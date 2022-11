Volotea collegherà Napoli a Karpathos, dal prossimo 1° giugno Volotea aggiunge un nuovo tassello al network servito da Napoli e, dopo il recente annuncio di Algeri, lancia una nuova rotta esclusiva per Karpathos, che decollerà dal prossimo 1° giugno, ogni giovedì. Salgono così a 22 le destinazioni collegate da Volotea a Capodichino, con un’offerta complessiva di circa 600.000 posti in vendita (+17% rispetto al 2022). Otto di queste rotte sono domestiche (Cagliari, Genova, Lampedusa, Olbia, Palermo, Pantelleria, Torino e Venezia) e 14 internazionali: 9 in Grecia (Cefalonia, Heraklion/Creta, Mykonos, Preveza/Lefkada, Rodi, Santorini, Skiathos, Zante e Karpathos), 2 in Francia (Lourdes e Nantes), 1 in Spagna (Bilbao), 1 in Danimarca (Aalborg) e 1 in Algeria (Algeri). A Napoli, dall’inizio del 2022 a ottobre, sono stati trasportati più di 485.000 passeggeri. Inoltre, presso lo scalo, la compagnia ha operato più di 3.000 voli, totalizzando un load factor del 92%. “Solo pochi giorni fa abbiamo annunciato un nuovo collegamento alla volta di Algeri e oggi siamo molto orgogliosi di poter confermare anche l’avvio di una nuova rotta alla volta di Karpathos, un’isola dal grande appeal turistico nel cuore del Dodecaneso – afferma Valeria Rebasti, country manager Italy & Southeastern Europe di Volotea -. Seppur molto diversi tra loro, siamo certi che entrambi i voli sapranno conquistare un numero sempre più ampio di passeggeri. Il Napoli-Karpathos rinsalda ulteriormente l’asse turistico tra Campania e Grecia, mentre il volo per Algeri tiene a battesimo i nostri primi voli tra Italia e l’Africa mediterranea”.

Finora, centinaia di milioni di clienti hanno beneficiato di servizi dedicati offerti in otto punti chiave del loro viaggio in aeroporto: nel 2012, anno del lancio, SkyTeam è stata pioniere del settore diventando la prima alleanza aerea ad allineare i servizi aeroportuali per i clienti premium.\r

\r

\"Ma SkyTeam non si ferma qui - ha sottolineato Patrick Roux, ceo e ad dell'alleanza -. Sfruttando una tecnologia innovativa, la nostra visione è quella di portare l'esperienza aeroportuale dei passeggeri a nuovi livelli nel prossimo decennio e oltre, grazie a una maggiore velocità, facilità e riconoscimento lungo il loro viaggio.\"\r

\r

I servizi SkyPriority includono: check-in e consegna bagagli dedicati, superamento dei controlli di sicurezza e dell'immigrazione, servizio prioritario alle biglietterie e ai banchi di trasferimento e imbarco prioritario sugli aerei. All'arrivo, SkyPriority garantisce che i bagagli dei clienti siano tra i primi sul nastro.","post_title":"SkyTeam e i primi dieci anni di SkyPriority: i servizi in aeroporto raggiungono nuovi livelli","post_date":"2022-11-15T13:33:16+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1668519196000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"434149","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Volotea aggiunge un nuovo tassello al network servito da Napoli e, dopo il recente annuncio di Algeri, lancia una nuova rotta esclusiva per Karpathos, che decollerà dal prossimo 1° giugno, ogni giovedì. Salgono così a 22 le destinazioni collegate da Volotea a Capodichino, con un’offerta complessiva di circa 600.000 posti in vendita (+17% rispetto al 2022). Otto di queste rotte sono domestiche (Cagliari, Genova, Lampedusa, Olbia, Palermo, Pantelleria, Torino e Venezia) e 14 internazionali: 9 in Grecia (Cefalonia, Heraklion/Creta, Mykonos, Preveza/Lefkada, Rodi, Santorini, Skiathos, Zante e Karpathos), 2 in Francia (Lourdes e Nantes), 1 in Spagna (Bilbao), 1 in Danimarca (Aalborg) e 1 in Algeria (Algeri).\r

A Napoli, dall’inizio del 2022 a ottobre, sono stati trasportati più di 485.000 passeggeri. Inoltre, presso lo scalo, la compagnia ha operato più di 3.000 voli, totalizzando un load factor del 92%.\r

“Solo pochi giorni fa abbiamo annunciato un nuovo collegamento alla volta di Algeri e oggi siamo molto orgogliosi di poter confermare anche l’avvio di una nuova rotta alla volta di Karpathos, un’isola dal grande appeal turistico nel cuore del Dodecaneso - afferma Valeria Rebasti, country manager Italy & Southeastern Europe di Volotea -. Seppur molto diversi tra loro, siamo certi che entrambi i voli sapranno conquistare un numero sempre più ampio di passeggeri. Il Napoli-Karpathos rinsalda ulteriormente l’asse turistico tra Campania e Grecia, mentre il volo per Algeri tiene a battesimo i nostri primi voli tra Italia e l’Africa mediterranea\".","post_title":"Volotea collegherà Napoli a Karpathos, dal prossimo 1° giugno","post_date":"2022-11-15T11:20:09+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1668511209000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"434138","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Un recupero al 75% dei livelli 2019 entro fine anno: questa la previsione dell'European Travel Commission (Etc) sul turismo in Europa. Secondo l'analisi, anche le compagnie aeree dell'Unione hanno registrato performance positive durante l'estate, con un volume di voli ad agosto inferiore di appena l'11% ai livelli del 2019. \r

\r

Una ripresa che proseguirà anche per questo finale di 2022. \"Tuttavia, l'inverno non sarà privo di minacce, poiché l'incombente recessione e l'aumento dell'inflazione in tutta Europa peseranno sulla spesa dei consumatori e sulla domanda turistica, ritardando ma non facendo deragliare la ripresa. Il prolungarsi della guerra in Ucraina e le ulteriori restrizioni di viaggio per i turisti russi in tutta Europa ritarderanno inoltre la ripresa nell'Europa orientale\", spiega il rapporto ripreso da Schengen Visa.\r

\r

Luís Araújo, presidente dell'Etc, ha poi sottolineato che i viaggi a corto raggio saranno una salvezza per il turismo nei prossimi mesi, poiché un numero maggiore di viaggiatori sceglierà viaggi più brevi e ravvicinati. Per le famiglie con un reddito disponibile più basso sarà più facile viaggiare all'interno dell'Ue, poiché i viaggi nazionali tendono a essere più economici rispetto alle alternative a lunga raggio. I viaggi a corto raggio rappresentano attualmente circa il 72% delle visite totali in Europa. \r

\r

Per quanto riguarda i viaggi long haul verso l'Ue, la ripresa è ancora è parziale, a causa delle restrizioni ancora in vigore nella regione Asia-Pacifico. Forte e costante, invece, la spinta sulle rotte transatlantiche trainata dai turisti ramericani che beneficiano della forza del dollaro Usa.\r

\r

Tra le destinazioni che hanno superato la domanda di viaggi per il 2019 c'è la Turchia con (+61%), che ha visto il ritorno più consistente, seguita da Portogallo (+17%), Lituania (+7%), Montenegro (+6%) e Polonia (+6%).","post_title":"Europa: i flussi turistici raggiungeranno il 75% dei livelli 2019 entro fine anno","post_date":"2022-11-15T11:07:09+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1668510429000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"434131","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Amadeus ha richiesto alla Banca di Spagna una licenza per operare come istituto di moneta elettronica, che le consentirà di fornire servizi regolamentati in Spagna e, successivamente, nello Spazio economico europeo.\r

\r

Le aziende con una licenza di moneta elettronica possono offrire servizi di pagamento e accettare fondi dei clienti, emettere carte di debito prepagate o offrire il trasferimento di fondi su un conto di pagamento, tra gli altri.\r

\r

Nell'ambito di questa strategia, l'attuale business unit dei pagamenti di Amadeus diventerà Outpayce, una consociata interamente controllata da Amadeus, i cui beni e dipendenti saranno trasferiti alla nuova entità a partire dal 1° gennaio 2023.\r

\r

L'obiettivo di Outpayce sarà rafforzare la sua attuale offerta di pagamenti, nonché sviluppare un ambiente di pagamento integrato a cui le compagnie di viaggio possano connettersi per accedere alle ultime innovazioni fintech. Questa filiale continuerà a supportare le esigenze di pagamento di compagnie aeree, agenzie di viaggio e aziende.\r

\r

Una volta ottenuta la licenza, emetterà carte prepagate virtuali all'interno della sua soluzione B2B Wallet, che le agenzie di viaggio utilizzano per pagare fornitori di viaggi come compagnie aeree e hotel.\r

\r

Outpayce prevede di investire nella sua crescita reclutando più esperti di pagamento e ingegneri tecnologici a livello globale nei prossimi anni per supportare i suoi piani di sviluppo del prodotto e di espansione aziendale.","post_title":"Amadeus chiede licenza per operare come istituto di moneta elettronica","post_date":"2022-11-15T10:35:56+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1668508556000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"434113","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Parte oggi a Genova e prosegue fino al prossimo 17 novembre, nell'ambito del salone Orientamenti 2022, il Career day organizzato dalla regione Liguria a cui partecipa anche Msc Crociere. La compagnia, che contra già oltre 25 mila dipendenti, è pronta infatti ad assumere oltre 750 persone in Italia nei prossimi mesi. A breve entreranno infatti in servizio le due ultime navi del gruppo, la World Europa e la Seascape, facendo così salire a 21 il numero delle unità in flotta, seguite nel 2023 da un’ulteriore nave (l'Euribia). La World Europa, in particolare, è stata battezzata il 13 novembre a Doha in Qatar, ma verrà posizionata stabilmente in Italia a partire da aprile 2023. La Seascape, invece, verrà consegnata il 16 novembre a Monfalcone e, dopo il battesimo a New York il 7 dicembre, trascorrerà la sua prima stagione ai Caraibi con partenza da Miami.\r

\r

Quella di Genova sarà la prima di numerose tappe, in Italia e all’estero, del programma internazionale di talent acquisition di Msc Crociere, che prevede incontri di recruiting in 48 paesi del mondo alla ricerca dei migliori talenti a livello globale. La ricerca copre l’intero spettro delle figure professionali operanti a bordo: ufficiali di coperta e di macchina, medici e commissari, personale addetto all’intrattenimento e alle relazioni con gli ospiti, commessi per negozi e boutique, animatori e addetti alle escursioni, tecnici audio-video, personale per il centro benessere, receptionist, cuochi, barman e camerieri, fotografi e personale per lo Yacht Club, l’esclusiva area di lusso che offre servizi e ospitalità a 5 stelle.\r

\r

Nella giornata di recruiting genovese si terranno colloqui di selezione e la possibilità di conoscere meglio l’azienda, la vita di bordo e i numerosi percorsi di carriera possibili all'interno della compagnia crocieristica. Il candidato ideale dev’essere in possesso del diploma superiore, conoscere l’inglese a un buon livello ed essere maggiorenne. L’esperienza nella posizione per cui si sceglie di candidarsi sarà considerata positivamente. Per informazioni: https://www.orientamenti.regione.liguria.it/careerday/; https://www.careers.msccruises.com/. È possibile presentarsi anche direttamente a Genova (Magazzini del Cotone, Porto Antico) presso il Salone orientamenti 2022 muniti di curriculum e di entusiasmo.\r

\r

","post_title":"Msc a caccia di oltre 750 profili in Italia. Da oggi a Genova il primo Career day","post_date":"2022-11-15T10:05:25+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":["nofascione"],"post_tag_name":["nofascione"]},"sort":[1668506725000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"434097","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Una compagnia in costante evoluzione “con novità che si susseguono quotidianamente”. Ugo Calvosa, executive vice-president operation di Aeroitalia, descrive così la start-up che ieri ha riportato a Milano Bergamo il collegamento diretto per Roma Fiumicino. Mentre con lo sguardo si traguardano già i nuovi progetti, cogliendo ogni opportunità sul mercato.\r

\r

A cominciare dall’apertura di una \"ulteriore base a Firenze già da dicembre, dove saranno posizionati un Boeing 737-700 ed eventualmente il secondo Atr-72 in leasing -. Inizialmente saranno quattro o cinque le destinazioni servite, tra cui sicuramente Londra Heathrow”.\r

La flotta\r

Uno sviluppo che fa perno sull’ampliamento della flotta. Attualmente “operiamo con tre Boeing 737-800, ma già a fine novembre è previsto l’ingresso di un quarto cui ne seguirà un quinto a inizio dicembre. Il sesto arriverà a febbraio ed è eventualmente in fieri anche l’aggiunto di un settimo. A questi si sommeranno i tre Boeing 737 Max la cui consegna è prevista tra il 2023 e il 2024”. La maggior parte dei velivoli sarà posizionata “sullo scalo di Bergamo, Roma sarà una base secondaria”. All'Atr72 oggi basato a Trapani “Potrebbe aggiungersene un secondo, stiamo negoziando con Air Connect, e con queste macchine potremmo sviluppare un network regionale, che oltre all’Italia potrebbe eventualmente toccare Austria o Svizzera”.\r

Il lungo raggio\r

Con il target di totalizzare 1 milione di passeggeri nel 2023, il progetto di apertura al lungo raggio assume forme concrete. «Per gli aeromobili resteremo in casa Boeing e di conseguenza il 787 è l’aereo. Le tempistiche di consegna sono lunghe, si parla di 2025. Studiamo quindi una soluzione ponte che ci consenta di “rodare” sul long haul, per farci trovare pronti al momento giusto dell'avvio dell'attività. Trovando una macchina disponibile, potremmo già iniziare con operazioni ad hoc nella summer 2023. Magari qualche catena charter su destinazioni quali Maldive, Kenya o Cuba».\r

\r

Quanto all'andamento del booking, «Ci riteniamo soddisfatti. Negli ultimi giorni le prenotazioni registrano aumenti in misura esponenziale. Contiamo di andare a regime nelle prossime settimane». \r

\r

Infine, uno sguardo all'estate 2023. «Abbiamo chiesto slot per 40 destinazioni, principalmente da Milano Bergamo. Il network estivo sarà in gran parte mediterraneo con rotte tipicamente leisure».","post_title":"Aeroitalia, Calvosa: «Nuova base a Firenze, tra le mete ci sarà Heathrow»","post_date":"2022-11-15T08:54:38+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":["in-evidenza","topnews"],"post_tag_name":["In evidenza","Top News"]},"sort":[1668502478000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"434072","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"L’amministratore delegato di Via Con Noi, Giuseppe Ambrosino, lo aveva anticipato al momento dalla separazione da Robintur Travel Group, a seguito dell'incorporazione di quest'ultimo nel gruppo Gattinoni: \"Potranno essere valutate nuove partnership con primari operatori del settore, in grado di assicurare continuità di pensiero e azione rispetto alla nostre strategie di sviluppo\". E così alla fine è stato: Via con Noi ha infatti siglato lo scorso fine settimana un'intesa con il gruppo Bluvacanze, che porterà il network di affiliazione campano a integrarsi con il polo distributivo appartenente al colosso Msc.\r

\r

[caption id=\"attachment_434074\" align=\"alignright\" width=\"300\"] Domenico Pellegrino[/caption]\r

\r

La joint venture mira a garantire l’identità della rete, dando continuità alle attività del management di Via Con Noi, supportandolo per gli ambiziosi programmi di sviluppo in essere e contemporaneamente apportando prodotto, tecnologia e competenze internazionali. «Viviamo questo momento come una nuova sfida professionale e personale - dichiara lo stesso Ambrosino – e siamo certi che sapremmo rappresentare un valore aggiunto per Bluvacanze. I nostri 112 affiliati troveranno ulteriori stimoli e motivazioni per lavorare ancora meglio all’interno della nostra straordinaria, storica realtà».\r

\r

«Vivere&Viaggiare con Bluvacanze è la più grande agenzia di viaggi d’Italia: un’unica realtà di esperienze di vacanza con 300 punti vendita aperti al pubblico sul territorio nazionale - gli fa eco il ceo del gruppo Bluvacanze, Domenico Pellegrino -. Raggiungiamo, oggi, inoltre, circa 600 negozi affiliati del polo distributivo Blunet, con partner strategici radicati nel Nord-Ovest, nel Nord-Est e al Centro-Sud». Con quest'ultima novità, il gruppo avrà quindi a Napoli un’importante base operativa per il Meridione d’Italia e in tale ottica ha concluso un accordo per l’apertura di nuovi uffici nel gennaio 2023, proprio a due passi dalla sede di Msc Crociere.","post_title":"Via Con Noi entra in Bluvacanze. Presto una sede del gruppo a Napoli","post_date":"2022-11-14T13:02:43+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1668430963000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"434062","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_401962\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Ivana Jelinic, presidente di Fiavet Confcommercio[/caption]\r

\r

Con una no0ta la presidente di Fiavet nazionale vuole ribadire la vicinanza fra le agenzie di viaggio e Ita Airways.\r

\r

«Ita Airways è, dalla sua nascita, un partner importante di Fiavet-Confcommercio. Nella situazione di caos dei voli di questa estate è risultata la compagnia più puntuale d’Europa. Oggi, altri numeri - continua la nota della presidente Jelinic - ci mostrano una pianificazione d’eccellenza che vedrà il vettore aereo crescere in modo significativo, con 39 aeromobili di nuova generazione che porteranno crescite a doppia e tripla cifra per una compagnia italiana che è un decisivo alleato del turismo organizzato».\r

\r

Dal prossimo anno le agenzie di viaggio avranno «a disposizione un prodotto arricchito di nuove rotte che si vanno a sommare ai numerosi collegamenti lanciati quest’anno come quelle verso gli USA, con San Francisco e Washington, e verso il Sud America, con Rio de Janeiro. Una pianificazione che vedrà nel futuro anche l’apertura a collegamenti mediorientali, come Riyadh, Jeddah, e Kuwait City così importanti per chi fa turismo incoming in italia, e per chi si occupa di business travel».\r

\r

Infine l'augurio «che la programmazione fino al 2026 di ITA-Airways possa giungere a compimento nel migliore dei modi, consentendo alle imprese di Fiavet-Confcommercio di contare un’offerta d’eccezione e di qualità, creata con le caratteristiche inimitabili di una compagnia italiana».","post_title":"Ivana Jelinic: «Ita partner importante per le agenzie di viaggio»","post_date":"2022-11-14T11:40:57+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1668426057000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"434054","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Si sta con ogni probabilità avviando finalmente a conclusione la vicenda dell'hotel La Lama di Roma, realizzato dall'architetto Massimiliano Fuksas nel cuore del quartiere Eur, insieme al Rome Convention Center la Nuvola. Stando a un comunicato ufficiale, \"attualmente\" sarebbero infatti aperte le prenotazioni a partire da gennaio 2023. L'albergo, oggi brandizzato Hilton, ha vissuto in questi ultimi anni una serie di vicissitudini. A partire dal perfezionamento del contratto di vendita, chiusosi nel 2019 dopo ben due anni dalla firma del preliminare, a causa tra l'altro di alcune modifiche da apportare al centro congressi. L'inaugurazione della struttura era stata quindi prevista per il 2020, per essere poi più volte rimandata anche a seguito dello scoppio della pandemia.\r

\r

L’Hilton Rome Eur La Lama si sviluppa su 16 piani per 60 metri di altezza, 130 di lunghezza,16 di larghezza. E' dotato di sei ascensori panoramici e include 439 camere, due ristoranti, altrettanti bar, un'area fitness e sette sale riunioni. Di proprietà della Icarus S.p.A. si avvale per il suo completamento dello studio di ingegneria Reconsult, che si occupa anche della direzione lavori, con il supporto per l’interior design di Lorenzo Bellini Atelier, nonché di Stile quale impresa di costruzioni. La struttura rappresenta il prossimo capitolo della partnership tra Icarus e il gruppo alberghiero Usa, dopo l’Hilton Rome Airport, inaugurato più di 20 anni fa quale primo albergo aeroportuale in Italia, al quale si è poi aggiunto nel 2016 l’Hilton Garden Inn Rome Airport.","post_title":"Prenotazioni aperte (\"attualmente\") da gennaio per l'Hilton Rome Eur La Lama","post_date":"2022-11-14T11:13:45+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1668424425000]}]}}