizione 2024, scelto perché rappresenta perfettamente l’equilibrio tra il Network, paragonabile al pianeta al centro dell’orbita, che aggrega i Partner commerciali ed eroga le attività di marketing, i servizi, le soluzioni tecnologiche, l’assistenza e il supporto alle Agenzie che vi orbitano intorno beneficiando dell’equilibrio, della sicurezza e della protezione garantita dalla rotazione intorno al \"pianeta\" giusto.\r

\r

Durante la Convention si sono svolte due sessioni plenarie moderate una da Matteo Caccia, conosciuto attore teatrale, autore e conduttore radiofonico e l’altra da Marco Berry, conduttore televisivo, mago, illusionista ed escapologo.\r

\r

Adriano Apicella, affiancato da Simona Greco, direttore delle manifestazioni di Fiera Milano, ha dato il via ai lavori con l’apertura della sessione plenaria del primo giorno che ha visto la presenza del Ministro del Turismo on. Daniela Santanchè e l’intervento di Nicola Minasi, Capo dell'Unità di Crisi della Farnesina che, sul tema della sicurezza, ha manifestato grande vicinanza alle Agenzie di Viaggio e lo ha fatto direttamente dal luogo in cui si trova attualmente in missine speciale per la tutela e il salvataggio di bambini coinvolti nel conflitto Medio Orientale.\r

\r

Dopo il momento dedicato alle Istituzioni, sono saliti sul palco Gabriele Burgio, Presidente e Amministratore Delegato di Alpitour World e Mario Zanetti Amministratore Delegato di Costa Crociere.\r

\r

Neos, la compagnia aerea del Gruppo, Allianz Partners, ITA Airways, Amex e Sekurest, si sono poi intrattenuti con Adriano Apicella in un interessante talk show per delineare l’evoluzione del mercato turistico e la sua inevitabile trasformazione.\r

\r

La seconda giornata di lavori ha visto come protagonisti i vertici delle direzioni generali e commerciali di Alpitour World e Costa Crociere, quindi, il ceo Adriano Apicella, insieme al direttore network Dante Colitta e al chief information officer Ludovico Baiano, ha condiviso il percorso del Network presentando iniziative, progetti e servizi. Il focus è stato posto sulla chiara visione del futuro e sugli strumenti messi in campo per sostenere le Agenzie Welcome e Geo nel processo di cambiamento e nell'evoluzione del ruolo della rete nei prossimi anni.\r

\r

Un processo che andrà gestito con l’impegno e la collaborazione di tutti e dunque: “ InOrbita insieme verso il turismo di domani”.\r

\r

A chiudere la Convention, è stato l'eccezionale intervento di Maurizio Cheli, Ufficiale pilota, è stato il primo Astronauta nella storia dell'Aeronautica Militare a partecipare a un volo di ricerca scientifica a bordo dello Shuttle, in qualità di specialista della missione. Pur consapevole dei rischi e pericoli di una missione spaziale, ha eseguito i delicati compiti con determinazione, slancio e altissima competenza, guadagnandosi l'apprezzamento della pubblica opinione e dando lustro all'Aeronautica Militare e all'intera Nazione.\r

\r

Attraverso il suo motivante intervento, Cheli è riuscito a coinvolgere la platea, portando davvero \"in Orbita\" tutti i presenti con messaggi efficaci su come interpretare al meglio il cambiamento e mostrando fantastiche immagini dallo spazio degli angoli più celebri della terra, noti in particolare agli Agenti per i quali quei luoghi sono i “prodotti in vendita” e suscitando in essi grande emozione e apprezzamento.","post_title":"Grande perfomance della Convention del gruppo Welcome","post_date":"2024-02-08T12:14:46+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1707394486000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"461109","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"«Con l’apertura della base a Madrid si apre una nuova era per Binter, che quest'anno celebra anche i suoi primi 35 anni di attività»: Borja Bethencourt, international communications del vettore delle Isole Canarie, commenta il debutto dal T2 di Barajas dove, dallo scorso 1° febbraio, sono posizionati cinque aeromobili (quattro operativi e uno di back-up) che servono le rotte «per Gran Canaria e Tenerife, ciascuna con quattro frequenze al giorno».\r

\r

Il debutto con una base nella capitale spagnola e il relativo operativo rappresenta di fatto un’opportunità in più anche per i passeggeri italiani che non possono fruire dei voli diretti di Binter operati da Firenze e Venezia: «Dall'Italia è ora possibile partire dai principali aeroporti, raggiungere Madrid e da qui imbarcarsi su uno dei nostri voli verso le Canarie».\r

\r

Il vettore assicura inoltre «collegamenti gratuiti tra le isole dell’arcipelago per i passeggeri che partono dall’Italia. Questo servizio è reso possibile grazie all'ampia rete di connessioni che agevola i trasferimenti interni quotidiani. Sempre valido il servizio Discover, che consente ai passeggeri di scoprire due isole nello stesso viaggio con un piccolo costo aggiuntivo. Altro prodotto è poi l'AirPass Explorer, che permette invece di effettuare un minimo di tre voli fino a un massimo di otto attraverso l'arcipelago».\r

\r

Dall'isola di Gran Canaria i passeggeri italiani possono anche scegliere di proseguire il loro viaggio verso Dakar «sempre con un unico biglietto partendo da Firenze o Venezia». L'operativo 2024 vede Binter riproporre i «collegamenti annuali da Madeira con Gran Canaria e Tenerife Nord, cui durante l'estate si sommano anche i voli per Tenerife Sud, Lanzarote e Fuerteventura».\r

\r

Le prospettive per l'anno in corso sono «decisamente positive» e puntano ad una ulteriore crescita del traffico passeggeri, complice «l'elevata attrattività della destinazione Canarie e il nuovo posizionamento a Madrid».","post_title":"Binter: «Con il debutto della base a Madrid si apre una nuova era»","post_date":"2024-02-08T12:10:57+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1707394257000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"461076","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_461077\" align=\"alignright\" width=\"300\"] Claudio Busca[/caption]\r

Il mondo del turismo continua a cambiare e a rinnovarsi, sulla spinta di numerose complessità geo-politiche, ma anche guidato dalle innovazioni tecnologiche. «Il gruppo Bluvacanze sta crescendo bene, anche nella redditività. Le adv sono contente. - sottolinea Claudio Busca, della direzione retail - Siamo soddisfatti di quello che stiamo facendo. I conflitti in corso nell’area mediorientale non riescono a fermare il mercato. - prosegue - Anche se non siamo ancora tornati ai volumi del passato, i numeri sono in crescita rispetto al 2023. Appena la situazione si tranquillizzerà prevediamo di crescere bene». \r

Uno sguardo positivo sostenuto dalla convinzione che «dopo aver vissuto la pandemia, saremo in grado di affrontare ogni difficoltà del settore». Tra le sfide da affrontare nel nuovo anno c’è quella dell’Intelligenza Artificiale, uno degli obiettivi per il 2024 presentati nella convention di Bluvacanze di fine 2023.\r

«Le agenzie stanno prendendo coscienza del nuovo strumento: noi vogliamo aiutarle ad entrare in questo mondo, perché possa favorire le esigenze del punto vendita». Non si ferma l’impegno del gruppo a favore delle oltre 320 adv associate e delle oltre 580 adv affiliate: «La scorsa settimana abbiamo avviato un’Accademy che si terrà tutti i mercoledì fino al mese di maggio. La formazione, oltre al tema della legalità, indaga quello dell’IA: si deve imparare come usarla e sfruttarla al massimo. In tutto il mercato è in corso un’accelerazione ed esiste un grande potenziale da sviluppare. - continua Claudio Busca – Noi abbiamo iniziato ad usare questo nuovo strumento nella quotidianità dei nostri uffici. \r

\r

IA\r

La nostra strategia di crescita è basata sulla comprensione del potenziale dell’IA, che deve aiutarci a sostituire l’agente di viaggio in tutti i passaggi che sono ormai meccanici. Deve esserci di supporto in quella parte di lavoro in cui l’umano non serve. Ad esempio: per fare una prenotazione è sufficiente l’IA, mentre l’umano serve per parlare con il cliente, spiegandogli perché deve acquistare un prodotto o perché deve fare una determinata prenotazione. Al momento le adv stanno cercando di capire come utilizzare l’IA; solo alcune hanno cominciato a fare delle esperienze, a costruire dei testi o a realizzare delle comunicazioni dirette al cliente. Ma siamo solo all’inizio. \r

Uno dei grandi obiettivi di Bluvacanze per il 2024 è quello di accompagnare le adv in quell’universo, scoprendone insieme le coordinate. Il gruppo sta rilasciando tanti sistemi che ne semplificheranno il lavoro». Frattanto Bluvacanze si prepara ad aprire la sua nuova sede Monte Rosa 91 che, conclude Busca, «sarà una bella sorpresa per tutti».","post_title":"Bluvacanze: IA e formazione al centro delle strategie del gruppo","post_date":"2024-02-08T11:20:35+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1707391235000]}]}}