Volotea rinnova l’intesa con Costa Crociere sulla rotta da Cagliari a Brindisi Volotea e Costa Crociere rinnovano l’intesa che consente a tutti i viaggiatori in partenza da Cagliari di fruire del pacchetto volo+crociera e iniziare il loro viaggio alla volta del Mediterraneo. Nel dettaglio, per tutta l’estate 2024, i passeggeri sardi potranno raggiungere Brindisi e imbarcarsi sulla Costa Fascinosa, in partenza da Taranto per crociere di una settimana alla scoperta delle isole greche di Mykonos, Santorini, Malta e Catania. «Da sempre Volotea pone particolare attenzione ai suoi passeggeri e alle loro diverse esigenze – afferma Valeria Rebasti, international market director della compagnia aerea spagnola –. È per questo che, grazie a questa ritrovata partnership e ai nostri collegamenti diretti, saremo in grado di accorciare ulteriormente le distanze fra Sardegna e Puglia: i passeggeri sardi potranno già iniziare a programmare una splendida crociera Costa nel cuore del Mediterraneo, e partire da uno dei principali porti serviti dalla compagnia di navigazione». Dall’aeroporto di Cagliari con Volotea si possono raggiungere 12 destinazioni, di cui 7 in Italia (Ancona, Brindisi, Firenze, Napoli, Torino, Venezia e Verona), 2 in Francia (Marsiglia e Nantes), 2 in Spagna (Barcellona e Bilbao) e 1 in Grecia (Atene). «Portiamo avanti la collaborazione con Volotea che offre a tutti i nostri ospiti sardi la possibilità, con un comodo volo diretto, di partire in crociera per un itinerario estivo molto apprezzato, che in un’unica vacanza permette di visitare le isole greche, Malta e la Sicilia – ha dichiarato Massimo Callegari, director guest & corporate travel service di Costa Crociere -. Grazie a questa partnership consolidata il pacchetto volo+crociera è diventato negli anni uno dei nostri punti forza, garantendo il massimo dell’accessibilità per le nostre destinazioni». Condividi

