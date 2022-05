Vueling: nuove selezioni per assumere assistenti di volo per la base di Firenze

Vueling ha aperto una nuova sessione di selezioni per assumere assistenti di volo che saranno basati presso l’aeroporto di Firenze: l’assessment day nell’hub toscano è previsto per il prossimo 19 maggio.

Il vettore spagnolo dedica un’intera giornata alla ricerca del nuovo personale per la sede di Firenze e invita tutti gli interessati a inviare la propria candidatura tramite la pagina dedicata entro il giorno 18 maggio 2022. Le persone selezionate riceveranno in seguito maggiori informazioni circa l’orario e il luogo in cui si svolgerà l’assessment day.

Per accedere agli step di selezione, i requisiti necessari saranno: età superiore a 18 anni; diploma superiore o attestato simile; inglese fluente. Gradita anche la conoscenza di altre lingue europee, come spagnolo o francese; permesso di lavoro valido per l’Unione europea; attestato di equipaggio di cabina; certificato medico Cabin Crew; doti di flessibilità e adattamento; non aver partecipato a selezioni Vueling negli ultimi mesi.