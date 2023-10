Volotea in allungo da Napoli: Atene e Lione le prime due new entry della primavera 2024 Volotea investe nel rafforzamento della base di Napoli dove, dal 21 marzo 2024, sarà possibile decollare alla volta di Atene (con 2 frequenze settimanali, il giovedì e la domenica), mentre dall’11 aprile si volerà verso Lione (2 frequenze a settimana, il giovedì e la domenica). Il network della compagnia conterà così 24 destinazioni collegate all’aeroporto di Napoli, per un totale di 8 tratte domestiche e 16 internazionali. Il tutto mentre sono già previste ulteriori novità, nelle prossime settimane, incrementando ancora di più l’offerta campana. Intanto, dal prossimo 20 dicembre, decollerà da Capodichino anche il nuovo per Bordeaux per il periodo natalizio, per poi proseguire nella stagione estiva. «La nostra offerta da Napoli è diventata, volo dopo volo, sempre più ricca e variegata. Con i nuovi collegamenti per Atene e Lione, i passeggeri in partenza da Napoli non avranno che l’imbarazzo della scelta e potranno raggiungere comodamente, con tariffe concorrenziali, Grecia, Francia, Spagna, Danimarca, oltre a 8 destinazioni in Italia – ha dichiarato Valeria Rebasti, international market director di Volotea -. Allo stesso tempo con il nostro ventaglio di rotte, puntiamo a incrementare notevolmente i flussi di turisti incoming, supportando così l’economia napoletana e dell’intera Campania». Il network domestico del vettore include le otto destinazioni di Cagliari, Genova, Lampedusa, Olbia, Palermo, Pantelleria, Torino e Venezia); a queste si aggiungono 10 destinazioni in Grecia (Atene, Cefalonia, Heraklion/Creta, Karpathos, Mykonos, Preveza/Lefkada, Rodi, Santorini, Skiathos e Zante), quattro in Francia (Lione, Lourdes, Nantes e Bordeaux), 1 in Spagna (Bilbao) e 1 in Danimarca (Aalborg). Le 24 destinazioni – numero record in termini di offerta – verso 5 diversi Paesi europei permetteranno al vettore di consolidare la sua presenza presso la base operativa di Napoli. Infatti, per il prossimo anno Volotea punta ad operare più di 3.500 voli, con un’offerta di oltre 627.000 posti in vendita, dato che registra un +7% rispetto al 2023. Infine, di pari passo, aumenterà nel 2024 anche l’occupazione lavorativa generata dalla presenza della compagnia aerea presso la base partenopea, che conta ad oggi più di 60 posti di lavoro diretti e oltre 340 posti indiretti. Condividi

