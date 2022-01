Wizz Air Abu Dhabi compie un anno: tra le nuove destinazioni anche Bari e Catania

Wizz Air Abu Dhabi ha compiuto il suo primo anno di attività il 15 gennaio e si prepara ad ampliare il network delle destinazioni servite. Le novità della low cost riguardano direttamente anche l’Italia con le due new entry di Bari (operativa dal prossimo 12 febbraio, inizialmente con una frequenza alla settimana, il sabato) e Catania (attiva già da questo gennaio, con due collegamenti settimanali, il martedì e il sabato).

Tre nuove rotte anche per Nur-Sultan (Kazakistan), Yerevan (Armenia) e Krasnodar (Russia), a cominciare dal prossimo febbraio. Tutti i nuovi collegamenti saranno serviti con i nuovi Airbus A321neo.

La compagnia aerea ha operato il suo primo volo da Abu Dhabi ad Atene il 15 gennaio 2021, e da allora ha allargato il network ed è arrivata ad effettuare 506 voli nel quarto trimestre del 2021, quasi la metà del numero complessivo di voli operati durante l’interno anno.

In parallelo all’espansione del network, quest’anno la flotta arriverà a contare otto aeromobili, mentre il vettore assume altre 200 persone a livello locale, come sottolineato dall’ad Jozsef Varadi. “Il load factor si sta avvicinando all’85% – ha precisato Varadi -. Ora l’operazione è positiva in termini di cassa”.