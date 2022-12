Volotea ed Air Nostrum investono nel capitale di Dante Aeronautical Volotea ed Air Nostrum aumentano l’impegno su tecnologia e sostenibilità con l’acquisizione di una partecipazione minoritaria in Dante Aeronautical (Dante), diventandone così il primo investitore strategico. Dante, il cui focus è la conversione di aerei a combustione in velivoli elettrici, offre un modello di volo conveniente e finanziariamente sostenibile, che rappresenta una soluzione a zero emissioni per gli operatori del settore aviation. L’accordo permetterà alle compagnie di assumere una posizione di investimento simile in Dovetail Electric Aviation (Dovetail), la società australiana collegata a Dante. Dovetail e Dante hanno recentemente iniziato a raccogliere i capitali della fase Seed, con almeno altri due investitori strategici che si uniranno al round che verrà annunciato presto. Dovetail e Dante stanno guidando l’industria dell’aviazione, locale e a livello più ampio, verso una nuova ed entusiasmante era sostenibile, consentendo ai vettori di operare su rotte regionali commercialmente valide con velivoli elettrici a zero emissioni. Le compagnie stanno lavorando a stretto contatto e sono sulla buona strada per certificare una nuova innovativa tecnica che convertirà un Cessna Caravan a combustione in un velivolo elettrico a batteria, il cui decollo è previsto per il 2025. A seguire verranno convertiti anche altri modelli di velivoli, che potranno essere alimentati con motore a idrogeno.

Articoli che potrebbero interessarti:

Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 436309 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Volotea ed Air Nostrum aumentano l'impegno su tecnologia e sostenibilità con l'acquisizione di una partecipazione minoritaria in Dante Aeronautical (Dante), diventandone così il primo investitore strategico. Dante, il cui focus è la conversione di aerei a combustione in velivoli elettrici, offre un modello di volo conveniente e finanziariamente sostenibile, che rappresenta una soluzione a zero emissioni per gli operatori del settore aviation. L'accordo permetterà alle compagnie di assumere una posizione di investimento simile in Dovetail Electric Aviation (Dovetail), la società australiana collegata a Dante. Dovetail e Dante hanno recentemente iniziato a raccogliere i capitali della fase Seed, con almeno altri due investitori strategici che si uniranno al round che verrà annunciato presto. Dovetail e Dante stanno guidando l'industria dell'aviazione, locale e a livello più ampio, verso una nuova ed entusiasmante era sostenibile, consentendo ai vettori di operare su rotte regionali commercialmente valide con velivoli elettrici a zero emissioni. Le compagnie stanno lavorando a stretto contatto e sono sulla buona strada per certificare una nuova innovativa tecnica che convertirà un Cessna Caravan a combustione in un velivolo elettrico a batteria, il cui decollo è previsto per il 2025. A seguire verranno convertiti anche altri modelli di velivoli, che potranno essere alimentati con motore a idrogeno. [post_title] => Volotea ed Air Nostrum investono nel capitale di Dante Aeronautical [post_date] => 2022-12-20T13:48:24+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1671544104000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 436196 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Maldive, Oman, ma anche Mauritius, Giappone, Uzbekistan e Colombia. Sono le destinazioni top del 2023 per Evolution Travel, che per il prossimo anno punta su viaggi esperienziali e personalizzati. Le Maldive, in particolare, si confermano la destinazione top seller. "Il trend è super positivo - spiega Walter Quintavalle, specialist & tour operator Maldive e diving di Evolution Travel -. Nonostante le incertezze legate a eventi socio-politici, alla lentezza burocratica per il rinnovo dei passaporti, e ai rincari vari che hanno inciso fortemente sul prezzo dei voli aerei in aumento, siamo molto ottimisti. I clienti hanno voglia di viaggiare". Con Evolution Travel si potrà quindi scegliere di andare in vacanza alle Maldive per rilassarsi, ma anche per provare nuove esperienze, vivendo un soggiorno dinamico con tante attività da fare per grandi e piccoli, come per esempio il lancio dal paracadute, il flyboarding, il body painting per i bambini... Si punterà molto anche al prodotto luxury, grazie alla collaborazione con catene alberghiere prestigiose, come Universal Resorts, Champa & Crowne Groupe, Villa Hotels. Ampio pure il programma di fam trip. In ripresa inoltre i viaggi in Oman, con programmi personalizzati. Questa destinazione sta registrando un deciso incremento di prenotazioni, grazie alla diversificazione dei programmi che puntano soprattutto all'esperienza. «Organizziamo viaggi con piccoli gruppi, con jeep 4x4, per un itinerario senza fretta che dia modo al viaggiatore di assaporare il Paese con tutti i cinque sensi – sottolinea ancora Quintavalle -. E sono tante le attività da fare: imparare dalle donne beduine a fare il disegno con l'henné, assistere a lezioni di yoga nel deserto, sperimentare il trekking sulla montagna di Jebel Shams, nonché partecipare a lezioni di cucina e di parapendio, oltre alle immersioni alle isole Daymaniat". Altre destinazioni su cui si punterà molto sono quindi Mauritius, Giappone e Uzbekistan. Mauritius ha in particolare registrato un inaspettato flusso turistico dopo la riapertura dei confini. Evolution Travel ha ripreso perciò la propria programmazione, rinnovando la storica collaborazione con la catena alberghiera mauriziana Attitude. "Collaborando inoltre con altre catene come Alizèe, Colorado, Le Palmiste, da quest’anno abbiamo aggiunto prodotti di livello, stipulando accordi con Maritim, Marriott e Sunresort - spiega Tiziana Pedron, specialist & tour operator Mauritius di Evolution Travel -. Prenotando in anticipo, si possono ottenere prezzi vantaggiosi sui voli. Molto gettonate sono le proposte tailor made, grazie alle quali i viaggiatori vivono esperienze a contatto con l’accogliente popolazione mauriziana: dalle cene tipiche in casa ai percorsi meno battuti, dalle cerimonie induiste alle corse dei cavalli di Champ de Mars, dalla guida di un quad tra piantagioni di canne da zucchero ai voli in zipline fino alle passeggiate con i cuccioli di leone". Il Giappone ha riaperto qualche mese fa al turismo senza limitazioni per gli italiani e anche in terra nipponica Evolution Travel può contare su consulenti di viaggio, che offrono proposte di viaggio personalizzate e un’assistenza di 24 ore in lingua italiana, dando la possibilità ai turisti di muoversi in autonomia o di partecipare a tour guidati. Novità per il to è invece l’Uzbekistan, "aperto totalmente e molto friendly per gli italiani - sottolinea Giancarlo Vetrugno, specialist & tour operator per Giappone, Cina, Uzbekistan e Colombia -. Grazie all'università dove si insegna italiano, ci sono molte guide preparate. È un luogo ricco di fascino grazie alla mitica Samarcanda e all'incrocio delle antiche vie carovaniere della seta". La nuova programmazione prevede infine viaggi in Colombia, con il fascino dei luoghi resi celebri dallo scrittore Garcia Marquez e dal famoso pittore e scultore Botero. [post_title] => Le Maldive si confermano best seller di Evolution Travel. Tutte le mete top del 2023 [post_date] => 2022-12-19T11:29:45+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1671449385000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 436014 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Cataloghi summer 23 già caricati sul sito e vendite estive già aperte per l'operatore bolognese MySunSea: «Dopo un’alta stagione 2022 che ci ha soddisfatto, ci siamo applicati alla summer 2023 programmando vacanze in mete accessibili ma soprattutto cercando nuove formule per fidelizzare agenzie e passeggeri - spiega Rosita Angelini, a.d. del to -. Abbiamo deciso di aprire le vendite il 12 dicembre pensando alle agenzie di viaggio e ai loro passeggeri, dando vita a nuove idee e selezionando ancora di più il prodotto da proporre. iniziando dalle promozioni destinate al Natale e alla nuova iniziativa di cashback dedicata alle nostre partner distributive». I cataloghi per la Summer ’23 sono in particolare dedicati a Lampedusa, Sardegna, Grecia, Turchia e Ciao Prof, quest’ultimo pensato specificatamente per i viaggi post-maturità. Le destinazioni vedono la riproposizione dei grandi classici MySunSea: focus sul mare Italia, Lampedusa e Sardegna con voli diretti da tutti gli aeroporti e traghetti da Livorno e Civitavecchia. Poi Grecia e Turchia a completare il quadro delle proposte di prossimità. I viaggi della maturità Ciao Prof offrono infine mete di sicuro divertimento come Zante, Novalja in Croazia e San Teodoro in Sardegna. Per i collegamenti, da sempre nodo cruciale e oggi più che mai, le novità vedono per Lampedusa voli charter diretti da Bologna, Verona, Bergamo nel periodo che va da giugno a ottobre, mentre per la Grecia e la Sardegna i pacchetti dinamici prevedono l’inserimento di voli low cost da tutti gli aeroporti e passaggi in traghetto. «Abbiamo dato peso anche alle promozioni: una sorta di incentivazione alle prenotazioni anticipate – prosegue Rosita Angelini -. Fino al 23 dicembre sarà dunque possibile prenotare con la formula “Metti una vacanza sotto l'albero”, #promochristmas, per qualsiasi periodo con una serie di tutele che mettono al riparo il passeggero (e l’agenzia) da qualunque problema: il cambio nome gratuito fino a sette giorni prima della partenza, cancellazione o cambio data sena penali (solo con eventuale adeguamento tariffario) fino a 30 giorni prima della partenza. E c'è anche il cash back per le agenzie, #cashback, che prevede, per le prenotazioni effettuate fino al 31 gennaio 2023 per pacchetti con partenza dal 4 giugno al 15 ottobre, uno sconto di 50 euro sulla successiva pratica». Sul sito sono disponibili i pacchetti prenotabili inclusa la Turchia, per la quale esistono ampie disponibilità sui tour per Capodanno ed Epifania, così come sono già disponibili anche i i tour del 2023. «Nelle nostre principali destinazioni di vacanza, anche quest’anno - conclude Rosita Angelini - saranno prenotabili i pacchetti dinamici, con molta più offerta di strutture e aeroporti di partenza, più flessibilità di permanenza e con la speciale protezione assicurativa Covid e annullamento per qualsiasi motivo certificabile». [post_title] => MySunSea apre le vendite sulla summer 2023: focus su early booking e cash back per le adv [post_date] => 2022-12-15T10:26:15+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1671099975000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 435864 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => La Emirates Flight Training Academy ha dato il benvenuto a 53 nuovi piloti e, in occasione della cerimonia di qualche giorno fa, ha celebrato anche il superamento di tre traguardi: il riconoscimento di international cadets per la prima volta da quando l’accademia ha aperto le sue porte ai cadetti non emiratini alla fine del 2019; più di 50 cadetti (il doppio di quella degli eventi precedenti); più di 100 cadetti dai primi graduati nel 2020. “Anni fa - ha commentato Ahmed bin Saeed Al Maktoum, presidente e ceo della compagnia aerea e del gruppo Emirates - ci siamo resi conto che ci sarebbe stata un'enorme richiesta di piloti addestrati per supportare le esigenze dell'aviazione commerciale e, in qualità di compagnia aerea globale e leader del settore, ci siamo sentiti obbligati ad agire. Questa cerimonia segna il raggiungimento della nostra visione a lungo termine per la creazione dell'Emirates Flight Training Academy, all'avanguardia per accogliere e coltivare giovani talenti non solo a livello locale, ma globale. La nostra prossima generazione di cadetti altamente qualificati e ben addestrati è una dimostrazione del contributo dell'Accademia all'industria aeronautica". Secondo l'ultima ricerca di Oliver Wyman, l'industria aeronautica sperimenterà un divario globale di 34.000 piloti entro il 2025, che potrebbe aumentare fino a 50.000 dato l'impatto di permessi e pensionamenti. Spinta da un forte aumento della domanda di viaggi aerei, la regione del Medio Oriente potrebbe affrontare una carenza di 3.000 piloti entro il 2023 e 18.000 entro il 2032. Boeing stima che entro il 2041 il divario si allargherà a 602.000 piloti a livello globale e 53.000 in Medio Oriente. [post_title] => Emirates: sono 53 i nuovi piloti formati alla Flight Training Academy di Dubai [post_date] => 2022-12-14T09:20:28+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1671009628000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 435835 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Anche Volotea aggiunge capacità sulle rotte verso la Sardegna, così da agevolare gli spostamenti dei passeggeri sardi durante il periodo delle festività. La compagnia ha recentemente incrementato le frequenze sulla Cagliari – Roma Fiumicino: un volo aggiuntivo (a/r) ogni giorno è già in vendita per il 22, 23 e 24 dicembre, mentre nelle prossime ore saranno disponibili frequenze aggiuntive anche per volare dal 26 al 30 dicembre. “Ci avviamo verso la fine di un anno ricco di soddisfazioni e di traguardi per Volotea in Sardegna: il nostro primo volo in continuità territoriale è decollato il 15 ottobre 2021 e, da allora, ci siamo impegnati per offrire ai nostri passeggeri un servizio attento, puntuale e affidabile - ha dichiarato Valeria Rebasti, country manager Italy & Southeastern Europe del vettore -. Anche a novembre abbiamo raggiunto standard molto elevati: la quasi totalità dei nostri voli sono stati operati, come da programma, con la massima puntualità. Puntiamo, anche per i prossimi mesi, a offrire a tutti i nostri passeggeri che, per lavoro o per svago devono viaggiare tra la Sardegna e la terraferma, il miglior servizio possibile a bordo di tutti i voli in regime di continuità territoriale”. La compagnia segnala infatti durante lo scorso mese di novembre i voli in regime di continuità territoriale hanno registrato un tasso di puntualità (OTP15) pari al 96% nelle basi sarde. [post_title] => Volotea aumenta le frequenze sulla Cagliari-Roma, prima e dopo Natale [post_date] => 2022-12-13T12:52:54+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1670935974000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 435704 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Le telefonate in volo potrebbero presto diventare realtà visto che la Commissione europea ha dato un primo via libera alle compagnie aeree per fornire connettività 5G ai passeggeri a bordo, anche per telefonate e dati ad alta velocità. Gli Stati membri dell'Ue hanno tempo fino alla fine di giugno 2023 per riservare bande di frequenza 5G per gli aerei. "Il 5G consentirà servizi innovativi per le persone e opportunità di crescita per le aziende europee - ha osservato Thierry Breton, commissario europeo per il mercato interno, ripreso da La Repubblica -. Il cielo non sarà più un limite quando si tratta di possibilità offerte dalla connettività superveloce e ad alta capacità". La decisione dell'Ue va però in controtendenza rispetto alle valutazioni in corso negli Stati Uniti, dove la tecnologia 5G è tuttora al centro di numerosi dubbi legati alla sicurezza. Diversi e contrastanti gli studi in materia realizzati da compagnie telefoniche e industria aeronautica: i vettori stanno aggiornando i loro aeromobili in modo da migliorare la sensibilità dell'altimetro o aggiungere schermature metalliche per ridurre le interferenze del 5G, chiedendo nel contempo ai gestori di telefonia mobile un'estensione da luglio 2023 alla fine del 2023 per completare gli aggiornamenti. [post_title] => Telefonate in volo e 5G: primo via libera dell'Unione europea [post_date] => 2022-12-12T10:00:38+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1670839238000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 435632 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Un monitoraggio multidisciplinare con l’obiettivo di conoscere e tutelare l’habitat naturale di cetacei e tartarughe marine, che tra le specie protette del mare Nostrum sono quelle che hanno maggior bisogno di strategie di conservazione. E’ questo il fulcro del progetto Life Conceptu Maris, promosso da Ispra (Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale) e supportato da Grimaldi Lines. “Partecipiamo con entusiasmo a questo progetto per la tutela del mar Mediterraneo e delle sue specie protette - racconta la passenger department manager, Francesca Marino -. L’ambiente, e in particolare gli ecosistemi marini, sono per noi un valore irrinunciabile. Le caratteristiche della nostra flotta, che solca le acque del Mediterraneo promuovendo lo scambio e il confronto tra culture, tradizioni e paesaggi così diversi tra di loro, sono il frutto di una ricerca continua in termini di innovazione tecnologica e sostenibilità ambientale. Navighiamo con navi che ci consentono di ridurre significativamente le emissioni inquinanti in mare e nell’atmosfera, grazie alle pitture siliconiche che non rilasciano sostanze nocive, al regolare filtraggio delle acque di zavorra, al trattamento dei gas di scarico e a speciali progetti di efficientamento energetico”. L’attività di monitoraggio viene svolta direttamente a bordo dei traghetti della compagnia sulla tratta circolare Salerno-Palermo, Palermo-Tunisi e Tunisi-Civitavecchia, per un totale di circa 2 mila miglia nautiche analizzate in soli cinque giorni. E’ così possibile osservare una vasta area del Tirreno Meridionale, compresa tra il canale di Sardegna e quello di Sicilia, molto interessante ma a oggi poco conosciuta, poiché non raggiungibile con le tipologie di imbarcazioni tradizionalmente adibite alla ricerca. La nave viene allestita come un vero e proprio laboratorio: vengono ospitati macchinari di filtraggio e stoccaggio e attrezzature per raccogliere campioni di acqua marina. Alla semplice osservazione dei cetacei e delle tartarughe all’interno del loro ecosistema e delle minacce che mettono a rischio la conservazione di queste specie protette, il progetto affiancherà infatti la raccolta di dati utili alla ricerca, tramite il dna ambientale, gli isotopi e i parametri fisici. [post_title] => Grimaldi Lines insieme all'Ispra per monitorare l'habitat naturale di cetacei e tartarughe marine [post_date] => 2022-12-09T10:32:10+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1670581930000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 435640 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_435641" align="alignleft" width="300"] Giuseppe Silvestrini e Gianfranco Bianchi[/caption] Forlì Airport comunica la nomina di Gianfranco Bianchi a nuovo accountable manager della società La figura dell’“accountable manager” è prevista dal legislatore europeo per descrivere quel soggetto che è designato, all’interno di un’organizzazione, a rivestire il ruolo di responsabile per le funzioni che sono soggette a regolamentazione aeronautica. Per Bianchi si tratta di un ritorno al Luigi Ridolfi di Forlì dove ha già lavorato dal 2006 al 2012 ricoprendo vari incarichi di crescente responsabilità sino al suo passaggio all’aeroporto emiliano dove ha prestato servizio sino ad oggi. «L’ingresso di Gianfranco Bianchi - dichiara il presidente di F.A. Giuseppe Silvestrini - si inserisce nella più ampia strategia di F.A. che punta a semplificare l’esperienza di volo per i passeggeri in partenza dal Luigi Ridolfi. Poter volare e spostarsi in un modo globalizzato, secondo la nostra mission, deve essere il nostro obiettivo. Poter contare sulle capacità e sull’esperienza di Bianchi è per noi motivo di orgoglio, poiché parliamo di un manager che ha già servito nei principali scali della Regione. La pregressa esperienza di Bianchi presso il Luigi Ridolfi inoltre consentirà un’immediata capacità operativa garantendo in questo modo gli elevanti standard di servizio già raggiunti sinora”. “La crescita del traffico passeggeri registrata nel 2022 presso lo scalo forlivese rappresenta un’importante base di partenza - sottolinea il nuovo accountable manager di Forlì Airport, Gianfranco Bianchi -. I macro-obiettivi che ci poniamo di raggiungere nel medio termine sono relativi al continuo miglioramento della qualità dei servizi offerti ed al potenziamento del network di collegamenti. Per raggiungerli sarà determinante avere l’appoggio e la fiducia di tutti e fare sinergia con le istituzioni, gli enti e i governi del territorio. Insieme agli altri colleghi lavoreremo inoltre per migliorare l’accessibilità da e verso lo scalo, cercando di creare le condizioni per una maggiore intermodalità, in linea con gli standard europei. Questo ci consentirebbe di crescere ulteriormente valorizzando e sfruttando a pieno la posizione geografica che lo scalo occupa». [post_title] => Gianfranco Bianchi nuovo accountable manager di Forlì Airport [post_date] => 2022-12-09T10:04:30+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1670580270000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 435541 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Caraibi, Emirati Arabi, Mediterraneo e Sud America. Sono le quattro destinazioni per un Natale e un Capodanno in crociera con Costa. Per il 25 dicembre, in particolare, la Toscana propone una crociera di una settimana tra Emirati Arabi e Oman con partenza alla vigilia, che grazie alle soste lunghe, di due giorni e una notte, consente di scoprire al meglio Dubai, Muscat e Abu Dhabi. A Capodanno è prevista invece un itinerario, sempre di una settimana, in partenza il 31 dicembre, con una sosta lunga con pernottamento a Dubai, per festeggiare la notte di Capodanno in questa città, e con visite a Muscat e Abu Dhabi. La Fascinosa e la Pacifica propongono poi quattro diversi itinerari nelle isole caraibiche. La prima offre in particolare due viaggi di una settimana, in partenza il 23 o il 30 dicembre da Guadalupa, entrambi alla scoperta delle piccole Antille. Nella crociera di Natale sono previste visite a Bonaire, Saint Vincent, Saint Lucia, Barbados, Martinica; in quella di Capodanno a Trinidad, Grenada, Saint Vincent, Saint Lucia, Martinica. La Pacifica propone invece due itinerari di dieci e undici giorni, con partenza da La Romana (Repubblica Dominicana) il 18 e 28 dicembre: uno dedicato alle Grandi Antille e uno alle Piccole Antille. A Natale sono previste visite a Ocho Rios, Montego Bay (Giamaica), isole Cayman, Amber Cove, Samana, Catalina Island (Repubblica Dominicana); a Capodanno a Curacao, Aruba, Trinidad, Saint Lucia, Barbados, Guadalupe, Antigua, Isole Vergini britanniche. Il Mediterraneo, con il suo mix di città d’arte, culture e panorami, è invece la meta della Smeralda, che offrirà crociere di una settimana in Italia, Francia e Spagna, con partenze da Savona il 24 e 31 dicembre, e scali a Marsiglia, Barcellona, Palma di Maiorca, Palermo e Civitavecchia/Roma. La Deliziosa proporrà inoltre crociere settimanali nel Mediterraneo orientale, tra Croazia, Montenegro e Grecia. Partenze previste venerdì 23 o 30 dicembre da Trieste, per visitare Spalato (Croazia), Cattaro (Montenegro), Katakolon e Atene (Grecia), e Bari. Infine, le Firenze, Fortuna e Favolosa offriranno crociere di Natale e Capodanno in Brasile, Argentina e Uruguay. Non solo: Costa ha anche pensato a una proposta di escursioni rinnovata, ideale in particolare per le famiglie con bambini. In aggiunta alla ricca offerta di proposte a bordo e a terra, gli itinerari Costa di Natale e Capodanno avranno pure un programma speciale pensato per l’occasione, con tante sorprese per grandi e piccini, feste a tema e show. Per esempio, nelle crociere di Natale ci sarà un ospite di eccezione a bordo: i bambini potranno spedire la loro letterina o il loro disegno direttamente in nave e Babbo Natale li aspetterà sotto l'albero con tanti regali. E per i più grandi, tutta la magia del Natale con gli spettacoli e i canti della tradizione. A Capodanno si festeggerà con un party a bordo piscina sino alle luci dell’alba. Anche i menù saranno in tema, con piatti ispirati ai classici delle festività. [post_title] => Natale e Capodanno in crociera. Con Costa si va ai Caraibi, negli Emirati, nel Mediterraneo e in Sud America [post_date] => 2022-12-07T10:15:13+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1670408113000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "volotea ed air nostrum investono nel capitale di dante aeronautical" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":50,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":662,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"436309","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Volotea ed Air Nostrum aumentano l'impegno su tecnologia e sostenibilità con l'acquisizione di una partecipazione minoritaria in Dante Aeronautical (Dante), diventandone così il primo investitore strategico. \r

Dante, il cui focus è la conversione di aerei a combustione in velivoli elettrici, offre un modello di volo conveniente e finanziariamente sostenibile, che rappresenta una soluzione a zero emissioni per gli operatori del settore aviation. L'accordo permetterà alle compagnie di assumere una posizione di investimento simile in Dovetail Electric Aviation (Dovetail), la società australiana collegata a Dante. Dovetail e Dante hanno recentemente iniziato a raccogliere i capitali della fase Seed, con almeno altri due investitori strategici che si uniranno al round che verrà annunciato presto.\r

Dovetail e Dante stanno guidando l'industria dell'aviazione, locale e a livello più ampio, verso una nuova ed entusiasmante era sostenibile, consentendo ai vettori di operare su rotte regionali commercialmente valide con velivoli elettrici a zero emissioni. Le compagnie stanno lavorando a stretto contatto e sono sulla buona strada per certificare una nuova innovativa tecnica che convertirà un Cessna Caravan a combustione in un velivolo elettrico a batteria, il cui decollo è previsto per il 2025. A seguire verranno convertiti anche altri modelli di velivoli, che potranno essere alimentati con motore a idrogeno.","post_title":"Volotea ed Air Nostrum investono nel capitale di Dante Aeronautical","post_date":"2022-12-20T13:48:24+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1671544104000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"436196","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Maldive, Oman, ma anche Mauritius, Giappone, Uzbekistan e Colombia. Sono le destinazioni top del 2023 per Evolution Travel, che per il prossimo anno punta su viaggi esperienziali e personalizzati. Le Maldive, in particolare, si confermano la destinazione top seller. \"Il trend è super positivo - spiega Walter Quintavalle, specialist & tour operator Maldive e diving di Evolution Travel -. Nonostante le incertezze legate a eventi socio-politici, alla lentezza burocratica per il rinnovo dei passaporti, e ai rincari vari che hanno inciso fortemente sul prezzo dei voli aerei in aumento, siamo molto ottimisti. I clienti hanno voglia di viaggiare\". Con Evolution Travel si potrà quindi scegliere di andare in vacanza alle Maldive per rilassarsi, ma anche per provare nuove esperienze, vivendo un soggiorno dinamico con tante attività da fare per grandi e piccoli, come per esempio il lancio dal paracadute, il flyboarding, il body painting per i bambini... Si punterà molto anche al prodotto luxury, grazie alla collaborazione con catene alberghiere prestigiose, come Universal Resorts, Champa & Crowne Groupe, Villa Hotels. Ampio pure il programma di fam trip.\r

\r

In ripresa inoltre i viaggi in Oman, con programmi personalizzati. Questa destinazione sta registrando un deciso incremento di prenotazioni, grazie alla diversificazione dei programmi che puntano soprattutto all'esperienza. «Organizziamo viaggi con piccoli gruppi, con jeep 4x4, per un itinerario senza fretta che dia modo al viaggiatore di assaporare il Paese con tutti i cinque sensi – sottolinea ancora Quintavalle -. E sono tante le attività da fare: imparare dalle donne beduine a fare il disegno con l'henné, assistere a lezioni di yoga nel deserto, sperimentare il trekking sulla montagna di Jebel Shams, nonché partecipare a lezioni di cucina e di parapendio, oltre alle immersioni alle isole Daymaniat\".\r

\r

Altre destinazioni su cui si punterà molto sono quindi Mauritius, Giappone e Uzbekistan. Mauritius ha in particolare registrato un inaspettato flusso turistico dopo la riapertura dei confini. Evolution Travel ha ripreso perciò la propria programmazione, rinnovando la storica collaborazione con la catena alberghiera mauriziana Attitude. \"Collaborando inoltre con altre catene come Alizèe, Colorado, Le Palmiste, da quest’anno abbiamo aggiunto prodotti di livello, stipulando accordi con Maritim, Marriott e Sunresort - spiega Tiziana Pedron, specialist & tour operator Mauritius di Evolution Travel -. Prenotando in anticipo, si possono ottenere prezzi vantaggiosi sui voli. Molto gettonate sono le proposte tailor made, grazie alle quali i viaggiatori vivono esperienze a contatto con l’accogliente popolazione mauriziana: dalle cene tipiche in casa ai percorsi meno battuti, dalle cerimonie induiste alle corse dei cavalli di Champ de Mars, dalla guida di un quad tra piantagioni di canne da zucchero ai voli in zipline fino alle passeggiate con i cuccioli di leone\".\r

\r

Il Giappone ha riaperto qualche mese fa al turismo senza limitazioni per gli italiani e anche in terra nipponica Evolution Travel può contare su consulenti di viaggio, che offrono proposte di viaggio personalizzate e un’assistenza di 24 ore in lingua italiana, dando la possibilità ai turisti di muoversi in autonomia o di partecipare a tour guidati. Novità per il to è invece l’Uzbekistan, \"aperto totalmente e molto friendly per gli italiani - sottolinea Giancarlo Vetrugno, specialist & tour operator per Giappone, Cina, Uzbekistan e Colombia -. Grazie all'università dove si insegna italiano, ci sono molte guide preparate. È un luogo ricco di fascino grazie alla mitica Samarcanda e all'incrocio delle antiche vie carovaniere della seta\". La nuova programmazione prevede infine viaggi in Colombia, con il fascino dei luoghi resi celebri dallo scrittore Garcia Marquez e dal famoso pittore e scultore Botero.","post_title":"Le Maldive si confermano best seller di Evolution Travel. Tutte le mete top del 2023","post_date":"2022-12-19T11:29:45+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1671449385000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"436014","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Cataloghi summer 23 già caricati sul sito e vendite estive già aperte per l'operatore bolognese MySunSea: «Dopo un’alta stagione 2022 che ci ha soddisfatto, ci siamo applicati alla summer 2023 programmando vacanze in mete accessibili ma soprattutto cercando nuove formule per fidelizzare agenzie e passeggeri - spiega Rosita Angelini, a.d. del to -. Abbiamo deciso di aprire le vendite il 12 dicembre pensando alle agenzie di viaggio e ai loro passeggeri, dando vita a nuove idee e selezionando ancora di più il prodotto da proporre. iniziando dalle promozioni destinate al Natale e alla nuova iniziativa di cashback dedicata alle nostre partner distributive».\r

\r

I cataloghi per la Summer ’23 sono in particolare dedicati a Lampedusa, Sardegna, Grecia, Turchia e Ciao Prof, quest’ultimo pensato specificatamente per i viaggi post-maturità. Le destinazioni vedono la riproposizione dei grandi classici MySunSea: focus sul mare Italia, Lampedusa e Sardegna con voli diretti da tutti gli aeroporti e traghetti da Livorno e Civitavecchia. Poi Grecia e Turchia a completare il quadro delle proposte di prossimità. I viaggi della maturità Ciao Prof offrono infine mete di sicuro divertimento come Zante, Novalja in Croazia e San Teodoro in Sardegna. Per i collegamenti, da sempre nodo cruciale e oggi più che mai, le novità vedono per Lampedusa voli charter diretti da Bologna, Verona, Bergamo nel periodo che va da giugno a ottobre, mentre per la Grecia e la Sardegna i pacchetti dinamici prevedono l’inserimento di voli low cost da tutti gli aeroporti e passaggi in traghetto.\r

\r

«Abbiamo dato peso anche alle promozioni: una sorta di incentivazione alle prenotazioni anticipate – prosegue Rosita Angelini -. Fino al 23 dicembre sarà dunque possibile prenotare con la formula “Metti una vacanza sotto l'albero”, #promochristmas, per qualsiasi periodo con una serie di tutele che mettono al riparo il passeggero (e l’agenzia) da qualunque problema: il cambio nome gratuito fino a sette giorni prima della partenza, cancellazione o cambio data sena penali (solo con eventuale adeguamento tariffario) fino a 30 giorni prima della partenza. E c'è anche il cash back per le agenzie, #cashback, che prevede, per le prenotazioni effettuate fino al 31 gennaio 2023 per pacchetti con partenza dal 4 giugno al 15 ottobre, uno sconto di 50 euro sulla successiva pratica».\r

\r

Sul sito sono disponibili i pacchetti prenotabili inclusa la Turchia, per la quale esistono ampie disponibilità sui tour per Capodanno ed Epifania, così come sono già disponibili anche i i tour del 2023. «Nelle nostre principali destinazioni di vacanza, anche quest’anno - conclude Rosita Angelini - saranno prenotabili i pacchetti dinamici, con molta più offerta di strutture e aeroporti di partenza, più flessibilità di permanenza e con la speciale protezione assicurativa Covid e annullamento per qualsiasi motivo certificabile».","post_title":"MySunSea apre le vendite sulla summer 2023: focus su early booking e cash back per le adv","post_date":"2022-12-15T10:26:15+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1671099975000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"435864","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":" La Emirates Flight Training Academy ha dato il benvenuto a 53 nuovi piloti e, in occasione della cerimonia di qualche giorno fa, ha celebrato anche il superamento di tre traguardi: il riconoscimento di international cadets per la prima volta da quando l’accademia ha aperto le sue porte ai cadetti non emiratini alla fine del 2019; più di 50 cadetti (il doppio di quella degli eventi precedenti); più di 100 cadetti dai primi graduati nel 2020.\r

“Anni fa - ha commentato Ahmed bin Saeed Al Maktoum, presidente e ceo della compagnia aerea e del gruppo Emirates - ci siamo resi conto che ci sarebbe stata un'enorme richiesta di piloti addestrati per supportare le esigenze dell'aviazione commerciale e, in qualità di compagnia aerea globale e leader del settore, ci siamo sentiti obbligati ad agire. Questa cerimonia segna il raggiungimento della nostra visione a lungo termine per la creazione dell'Emirates Flight Training Academy, all'avanguardia per accogliere e coltivare giovani talenti non solo a livello locale, ma globale. La nostra prossima generazione di cadetti altamente qualificati e ben addestrati è una dimostrazione del contributo dell'Accademia all'industria aeronautica\".\r

Secondo l'ultima ricerca di Oliver Wyman, l'industria aeronautica sperimenterà un divario globale di 34.000 piloti entro il 2025, che potrebbe aumentare fino a 50.000 dato l'impatto di permessi e pensionamenti. Spinta da un forte aumento della domanda di viaggi aerei, la regione del Medio Oriente potrebbe affrontare una carenza di 3.000 piloti entro il 2023 e 18.000 entro il 2032. Boeing stima che entro il 2041 il divario si allargherà a 602.000 piloti a livello globale e 53.000 in Medio Oriente.","post_title":"Emirates: sono 53 i nuovi piloti formati alla Flight Training Academy di Dubai","post_date":"2022-12-14T09:20:28+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1671009628000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"435835","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Anche Volotea aggiunge capacità sulle rotte verso la Sardegna, così da agevolare gli spostamenti dei passeggeri sardi durante il periodo delle festività. La compagnia ha recentemente incrementato le frequenze sulla Cagliari – Roma Fiumicino: un volo aggiuntivo (a/r) ogni giorno è già in vendita per il 22, 23 e 24 dicembre, mentre nelle prossime ore saranno disponibili frequenze aggiuntive anche per volare dal 26 al 30 dicembre.\r

“Ci avviamo verso la fine di un anno ricco di soddisfazioni e di traguardi per Volotea in Sardegna: il nostro primo volo in continuità territoriale è decollato il 15 ottobre 2021 e, da allora, ci siamo impegnati per offrire ai nostri passeggeri un servizio attento, puntuale e affidabile - ha dichiarato Valeria Rebasti, country manager Italy & Southeastern Europe del vettore -. Anche a novembre abbiamo raggiunto standard molto elevati: la quasi totalità dei nostri voli sono stati operati, come da programma, con la massima puntualità. Puntiamo, anche per i prossimi mesi, a offrire a tutti i nostri passeggeri che, per lavoro o per svago devono viaggiare tra la Sardegna e la terraferma, il miglior servizio possibile a bordo di tutti i voli in regime di continuità territoriale”.\r

La compagnia segnala infatti durante lo scorso mese di novembre i voli in regime di continuità territoriale hanno registrato un tasso di puntualità (OTP15) pari al 96% nelle basi sarde.","post_title":"Volotea aumenta le frequenze sulla Cagliari-Roma, prima e dopo Natale","post_date":"2022-12-13T12:52:54+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1670935974000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"435704","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Le telefonate in volo potrebbero presto diventare realtà visto che la Commissione europea ha dato un primo via libera alle compagnie aeree per fornire connettività 5G ai passeggeri a bordo, anche per telefonate e dati ad alta velocità. Gli Stati membri dell'Ue hanno tempo fino alla fine di giugno 2023 per riservare bande di frequenza 5G per gli aerei.\r

\r

\"Il 5G consentirà servizi innovativi per le persone e opportunità di crescita per le aziende europee - ha osservato Thierry Breton, commissario europeo per il mercato interno, ripreso da La Repubblica -. Il cielo non sarà più un limite quando si tratta di possibilità offerte dalla connettività superveloce e ad alta capacità\". La decisione dell'Ue va però in controtendenza rispetto alle valutazioni in corso negli Stati Uniti, dove la tecnologia 5G è tuttora al centro di numerosi dubbi legati alla sicurezza.\r

\r

Diversi e contrastanti gli studi in materia realizzati da compagnie telefoniche e industria aeronautica: i vettori stanno aggiornando i loro aeromobili in modo da migliorare la sensibilità dell'altimetro o aggiungere schermature metalliche per ridurre le interferenze del 5G, chiedendo nel contempo ai gestori di telefonia mobile un'estensione da luglio 2023 alla fine del 2023 per completare gli aggiornamenti.","post_title":"Telefonate in volo e 5G: primo via libera dell'Unione europea","post_date":"2022-12-12T10:00:38+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1670839238000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"435632","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Un monitoraggio multidisciplinare con l’obiettivo di conoscere e tutelare l’habitat naturale di cetacei e tartarughe marine, che tra le specie protette del mare Nostrum sono quelle che hanno maggior bisogno di strategie di conservazione. E’ questo il fulcro del progetto Life Conceptu Maris, promosso da Ispra (Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale) e supportato da Grimaldi Lines.\r

\r

“Partecipiamo con entusiasmo a questo progetto per la tutela del mar Mediterraneo e delle sue specie protette - racconta la passenger department manager, Francesca Marino -. L’ambiente, e in particolare gli ecosistemi marini, sono per noi un valore irrinunciabile. Le caratteristiche della nostra flotta, che solca le acque del Mediterraneo promuovendo lo scambio e il confronto tra culture, tradizioni e paesaggi così diversi tra di loro, sono il frutto di una ricerca continua in termini di innovazione tecnologica e sostenibilità ambientale. Navighiamo con navi che ci consentono di ridurre significativamente le emissioni inquinanti in mare e nell’atmosfera, grazie alle pitture siliconiche che non rilasciano sostanze nocive, al regolare filtraggio delle acque di zavorra, al trattamento dei gas di scarico e a speciali progetti di efficientamento energetico”.\r

\r

L’attività di monitoraggio viene svolta direttamente a bordo dei traghetti della compagnia sulla tratta circolare Salerno-Palermo, Palermo-Tunisi e Tunisi-Civitavecchia, per un totale di circa 2 mila miglia nautiche analizzate in soli cinque giorni. E’ così possibile osservare una vasta area del Tirreno Meridionale, compresa tra il canale di Sardegna e quello di Sicilia, molto interessante ma a oggi poco conosciuta, poiché non raggiungibile con le tipologie di imbarcazioni tradizionalmente adibite alla ricerca. La nave viene allestita come un vero e proprio laboratorio: vengono ospitati macchinari di filtraggio e stoccaggio e attrezzature per raccogliere campioni di acqua marina. Alla semplice osservazione dei cetacei e delle tartarughe all’interno del loro ecosistema e delle minacce che mettono a rischio la conservazione di queste specie protette, il progetto affiancherà infatti la raccolta di dati utili alla ricerca, tramite il dna ambientale, gli isotopi e i parametri fisici.","post_title":"Grimaldi Lines insieme all'Ispra per monitorare l'habitat naturale di cetacei e tartarughe marine","post_date":"2022-12-09T10:32:10+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1670581930000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"435640","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_435641\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Giuseppe Silvestrini e Gianfranco Bianchi[/caption]\r

\r

Forlì Airport comunica la nomina di Gianfranco Bianchi a nuovo accountable manager della società \r

\r

La figura dell’“accountable manager” è prevista dal legislatore europeo per descrivere quel soggetto che è designato, all’interno di un’organizzazione, a rivestire il ruolo di responsabile per le funzioni che sono soggette a regolamentazione aeronautica.\r

\r

Per Bianchi si tratta di un ritorno al Luigi Ridolfi di Forlì dove ha già lavorato dal 2006 al 2012 ricoprendo vari incarichi di crescente responsabilità sino al suo passaggio all’aeroporto emiliano dove ha prestato servizio sino ad oggi.\r

\r

«L’ingresso di Gianfranco Bianchi - dichiara il presidente di F.A. Giuseppe Silvestrini - si inserisce nella più ampia strategia di F.A. che punta a semplificare l’esperienza di volo per i passeggeri in partenza dal Luigi Ridolfi. Poter volare e spostarsi in un modo globalizzato, secondo la nostra mission, deve essere il nostro obiettivo. Poter contare sulle capacità e sull’esperienza di Bianchi è per noi motivo di orgoglio, poiché parliamo di un manager che ha già servito nei principali scali della Regione. La pregressa esperienza di Bianchi presso il Luigi Ridolfi inoltre consentirà un’immediata capacità operativa garantendo in questo modo gli elevanti standard di servizio già raggiunti sinora”.\r

\r

“La crescita del traffico passeggeri registrata nel 2022 presso lo scalo forlivese rappresenta un’importante base di partenza - sottolinea il nuovo accountable manager di Forlì Airport, Gianfranco Bianchi -. I macro-obiettivi che ci poniamo di raggiungere nel medio termine sono relativi al continuo miglioramento della qualità dei servizi offerti ed al potenziamento del network di collegamenti. Per raggiungerli sarà determinante avere l’appoggio e la fiducia di tutti e fare sinergia con le istituzioni, gli enti e i governi del territorio. Insieme agli altri colleghi lavoreremo inoltre per migliorare l’accessibilità da e verso lo scalo, cercando di creare le condizioni per una maggiore intermodalità, in linea con gli standard europei. Questo ci consentirebbe di crescere ulteriormente valorizzando e sfruttando a pieno la posizione geografica che lo scalo occupa».","post_title":"Gianfranco Bianchi nuovo accountable manager di Forlì Airport","post_date":"2022-12-09T10:04:30+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1670580270000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"435541","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Caraibi, Emirati Arabi, Mediterraneo e Sud America. Sono le quattro destinazioni per un Natale e un Capodanno in crociera con Costa. Per il 25 dicembre, in particolare, la Toscana propone una crociera di una settimana tra Emirati Arabi e Oman con partenza alla vigilia, che grazie alle soste lunghe, di due giorni e una notte, consente di scoprire al meglio Dubai, Muscat e Abu Dhabi. A Capodanno è prevista invece un itinerario, sempre di una settimana, in partenza il 31 dicembre, con una sosta lunga con pernottamento a Dubai, per festeggiare la notte di Capodanno in questa città, e con visite a Muscat e Abu Dhabi.\r

\r

La Fascinosa e la Pacifica propongono poi quattro diversi itinerari nelle isole caraibiche. La prima offre in particolare due viaggi di una settimana, in partenza il 23 o il 30 dicembre da Guadalupa, entrambi alla scoperta delle piccole Antille. Nella crociera di Natale sono previste visite a Bonaire, Saint Vincent, Saint Lucia, Barbados, Martinica; in quella di Capodanno a Trinidad, Grenada, Saint Vincent, Saint Lucia, Martinica. La Pacifica propone invece due itinerari di dieci e undici giorni, con partenza da La Romana (Repubblica Dominicana) il 18 e 28 dicembre: uno dedicato alle Grandi Antille e uno alle Piccole Antille. A Natale sono previste visite a Ocho Rios, Montego Bay (Giamaica), isole Cayman, Amber Cove, Samana, Catalina Island (Repubblica Dominicana); a Capodanno a Curacao, Aruba, Trinidad, Saint Lucia, Barbados, Guadalupe, Antigua, Isole Vergini britanniche.\r

\r

Il Mediterraneo, con il suo mix di città d’arte, culture e panorami, è invece la meta della Smeralda, che offrirà crociere di una settimana in Italia, Francia e Spagna, con partenze da Savona il 24 e 31 dicembre, e scali a Marsiglia, Barcellona, Palma di Maiorca, Palermo e Civitavecchia/Roma. La Deliziosa proporrà inoltre crociere settimanali nel Mediterraneo orientale, tra Croazia, Montenegro e Grecia. Partenze previste venerdì 23 o 30 dicembre da Trieste, per visitare Spalato (Croazia), Cattaro (Montenegro), Katakolon e Atene (Grecia), e Bari. Infine, le Firenze, Fortuna e Favolosa offriranno crociere di Natale e Capodanno in Brasile, Argentina e Uruguay.\r

\r

Non solo: Costa ha anche pensato a una proposta di escursioni rinnovata, ideale in particolare per le famiglie con bambini. In aggiunta alla ricca offerta di proposte a bordo e a terra, gli itinerari Costa di Natale e Capodanno avranno pure un programma speciale pensato per l’occasione, con tante sorprese per grandi e piccini, feste a tema e show. Per esempio, nelle crociere di Natale ci sarà un ospite di eccezione a bordo: i bambini potranno spedire la loro letterina o il loro disegno direttamente in nave e Babbo Natale li aspetterà sotto l'albero con tanti regali. E per i più grandi, tutta la magia del Natale con gli spettacoli e i canti della tradizione. A Capodanno si festeggerà con un party a bordo piscina sino alle luci dell’alba. Anche i menù saranno in tema, con piatti ispirati ai classici delle festività.","post_title":"Natale e Capodanno in crociera. Con Costa si va ai Caraibi, negli Emirati, nel Mediterraneo e in Sud America","post_date":"2022-12-07T10:15:13+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1670408113000]}]}}