Volotea debutta sulle rotte Italia-Algeria: voli da Napoli e Venezia da fine novembre Volotea debutta nei collegamenti fra Italia e Algeria con il lancio di due nuove rotte da Napoli e Venezia per Algeri che decolleranno, rispettivamente, il 28 e il 29 novembre prossimi. Da Capodichino la compagnia opererà tutto l’anno in esclusiva sulla rotta con due frequenze settimanali e, complessivamente, offrirà dallo scalo campano 22 rotte, 8 domestiche e 14 internazionali. Anche dal Marco Polo il collegamento sarà servito da due frequenze settimanali, tutto l’anno; saliranno così a 24 le destinazioni raggiungibili dall’aeroporto veneziano dove il vettore è al primo posto per numero di mete collegate dallo scalo. “Siamo certi che, grazie ai nostri voli diretti e alle nostre tariffe convenienti, supporteremo il traffico etnico sulla direttrice Italia-Algeria, consentendo a chi vive lontano dalla propria famiglia di ricongiungersi con i propri cari e riabbracciare i propri affetti – ha dichiarato Valeria Rebasti, country manager Italy & Southeastern Europe di Volotea –. Inoltre, ci auguriamo che il nostro nuovo volo possa dare il via ai flussi turistici alla scoperta di Algeri, una città incredibilmente affascinante dal potenziale ancora da scoprire”.

