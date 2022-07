Volotea: decollano il 2 e 3 luglio i nuovi voli per Lourdes da Palermo, Napoli e Venezia

Volotea aprirà domani, 2 luglio, il nuovo collegamento da Palermo alla volta di Lourdes: la rotta sarà servita con 2 frequenze settimanali, ogni martedì e sabato. Nella medesima data ripartiranno anche i voli verso l’isola greca di Zante (1 frequenza settimanale).

Sempre dal 2 luglio la compagnia darà il via anche alla rotta da Napoli a Lourdes, con 2 frequenze settimanali, ogni mercoledì e sabato. Per la stagione estiva Volotea riattiva anche i collegamenti con le isole greche di Lefkada e Rodi. Si riparte per Preveza/Lefkada martedì 5 luglio, con 2 frequenze a settimana, ogni martedì e giovedì, mentre i voli alla volta di Rodi riprendono il 7 luglio, tutti i giovedì.

Infine, da domenica 3 luglio, Volotea collegherà Lourdes anche con Venezia: saranno due le frequenze settimanali, ogni giovedì e domenica.

“Quello dei viaggi religiosi rappresenta uno dei principali settori turistici e, con questo nuovo collegamento, Volotea vuole sostenerne il rilancio: dopo anni difficili segnati dalla pandemia, la ripresa dell’intero comparto turistico passa anche da questo tipo di viaggio” ha dichiarato Valeria Rebasti, country manager Italy & Southeastern Europe della compagnia spagnola.