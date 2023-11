Volotea inaugurerà a marzo 2024 la Torino-Comiso, con due voli alla settimana Volotea aggiunge una nuova rotta al network operato da Torino con il debutto, il 21 marzo 2024, di un volo per Comiso che sarà operato due volte alla settimana, il giovedì e la domenica. Con questa nuova rotta – che prevede un’offerta complessiva di più di 16.000 posti e 94 voli – il network Voltoea da Torino per il 2024 conterà otto destinazioni, sette in Italia (Alghero, Cagliari, Comiso – novità 2024, Lampedusa, Napoli, Olbia, Palermo) e una all’estero (Parigi Orly). «Tutti i viaggiatori torinesi potranno già pianificare la loro estate e raggiungere le acque del sud della Sicilia attraverso il comodo scalo di Comiso -ha affermato Valeria Rebasti, international market director del vettore spagnolo -. Allo stesso modo, i passeggeri in partenza dalla Sicilia potranno visitare in perfetta facilità Torino, città ricca d’arte e di musei riconosciuti a livello internazionale». «Da marzo 2024 un altro aeroporto italiano si aggiunge al nostro network, completando così l’offerta di voli per la Sicilia – ha commentato Andrea Andorno, amministratore delegato di Torino Airport -. La destinazione Comiso viene raggiunta per la prima volta da Torino, permettendo di visitare comodamente la Sicilia sud-orientale e facilitando l’arrivo in Piemonte di chi viaggia per motivi di turismo e lavoro». Condividi

Antigua and Barbuda Tourism Authority ha raccontato l’offerta turistica delle due isole sorelle nella convention “Antigua and Barbuda, the beach is just the beginning”, che si è svolta sui colli bolognesi, negli eleganti spazi del Palazzo di Varignana.\r

\r

«Il dato degli arrivi dall’Italia non ha ancora raggiunto il livello del 2019, soprattutto perché manca un volo diretto - ha sottolineato Cherrie Osborne, direttore tourism Uk & Europe - Prima della pandemia i visitatori italiani erano più di 10.000 l’anno, con tanti viaggi di nozze, mentre ora abbiamo tra le 3.000 e le 4.000 presenze. Per noi il mercato italiano è molto interessante perché i turisti scelgono di viaggiare durante i mesi estivi, quando si riduce l’afflusso dei visitatori da Usa e Uk. Dopo la pandemia abbiamo deciso di promuovere Antigua insieme con l’isola sorella Barbuda realizzando la campagna pubblicitaria internazionale “Why Choose?”: perché scegliere di visitare solo Antigua, con la sua bellezza, i suoi eleganti hotel e il suo calore umano, quando è possibile anche scoprire il fascino brullo di Barbuda con le acque cristalline, la fauna (come i 5000 uccelli del Fregate Bird Sanctuary) e i deliziosi boutique hotels sulle spiagge? Antigua e Barbuda sono un’unica destinazione: si possono vivere entrambe! Abbiamo anche deciso di evidenziare l’aspetto umano delle isole: in un mondo in cui avanzano il digitale e l’intelligenza artificiale il turista ha voglia di interagire con i locali e confrontarsi con loro e con le tradizioni del posto».\r

\r

La convention italiana di Antigua e Barbuda è stata l’occasione per parlare delle connessioni operate da British Airways, in partenza sei volte a settimana da Londra al mattino alle 9:30 e rientro da Antigua nelle prime ore del mattino. Il turista italiano dovrà quindi pernottare a Londra all'andata. Oppure potrà scegliere di raggiungere queste isole per vivere un'esperienza-mare con un viaggio combinato con il Nord America, o anche con il Sud America, dopo un percorso di scoperta culturale e naturale.\r

\r

Tante le novità sull’offerta alberghiera, che è molto diversificata e impegnata nella sostenibilità, con la consapevolezza che «Il nostro obiettivo è restare una piccola destinazione e non diventare un mercato di massa. Vogliamo crescere, ma in modo sostenibile. Oggi sono disponibili 3.392 camere di hotel, circa 5.000 se si tengono in considerazione ville, bad&breakfast e airbnb». Tanti gli ampliamenti e miglioramenti alberghieri programmati per i prossimi mesi, con un’offerta ricca e diversificata.\r

\r

La destinazione assiste anche a una rilevante crescita del comparto crocieristico: nel 2025 verrà completato un nuovo terminal portuale che accoglierà diverse compagnie e, da dicembre ad agosto, partirà un collegamento con Guadalupa.\r

\r

Significativa l’attenzione alla sostenibilità. «Il nostro aeroporto funziona per oltre il 60% con l’energia dei pannelli solari. Abbiamo in corso un progetto di conservazione della barriera corallina, che per noi è fondamentale per proteggere le spiagge nella stagione degli uragani. Barbuda diventerà una destinazione green, funzionando almeno al 90% grazie all’energia solare e, infine, stiamo rigenerando la vicina isola di Redonda che diventerà il nuovo parco naturale dei Caraibi».\r

\r

[gallery ids=\"456087,456088,456089,456090,456091,456093\"]","post_title":"Antigua e Barbuda: le due isole sorelle tornano a scommettere sul mercato italiano","post_date":"2023-11-15T11:33:27+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1700048007000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"456083","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Volotea aggiunge una nuova rotta al network operato da Torino con il debutto, il 21 marzo 2024, di un volo per Comiso che sarà operato due volte alla settimana, il giovedì e la domenica.\r

Con questa nuova rotta - che prevede un'offerta complessiva di più di 16.000 posti e 94 voli - il network Voltoea da Torino per il 2024 conterà otto destinazioni, sette in Italia (Alghero, Cagliari, Comiso – novità 2024, Lampedusa, Napoli, Olbia, Palermo) e una all’estero (Parigi Orly).\r

«Tutti i viaggiatori torinesi potranno già pianificare la loro estate e raggiungere le acque del sud della Sicilia attraverso il comodo scalo di Comiso -ha affermato Valeria Rebasti, international market director del vettore spagnolo -. Allo stesso modo, i passeggeri in partenza dalla Sicilia potranno visitare in perfetta facilità Torino, città ricca d’arte e di musei riconosciuti a livello internazionale».\r

«Da marzo 2024 un altro aeroporto italiano si aggiunge al nostro network, completando così l'offerta di voli per la Sicilia - ha commentato Andrea Andorno, amministratore delegato di Torino Airport -. La destinazione Comiso viene raggiunta per la prima volta da Torino, permettendo di visitare comodamente la Sicilia sud-orientale e facilitando l'arrivo in Piemonte di chi viaggia per motivi di turismo e lavoro».","post_title":"Volotea inaugurerà a marzo 2024 la Torino-Comiso, con due voli alla settimana","post_date":"2023-11-15T11:23:32+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1700047412000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"456081","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_456092\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Uno scorcio di Carate Urio[/caption]\r

\r

Sarebbero già alle battute finali le trattative tra il gruppo francese Lvmh, titolare del brand Belmond dal 2018, e la proprietà del castello di Urio sul lago di Como, parte del patrimonio immobiliare dell'Opus Dei. Lo rivela il Sole 24 Ore, che spiega come l'asset fu acquistato a suo tempo dal fondatore del movimento Josè-Maria Escrivar, che ne fece un luogo di preghiere e riflessione. Secondo la stampa locale, l'accordo prevedrebbe un investimento compreso tra i 50 e i 100 milioni di euro, con la finalizzazione del deal prevista entro il 2024.\r

\r

La conferma delle discussioni in corso arriva direttamente da Belmond che, in caso di accordo a buon fine, è destinato a gestire la struttura situata nella località di Carate Urio. La proprietà si aggiungerebbe così agli hotel già parte del portfolio Belmondo in Italia, tra cui il Cipriani di Venezia, lo Splendido di Portofino e Villa Sant'Andrea di Taormina. La pipeline Lvmh nella nostra penisola comprende peraltro anche il Romazzino e il Pitrizza sulla costa Smeralda, destinati a essere rebrandizzati rispettivamente Belmond e Cheval Blanc tra il 2024 e il 2026, nonché le ulteriori aperture di Villa Beatrice a Portofino e del Belmond Masseria le Taverne a Ostuni.","post_title":"Belmond pronto a sbarcare sul lago di Como. Trattative avanzate per il castello di Urio","post_date":"2023-11-15T11:11:31+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1700046691000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"456071","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Marcia indietro del governo olandese sulla prevista limitazione al numero massimo deii voli all'aeroporto di Amsterdam Schiphol, dopo le pressioni di Stati Uniti ed Europa.\r

\r

Una decisione che è stata definita dal governo \"un boccone amaro\", ma che rappresenta sul fronte opposto una vittoria per Air France-Klm, così come per i vettori americani tra cui Delta e JetBlue, che si erano opposte all'introduzione di un tetto massimo al numeri dei voli per l'estate del 2024.\r

\r

\"Ricordo che il gabinetto è ancora impegnato a ripristinare l'equilibrio tra Schiphol e l'ambiente\" ha dichiarato il ministro delle Infrastrutture Mark Harbers in una lettera al Parlamento. Harbers ha affermato che si continuerà a perseguire il piano. Non è detto, tuttavia, che un nuovo governo avrà le stesse priorità dopo le elezioni nazionali del 22 novembre.\r

\r

Il piano di limitare il numero di voli a Schiphol, uno degli hub più trafficati d'Europa, a circa 450.000 voli, e cioè il 10% in meno rispetto ai livelli del 2019, nasceva principalmente con l'intento di ridurre l'inquinamento acustico. È stato anche accolto con favore dagli ambientalisti in quanto necessario per ridurre le emissioni di anidride carbonica e di azoto.\r

\r

Lo scorso 3 novembre il governo statunitense ha minacciare ritorsioni se gli olandesi avessero proseguito con il piano, un'iniziativa che il Dipartimento dei Trasporti Usa ha definito \"irragionevole\" sostenendo che andava contro l'accordo sul trasporto aereo in vigore tra Stati Uniti e Unione europea.","post_title":"Il governo olandese fa marcia indietro: nessun limite al numero di voli a Schiphol","post_date":"2023-11-15T10:34:13+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1700044453000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"456055","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Welcome Travel. Durante il “Winning ToGether”, l’evento milanese che riunisce, ogni anno, il management di Welcome Travel Group e i suoi Partner, si è capito, se non fosse stato già chiaro, quanta serietà e quanto lavoro c'è nell'azienda guidata da Adriano Apicella.\r

\r

Ogni responsabile ha preso il microfono presentando numeri e spiegandoli in modo chiaro senza girare intorno alle difficoltà e senza esaltare i risultati positivi. Insomma una mattinata interessante soprattutto per questi aspetti di capacità e di correttezza imprenditoriale.\r

\r

«Il Network si conferma solido e appetibile sul fronte affiliativo anche nell’anno commerciale appena conclusosi – afferma Adriano Apicella, amministratore delegato di Welcome Travel Group –, con un aumento delle agenzie affiliate che si attesta a 2.492 punti vendita. Numerica trainata da modelli contrattuali vantaggiosi e completata da impianti di incentivazione premianti e differenziati per brand, Welcome Travel TEAM e WIN 4 ALL, per rispondere alle diverse tipologie di punti vendita, ma sempre con particolare attenzione al livello qualitativo della Rete.\r

\r

«È stato questo un anno incredibile dal punto di vista dei volumi – prosegue Apicella –. Il volume totale di affari sui partner contrattualizzati 2022/23 è di 1 miliardo 934 milioni, suddivisi tra fatturato leisure di 1 miliardo 437 milioni, vettori 484milioni, assicurazioni 13 milioni, per un aumento complessivo del +18% vs 18/19 e del +44% vs 21/22. Un risultato che certifica la qualità delle agenzie appartenenti al network in un generale contesto di ridimensionamento del segmento».\r

Leisure\r

Da segnalare inoltre la miglior performance di sempre, per volumi, in ambito leisure. Svetta su tutte la performance sull’Egitto, per fatturato e delta di crescita, immediatamente seguita da quella sulle Maldive. Si evidenzia che l’85% dei volumi prodotti dalla Rete è canalizzato sul perimetro dei Partner contrattualizzati, a testimonianza della capacità di orientamento.\r

\r

E inoltre il fatturato sul perimetro dei vettori contrattualizzati incide per l’87% sul totale transato. Nel mondo vettori prima su tutte la performance sul Nord America. E infine degna di grande attenzione anche la crescita esponenziale sul segmento Assicurazioni, pari al +48% vs 18/19 ed al +35% vs il 21/22.\r

\r

La gestione centralizzata della comunicazione delle Agenzie tramite WE System e Geo Global, i sistemi integrati dei due brand, è l’ulteriore tassello di attrattività nella proposta del Network e nell’innalzamento qualitativo della rete.\r

Investimenti\r

I continui investimenti sugli strumenti tecnologici, i palinsesti differenziati per brand su tutti i touchpoint, i contenuti di alta qualità e la ricca programmazione, capace di interpretare i trend di mercato, rendono l’impianto sempre più interessante, aumentando l’adozione dei servizi da parte delle Agenzie e generando vendite orientate. L’“effetto collaterale” è una forte veicolazione dei marchi del Network e di tutti i Partner che partecipano al piano editoriale a loro disposizione.\r

\r

Lato Agenzia il sistema consolida la fidelizzazione sul Cliente, ingaggiandone di nuovi e rafforzando il posizionamento commerciale e territoriale del punto vendita.\r

\r

C'è stato indine il lancio della Convention del Network 2024, un evento creato e immaginato in partnership con Bit Milano che concretizzerà, nella sua realizzazione, proprio il concetto di Winning ToGether.\r

\r

Un evento “senza precedenti e su cui puntiamo molto”, annuncia Apicella, che si realizzerà dal 4 al 6 febbraio all’interno di Bit Milano presso Allianz MiCo e vedrà la partecipazione di 1.600 agenti di viaggio e 100 Partner Commerciali del Network,","post_title":"Welcome Travel: 2492 punti vendita. Quasi 2 miliardi di fatturato sui partner","post_date":"2023-11-15T10:03:24+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1700042604000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"456041","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":" Nuovi investimenti sul mercato Italia per Norwegian che, con la pubblicazione dell'operativo estivo 2024, aggiunge nuove destinazioni dagli aeroporti di Milano Bergamo e Bari, che sono già in vendita da oggi 14 novembre.\r

\r

Nel dettaglio, dallo scalo orobico decollerà il 31 marzo 2024 la rotta per Copenhagen, con quattro frequenze settimanali (martedì, giovedì, sabato e domenica); dal 18 maggio si volerà anche verso Stavanger, nella Norvegia sud-occidentale, nei giorni di mercoledì e sabato, fino al 30 settembre 2024; infine, a partire dal 2 giugno, verrà aperto anche il collegamento con Helsinki, che sarà servita tre volte a settimana (martedì, giovedì e domenica). Le tre new entry si sommano ai voli per Tromso, che riprenderanno dal 16 gennaio e a quelli per Oslo e Bergen, che torneranno dal 28 marzo 2024.\r

\r

«L’annuncio delle nuove rotte di Norwegian Air Shuttle rafforza la presenza della compagnia aerea sull’aeroporto di Milano Bergamo e conferma il crescente interesse sulle direttrici che collegano il nord Europa e in particolare la Norvegia, mercato in forte espansione» hanno dichiarato Emilio Bellingardi, direttore generale Sacbo, e Giacomo Cattaneo, direttore commerciale aviation.\r

\r

\r

\r

\r

\r

Le novità da Bari\r

\r

A solo un anno dal debutto in Puglia con il collegamento per Oslo, Norwegian rilancia da Bari con due nuove rotte per Stoccolma e Copenaghen. Dalla prossima estate, quindi, saranno tre i Paesi scandinavi direttamente collegati dal vettore con il capoluogo pugliese. Già dal 4 maggio, e sino a metà novembre, sarà operativo il volo settimanale (il sabato) tra Bari e Stoccolma al quale, dal 22 giugno, si aggiungerà quello bisettimanale per Copenaghen (mercoledì e sabato). Il volo per Oslo, invece, sarà operato il giovedì e il sabato.\r

\r

«Continua con successo - ha dichiarato il presidente Antonio Maria Vasile - l’espansione di Aeroporti di Puglia verso il mercato scandinavo. Un successo che condividiamo anche con la Regione Puglia e che è perfettamente in linea con gli obiettivi fissati dalla Società nel Piano Strategico. L’obiettivo, infatti, è quello di ampliare l’offerta per la summer e offrire ai passeggeri un sempre più ampio network internazionale. L’operatività dei collegamenti di Norwegian sino a novembre inoltrato rappresenta un’ottima notizia che soddisfa le esigenze di destagionalizzazione dell’offerta turistica».\r

\r

«Con queste nuove rotte, siamo pronti a registrare un aumento della domanda verso le destinazioni norvegesi nella prossima stagione estiva. Non vediamo l’ora di accogliere i clienti a bordo dei nostri aerei e farli viaggiare verso la bellissima Bergamo, così come trasportare i passeggeri italiani a Copenaghen, Helsinki e Stavanger - ha affermato Magnus Thome Maursund, cco di Norwegian - Allo stesso modo, puntiamo a incentivare sia l’incoming facendo volare pugliesi a Stoccolma, Copenaghen e Oslo, sia l’outgoing verso Bari e la Puglia\".\r

\r

\r

\r

\r

\r

","post_title":"Norwegian amplia il network da Milano Bergamo e Bari per l'estate 2024","post_date":"2023-11-14T14:06:33+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1699970793000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"456025","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_309087\" align=\"alignright\" width=\"300\"] Willie Walsh[/caption]\r

\r

La corsa al rialzo delle tariffe aeree in Europa viaggia ad un ritmo inferiore rispetto a quello della crescita dell'inflazione: lo sostiene il più recente studio della Iata, che segnala come i dati sul traffico mostrano che i vettori europei sono in calo del 3,6% rispetto al picco del 2019. Gli europei viaggiano nonostante il contesto inflazionistico: a giugno, le tariffe aeree medie in Europa erano superiori di circa il 16% rispetto al periodo pre-pandemia; ma il dato è comunque inferiore rispetto all'indice medio dei prezzi al consumo per l'Ue, che a giugno era più elevato del 20% rispetto al periodo pre-pandemia.\r

\r

«Il trasporto aereo europeo continua a riprendersi con forza ed è sulla buona strada per superare i livelli del 2019 nel 2024 - afferma il direttore generale, Willie Walsh -. La competitività del mercato del trasporto aereo europeo sta mantenendo l'inflazione delle tariffe aeree al 16%, quattro punti percentuali al di sotto degli aumenti registrati dall'indice generale dei prezzi al consumo. Considerando l'estrema volatilità dei prezzi del carburante per aerei e gli aumenti dei salari della forza lavoro, si tratta di un risultato significativo, che contrasta con i continui aumenti delle tariffe imposti dai nostri fornitori».\r

\r

Recentemente la Caa britannica ha approvato un aumento del 56% delle tariffe di Londra Heathrow e un aumento del 26% per Nats, il fornitore di servizi di navigazione aerea del Regno Unito, nonostante i disservizi di quest'estate. Nei Paesi Bassi, invece, l'aeroporto Schiphol di Amsterdam, anch'esso al centro di numerose problematiche, ha applicato aumenti del 37%.\r

\r

«La ripresa del mercato del trasporto aereo europeo sta portando con sé condizioni di mercato ancora più sfidanti. I consumatori se ne accorgeranno con un maggior numero di rotte e di compagnie aeree tra cui scegliere. Complessivamente l'anno scorso in Europa sono nate 20 nuove compagnie aeree: questo è importante perché un mercato del trasporto aereo più competitivo renderà l'Europa un luogo più competitivo per il business».","post_title":"In Europa l'aumento delle tariffe aeree è inferiore a quello dell'inflazione","post_date":"2023-11-14T12:22:02+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1699964522000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"456006","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Si appresta a chiudere un ottimo 2023 il gruppo Human Company che, grazie soprattutto alle performance del mesi estivi, prevede di registrare a fine anno una crescita del 19% del proprio fatturato e del 9% delle presenze (fino a 4 milioni totali) rispetto all'anno scorso. Bene è andato pure il brand hu open air, che include dieci strutture in Italia e in Europa. Qui il numero dei pernottamenti è infatti cresciuto del 7% per quanto riguarda i villaggi e dell'11% per i camping in town. Dopo quanto si è registrato durante il periodo Covid è tornata inoltre nuovamente ad aumentare anche la lunghezza del soggiorno, rispettivamente con un +28% nei villaggi (7,08 notti) e un +10% nei camping in town (3,04 notti).\r

\r

Tra le strutture open air quella che ha registrato la migliore performance è lo hu Park Albatros village: situato sulla costa toscana all’ombra di una vasta pineta secolare, tra i siti archeologici e le spiagge della costa degli Etruschi, nel periodo di luglio e agosto la struttura ha raggiunto un’occupazione del 95%. A seguire lo hu Norcenni Girasole village, tra le colline del Chianti, e il Fabulous village, al crocevia fra la città di Roma e il mare del Lazio, entrambi con un’occupazione a luglio e agosto di oltre il 90%. Per quanto riguarda la provenienza degli ospiti, l’Italia si conferma poi in cima alla top tre dei mercati di riferimento con una quota del 35%. A seguire, i Paesi Bassi (27%) e la Germania (20%). Si mantiene importante anche la presenza di ospiti provenienti dai mercati storici, come quello francese, mentre tra i bacini di riferimento emergenti a spiccare è la Polonia.\r

\r

\"Chiudiamo la stagione 2023 con estrema soddisfazione, registrando risultati ottimi sia in termini di ricavi sia di presenze - sottolinea la chief marketing officer di Human Company, Valentina Fioravanti -. Sicuramente questo conferma come gli ospiti, italiani e stranieri, siano sempre più consapevoli del valore della vacanza open air, che sta assumendo ogni anno più rilevanza nel settore del travel. Per noi incrementare la qualità dei servizi offerti ai clienti passa dalla creazione di un’esperienza di soggiorno su misura, autentica e connessa con le realtà locali. E' per questo che ogni anno arricchiamo la proposta di attività, eventi e servizi differenziandola nei diversi village e camping in town. Ora guardiamo con fiducia al 2024, continuando a crescere e a investire. In vista della prossima stagione stiamo già lavorando a nuovi importanti progetti, come l’apertura dello hu Eraclea village prevista per il 2025”.\r

\r

Il nuovo anno, alla luce dei primi dati, si prospetta in effetti molto positivo: le prenotazioni già registrate per il 2024 sono ottime, con un incremento di oltre il 23% rispetto a quanto rilevato lo scorso anno in riferimento al 2023. Come accennato, una tappa fondamentale per il gruppo per il prossimo anno sarà l’apertura delle vendite per lo hu Eraclea village: struttura che aprirà nel 2025 in Veneto e rappresenterà il flagship del gruppo Human Company.\r

\r

Oltre al brand hu openair, la compagnia toscana è attiva anche nella ristorazione con il format Mercato Centrale, nonché nella gestione di ostelli con il brand Plus Hostels. Opera inoltre la tenuta Palagina in Toscana.\r

\r

[gallery ids=\"456014,456015,456016\"]","post_title":"Cresce il fatturato del gruppo Human Company: +19% sul 2022","post_date":"2023-11-14T11:11:06+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1699960266000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"456005","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Nuovo riconoscimento internazionale per Philadelphia che viene inserita nella classifica Best in Travel 2024 di Lonely Planet. Nel selezionare Philadelphia, Lonely Planet ha citato il suo ruolo di \"luogo di nascita degli Stati Uniti\" e di prima città Patrimonio dell'Umanità del Paese, nonché la vibes dinamica, l'offerta culturale e diversificata come fattori chiave.\r

\r

L'elenco della casa editrice conta 50 destinazioni di tutto il mondo, ed è suddiviso in cinque categorie: migliori Paesi, regioni, città, destinazioni di viaggio sostenibili e miglior rapporto qualità-prezzo: Philadelphia si posiziona tra le prime 10 città e precisamente al quinto posto - dopo Nairobi, Parigi, Montreal e Mostar - ed è la sola città statunitensi inclusa nella classifica insieme a Kansas City, Mo., che si è posizionata al decimo posto.\r

\r

«Philadelphia sta vivendo un momento di crescita, sia a livello nazionale che internazionale, anche a livello di meeting e viaggi di piacere - ha commentato Gregg Caren, presidente e ceo del Philadelphia Convention and Visitors Bureau -. La gente vuole venire qui, mangiare nei nostri ristoranti, visitare i nostri musei e le opere d'arte per immergersi nella storia e nella cultura della città. Questo slancio è testimoniato dal numero di visitatori, dalle nuove rotte internazionali in arrivo al Philadelphia International Airport e da riconoscimenti come questo. Siamo fiduciosi di portare avanti questo slancio fino al 2026 e oltre».\r

\r

Tra le attrazioni e i ristoranti citati dalla guida si trovano DiBruno Brothers e South Philly Barbacoa, nello storico Italian Market, il Southeast Asian Market situato nel FDR Park, Bassett’s Ice Cream nel Reading Terminal Market, e Zahav, il pluripremiato ristorante di Society Hill di Michael Solomonov.","post_title":"Philadelphia è fra le prime 5 città della classifica Best in Travel 2024 di Lonely Planet","post_date":"2023-11-14T10:52:38+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1699959158000]}]}}