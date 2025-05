Volotea: sono in vendita i voli invernali sulla Torino-Parigi Orly Sono in vendita i voli invernali sulla rotta Torino-Parigi Orly targata Volotea: il collegamento, operato in esclusiva dal vettore e già attivo con successo durante l’estate, sarà disponibile anche nella winter, due volte a settimana, ogni giovedì e domenica. «Con l’estensione della rotta Torino-Parigi Orly anche in inverno, rafforziamo un collegamento chiave: la Francia rappresenta uno dei mercati principali nel nostro network, e Parigi è una destinazione fortemente richiesta dal punto di vista culturale – ha dichiarato Valeria Rebasti, international market director di Volotea –. Operare questa tratta in esclusiva ci consente di rispondere in modo diretto ed efficace alle esigenze dei passeggeri torinesi, offrendo continuità e qualità anche al di fuori della stagione estiva». “Siamo molto soddisfatti della conferma del volo Torino-Parigi Orly di Volotea anche per la prossima stagione invernale 2025/2026 – ha commentto Andrea Andorno, amministratore delegato di Torino Airport -: in questo modo, i nostri passeggeri potranno disporre di un’offerta davvero unica e conveniente di voli per l’aeroporto parigino di Orly che collegano il nostro territorio a una delle mete più richieste sul fronte turistico e del business. Allo stesso modo, siamo lieti che il volo continui ad agevolare il mercato francese, secondo per importanza turistica per il Piemonte, rafforzando ancora di più il turismo incoming da questo paese». Quest’anno il network Volotea da Torino include quattro destinazioni: tre in Italia (Alghero, Napoli e Olbia) e una in Francia (Parigi Orly). Condividi

