Vueling: 278 rotte estive per raggiungere le mete predilette dagli italiani Per l’estate 2023 Vueling ha stilato una classifica delle destinazioni preferite dagli italiani al di fuori della penisola, a partire dalle tendenze delle prenotazioni. Il network della compagnia conta 30 Paesi in Europa, Nord Africa e Medio Oriente raggiungibili attraverso oltre 278 rotte a corto e medio raggio. Al primo posto è la Spagna: secondo i dati raccolti da Vueling il 66% di passeggeri italiani ha scelto di trascorrere nella Penisola Iberica le proprie vacanze privilegiando Barcellona e il suo mix di cultura e divertimento, la vivace Ibiza e l’elegante e cosmopolita Madrid. A seguire Valencia – Capitale green per il 2024 – Malaga, Alicante e Palma di Maiorca per il mare e il design e Bilbao grazie al Museo Guggenheim. Al secondo posto la Francia, con il fascino delle cittadine della Normandia e della Costa Azzurra, ma soprattutto con Parigi e la sua straordinaria ricchezza storica, artistica e culturale. Il Regno Unito è la terza destinazione scelta dagli italiani, in particolare Londra, capitale eclettica e sorprendente, a cavallo tra passato e futuro; molti turisti hanno inoltre optato per una vacanza a ritmo slow nelle campagne inglesi, tra architetture antiche e atmosfere romantiche. Al quarto posto una meta intramontabile: la Grecia, che resta una delle nazioni preferite dagli italiani per una vacanza da sogno. Le destinazioni elleniche più richieste sono Mykonos, Santorini e la rinomata Zante. La quinta meta è la Croazia: una combinazione di città storiche, borghi medievali, otto parchi nazionali, sole e acque cristalline. Tra le città più conosciute del territorio l’antica e fortificata Dubrovnik e poi Spalato, con lo splendido centro storico, fortificato dalle mura del palazzo dell’imperatore romano Diocleziano e Patrimonio dell’Umanità Unesco. Sono queste le destinazioni più amate dagli italiani tra le 104 destinazioni servite da Vueling, mentre per i viaggiatori stranieri è, invece, proprio l’Italia una delle scelte privilegiate per la ricchezza della sua offerta. Grazie al vettore del gruppo Iag, i turisti possono raggiungere il Belpaese da 9 Paesi in 24 destinazioni, in particolare Roma Fiumicino, Milano Malpensa e Firenze. A partire dal capoluogo toscano quest’estate Vueling ha inaugurato 2 rotte: la Firenze – Bari e la Firenze – Düsseldorf, oltre ad aver ripreso la rotta verso Bilbao. I dati di Vueling rivelano che le 5 destinazioni più richieste dagli stranieri sono Roma, quindi Milano, Firenze, Venezia e, infine, Bologna.

