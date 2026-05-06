Vueling tranquillizza i viaggiatori sulla disponibilità di fuel e sulle tariffe per l’estate «Vueling sta operando secondo quanto previsto dal piano voli e non prevede alcuna interruzione nell’approvvigionamento di carburante per quest’estate»: così la compagnia aerea del gruppo Iag rassicura i propri clienti in vista della stagione estiva. Il vettore garantisce inoltre che «il prezzo confermato al momento della prenotazione è il prezzo finale del biglietto e che, in nessun caso, verranno applicati costi aggiuntivi, anche se i costi del carburante dovessero aumentare». L’operativo della stagione 2026 include «oltre 100 destinazioni, con diverse opzioni per ogni rotta. Questo ci permette di fornire alternative ai passeggeri nell’improbabile eventualità di modifiche o interruzioni dei vostri programmi di viaggio. Se nessuna delle opzioni dovesse soddisfare le esigenze del passeggero, è possibile richiedere un rimborso». Condividi

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Un brand che ha fatto la storia del turismo organizzato. «Si tratta di un’operazione differente rispetto a quelle relative all’acquisizione di Marcelletti prima e di Chinasia poi. In questo caso, abbiamo voluto preservare un marchio storico (Curzi ha lavorato in Cts dal 1984 al 1986, ndr) e onorare la memoria di Luigi Vedovato, che ne ha guidato la nascita e il successo. Un progetto geniale, precursore dei tempi, che fin dagli anni Settanta parlava di network di agenzie, di turismo giovanile e di mercato b2c. Un progetto che purtroppo non ha saputo poi adeguarsi a un mercato che ha vissuto cambiamenti profondi».\r

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Niente più ombrelloni, lettini, bar e qualunque altra attività turistico-economica su 251 spiagge della Grecia, incluse molte tra le più frequentate del Paese.\r

Secondo quanto reso noto da un comunicato congiunto dei ministeri dell'economia e dell'ambiente, la misura restrittiva sarebbe volta a proteggere alcuni degli habitat naturali più delicati dal rischio overtourism.\r

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Come riferito da Il Corriere.it, la Grecia prevedeva già una fortissima limitazione agli insediamenti - anche provvisori - sui suoi litorali ma con la norma varata la scorsa settimana il governo di centrodestra presieduto da Kyriakos Mitsotakis estende ulteriormente le protezioni ambientali. In pratica la nuova norma vieta il noleggio di ombrelloni, lettini, l'apertura di bar e taverne, l'installazione di impianti per la diffusione di musica e l'organizzazione di eventi, l'accesso al mare con veicoli a motore oltre alla costruzione di nuove strutture turistiche.\r

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Tra le località più gettonate dai viaggiatori e interessate dal provvedimento c'è ad esempio Creta, dove il bando riguarderà le spiagge di Balos, Elafonissi, Falassarna e Gavdos. Nelle Cicladi invece via gli insediamenti balneari in 7 spiagge di Naxos, 11 tra Folegandros, Sikinos e Syros e in tutte le Piccole Cicladi. E ancora nel Dodecaneso a Karpatos (13 spiagge) Kalymnos e Astipalea (6). Passando dall'Egeo allo Ionio l'elenco delle spiagge da mantenere incontaminate comprende diverse località di Lefkada e Zante. \r

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«Le modifiche - si legge nella nota dei ministeri dell'economia e dell'ambiente - mirano a tutelare efficacemente le spiagge che presentano un particolare valore estetico, geomorfologico o ecologico, nonché a preservare le tipologie di habitat e le specie di flora e fauna presenti su tali spiagge». In queste «è ora vietato concedere il semplice utilizzo, nonché qualsiasi altra azione che possa comprometterne la morfologia e l'integrità dal punto di vista delle funzioni ecologiche».\r

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","post_title":"La Grecia vieta «ombrelloni e lettini su 251 spiagge» tra le più frequentate del Paese","post_date":"2026-05-06T12:00:11+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1778068811000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"513403","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"\r

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[caption id=\"attachment_225054\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Michael O'Leary ceo di Ryanair[/caption]\r

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Ryanair tira le somme di un mese di aprile che, a dispetto della crisi globale, ha registrato un totale di 19,3 milioni di passeggeri, pari ad un incremento del 5% rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso, con un load factor pari al 93%.\r

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Ad essere positivo è anche il dato che fotografa l’andamento degli ultimi 12 mesi, in cui la low cost irlandese ha trasportato 209,3 milioni di persone con un aumento di otto milioni rispetto al periodo aprile 2024-aprile 2025. E il tasso di riempimento degli aeromobili è sempre elevato, al 94%.\r

Situazione\r

Ma, al contempo, la compagnia aerea - come tutti gli altri vettori - fa i conti con la situazione geopolitica globale e con la potenziale carenza di carburante che, se prima era data come temibile per maggio, ora viene però spostata più avanti, a giugno.\r

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E così Michael O’Leary, ceo del gruppo Ryanair, in un'intervista a Il Corriere.it spiega: «Al momento non c’è nulla di concreto, ma con lo stretto di Hormuz ancora chiuso il problema delle forniture diventa, settimana dopo settimana, più serio per il nostro settore. Stiamo facendo degli approfondimenti, sappiamo dove si potrebbe intervenire da subito nel caso fosse necessario».\r

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Ci sarebbero infatti rotte sacrificabili da subito»: «Innanzitutto toglieremmo i voli di metà giornata», svela O’Leary, ma dello stesso parere sarebbero anche i manager di altre compagnie aeree. L’obiettivo è salvare soprattutto la connettività della mattina e quella del tardo pomeriggio/prima serata, con un occhio di riguardo quindi anche alla clientela business.\r

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Voli con meno traffico\r

Il potenziale taglio includerebbe anche «i voli nei giorni con meno traffico, ad esempio martedì, mercoledì o sabato». Mentre, sotto questo profilo, «intoccabili» (o quasi) sarebbero le partenze di lunedì, venerdì e domenica. Il giovedì si colloca a metà tra questi due gruppi e potrebbe diventare sacrificabile, anche alla luce della diffusione dello smart working, come durante la pandemia.\r

I piani di emergenza delle compagnie prevedono inoltre un taglio significativo delle rotte domestiche e cioè dove esiste un’alternativa, come i treni. Un'attenzione particolare sarebbe però riservata alle isole, dove «verrebbero protetti i voli», magari riducendo le frequenze, ma garantendo sempre la connettività giornaliera, considerate le difficoltà logistiche «di chi vive circondato dal mare e considera i traghetti un’alternativa poco valida per via dei tempi di percorrenza».\r

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","post_title":"Ryanair: traffico a +5% in aprile, «ma pronti a tagliare voli» per risparmiare fuel","post_date":"2026-05-06T11:03:24+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":["topnews"],"post_tag_name":["Top News"]},"sort":[1778065404000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"513365","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Si chiama “Prenota senza pensieri” l'iniziativa che easyJet dedica ai viaggiatori preoccupati dai potenziali aumenti di prezzo dei voli per le vacanze estive. La compagnia aerea garantisce tariffe bloccate dopo la prenotazione e che i passeggeri non subiranno successivi aumenti di prezzo o supplementi per il carburante. Nella remota ipotesi in cui ci fosse necessità di cancellare il volo, per motivi indipendenti dalla volontà della compagnia aerea, ai clienti easyJet sarà sempre garantito il rimborso o l’offerta di un volo alternativo.\r

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Nella stagione estiva, grazie alla completa operatività del network, il vettore prevede di trasportare oltre 50 milioni di passeggeri in tutta Europa. Per quanto riguarda l’Italia, sono 12 le novità della stagione, a cui si aggiungono due nuovi collegamenti da Napoli per Bordeaux e Cairo West (Sphinx), disponibili per l’acquisto da domani, 6 maggio, per volare a partire da dicembre.\r

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«Comprendiamo che gli eventi globali possano influire in questo momento sulla fiducia dei viaggiatori e che molti sono preoccupati da costi aggiuntivi e imprevisti, ma vogliamo che tutti possano prenotare i voli per le proprie vacanze con serenità. Per questo abbiamo lanciato la nostra promessa “Prenota senza pensieri”, così i nostri passeggeri possono essere certi che il prezzo pagato al momento della prenotazione non cambierà e che non applicheremo supplementi per il carburante - ha dichiarato Lorenzo Lagorio, country manager Italia di easyJet -. E dopo aver trasportato un numero record di passeggeri durante il periodo di Pasqua, confermiamo la piena operatività del nostro programma estivo, che pure si arricchisce di due nuove rotte dedicate ai nostri viaggiatori campani: Napoli-Bordeaux e Napoli-Cairo West (Sphinx)».","post_title":"EasyJet: arrivano 'Prenota senza pensieri' e due nuove rotte da Napoli","post_date":"2026-05-05T14:47:58+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1777992478000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"513339","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"«Non siamo preoccupati. Almeno non nell'immediato»: Lorna Dalziel, country manager Italia di Condor, spiega la posizione del vettore tedesco in relazione al complesso contesto attraversato dal trasporto aereo a causa del conflitto in Iran, con particolare riferimento al caro carburante.\r

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Grazie alla politica di hedging portata avanti dalla compagnia «posso affermare che per tutta l'estate siamo tranquilli. Poi, certo, i cambiamenti geopolitici possono accadere, con conseguenze imprevedibili, ma ad oggi il nostro fabbisogno di carburante è coperto». E anche a livello tariffario la manager tranquillizza partner e passeggeri: «Non abbiamo aumentato i nostri prezzi e non abbiamo in preventivo di farlo», salvo, ancora una volta, eventi straordinari.\r

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Lorna Dalziel sottolinea come, a favore della compagnia, giochi poi il fatto di non soffrire «di over capacity su nessuna rotta. I tre voli giornalieri, sia da Venezia sia da Milano sono operati con A320neo - o talvolta da Malpensa con un Embraer - quindi parliamo di 180 o 100 posti, che per il 35%, a volte anche il 40%, sono occupati da passeggeri p2p su Francoforte. E dal nostro hub non abbiamo comunque così tanti voli lungo raggio giornalieri da riempire come accade per altri vettori. Questi ultimi, considerati l'andamento delle prenotazioni, spesso molto sotto data, sono costretti a cancellare voli o rivedere rotte. Ma non è il nostro caso. Anzi, Condor si trova a gestire su alcune destinazioni, richieste che vanno oltre la capacità disponibile» come ad esempio verso l'oceano Indiano con Mauritius e Zanzibar, tra i principali desiderata dei viaggiatori italiani.\r

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La manager conferma poi come la situazione in Medio Oriente si rifletta su una maggiore attrattività di alcune deestinazioni «dai Caraibi all'Alaska passando da Mauritius» e sulle richieste del trade: «Da sempre l'Italia è un late booking market, ma mentre in passato gli operatori che avevano dei gruppi prenotati in questo periodo avrebbero già confermato, ora a causa della grande incertezza dei viaggiatori, ci stanno chiedendo una time limit extension. La nostra risposta è ovviamente improntata alla flessibilità, così da trovare un punto d'incontro». Un legame, quello con il trade, sempre più strategico e importante che «oggi convoglia il 70% delle vendita in Italia».\r

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Da notare, come «i bookings individuali si sono molto diversificati, e per questo abbiamo aumentato la capacità su Mauritius (5 frequenze a settimana), Zanzibar e Mombasa (4 frequenze settimanali su entrambe), Cancun e Punta Cana (voli giornalieri); Bangkok viene servita tutto l'anno, come pure Johannesburg. Infine, una destinazione che prima era vista molto costoso è Antigua, che invece sta andando tantissimo d'inverno, mentre d'estate vendiamo tantissimo Alaska».\r

I piani futuri\r

Con nove voli al giorno durante la stagione estiva dall'Italia a Francoforte - da Milano (annuali, anche se d'inverno le frequenze sono due), Venezia e Roma - Condor ribadisce il grande interesse per il nostro mercato, lasciando spazio a nuovi investimenti: «Ora il focus principale è quello di portare tutti i voli ad una operatività annuale: Roma per certo, direi dal prossimo anno, e poi vedremo per Venezia. E, sì, per il 2027 potremmo avere ulteriori sorprese».","post_title":"Condor sulla disponibilità fuel: «Coperti dall'hedging, nessun aumento tariffario»","post_date":"2026-05-05T13:09:30+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1777986570000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"513322","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Airidea ha aperto oggi le vendite dei voli per la stagione estiva, il cui network sarà operativo dal prossimo 8 giugno, con collegamenti tra Genova, Trieste, Olbia, Bologna, Bergamo, Alghero e Firenze. In seguito, dal 28 giugno, verranno implementate nuove destinazioni e le tratte saranno adeguate in risposta alle richieste.\r

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L’avvio delle operazioni prevede l’impiego di un Saab 340 B da 34 posti, mentre nei prossimi mesi entreranno in servizio anche i Bae Jetstream 32. Come precedentemente anticipato, in questa fase iniziale Airidea sarà affiancata dal vettore maltese Luxwing, che opererà le rotte per la stagione estiva.\r

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«Siamo pronti a partire: abbiamo lavorato non solo su tratte b2b e b2c, ma anche sulla costruzione delle schedule per generare flussi e opportunità per il territorio, in particolare per la Liguria, favorendo dinamiche di feederaggio verso e da aeroporti a vocazione internazionale come Bergamo - ha dichiarato Gianmarco Vivado, ceo della compagnia aerea -. Dato l’elevato numero di prenotazioni sulle tratte attualmente disponibili, abbiamo scelto di iniziare con un aereo di maggiore capacità, per rispondere al meglio alla domanda. I 18 posti sono pronti a entrare in servizio, in linea con il nostro modello. Lavoriamo per offrire nuove opportunità di collegamento a città che finora non disponevano di voli diretti, consentendo su alcune destinazioni anche viaggi di andata e ritorno in giornata. E questo è solo l’inizio: continueremo a sviluppare il nostro network, migliorando l’accessibilità dei territori e rafforzando le connessioni tra persone, città e opportunità».","post_title":"Airidea apre ufficialmente le vendite: dall'8 giugno i voli da Genova verso 6 città italiane","post_date":"2026-05-05T11:35:55+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1777980955000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"513317","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Le principali compagnie aeree mondiali hanno annunciato una riduzione dei voli offerti per i prossimi mesi in risposta diretta all'impatto della guerra in Iran, che continua a perturbare il traffico aereo e a far lievitare i costi operativi. Come si legge su Preferente, la capacità programmata per maggio è diminuita del 3% rispetto allo stesso mese dell'anno scorso, secondo gli ultimi dati di Cirium Aviation Analytics.\r

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L'adeguamento è dovuto a due fattori evidenti: le restrizioni allo spazio aereo e agli aeroporti in Medio Oriente e il forte aumento dei prezzi del carburante a seguito della chiusura dello stretto di Hormuz, che ne ha raddoppiato il costo. In questo contesto, la maggior parte delle compagnie aeree ha ridotto i propri orari fino al 5%, sebbene alcune abbiano apportato modifiche significative.\r

Gli adeguamenti in programma\r

Qatar Airways ha ad esempio ridotto la propria capacità del 33% rispetto a maggio dell'anno precedente, mentre Emirates mantiene una previsione di crescita del 2,4% nonostante operi da una delle aree più colpite dal conflitto. Nel frattempo, IndiGo prevede una riduzione del 17% e ha già iniziato ad applicare supplementi carburante sui propri biglietti.\r

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Come riporta El Economista, l'aggiustamento ha colpito anche le compagnie più piccole. Tra le prime 100 compagnie aeree, Spirit Airlines ha registrato i tagli maggiori, superiori al 50%, prima di dichiarare bancarotta lo scorso fine settimana. A livello globale, tutte le regioni hanno ridotto i propri voli, tra cui Nord America, Europa e Asia-Pacifico. Anche le compagnie aeree specializzate in rotte a corto raggio hanno attuato tagli di circa l'1%.\r

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Per contro, compagnie aeree spagnole come Iberia, Vueling e Air Europa mantengono invariati i loro orari estivi, grazie alle coperture sui prezzi del carburante e alla forte domanda. Nonostante ciò, il ministero dell'economia spagnolo ha messo in guardia sul potenziale impatto di una carenza di cherosene sul turismo nei prossimi mesi. \r

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In Europa, il gruppo Lufthansa ha annunciato l'eliminazione di 20.000 voli entro ottobre, con l'obiettivo di risparmiare carburante. Ha inoltre deciso di sospendere le operazioni della sua controllata CityLine, che operava con aeromobili più vecchi e meno efficienti. Anche British Airways ridurrà la sua capacità del 2,5%, pur potenziando le rotte verso l'India e l'Africa per compensare il calo in Medio Oriente, mentre Air France-Klm ha optato per la cancellazione di 80 voli di andata e ritorno da Amsterdam.\r

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","post_title":"Iberia, Vueling, Air Europa: nessuna riduzione dei voli estivi","post_date":"2026-05-05T10:59:44+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1777978784000]}]}}