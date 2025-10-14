Wizz Air aggiunge una nuova rotta verso Podgorica da Roma Fiumicino Wizz Air introdurrà una nuova rotta da Podgorica a Roma Fiumicino, a cominciare dal 2 giugno 2026: il collegamento sarà operato due volte a settimana, il martedì e il sabato, con Airbus A321neo. I biglietti sono già disponibili attraverso tutti i canali distributivi della low cost. Fiumicino è la più grande base di Wizz Air in Italia, con oltre 580 dipendenti diretti e un network di 62 rotte che servono 24 Paesi. A poche settimane dall’annuncio del 14° aeromobile assegnato alla base e dell’aumento di 5 rotte – tra cui Londra, Malaga, Sharm El-Sheikh e Valencia – questo nuovo collegamento rafforza ulteriormente il ruolo strategico di Roma all’interno del network italiano del vettore. Quest’anno Wizz Air ha operato oltre 25.000 voli da e per Fiumicino, trasportando più di 5,3 milioni di passeggeri (+5,6% rispetto all’anno scorso) con un load factor di quasi il 92% (+2,8% rispetto all’anno scorso). Dall’inizio delle operazioni, la low cost ha accolto oltre 25,6 milioni di passeggeri da e per Roma e solo quest’anno i posti in vendita nella Capitale sono 7,4 milioni. Condividi

\r

Lo riferisce Reuters, citando la dichiarazione ricevuta da un portavoce della Mediterranean Shipping Company, dopo l'articolo pubblicato da Il Corriere.it, nel quale si citava Msc, insieme ai un fondo di investimento, tra i potenziali pretendenti - a livello preliminare - ad acquisire il controllo del vettore britannico.\r

\r

Msc non è certo nuova a questo genere di operazioni: nel 2022 la società controllata dalla famiglia Aponte, aveva collaborato con Lufthansa per una potenziale offerta per Ita Airways, successore di Alitalia.\r

\r

«EasyJet non è nuova a queste voci di acquisizione - osserva Dan Coatsworth, responsabile dei mercati presso AJ Bell (società britannica che fornisce piattaforme di investimento online, ndr) - (...) Gli investitori ora rifletteranno a lungo su chi potrebbe essere interessato ad acquisire easyJet. Questo spiega perché le azioni continuano a essere scambiate a prezzi elevati nonostante Msc abbia negato qualsiasi coinvolgimento».\r

\r

Coatsworth sostiene che esiste una logica precisa nel ventilato interesse di Msc nella compagnia aerea: «Msc opera nel settore del trasporto aereo di merci, quindi ha già un piede nell'industria aeronautica. Il punto di incontro tra le due società è il servizio offerto ai consumatori. Msc ha un'attività nel settore crocieristico e potrebbe considerare easyJet un modo economico per espandersi in altri segmenti leisure. easyJet è un nome importante nel settore dei viaggi low cost e ha un ramo in rapida crescita dedicato ai pacchetti vacanze. Unendo questi due settori all'attività crocieristica, si ottengono gli ingredienti giusti per creare un colosso sul mercato leisure».","post_title":"EasyJet nell'orbita di Msc? Il gruppo al momento smentisce","post_date":"2025-10-14T13:36:28+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":["in-evidenza","topnews"],"post_tag_name":["In evidenza","Top News"]},"sort":[1760448988000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"499150","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Wizz Air introdurrà una nuova rotta da Podgorica a Roma Fiumicino, a cominciare dal 2 giugno 2026: il collegamento sarà operato due volte a settimana, il martedì e il sabato, con Airbus A321neo. I biglietti sono già disponibili attraverso tutti i canali distributivi della low cost.\r

Fiumicino è la più grande base di Wizz Air in Italia, con oltre 580 dipendenti diretti e un network di 62 rotte che servono 24 Paesi. A poche settimane dall'annuncio del 14° aeromobile assegnato alla base e dell'aumento di 5 rotte – tra cui Londra, Malaga, Sharm El-Sheikh e Valencia – questo nuovo collegamento rafforza ulteriormente il ruolo strategico di Roma all'interno del network italiano del vettore.\r

Quest'anno Wizz Air ha operato oltre 25.000 voli da e per Fiumicino, trasportando più di 5,3 milioni di passeggeri (+5,6% rispetto all'anno scorso) con un load factor di quasi il 92% (+2,8% rispetto all'anno scorso). Dall'inizio delle operazioni, la low cost ha accolto oltre 25,6 milioni di passeggeri da e per Roma e solo quest'anno i posti in vendita nella Capitale sono 7,4 milioni.","post_title":"Wizz Air aggiunge una nuova rotta verso Podgorica da Roma Fiumicino","post_date":"2025-10-14T12:35:03+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1760445303000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"499105","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"I Territori francesi d'oltremare sono stati al centro del workshop organizzato a Parigi da Atout France, che ha riunito alcuno die principali operatori presenti sull'area.\r

\r

«Il workshop è stato l’occasione per rivedere alcuni partner storici e per conoscere alberghi di Martinica e Guadalupe che non abbiamo ancora in programmazione e potrebbero essere delle novità da inserire sul catalogo del 2026. Abbiamo incontrato i nostri partner di due destinazioni da esplorare, per le quali c’è una domanda significativa del mercato italiano. - ha affermato Valeria De Bonis, che si occupa dell'area dei Caraibi per America World -. Le due isole offrono un mare meraviglioso e, soprattutto, sono adatte a un viaggiatore che ama esplorare i luoghi che visita. Per farlo nel modo migliore e scoprire l’entroterra, consigliamo di noleggiare un'auto. Guadalupe è in parte coperta dalla foresta e ha una zona vulcanica selvaggia, molto bella da vedere. Poi ci sono i villaggi, i mercati … sono isole vivaci e la popolazione è accogliente. In queste destinazioni il turismo è più easy: non ci sono grandi resort di lusso come in altre isole dei Caraibi, ma è proprio questo che le caratterizza. America World tratta con piccoli alberghi di charme e abbiamo anche un contratto con i resort Club Med, che sono stati i primi a nascere sulle isole e sono stati edificati su due delle spiagge più belle. Proponiamo quindi pacchetti, anche abbinati a un tour o a un viaggio negli Stati Uniti - prosegue De Bonis -. La combinazione classica è il tour organizzato: un self drive negli Stati Uniti e poi il soggiorno mare. Invece, nel periodo invernale è richiesto il solo mare, quindi proponiamo pacchetti con il volo, l'hotel e il noleggio dell'auto. Ci appoggiamo anche a un corrispondente in loco che si occupa dei nostri clienti, organizza i trasferimenti, propone le escursioni. Le connessioni sono comode. Si arriva da qualsiasi aeroporto italiano via Parigi con Air France e con Air Caraïbes. Non è neppure necessario cambiare aeroporto a Parigi, quindi non ci sono notti di transito. Martinica e Guadalupe sono tra le isole più comode da raggiungere».\r

Il bello delle esperienze\r

Anche Carla De Negri, pm de I Viaggi dell'Airone, si è detta soddisfatta di aver rivisto partner storici di destinazioni come Martinica, Guadalupe, La Reunion e la Nuova Caledonia. «Abbiamo messo a punto nuovi prodotti che privilegiano l'esperienza e si arricchiscono di attività come il turismo enogastronomico offerto dalle destinazioni. Voliamo con Air France e questo ci consente di avere collegamenti da tutte le città italiane a tariffe speciali: sono già pronte le offerte per il prossimo Capodanno, con posti garantiti per Martinica e Guadalupe. Non si tratta solo di un prodotto mare, ma di un’offerta legata alla natura, con itinerari e percorsi di trekking volti a scoprire le isole da nuovi punti di vista. Le destinazioni d’oltremare, che sono in continuo sviluppo, sono adatte a un viaggiatore appassionato e vanno quindi raccontate nel modo giusto. Negli incontri come il workshop French Overseas Territories emergono sempre grandi novità. L’evoluzione dell’offerta luxury consente di offrire a un nuovo target un prodotto che fino ad oggi era legato al mondo dei viaggi di nozze e familiari. I clienti in Italia stanno aumentando e sono più scrupolosi e attenti; vogliono soprattutto vivere un’esperienza di scoperta in libertà e sicurezza».\r

(Chiara Ambrosioni)","post_title":"French Overseas Territories: America World e I Viaggi dell’Airone ci credono","post_date":"2025-10-14T12:11:03+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1760443863000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"499135","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"«Intercettare la domanda nel momento in cui arriva»: sembra un fatto scontato, che mette in luce tuttavia una delle maggiori criticità del mercato, spesso poco dinamico nella gestione dei flussi. A spiegare il necessario cambio di strategia è Claudio Asborno, head of tour operator department di CartOrange, che segnala come «i prossimi anni continueranno a essere caratterizzati da una domanda altalenante, con repentini cambi di direzione indotti da fattori legati a situazione geopolitica, inflazione e capacità di spesa delle famiglie. Per questo occorre strutturarsi per rispondere velocemente con soluzioni di qualità e in questo senso tecnologia e integrazione verticale per un controllo diretto della filiera fanno la differenza».\r

\r

Asborno si riferisce innanzitutto alla presenza della rete di consulenti di viaggio CartOrange, che possono beneficiare delle proposte del t.o. interno al gruppo. Ma il manager punta l'attenzione anche sullo sviluppo di una piattaforma che consenta agli adv di essere indipendenti e di ottenere risposte in tempi brevissimi.\r

\r

«In tre anni abbiamo più che triplicato il fatturato t.o. e quest'anno, a oggi, abbiamo trasportato circa 2.500 passeggeri, con un fatturato che a fine agosto era pari a 12 milioni di euro (+26% sul 2024)». E se attualmente i ricavi provenienti dalla divisione tour operating producono circa il 25% del fatturato totale di gruppo, l'obiettivo è più ambizioso, con la previsione di arrivare nel 2026 a circa 15 milioni di euro.\r

Qualità al centro\r

«La differenza la fa la qualità - insiste Asborno -. Una qualità che dobbiamo garantire ai nostri oltre 400 consulenti di viaggio, che passa anche dall'ampliamento del prodotto».\r

\r

Ecco allora che accanto agli \"storici\" Stati Uniti e Giappone, fanno capolino nuove destinazioni come Filippine, Madagascar e Sri Lanka, che proprio in questi giorni verrà rilanciato anche in abbinamento alle Maldive.\r

\r

«Il nostro core business resta legato ai viaggi di nozze, che muovono il 60% circa dei volumi - aggiunge il manager -. Partecipando a una settantina di fiere sposi riusciamo ad avere un termometro preciso sui trend del futuro. In generale, quest'anno abbiamo registrato la forte ripresa dell'Africa australe, Namibia in primis, e abbiamo assistito alla corsa del Giappone, che ha scalzato gli States dal podio dei più venduti».\r

\r

","post_title":"CartOrange, Asborno: «La domanda va colta e intercettata con velocità»","post_date":"2025-10-14T11:56:16+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1760442976000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"499132","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Un Oman che si ritaglia un ruolo sempre più da protagonista sul palcoscenico turistico internazionale, deciso però «a salvaguardare le proprie tradizioni», facendo anche tesoro dell'esperienza maturata dai 'vicini' Emirati.\r

\r

In questo quadro, il Sultanato ha saputo - negli anni - conquistare i favori dei viaggiatori italiani che «se nel 2010 erano poco più di 8.450 nel 2024 sono arrivati a 48.000, per una crescita del +460% - sottolinea Massimo Tocchetti, presidente Aigo e rappresentante in Italia del ministero del patrimonio culturale e del turismo dell'Oman -; addirittura con il dato dei crocieristi si sale a quota 72.000 arrivi dall'Italia, che si conferma secondo mercato dopo la Germania. Nel primo semestre 2025, i turisti italiani sono stati quasi 37.000, +49,2% rispetto all'analogo periodo del 2024».\r

\r

Un trend ascendente, favorito anche dall'apertura «dei voli Oman Air da Roma Fiumicino - in aggiunta a quelli già attivi da Milano Malpensa - che, con quattro frequenze alla settimana, hanno aperto al bacino del Centro-sud Italia». A questo operativo si affianca il nuovo volo targato Neos da Milano Malpensa per Muscat, attivo ogni venerdì dal prossimo 24 ottobre. Questo secondo volo settimanale si aggiunge ai voli già operativi per Salalah, da Milano Malpensa ogni venerdì e da Verona e Roma Fiumicino ogni domenica su base stagionale.\r

\r

Proprio il trasporto aereo è uno dei settori oggetto di forte sviluppo e attenzione da parte delle istituzioni omanite, «con la prevista apertura, entro il 2028, di un nuovo scalo internazionale nel Governatorato del Musandam; l’Autorità per l’Aviazione Civile del Sultanato ha inoltre programmato la realizzazione, nei prossimi cinque anni, di tre ulteriori aeroporti – Jabal Akhdar, Masirah e Sohar – con l’obiettivo di rendere più accessibili le aree chiave del territorio». \r

\r

Una meta «turistica d’eccellenza, capace di offrire esperienze autentiche e di alto livello», con un prodotto che fa perno su tradizione e cultura, natura e soft adventure, ecoturismo, luxury e lifestyle, conta anche sulla crescita della propria capacità ricettiva: due strutture di Envi Lodges, brand di lusso ecosostenibile debutteranno nel 2026 con l'Envi Al Sifah, un luxury beach camp resort sulla costa, e l'Envi Jabal Akhdar, tra le montagne dell’Hajar. The Malkai è un nuovo progetto con tre campi tendati di lusso che aprirà nell’autunno 2026 in diverse località dell’Oman: Barkaa (vicino a Muscat), nelle montagne di Al Hajar e nelle dune del deserto di Sharqiyah Sands. Infine, Anantara si prepara a inaugurare il prossimo anno il suo terzo resort nel Sultanato: Anantara Resort at Bandar Al Khairan a Muscat.\r

\r

Infine, nel 2028 sono invece attese l’apertura di Four Seasons Resort and Private Residences Muscat, prima struttura del gruppo in Oman, e del primo Club Med nel Sultanato, nel Governatorato del Musandam.\r

\r

«Nei prossimi mesi avvieremo nuove collaborazioni con i principali tour operator e network di agenzie. Parallelamente, ci rivolgiamo anche al consumatore finale: per tutto il mese di ottobre abbiamo attivato una campagna di comunicazione ‘out of home’ nelle aree centrali di Milano - Basilica di San Carlo, Corso Vittorio Emanuele, piazza Gae Aulenti e Largo La Foppa - e di Roma, in Corso Vittorio Emanuele, oltra a campagne online, in collaborazione con i tour operator attivi sulla destinazione e iniziative editoriali di grande spessore».","post_title":"L'Oman conquista gli italiani: arrivi a +49,2%. Novità per aeroporti e ricettivo","post_date":"2025-10-14T11:55:57+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1760442957000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"499126","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Si chiama “Share the Love” il nuovo contest digitale lanciato dall'Isola di Aruba e dedicato ai viaggiatori italiani e del Canton Ticino. L’iniziativa nasce come naturale evoluzione del recente rebranding della campagna internazionale “Feel The Aruba Effect”, rilanciata con il nuovo messaggio “When You Love Aruba, It Loves You Back”, che celebra il legame reciproco tra l'isola e chi la visita con rispetto, curiosità e consapevolezza.\r

Aruba Tourism Authority rinnova così il suo impegno nel promuovere un turismo fondato sul rispetto per la cultura locale, le persone e l’ecosistema. Con il nuovo posizionamento, che ha coinvolto oltre 200 arubani, 50 location e persino una vivace celebrazione del Carnevale, l’isola invita ora i viaggiatori italiani a diventare parte del racconto, portando online lo spirito genuino e positivo che si respira ad Aruba.\r

Dal 13 ottobre al 16 novembre 2025 è possibile partecipare al contest “Share the Love” su Instagram, seguendo il profilo @isola_di_aruba, commentando il post dedicato con l’hashtag #ShareTheLove e taggando uno o più amici con cui si sogna di vivere un’autentica esperienza caraibica. In palio una coppia di biglietti aerei per Aruba da utilizzare nel 2026, per scoprire dal vivo cosa significa viaggiare come veri ospiti consapevoli e contribuire al rispetto dell’Isola.\r

Con “Share the Love”, Aruba Tourism Authority ribadisce il proprio messaggio più profondo: ogni gesto di amore verso l’Isola - dal modo di esplorarla fino alle scelte quotidiane in viaggio - genera un legame autentico e reciproco, riflettendo lo spirito della campagna: chi dedica amore ad Aruba, riceve un’esperienza unica in cambio.","post_title":"Aruba: decolla il nuovo contest digitale “Share the Love” in Italia e Canton Ticino","post_date":"2025-10-14T11:03:37+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1760439817000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"499041","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"«Siamo molto soddisfatti dell'andamento del mercato Italia, dove assistiamo ad una crescita molto interessante. Ma sulla quale occorre continuare a lavorare»: Geoffrey Carrage, dallo scorso giugno nuovo regional manager Southern Europe di Finnair, racconta il suo primo impatto nel nostro paese.\r

\r

Carrage dipinge tre grandi filoni che identificano le preferenze dei viaggiatori italiani che scelgono di volare con Finnair, a partire naturalmente dal p2p sulla Finlandia, per arrivare poi alle prosecuzioni, sul Giappone - storica destinazione beyond Helsinki del vettore - ma anche verso gli Stati Uniti. «Dipende dalle rotte - nel 2026 voleremo da ben otto città italiane verso il nostro hub di Helsinki -, ma mediamente un passeggero italiano su due prosegue il suo volo oltre la Finlandia».\r

\r

Se il posizionamento della compagnia sulle rotte nipponiche è oltremodo consolidato, «crediamo che per Finnair l'Italia rappresenti uno di quei mercati con un elevato potenziale ancora da sfruttare sulle rotte verso gli Usa». E questo malgrado la competizione sia particolarmente serrata: «Sì, è un mercato molto impegnativo: ma registriamo dati molto interessanti dall'Italia per la California (Los Angeles) e Seattle. Helsinki è un aeroporto molto piccolo ed efficiente, che registra feedback molto, molto positivi sui collegamenti in transito.\r

\r

Prevediamo che il prossimo anno, quando apriremo la nuova rotta per Toronto, avremo buoni riscontri anche dal mercato italiano e per questo abbiamo studiato gli operativi per assicurarci di avere connessioni non solo da Milano e Roma, ma anche da altre città».\r

\r

Il network italiano 2026 di Finnair vede, come già anticipato, le due new entry di Firenze e Catania: «Entrambe le rotte saranno operative da fine di marzo -inizio aprile. E sì, siamo molto ottimisti sul fatto che attireranno passeggeri dai paesi nordici e da quelli in transito a Helsinki, perché queste sono due città iconiche dell'Italia, che ne catturano l'essenza. Quindi ci aspettiamo un trend interessante in entrata, ma anche un andamento molto positivo in uscita, perché sappiamo che nel mercato italiano c'è un crescente interesse per le destinazioni nordiche e per ciò che una destinazione beyond Helsinki, come il Giappone, può offrire».\r

Finlandia tutta da vivere nella stagione estiva\r

Un'ultima battuta sulla destinazione secca Finlandia, «che naturalmente è molto attrattiva durante la stagione invernale, con la Lapponia e tutto ciò che è legato a Babbo Natale, ma quel che è interessante è che stiamo assistendo a una crescita che va oltre la winter. Quest'estate siamo stati piacevolmente sorpresi dal trend dinamico verso la Lapponia e le regioni lacustri: gli italiani sono fortemente attratti dalla natura e località senza problemi di affollamento e di caldo eccessivo. Una domanda in crescita, e l'anno prossimo apriremo nuove rotte tra la Lapponia e la Norvegia settentrionale».","post_title":"Finnair: «Dall'Italia un potenziale ancora inespresso sui proseguimenti verso gli Usa»","post_date":"2025-10-14T10:32:24+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1760437944000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"499111","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Argentina e Patagonia cilena al centro dell’attenzione di Tour2000AmericaLatina, che ha organizzato un viaggio riservato agli dieci adv del network Gattinoni che comprendeva anche la crociera Australis.\r

\r

«Accompagnare le agenzie Gattinoni in questo fam trip è stata un’importante occasione di condivisione: la crociera Australis in Patagonia è un’esperienza che lascia senza fiato e che deve essere vissuta per poter essere raccontata con autenticità ai clienti», ha commentato Bruno Normanno, direttore commerciale di Tour2000AmericaLatina.\r

Le tappe\r

Il tour è partito da Buenos Aires con la scoperta dei luoghi più iconici della capitale argentina. L’avventura è proseguita a El Calafate, nel cuore del parconazionale Los Glaciares, con l’incontro ravvicinato al maestoso ghiacciaio Perito Moreno, ammirato sia a piedi sia in minicrociera. Attraversato il passo di Cerro Castillo, il gruppo è giunto a Punta Arenas per imbarcarsi sulla m/n Australis e vivere una crociera di cinque giorni e quattro notti alla scoperta della Patagonia australe.\r

\r

Durante la navigazione, gli highlights sono stati il passaggio verso Capo Horn, il trekking naturalistico sull’isola Magdalena fino al canale di Beagle con i suoi cinque ghiacciai. Indimenticabile anche l’avvicinamento al ghiacciaio Pia, esplorato con gli zodiac per osservare da vicino la potenza e la bellezza della natura incontaminata.\r

\r

Il viaggio ha poi toccato Ushuaia, la città più a sud del mondo, per concludersi con un ritorno a Buenos Aires, dove uno spettacolo di tango ha regalato il gran finale.\r

\r

","post_title":"Tour2000AmericaLatina, con le adv alla scoperta di Argentina e Patagonia","post_date":"2025-10-14T10:25:53+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1760437553000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"499104","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Etihad Airways ha inaugurato ben quattro nuovi collegamenti internazionali da Abu Dhabi nell'arco degli ultimi sette giorni: Krabi, Medan (Indonesia), Phnom Penh e Addis Abeba.\r

\r

Questi voli tutti al completo che confermano “una domanda sostenuta per queste nuove rotte” e illustrano la crescita del vettore. Con l'aggiunta della località balneare thailandese di Krabi e la capitale cambogiana Phnom Penh, Etihad consolida la sua presenza nel mercato del Sud-est asiatico, uno dei più dinamici della rete a medio raggio. Il collegamento con Medan, principale porta d'accesso al nord di Sumatra, rafforza i collegamenti tra gli Emirati e l'Indonesia, già servita con Giacarta e Bali. Allo stesso tempo, l'apertura della linea per Addis Abeba, hub strategico dell'Africa orientale, consente a Etihad di posizionarsi su un mercato a lungo dominato da Ethiopian Airlines e Qatar Airways, rispondendo al contempo alla crescita degli scambi tra il Golfo e il continente africano.\r

\r

Krabi, Medan e Phnom Penh sono servite dal nuovo Airbus A321Lr, entrato in servizio quest'estate: il velivolo di nuova generazione offre una cabina configurata in tre classi, con suite First, sedili Business reclinabili ed Economy dotati di schermi 4K e wi-fi ad alta velocità. Addis Abeba è servita quotidianamente con Airbus A320.\r

\r

Con queste nuove operazioni, la compagnia conta 31 destinazioni aggiunte o annunciate negli ultimi dodici mesi. La compagnia prevede inoltre di lanciare voli per Kabul il prossimo dicembre, prima di aggiungere Damasco, Palma di Maiorca e Zanzibar nella prima metà del 2026.\r

\r

Questa strategia di espansione, avviata dopo diversi anni di profonda ristrutturazione, riporta Etihad nella cerchia delle compagnie aeree in più rapida crescita del Medio Oriente, dietro Emirates e Qatar Airways. Si basa sul potenziamento della sua flotta di aerei a lungo raggio, in particolare i Boeing 787 Dreamliner e gli Airbus A350, nonché sull'aumento delle frequenze verso i principali hub europei e asiatici.","post_title":"Etihad Airways: poker di nuove rotte inaugurate nell'ultima settimana","post_date":"2025-10-14T10:09:35+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1760436575000]}]}}