Vueling aggiunge la nuova rotta tra Comiso e Barcellona nell’estate italiana Vueling amplia il network italiano con la nuova rotta da Comiso a Barcellona El Prat: si tratta di un debutto per il vettore del gruppo Iag sullo scalo del ragusano come anche della tratta fra le due città, mai servita prima da un volo diretto. L’operativo voli, che sono in vendita attraverso tutti i canali distributivi della compagnia, prevede due frequenze alla settimana (giovedì e la domenica) per tutta l’estate, dal 13 giugno all’8 di settembre. La rotta rafforza l’attuale schedule di Vueling dalla Sicilia che include l’aeroporto di Palermo (con 1 volo al giorno per Barcellona El Prat per tutta la stagione estiva e 9 voli settimanali in alta stagione, dal 21 giugno all’8 di settembre) e quello di Catania Fontanarossa (con 1 volo al giorno per Barcellona El Prat per tutta la stagione estiva e 8 voli settimanali in alta stagione, dal 21 giugno all’8 di settembre, e con 5 voli settimanali per Firenze per tutta la stagione estiva), dimostrando l’impegno della compagnia nei confronti di questa regione. Inoltre, grazie anche alla recente riapertura della tratta Milano Linate – Barcellona El Prat, con Comiso Vueling rafforza la sua leadership sulla rotta Italia-Barcellona, facilitando le connessioni globali da Barcellona grazie al suo network di corto e medio raggio e agli accordi di codeshare e interline con le compagnie aeree che coprono il lungo raggio. Inoltre, Vueling consolida anche il suo secondo posto sul corridoio Italia-Spagna. Condividi

