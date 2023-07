Wizz Air Abu Dhabi decolla alla volta di Erbil: debutto sull’Iraq dal 6 ottobre Wizz Air Abu Dhabi collegherà l’Emirato con l’Iraq: il debutto sulla rotta per Erbil è programmato per il prossimo 6 ottobre con due frequenze alla settimana, il lunedì e il venerdì. «Wizz Air Abu Dhabi è impegnata a rafforzare la connettività tra Abu Dhabi e la regione, a portare la bandiera dei viaggi a bassissimo costo e a creare opportunità di viaggio emozionanti e convenienti per tutti – ha dichiarato Johan Eidhagen, ceo di Wizz Air Abu Dhabi -. Continuiamo a svolgere un ruolo fondamentale nel contribuire alla crescita del settore dei viaggi e del turismo degli Emirati Arabi Uniti e nel collegare la capitale con un mix eclettico di destinazioni. Siamo impegnati a espandere il nostro network in altri Paesi in Europa, Africa, Asia e Medio Oriente». Condividi

Articoli che potrebbero interessarti:

Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 450211 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Wizz Air Abu Dhabi collegherà l'Emirato con l'Iraq: il debutto sulla rotta per Erbil è programmato per il prossimo 6 ottobre con due frequenze alla settimana, il lunedì e il venerdì. «Wizz Air Abu Dhabi è impegnata a rafforzare la connettività tra Abu Dhabi e la regione, a portare la bandiera dei viaggi a bassissimo costo e a creare opportunità di viaggio emozionanti e convenienti per tutti - ha dichiarato Johan Eidhagen, ceo di Wizz Air Abu Dhabi -. Continuiamo a svolgere un ruolo fondamentale nel contribuire alla crescita del settore dei viaggi e del turismo degli Emirati Arabi Uniti e nel collegare la capitale con un mix eclettico di destinazioni. Siamo impegnati a espandere il nostro network in altri Paesi in Europa, Africa, Asia e Medio Oriente». [post_title] => Wizz Air Abu Dhabi decolla alla volta di Erbil: debutto sull'Iraq dal 6 ottobre [post_date] => 2023-07-24T11:46:35+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1690199195000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 450207 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Cyprus Airways ha accolto in flotta due nuovi Airbus A220 con una cerimonia speciale tenutasi lo scorso venerdì presso il terminal privato e presidenziale, Skylink Services all'aeroporto internazionale di Larnaca. I due Airbus A220 sono stati noleggiati dalla statunitense Air Lease Corporation. «La giornata di oggi segna uno sviluppo significativo nella storia di Cyprus Airways - ha dichiarato il ceo del vettore cipriota, Paul Sies -. Siamo lieti di dare il benvenuto nella nostra flotta ai primi due Airbus A220. Da operatore di A320, il passaggio all'A220-300 rappresenta una pietra miliare notevole e una nuova era per noi. Segna un altro passo importante nel percorso di trasformazione di Cyprus Airways per offrire un'esperienza di viaggio a bordo senza pari, migliorare l'efficienza operativa e ridurre in modo significativo l'impronta ambientale. Questo velivolo è noto per le sue caratteristiche e capacità eccezionali e si allinea perfettamente con la nostra visione di trovare il miglior equilibrio tra comfort dei passeggeri ed efficienza operativa". [post_title] => Cyprus Airways accoglie in flotta due Airbus A220 [post_date] => 2023-07-24T11:33:31+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1690198411000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 450196 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Royal Air Maroc persegue il progetto di ampliamento della flotta che verrà addirittura quadruplicata nell'arco di 15 anni. La compagnia si prepara ad indire una gara d'appalto per sette Boeing a corridoio singolo e tre wide-body. L'annuncio arriva dal ceo di Ram, Abdelhamid Addou, che ha spiegato come si punti ad acquisire sette Boeing 737 Max 8 e tre B787 Dreamliner; tutti gli aeromobili saranno noleggiati da varie compagnie con un'opzione di acquisto alla fine del contratto, per sostenere l'auspicato ritorno agli utili nel 2027. Royal Air Maroc opera attualmente due Boeing 737-8, cinque B787-8 e quattro B787-9, oltre a trenta Boeing 737-800 e un 767-300F, oltre a quattro Embraer 190 e sei Atr 72-600 operati dalla sua controllata Royal Air Maroc Express. Dispone inoltre di una flotta di Airbus A330 in leasing con equipaggio. Il piano strategico di sviluppo prevede l'espansione della flotta dagli attuali 50 a 200 aeromobili, mentre il Marocco si è posto l'obiettivo di attrarre 65 milioni di visitatori all'anno entro quella data. [post_title] => Royal Air Maroc a caccia di 10 nuovi aeromobili di medio e lungo raggio [post_date] => 2023-07-24T10:59:00+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1690196340000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 450189 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => British Airways ha varato un nuovo programma per la formazione di piloti cadetti che finanzierà la formazione di 60 aspiranti piloti all'anno. La creazione della Speedbird Pilot Academy eliminerà l'ostacolo del costo della formazione per diventare pilota di linea, rendendo la professione molto più accessibile. Ai candidati selezionati verrà offerto un posto in una scuola di addestramento al volo approvata e, una volta superato il corso, un posto come pilota di British Airways. Con una formazione iniziale che può costare decine di migliaia di sterline, il prezzo per diventare pilota ha reso la professione proibitiva per molti. Questo costo sarà ora finanziato da British Airways, con un investimento di svariati milioni di sterline nella sua prossima generazione di piloti, rendendo la professione un vero e proprio percorso di carriera per tutti gli aspiranti piloti. «La Speedbird Pilot Academy trasformerà in realtà l'ambizione di diventare pilota di British Airways per coloro che in precedenza avevano rinunciato a questa possibilità a causa dei costi - ha commentato Sean Doyle, presidente e ceo del vettore britannico -. Il nostro obiettivo è attrarre i migliori talenti per la nostra futura generazione di piloti. Che si tratti di persone che hanno appena terminato la scuola o che stanno intraprendendo una seconda carriera che non pensavano fosse possibile, stiamo livellando le condizioni di partenza eliminando l'ostacolo dei costi di formazione iniziale per rendere la carriera di pilota più accessibile a un numero maggiore di persone e dare a tutti le stesse possibilità». [post_title] => British Airways finanzia la formazione di nuovi piloti: almeno 60 all'anno [post_date] => 2023-07-24T10:42:51+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1690195371000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 450112 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Rimarrà aperto l'aeroporto di Torino domenica 23 luglio, anche se con limitazioni al traffico a causa della chiusura dello spazio aereo dalle ore 05:45 fino alle ore 08:45 per consentire le operazioni di disinnesco dell’ordigno bellico rinvenuto in Frazione Pratoregio a Chivasso (provincia di Torino). Torino Airport precisa che l'intervento "comporterà la sospensione delle operazioni di avvicinamento e atterraggio degli aeromobili presso l’Aeroporto di Torino" ma che "lo scalo rimane aperto. La chiusura dello spazio aereo non implica l’interruzione dei servizi aeroportuali. Potranno verificarsi ritardi o cancellazioni dei voli in arrivo e in partenza nella fascia oraria indicata". Torino Airport ha provveduto a comunicare le limitazioni alle compagnie aeree, che a loro volta daranno comunicazione ai passeggeri interessati in merito allo stato dei voli. "Si ricorda che la scelta operativa di cancellare o riprogrammare i voli nella suddetta fascia oraria resta in capo alle singole compagnie aeree. "Per informazioni dettagliate sui propri voli, i passeggeri possono quindi rivolgersi alla compagnia aerea o agenzia di viaggio, oppure contattare il servizio Informazioni Voli di Torino Airport al numero 011 5676361-2". [post_title] => Torino Airport: limitazioni al traffico il 23 luglio per disinnesco ordigno bellico [post_date] => 2023-07-21T10:59:32+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1689937172000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 450096 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => La nuova classifica di Aci World conferma a chiare lettere la ripresa del traffico passeggeri globale nel 2022, che supererà i 6,6 miliardi, il ritorno del traffico internazionale e il predominio degli aeroporti statunitensi nelle prime posizioni. "Di fronte alle pressioni sui costi e alle ristrettezze del mercato del lavoro, gli aeroporti del mondo continuano a servire la sete di viaggiare in aereo del pubblico - ha commentato il direttore generale di Aci World Luis Felipe de Oliveira -. Gli aeroporti hanno dimostrato ancora una volta la loro capacità di recupero, come dimostrano i principali risultati dell'Aci World Airport Traffic Dataset. I dati più salienti evidenziano come i passeggeri totali abbiano superato quota 6,6 miliardi nel 2022, con un aumento del 43,8% rispetto al 2021 o una ripresa del 72,5% rispetto ai dati 2019. I primi 20 aeroporti per traffico globale di passeggeri rappresentano il 18% del traffico globale (1,2 miliardi di passeggeri). La classifica dà il benvenuto ad alcuni dei più grandi hub aeroportuali del mondo, grazie al ritorno del traffico internazionale. La quota globale del traffico internazionale è aumentata dal 25,3% nel 2021 al 38,4% nel 2022. Il podio vede sul gradino più alto l'aeroporto di Atlanta, seguito da Dallas Fort Worth e Denver; ma tra i primi 20 classificati ben 10 aeroporti si trovano negli Stati Uniti. Quasi tutti hanno quote significative di passeggeri nazionali (tra il 75% e il 95%). Nella top ten spicca il piazzamento al quinto posto di Dubai, che nel 2021 era al 27esimo posto; al settimo si qualifica Istanbul. Il salto maggiore nella classifica dei primi 20 si registra per l'aeroporto di Londra Heathrow, che passa dal 54° all'8° posto grazie all'abolizione di tutte le restrizioni ai viaggi da parte del governo britannico nel marzo 2021, dopo due anni di impedimenti. A scalare la classifica tra gli scali del Vecchio Continente ci sono anche Parigi, dalla 31esima alla decima posizione, Amsterdam (dalla 34 alla 13), Madrid (dalla 42esima alla 15) e Francoforte (dalla numero 39 alla 18). [post_title] => Aci World: la nuova classifica degli aeroporti più trafficati premia gli Usa [post_date] => 2023-07-21T10:51:08+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1689936668000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 450087 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Una nuova Thermal suite nella Mandara spa and salon, l’ampliamento del Vibe Beach Club, l’aggiunta di 64 nuove cabine, la realizzazione della Haven Premier Owner's suite da tre camere. Sono alcune delle novità che attenderanno gli ospiti della Norwegian Joy, una volta che la nave della flotta Ncl avrà completato il processo di rinnovamento previsto a inizio 2024. L'unità rimarrà infatti in bacino di carenaggio per tre settimane di lavori dal 22 gennaio al 12 febbraio del prossimo anno. Una volta terminato il restyling, gli ospiti avranno dunque accesso alla nuovissima Thermal suite, che presto sarà la più grande sulle navi della classe Breakaway-Plus. Progettata tenendo conto del feedback dei passeggeri Ncl, vanterà un layout più centralizzato, oltre a opere d’arte e un corridoio d'ingresso circondato da cascate. Un'area lounge separata sarà dotata del triplo di lettini riscaldati e gli ospiti potranno accedere a esperienze rilassanti e rinvigorenti tra cui sauna, ice room e bagno turco con aromaterapia. Inoltre saranno presenti lettini multisensoriali e una nuova Biostation con IV Drip Therapy: un trattamento ringiovanente che fornisce nutrienti essenziali al corpo. Disponibile pure la terapia aptica Kneipp, che massaggia i piedi mentre gli ospiti camminano attraverso un ruscello di ciottoli che alterna pediluvi caldi e freddi. La nuova Thermal Suite sostituirà il Galaxy Pavilion, il complesso di realtà virtuale della nave. L’intervento in programma includerà inoltre il riutilizzo di una parte dell'Observation Lounge per creare 24 nuove cabine con balcone, oltre a 40 nuove cabine spa con balcone, che comprenderanno l'accesso diretto alla Mandara Spa e alla Thermal suite. Inoltre, le Premier Owner's suites della The Haven by Norwegian Joy verranno ampliate fino ad avere tre camere da letto. Il Vibe Beach Club adults-only sarà ampliato, occupando l'arena Laser Tag esistente sul ponte 20. Lo spazio vanterà un layout simile al Vibe Beach Club della Norwegian Encore e sulla Norwegian Bliss, con nuove cabana private di lusso. La Norwegian Joy riprenderà la navigazione il 13 febbraio 2024, con un viaggio transatlantico di 11 giorni da Southampton, nel Regno Unito, a Miami. A marzo 2024, la nave effettuerà crociere di sette giorni nei Caraibi da Miami prima di salpare per Bermuda da New York per l'estate 2024. [post_title] => Restyling in arrivo per la Norwegian Joy che rimarrà ferma dal 22 gennaio al 12 febbraio 2024 [post_date] => 2023-07-21T10:21:11+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1689934871000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 450081 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Ryanair gioca d'anticipo - come d'abitudine - e annuncia un maxi investimento da oltre 3 miliardi di dollari in Ucraina, per ricostruire rapidamente l'industria dell'aviazione una volta che la guerra sarà terminata e l'Easa dichiarerà che volare da/per il Paese sarà di nuovo sicuro. Nei primi 12 mesi dopo la fine della guerra, la low cost stima di proporre una capacità di oltre 5 milioni di posti da/per e all'interno dell'Ucraina, che diventeranno oltre 10 milioni nell'arco di 5 anni. Ryanair baserà fino a 30 nuovi aeromobili Boeing 737 Max per un valore di oltre 3 miliardi di dollari nei 3 principali aeroporti ucraini. I dettagli del progetto sono stati svelati in occasione di un incontro a Kiev tra la low cost e i rappresentanti dei principali aeroporti ucraini – Kiev, Leopoli e Odessa – presso l'Aeroporto Internazionale di Boryspil, su invito del ceo dell'aeroporto Oleksiy Dubrevskyy. Ryanair si è impegnata a tornare con voli a tariffe basse da/per l'Ucraina entro 8 settimane dalla riapertura dello spazio aereo ucraino. In questo modo, gli aeromobili effettueranno 600 voli settimanali dagli aeroporti principali di Kiev, Leopoli e Odessa, collegando queste città ad oltre 20 capitali dell'Unione europea. Inoltre, la compagnia prevede di aprire voli nazionali giornalieri tra Kiev, Leopoli ed Odessa non appena gli aeroporti saranno in grado di gestirli. "Ryanair era la seconda compagnia aerea dell'Ucraina prima dell'illegittima invasione russa a febbraio 2022 - ha dichiarato Michael O'Leary, ceo del gruppo Ryanair, a Kiev -. Una volta che i cieli sopra l'Ucraina saranno riaperti all'aviazione commerciale, Ryanair tornerà a volare in Ucraina collegando i principali aeroporti ucraini con oltre 20 capitali dell'Ue e stiamo lavorando a stretto contatto con il Governo ucraino per ricostruire l'aviazione, l'industria e l'economia del Paese. Il modo più veloce per ricostruire e ripristinare l'economia ucraina sarà il trasporto aereo a tariffe basse. Ryanair intende investire in modo massiccio in Ucraina e guidare la ripresa dell'aviazione investendo fino a 3 miliardi di dollari, basando fino a 30 nuovi aeromobili Boeing Max nei tre principali aeroporti ucraini di Kiev, Leopoli e Odessa. Avendo già servito gli aeroporti di Kharkiv e Kherson prima dell'invasione, Ryanair tornerà a servire anche questi aeroporti, non appena le infrastrutture saranno ripristinate". [gallery ids="450088,450091,450089"] [post_title] => Ryanair in Ucraina con un maxi investimento da 3 miliardi di dollari [post_date] => 2023-07-21T10:12:08+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1689934328000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 450059 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Giappone avanti tutta: lo scorso giugno il Paese ha accolto 2,07 milioni di visitatori superando, per la prima volta da febbraio 2020, quota 2 milioni a conferma della progressiva escalation positiva iniziata nell'ottobre 2022 con la riapertura delle frontiere al turismo internazionale. Il primo semestre 2023, sempre secondo i dati della Japan National Tourism Organization, ha totalizzato 10,7 milioni di turisti. Nel 2019, ultimo anno pre-pandemia, il Giappone aveva registrato un record di 32 milioni di visitatori. Il totale di 2,07 milioni di arrivi di giugno rappresenta una crescita decisa rispetto agli 1,9 milioni di maggio, sebbene sia ancora al di sotto del 28% rispetto al livello di giugno 2019. I dati Jnto mostrano che i viaggiatori provenienti da Stati Uniti, Europa, Australia e Medio Oriente sono già al di sopra dei livelli del 2019. I visitatori dalla Cina, in precedenza principale bacino di turisti del Giappone, sono aumentati del 55% a 204.500 a giugno rispetto al mese precedente, sebbene ancora molto al di sotto dei livelli del 2019. [post_title] => Giappone: superati a giugno i 2 milioni di arrivi, per la prima volta da febbraio 2020 [post_date] => 2023-07-21T09:10:11+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1689930611000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "wizz air abu dhabi decolla alla volta di erbil debutto sulliraq dal 6 ottobre" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":76,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":3921,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"450211","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Wizz Air Abu Dhabi collegherà l'Emirato con l'Iraq: il debutto sulla rotta per Erbil è programmato per il prossimo 6 ottobre con due frequenze alla settimana, il lunedì e il venerdì. \r

\r

«Wizz Air Abu Dhabi è impegnata a rafforzare la connettività tra Abu Dhabi e la regione, a portare la bandiera dei viaggi a bassissimo costo e a creare opportunità di viaggio emozionanti e convenienti per tutti - ha dichiarato Johan Eidhagen, ceo di Wizz Air Abu Dhabi -. Continuiamo a svolgere un ruolo fondamentale nel contribuire alla crescita del settore dei viaggi e del turismo degli Emirati Arabi Uniti e nel collegare la capitale con un mix eclettico di destinazioni. Siamo impegnati a espandere il nostro network in altri Paesi in Europa, Africa, Asia e Medio Oriente».","post_title":"Wizz Air Abu Dhabi decolla alla volta di Erbil: debutto sull'Iraq dal 6 ottobre","post_date":"2023-07-24T11:46:35+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1690199195000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"450207","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Cyprus Airways ha accolto in flotta due nuovi Airbus A220 con una cerimonia speciale tenutasi lo scorso venerdì presso il terminal privato e presidenziale, Skylink Services all'aeroporto internazionale di Larnaca. I due Airbus A220 sono stati noleggiati dalla statunitense Air Lease Corporation.\r

\r

«La giornata di oggi segna uno sviluppo significativo nella storia di Cyprus Airways - ha dichiarato il ceo del vettore cipriota, Paul Sies -. Siamo lieti di dare il benvenuto nella nostra flotta ai primi due Airbus A220. Da operatore di A320, il passaggio all'A220-300 rappresenta una pietra miliare notevole e una nuova era per noi. Segna un altro passo importante nel percorso di trasformazione di Cyprus Airways per offrire un'esperienza di viaggio a bordo senza pari, migliorare l'efficienza operativa e ridurre in modo significativo l'impronta ambientale. Questo velivolo è noto per le sue caratteristiche e capacità eccezionali e si allinea perfettamente con la nostra visione di trovare il miglior equilibrio tra comfort dei passeggeri ed efficienza operativa\".\r

\r

","post_title":"Cyprus Airways accoglie in flotta due Airbus A220","post_date":"2023-07-24T11:33:31+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1690198411000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"450196","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Royal Air Maroc persegue il progetto di ampliamento della flotta che verrà addirittura quadruplicata nell'arco di 15 anni. La compagnia si prepara ad indire una gara d'appalto per sette Boeing a corridoio singolo e tre wide-body. \r

\r

L'annuncio arriva dal ceo di Ram, Abdelhamid Addou, che ha spiegato come si punti ad acquisire sette Boeing 737 Max 8 e tre B787 Dreamliner; tutti gli aeromobili saranno noleggiati da varie compagnie con un'opzione di acquisto alla fine del contratto, per sostenere l'auspicato ritorno agli utili nel 2027.\r

\r

Royal Air Maroc opera attualmente due Boeing 737-8, cinque B787-8 e quattro B787-9, oltre a trenta Boeing 737-800 e un 767-300F, oltre a quattro Embraer 190 e sei Atr 72-600 operati dalla sua controllata Royal Air Maroc Express. Dispone inoltre di una flotta di Airbus A330 in leasing con equipaggio.\r

\r

Il piano strategico di sviluppo prevede l'espansione della flotta dagli attuali 50 a 200 aeromobili, mentre il Marocco si è posto l'obiettivo di attrarre 65 milioni di visitatori all'anno entro quella data.","post_title":"Royal Air Maroc a caccia di 10 nuovi aeromobili di medio e lungo raggio","post_date":"2023-07-24T10:59:00+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1690196340000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"450189","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"British Airways ha varato un nuovo programma per la formazione di piloti cadetti che finanzierà la formazione di 60 aspiranti piloti all'anno. La creazione della Speedbird Pilot Academy eliminerà l'ostacolo del costo della formazione per diventare pilota di linea, rendendo la professione molto più accessibile.\r

\r

Ai candidati selezionati verrà offerto un posto in una scuola di addestramento al volo approvata e, una volta superato il corso, un posto come pilota di British Airways. Con una formazione iniziale che può costare decine di migliaia di sterline, il prezzo per diventare pilota ha reso la professione proibitiva per molti. Questo costo sarà ora finanziato da British Airways, con un investimento di svariati milioni di sterline nella sua prossima generazione di piloti, rendendo la professione un vero e proprio percorso di carriera per tutti gli aspiranti piloti.\r

\r

«La Speedbird Pilot Academy trasformerà in realtà l'ambizione di diventare pilota di British Airways per coloro che in precedenza avevano rinunciato a questa possibilità a causa dei costi - ha commentato Sean Doyle, presidente e ceo del vettore britannico -. Il nostro obiettivo è attrarre i migliori talenti per la nostra futura generazione di piloti. Che si tratti di persone che hanno appena terminato la scuola o che stanno intraprendendo una seconda carriera che non pensavano fosse possibile, stiamo livellando le condizioni di partenza eliminando l'ostacolo dei costi di formazione iniziale per rendere la carriera di pilota più accessibile a un numero maggiore di persone e dare a tutti le stesse possibilità».\r

\r

","post_title":"British Airways finanzia la formazione di nuovi piloti: almeno 60 all'anno","post_date":"2023-07-24T10:42:51+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1690195371000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"450112","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Rimarrà aperto l'aeroporto di Torino domenica 23 luglio, anche se con limitazioni al traffico a causa della chiusura dello spazio aereo dalle ore 05:45 fino alle ore 08:45 per consentire le operazioni di disinnesco dell’ordigno bellico rinvenuto in Frazione Pratoregio a Chivasso (provincia di Torino).\r

Torino Airport precisa che l'intervento \"comporterà la sospensione delle operazioni di avvicinamento e atterraggio degli aeromobili presso l’Aeroporto di Torino\" ma che \"lo scalo rimane aperto. La chiusura dello spazio aereo non implica l’interruzione dei servizi aeroportuali. Potranno verificarsi ritardi o cancellazioni dei voli in arrivo e in partenza nella fascia oraria indicata\".\r

Torino Airport ha provveduto a comunicare le limitazioni alle compagnie aeree, che a loro volta daranno comunicazione ai passeggeri interessati in merito allo stato dei voli. \"Si ricorda che la scelta operativa di cancellare o riprogrammare i voli nella suddetta fascia oraria resta in capo alle singole compagnie aeree.\r

\"Per informazioni dettagliate sui propri voli, i passeggeri possono quindi rivolgersi alla compagnia aerea o agenzia di viaggio, oppure contattare il servizio Informazioni Voli di Torino Airport al numero 011 5676361-2\".","post_title":"Torino Airport: limitazioni al traffico il 23 luglio per disinnesco ordigno bellico","post_date":"2023-07-21T10:59:32+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1689937172000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"450096","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"La nuova classifica di Aci World conferma a chiare lettere la ripresa del traffico passeggeri globale nel 2022, che supererà i 6,6 miliardi, il ritorno del traffico internazionale e il predominio degli aeroporti statunitensi nelle prime posizioni.\r

\r

\"Di fronte alle pressioni sui costi e alle ristrettezze del mercato del lavoro, gli aeroporti del mondo continuano a servire la sete di viaggiare in aereo del pubblico - ha commentato il direttore generale di Aci World Luis Felipe de Oliveira -. Gli aeroporti hanno dimostrato ancora una volta la loro capacità di recupero, come dimostrano i principali risultati dell'Aci World Airport Traffic Dataset.\r

\r

I dati più salienti evidenziano come i passeggeri totali abbiano superato quota 6,6 miliardi nel 2022, con un aumento del 43,8% rispetto al 2021 o una ripresa del 72,5% rispetto ai dati 2019. I primi 20 aeroporti per traffico globale di passeggeri rappresentano il 18% del traffico globale (1,2 miliardi di passeggeri).\r

\r

La classifica dà il benvenuto ad alcuni dei più grandi hub aeroportuali del mondo, grazie al ritorno del traffico internazionale. La quota globale del traffico internazionale è aumentata dal 25,3% nel 2021 al 38,4% nel 2022. Il podio vede sul gradino più alto l'aeroporto di Atlanta, seguito da Dallas Fort Worth e Denver; ma tra i primi 20 classificati ben 10 aeroporti si trovano negli Stati Uniti. Quasi tutti hanno quote significative di passeggeri nazionali (tra il 75% e il 95%).\r

\r

Nella top ten spicca il piazzamento al quinto posto di Dubai, che nel 2021 era al 27esimo posto; al settimo si qualifica Istanbul.\r

\r

Il salto maggiore nella classifica dei primi 20 si registra per l'aeroporto di Londra Heathrow, che passa dal 54° all'8° posto grazie all'abolizione di tutte le restrizioni ai viaggi da parte del governo britannico nel marzo 2021, dopo due anni di impedimenti. A scalare la classifica tra gli scali del Vecchio Continente ci sono anche Parigi, dalla 31esima alla decima posizione, Amsterdam (dalla 34 alla 13), Madrid (dalla 42esima alla 15) e Francoforte (dalla numero 39 alla 18).","post_title":"Aci World: la nuova classifica degli aeroporti più trafficati premia gli Usa","post_date":"2023-07-21T10:51:08+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1689936668000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"450087","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Una nuova Thermal suite nella Mandara spa and salon, l’ampliamento del Vibe Beach Club, l’aggiunta di 64 nuove cabine, la realizzazione della Haven Premier Owner's suite da tre camere. Sono alcune delle novità che attenderanno gli ospiti della Norwegian Joy, una volta che la nave della flotta Ncl avrà completato il processo di rinnovamento previsto a inizio 2024. L'unità rimarrà infatti in bacino di carenaggio per tre settimane di lavori dal 22 gennaio al 12 febbraio del prossimo anno.\r

\r

Una volta terminato il restyling, gli ospiti avranno dunque accesso alla nuovissima Thermal suite, che presto sarà la più grande sulle navi della classe Breakaway-Plus. Progettata tenendo conto del feedback dei passeggeri Ncl, vanterà un layout più centralizzato, oltre a opere d’arte e un corridoio d'ingresso circondato da cascate. Un'area lounge separata sarà dotata del triplo di lettini riscaldati e gli ospiti potranno accedere a esperienze rilassanti e rinvigorenti tra cui sauna, ice room e bagno turco con aromaterapia. Inoltre saranno presenti lettini multisensoriali e una nuova Biostation con IV Drip Therapy: un trattamento ringiovanente che fornisce nutrienti essenziali al corpo. Disponibile pure la terapia aptica Kneipp, che massaggia i piedi mentre gli ospiti camminano attraverso un ruscello di ciottoli che alterna pediluvi caldi e freddi. La nuova Thermal Suite sostituirà il Galaxy Pavilion, il complesso di realtà virtuale della nave.\r

\r

L’intervento in programma includerà inoltre il riutilizzo di una parte dell'Observation Lounge per creare 24 nuove cabine con balcone, oltre a 40 nuove cabine spa con balcone, che comprenderanno l'accesso diretto alla Mandara Spa e alla Thermal suite. Inoltre, le Premier Owner's suites della The Haven by Norwegian Joy verranno ampliate fino ad avere tre camere da letto. Il Vibe Beach Club adults-only sarà ampliato, occupando l'arena Laser Tag esistente sul ponte 20. Lo spazio vanterà un layout simile al Vibe Beach Club della Norwegian Encore e sulla Norwegian Bliss, con nuove cabana private di lusso. La Norwegian Joy riprenderà la navigazione il 13 febbraio 2024, con un viaggio transatlantico di 11 giorni da Southampton, nel Regno Unito, a Miami. A marzo 2024, la nave effettuerà crociere di sette giorni nei Caraibi da Miami prima di salpare per Bermuda da New York per l'estate 2024.","post_title":"Restyling in arrivo per la Norwegian Joy che rimarrà ferma dal 22 gennaio al 12 febbraio 2024","post_date":"2023-07-21T10:21:11+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1689934871000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"450081","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":" Ryanair gioca d'anticipo - come d'abitudine - e annuncia un maxi investimento da oltre 3 miliardi di dollari in Ucraina, per ricostruire rapidamente l'industria dell'aviazione una volta che la guerra sarà terminata e l'Easa dichiarerà che volare da/per il Paese sarà di nuovo sicuro.\r

\r

Nei primi 12 mesi dopo la fine della guerra, la low cost stima di proporre una capacità di oltre 5 milioni di posti da/per e all'interno dell'Ucraina, che diventeranno oltre 10 milioni nell'arco di 5 anni. Ryanair baserà fino a 30 nuovi aeromobili Boeing 737 Max per un valore di oltre 3 miliardi di dollari nei 3 principali aeroporti ucraini.\r

\r

I dettagli del progetto sono stati svelati in occasione di un incontro a Kiev tra la low cost e i rappresentanti dei principali aeroporti ucraini – Kiev, Leopoli e Odessa – presso l'Aeroporto Internazionale di Boryspil, su invito del ceo dell'aeroporto Oleksiy Dubrevskyy. \r

Ryanair si è impegnata a tornare con voli a tariffe basse da/per l'Ucraina entro 8 settimane dalla riapertura dello spazio aereo ucraino. In questo modo, gli aeromobili effettueranno 600 voli settimanali dagli aeroporti principali di Kiev, Leopoli e Odessa, collegando queste città ad oltre 20 capitali dell'Unione europea. Inoltre, la compagnia prevede di aprire voli nazionali giornalieri tra Kiev, Leopoli ed Odessa non appena gli aeroporti saranno in grado di gestirli. \r

\"Ryanair era la seconda compagnia aerea dell'Ucraina prima dell'illegittima invasione russa a febbraio 2022 - ha dichiarato Michael O'Leary, ceo del gruppo Ryanair, a Kiev -. Una volta che i cieli sopra l'Ucraina saranno riaperti all'aviazione commerciale, Ryanair tornerà a volare in Ucraina collegando i principali aeroporti ucraini con oltre 20 capitali dell'Ue e stiamo lavorando a stretto contatto con il Governo ucraino per ricostruire l'aviazione, l'industria e l'economia del Paese. Il modo più veloce per ricostruire e ripristinare l'economia ucraina sarà il trasporto aereo a tariffe basse. Ryanair intende investire in modo massiccio in Ucraina e guidare la ripresa dell'aviazione investendo fino a 3 miliardi di dollari, basando fino a 30 nuovi aeromobili Boeing Max nei tre principali aeroporti ucraini di Kiev, Leopoli e Odessa. Avendo già servito gli aeroporti di Kharkiv e Kherson prima dell'invasione, Ryanair tornerà a servire anche questi aeroporti, non appena le infrastrutture saranno ripristinate\". \r

[gallery ids=\"450088,450091,450089\"]","post_title":"Ryanair in Ucraina con un maxi investimento da 3 miliardi di dollari","post_date":"2023-07-21T10:12:08+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1689934328000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"450059","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Giappone avanti tutta: lo scorso giugno il Paese ha accolto 2,07 milioni di visitatori superando, per la prima volta da febbraio 2020, quota 2 milioni a conferma della progressiva escalation positiva iniziata nell'ottobre 2022 con la riapertura delle frontiere al turismo internazionale.\r

\r

Il primo semestre 2023, sempre secondo i dati della Japan National Tourism Organization, ha totalizzato 10,7 milioni di turisti. Nel 2019, ultimo anno pre-pandemia, il Giappone aveva registrato un record di 32 milioni di visitatori. Il totale di 2,07 milioni di arrivi di giugno rappresenta una crescita decisa rispetto agli 1,9 milioni di maggio, sebbene sia ancora al di sotto del 28% rispetto al livello di giugno 2019.\r

\r

I dati Jnto mostrano che i viaggiatori provenienti da Stati Uniti, Europa, Australia e Medio Oriente sono già al di sopra dei livelli del 2019.\r

\r

I visitatori dalla Cina, in precedenza principale bacino di turisti del Giappone, sono aumentati del 55% a 204.500 a giugno rispetto al mese precedente, sebbene ancora molto al di sotto dei livelli del 2019.","post_title":"Giappone: superati a giugno i 2 milioni di arrivi, per la prima volta da febbraio 2020","post_date":"2023-07-21T09:10:11+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1689930611000]}]}}